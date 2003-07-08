World of Warcraft - 4Fansites

WoW Patch 11.2.5: Patchnotes zu allen Hotfixes Alle Patchnotes zu den Hotfixes aus Patch 11.2.5 in der Übersicht – inklusive Bugfixes und Balance-Anpassungen.

WoW Addons ohne Wettkampfvorteil: Blizzards Plan für Midnight Ion Hazzikostas erläutert, wie Blizzard in WoW Midnight Addons abrüstet, geheime Werte einführt und native UI-Funktionen für mehr Fairness stärkt.

WoW Legion Remix: Tiefenbewohner als geheimes Vendor-Mount freischalten Im WoW Legion Remix wird das Reittier Secret nach dem Kosumoth-Geheimnis als Vendor-Mount bei Hemet Nesingwary XVII freigeschaltet.

WoW Patch 11.2.7: Prolog von Midnight startet am 3. Dezember Patch 11.2.7 in WoW beginnt den Prolog von Midnight und bringt Vorabzugang zu Behausungen, Events und weiteren Spielfeatures.

WoW Housing: Vorabzugang startet am 3. Dezember Housing in World of Warcraft startet am 3. Dezember. Der Early Access bietet Hauskauf, Gestaltung, Berufe und Sammelobjekte.

Arena World Championship und Mythic Dungeon International: Das große WoW-Esport-Finale im November WoW-Esport erreicht im November mit den Finalrunden der AWC und MDI seinen Höhepunkt. Top-Teams kämpfen um Titel und große Preisgelder.

WoW Midnight Pre-Launch Event: Test mit Entwicklerteam am 17. November World of Warcraft testet am 17. November das Midnight Pre-Launch Event mit Entwicklerteam auf einem neuen Realm im Schattenhochland.

World of Warcraft Housing: Unterfangen in Midnight erklärt In WoW Midnight bilden Unterfangen den Kern des Housing-Systems. Spieler schließen Aufgaben ab, sammeln Belohnungen und erweitern Nachbarschaften.

WoW Midnight: Neues Loginbild zum Start der Beta enthüllt Mit dem Start der Beta zu WoW Midnight hat Blizzard das neue Loginbild der Erweiterung im Spiel aktiviert. Teilnahme per Einladung oder Epic Edition.

World of Warcraft: Alle Termine für Midnight-Raid-Tests Der vollständige Raid-Test-Zeitplan für World of Warcraft: Alle Termine, Bosse und Zonen der Midnight-Testreihe auf einen Blick.

Nachfolgend weitere News-Artikel zu World of Warcraft aus den letzten Tagen im Überblick.