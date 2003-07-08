World of Warcraft - 4Fansites

Spiel:
Geschrieben von 4Fansites am 16.11.2025 um 16:13

Nachfolgend weitere News-Artikel zu World of Warcraft aus den letzten Tagen im Überblick.

WoW News Zeit Datum
World of Warcraft: Patchnotes zu Midnight 08:28 12.11
Anu'shalla: Neues Mount für 600 gesammelte Reittiere in WoW 09:26 07.11
Neuer Twitch-Drop in World of Warcraft: Ensemble Violetter Trainingsanzug 08:48 07.11
Heimtaler in World of Warcraft: neue virtuelle Währung für Housing und Deko 20:06 06.11
BlizzCon 2026: Frühbucher-Pässe, Highlights & exklusive Zusatzerlebnisse 19:10 05.11
Verwirrender Jeton des Kartells: Nächster Kauf jetzt verfügbar 10:27 05.11
Maximales Ewiges Wissen: Alle Quellen in WoW Legion Remix 09:16 05.11
World of Warcraft: Brutosaurier-Reittier mit Auktionshaus könnte zurückkommen 08:46 04.11
Aktuelle und kommende Mythisch+ Affixe 07:55 04.11
WoW Legion Remix: Eine heroische Armee bilden leicht gemacht 19:47 03.11
World of Warcraft: Der Tag der Toten 2025 hat begonnen! 09:51 01.11
WoW-Spieler entdecken geheimes Mount und Spielzeug nach drei Jahren - und lösen damit ein Rätsel aus Patch 9.1 09:55 31.10
World of Warcraft: Karotten, Gabeln und Truthähne – der Handelsposten im November 2025 bringt skurrile Highlights 09:01 31.10
World of Warcraft: Midnight startet am 11. November – der Weg in die Beta ist einfacher als gedacht 08:40 31.10
Legion Remix ausgebremst: Spieler können Timerunning-Charaktere nicht mehr umwandeln 08:19 30.10
World of Warcraft: Phase 5 der Midnight Alpha gestartet 07:59 30.10
WoW Midnight Inhalte und Start-Termin vom Pre-Patch sind bekannt 08:35 29.10
Bonusereignis Tiefen in WoW– Alle Details zu Belohnungen und Buffs 20:23 28.10
Arkaner Verteidiger von Silbermond: In WoW Midnight Season 1 wartet das Mount hinter Ruhmstufe 5 12:16 27.10
