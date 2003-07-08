World of Warcraft - 4Fansites

WoW: Große Buffs & Nerfs für Trinkets vor Season 3 Kurz vor Season 3 in The War Within bringt Blizzard umfangreiche Buffs und Nerfs für zahlreiche WoW-Schmuckstücke.

Sichere dir noch heute deine garantierte 691er Waffe aus den Verstörenden Visionen! Die 691-Waffe aus den Verstörenden Visionen ist in WoW Season 3 ein starkes Upgrade. Alle Infos zu Voraussetzungen und Kosten im Überblick.

Wichtiger Gear-Boost: Hol dir den Funken des Sternenlichts noch vor dem Reset In WoW Patch 11.2 kannst du den Funken des Sternenlichts schon in der ersten Woche erhalten. Alle Quellen und Handwerksinfos im Überblick.

WoW Season 3: Große Klassenanpassungen am 13. August The War Within – Season 3 erhält am 13. August wichtige Klassenänderungen für PvE, PvP und Setboni.

WoW Patch 11.2: Der Tazavesh Hardmode garantiert mythisches Item Schaffe den Tazavesh Hardmode ohne einen einzigen Tod und sichere dir ein garantiertes mythisches Item. Doch Achtung – du hast nur einen Versuch pro Woche!

WoW Patch 11.2: Allianz siegt im Rennen der Tiefen – Belohnungen gibts für alle Die Allianz hat das Rennen in Patch 11.2 knapp für sich entschieden – in EU und NA. Alle Spieler können sich jetzt die Erfolge und Belohnungen sichern, egal zu welcher Fraktion sie gehören.

Tiefenfestung in WoW – Die beste Delve für Erfolge Die Tiefenfestung in World of Warcraft bietet ideale Bedingungen, um Flackertore zu öffnen, Puzzle zu lösen und Titel schnell freizuschalten.

Die besten WeakAura-Pakete für die neue Dungeon-Rotation in Season 3 Die hilfreichen WeakAura-Pakete von Causese und Tarithal machen dir das Leben in M+ leichter – hier findest du alle Links zu den Mythisch-Plus Helfern von Season 3 in The War Within!

Die schnellste Tiefe für die Schatzkammer ist heute aktiv In WoW Patch 11.2 ist heute die schnellste Tiefen-Instanz für die Große Schatzkammer aktiv – ideal für Hero-Loot ohne lange Laufzeiten.

