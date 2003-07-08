World of Warcraft - 4Fansites

World of Warcraft 21. Geburtstag: Jubiläum mit EP-Boost, Währungen und Transmog-Set
Zum 21. Geburtstag von World of Warcraft bietet das Jubiläumsevent EP-Boni, Jubiläumswährungen, Händler und das Ensemble des Loyalen Wachmanns.
Alle Patchnotes zu den Hotfixes aus Patch 11.2.5 in der Übersicht – inklusive Bugfixes und Balance-Anpassungen.
Ion Hazzikostas erläutert, wie Blizzard in WoW Midnight Addons abrüstet, geheime Werte einführt und native UI-Funktionen für mehr Fairness stärkt.
Im WoW Legion Remix wird das Reittier Secret nach dem Kosumoth-Geheimnis als Vendor-Mount bei Hemet Nesingwary XVII freigeschaltet.
Patch 11.2.7 in WoW beginnt den Prolog von Midnight und bringt Vorabzugang zu Behausungen, Events und weiteren Spielfeatures.
Housing in World of Warcraft startet am 3. Dezember. Der Early Access bietet Hauskauf, Gestaltung, Berufe und Sammelobjekte.
WoW-Esport erreicht im November mit den Finalrunden der AWC und MDI seinen Höhepunkt. Top-Teams kämpfen um Titel und große Preisgelder.
World of Warcraft testet am 17. November das Midnight Pre-Launch Event mit Entwicklerteam auf einem neuen Realm im Schattenhochland.
In WoW Midnight bilden Unterfangen den Kern des Housing-Systems. Spieler schließen Aufgaben ab, sammeln Belohnungen und erweitern Nachbarschaften.
Mit dem Start der Beta zu WoW Midnight hat Blizzard das neue Loginbild der Erweiterung im Spiel aktiviert. Teilnahme per Einladung oder Epic Edition.
Der vollständige Raid-Test-Zeitplan für World of Warcraft: Alle Termine, Bosse und Zonen der Midnight-Testreihe auf einen Blick.
Nachfolgend weitere News-Artikel zu World of Warcraft aus den letzten Tagen im Überblick.
|WoW News
|Zeit
|Datum
|World of Warcraft: Patchnotes zu Midnight
|08:28
|12.11
|Anu'shalla: Neues Mount für 600 gesammelte Reittiere in WoW
|09:26
|07.11
|Neuer Twitch-Drop in World of Warcraft: Ensemble Violetter Trainingsanzug
|08:48
|07.11
|Heimtaler in World of Warcraft: neue virtuelle Währung für Housing und Deko
|20:06
|06.11
|BlizzCon 2026: Frühbucher-Pässe, Highlights & exklusive Zusatzerlebnisse
|19:10
|05.11
|Verwirrender Jeton des Kartells: Nächster Kauf jetzt verfügbar
|10:27
|05.11
|Maximales Ewiges Wissen: Alle Quellen in WoW Legion Remix
|09:16
|05.11
|World of Warcraft: Brutosaurier-Reittier mit Auktionshaus könnte zurückkommen
|08:46
|04.11
|Aktuelle und kommende Mythisch+ Affixe
|07:55
|04.11
|WoW Legion Remix: Eine heroische Armee bilden leicht gemacht
|19:47
|03.11
|World of Warcraft: Der Tag der Toten 2025 hat begonnen!
|09:51
|01.11
|WoW-Spieler entdecken geheimes Mount und Spielzeug nach drei Jahren - und lösen damit ein Rätsel aus Patch 9.1
|09:55
|31.10
|World of Warcraft: Karotten, Gabeln und Truthähne – der Handelsposten im November 2025 bringt skurrile Highlights
|09:01
|31.10
|World of Warcraft: Midnight startet am 11. November – der Weg in die Beta ist einfacher als gedacht
|08:40
|31.10
|Legion Remix ausgebremst: Spieler können Timerunning-Charaktere nicht mehr umwandeln
|08:19
|30.10
|World of Warcraft: Phase 5 der Midnight Alpha gestartet
|07:59
|30.10
|WoW Midnight Inhalte und Start-Termin vom Pre-Patch sind bekannt
|08:35
|29.10
|Bonusereignis Tiefen in WoW– Alle Details zu Belohnungen und Buffs
|20:23
|28.10
|Arkaner Verteidiger von Silbermond: In WoW Midnight Season 1 wartet das Mount hinter Ruhmstufe 5
|12:16
|27.10