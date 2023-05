Alte Mythen und Geheimnisse: Findet alle Uralten Steine in WoW Dragonflight

In World of Warcraft gibt es viele Geheimnisse zu entdecken. Eines dieser Geheimnisse in Dragonflight sind die Uralten Steine der Dracheninseln. Diese Steine sind überall auf der Insel verteilt und enthüllen ab Patch 10.1 einiges an Hintergrundwissen, das es zu entdecken gilt.

Das Sammeln aller Steine für die vier Hauptzonen der Dracheninseln gewährt den Meta-Erfolg Uralte Steine der Dracheninseln. In der Zaralekhöhle kommen dann weitere Steine hinzu, die einen weiteren Erfolg gewähren.

Damit ihr nicht jeden Stein umdrehen müsst, um den Erfolg zu ergattern, habe ich euch hier alle Wegpunkte aufgeschrieben.

Viel Spaß beim entdecken der Lore!

Uralte Steine an der Küste des Erwachens

/way #2127 74,13 57,14

/way #2127 24,22 53,38

/way #2127 26,13 56,41

/way #2127 60,70 66,96

/way #2127 51,64 20,03

Uralte Steine auf der Ebene von Ohn'ahra

/ way #2129 43.35 57.24

/ way #2129 24.75 65.95

/ way #2129 32.28 51.39

/ way #2129 67.00 43.69

/ way #2129 38.62 66.74

Uralte Steine im Azurblauen Gebirge

/way #2128 56,74 70,29

/way #2128 7,97 45,60

/way #2128 66,39 61,04

/way #2128 60,89 50,07

/way #2128 77,41 31,10

Uralte Steine in Thaldraszus

/way #2130 42,76 70,41

/way #2130 60,05 84,90

/way #2130 58,15 58,06

/way #2130 52,36 38,72

/way #2130 58,42 67,77

/way #21 30 62,40 15,89

/way #2134 57,02 81,39

Uralte Steine in der Zaralekhöhle

/way #2133 43,28 23,69

/way #2133 61,26 71,85

/way #2133 47,35 48,55

