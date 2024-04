Klassenänderungen für Druiden in The War Within

In World of Warcraft: The War Within erhalten Druiden eine umfassende Aktualisierung der Talente und Spezialisierungen. Ziel soll sein das strategische Gameplay und die Flexibilität des Druiden wieder zu verstärken. Wir geben euch einen Einblick in die geplanten Klassenänderungen für Druiden und zeigen euch die Änderungen und Entwicklernotizen zum Stand der Alpha Test Phase von The War Within.

Updates für den Druiden-Klassenbaum und Spezialisierungen in The War Within. Wir freuen uns darauf, dass ihr die Änderungen im Alpha spielen könnt und möchten einige der Design- und Klassenphilosophien hinter den Updates teilen.

Druiden-Klassenbaum

Ein Kernaspekt der Druiden-Fantasie ist, dass sie über vier Spezialisierungen mit einer Vielzahl magischer und physischer Kräfte verfügen. Wir möchten, dass der Klassenbaum die Fähigkeit der Druiden verkörpert, in die Kräfte anderer Spezialisierungen für nützliche Utility und defensive Kraft zu investieren. Wir haben das zentrale Design beibehalten, dass es vier Hauptabschnitte gibt, jeweils einen für jede Spezialisierung. Ihr könnt in den Wächter-Abschnitt investieren, um Zugang zu deren mächtiger Schadensresistenz zu erhalten, oder den Wiederherstellungs-Abschnitt, um Selbstheilung freizuschalten. Weiterhin sind die Talente in der unteren Hälfte des Baumes in "physische" und "magische" Hälften unterteilt, auf die ihr zugreifen könnt, indem ihr entweder in die Sektionen Wilde / Wächter oder Wiederherstellung / Gleichgewicht investiert.

Dieses Investitionskonzept führte in Dragonflight zu einigen Frustrationen, die wir reduzieren möchten. Manche Spezialisierungen investierten mehr Punkte in Fähigkeiten, die sie nicht nutzten, als andere. Manchmal erschienen die Belohnungen weiter unten im Baum den Aufwand nicht wert. In The War Within kostet es immer genau 2 Punkte in einem Spezialisierungsabschnitt, um Zugang zu deren allgemein nützlichen Boni zu erhalten. Wir haben die Talente neu verteilt, sodass alle Spezialisierungen einige Talente in ihren Abschnitten haben, die auch andere Spezialisierungen schätzen werden. Und obwohl es etwas kostet, auf die physischen und magischen Abschnitte am unteren Ende des Baumes zuzugreifen, gibt es dort starke, breit nützliche Talente.

Insgesamt möchten wir, dass ihr das Gefühl habt, die Kräfte anderer Spezialisierungen auszuwählen und zu nutzen, während ihr euren Druiden anpasst, und dass ihr interessante Entscheidungen in jeder Etappe treffen müsst, egal welche Spezialisierung ihr habt oder welche Art von Inhalt ihr spielt.

Astraler Einfluss und erhöhte Nahkampfreichweite

Astraler Einfluss erhöht nicht mehr die Reichweite von Nahkampfangriffen. Wir überprüfen derzeit die Talente für erhöhte Nahkampfreichweite im gesamten Spiel. Diese Talente machen die Nahkampferfahrung über Klassen hinweg inkonsistent, was uns nicht gefällt, daher entfernen wir die meisten davon. Die Standard-Nahkampfreichweite hat sich seit der ursprünglichen Schaffung dieser Talente erhöht, was es Spezialisierungen mit erhöhter Reichweite ermöglicht, aus weiter Entfernung anzugreifen, als es den Anschein hat, dass sie sollten. Die Katzengestalt erhöht jetzt die Reichweite von Nahkampfangriffen und -fähigkeiten um 3 Meter, vorerst.

Berserker, Himmlische Ausrichtung und Inkarnation Dauer reduziert

Die Dauer von Berserker für Wilde und Wächter sowie Himmlische Ausrichtung für Gleichgewicht wurde in The War Within auf 15 Sekunden reduziert (von 20). Inkarnationsformen, einschließlich Baum des Lebens, haben eine Dauer von 20 Sekunden (von 30). Die langen Abklingzeiten der Druiden bedeuteten, dass ihre Kraft mehr verteilt war als bei anderen Klassenabklingzeiten, und die sehr langen Inkarnationsdauern machten es schwierig, sie gegenüber anderen Talentoptionen auszubalancieren.

Änderungen