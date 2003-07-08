World of Warcraft - 4Fansites

WoW: Große Buffs & Nerfs für Trinkets vor Season 3
Kurz vor Season 3 in The War Within bringt Blizzard umfangreiche Buffs und Nerfs für zahlreiche WoW-Schmuckstücke.
Die 691-Waffe aus den Verstörenden Visionen ist in WoW Season 3 ein starkes Upgrade. Alle Infos zu Voraussetzungen und Kosten im Überblick.
In WoW Patch 11.2 kannst du den Funken des Sternenlichts schon in der ersten Woche erhalten. Alle Quellen und Handwerksinfos im Überblick.
World of Warcraft: Midnight auf der gamescom 2025 mit Cinematic-Reveal, Entwickler-Stream, Behausungen-Demo und Community-Events.
The War Within – Season 3 erhält am 13. August wichtige Klassenänderungen für PvE, PvP und Setboni.
Patchnotes zu allen Hotfixes für World of Warcraft Patch 11.2 mit Fehlerbehebungen, Balancing-Änderungen und Gameplay-Optimierungen.
Schaffe den Tazavesh Hardmode ohne einen einzigen Tod und sichere dir ein garantiertes mythisches Item. Doch Achtung – du hast nur einen Versuch pro Woche!
Die Allianz hat das Rennen in Patch 11.2 knapp für sich entschieden – in EU und NA. Alle Spieler können sich jetzt die Erfolge und Belohnungen sichern, egal zu welcher Fraktion sie gehören.
Die Tiefenfestung in World of Warcraft bietet ideale Bedingungen, um Flackertore zu öffnen, Puzzle zu lösen und Titel schnell freizuschalten.
Die hilfreichen WeakAura-Pakete von Causese und Tarithal machen dir das Leben in M+ leichter – hier findest du alle Links zu den Mythisch-Plus Helfern von Season 3 in The War Within!
In WoW Patch 11.2 ist heute die schnellste Tiefen-Instanz für die Große Schatzkammer aktiv – ideal für Hero-Loot ohne lange Laufzeiten.
|WoW Patch 11.2: So einfach bekommst du 2500 Ruf beim Bund von K'aresh
|14:45
|07.08
|WoW Patch 11.2: Kampagnen-Skip freischalten für Twinks
|14:29
|07.08
|The War Within: Alle wichtigen Infos zum Season 3 Start
|10:00
|06.08
|Season 3 in WoW: Loot-Tabelle, Wappen-Übersicht & Aufwertungsstufen
|09:18
|06.08
|Die große Schatzkammer: Wöchentliche Belohnungen in The War Within
|08:57
|06.08
|WoW Patch 11.2: Ultimativer Gearing- und Lootguide für Season 3
|08:25
|06.08
|WoW Patch 11.2: Neue Videos enthüllen überraschende Allianz
|19:04
|05.08
|WoW Patch 11.2: Ohne diesen Umhang geht gar nichts
|18:17
|05.08
|So schaltest du das Kriegsmeutenlager „Das Schicksal der Verschlungenen“ frei
|16:50
|05.08
|Schätze von K'aresh: Fundorte, Koordinaten & Belohnungen
|15:54
|05.08
|Überreste einer zerschmetterten Welt – Alle Rares in K'aresh
|13:33
|05.08
|Geheimnisse der K'areshi – Alle Fundorte & Koordinaten
|11:12
|05.08
|World of Warcraft: Patchnotes für Patch 11.2
|10:21
|05.08
|WoW Patch 11.2: Guide zur Ökologischen Erhaltung auf K'aresh
|08:51
|05.08
|WoW Season 3: Fraktions-Rennen in den Tiefen startet
|13:05
|01.08
|WoW Twitch-Drop im August 2025: Haustier Schattenfellbraudieb sichern
|08:52
|01.08
|World of Warcraft: Verbesserter Abklingzeitmanager kommt
|09:15
|31.07
|WoW Handelsposten August 2025: Items, Reittiere und Devisen
|08:48
|31.07
|WoW Patch 11.2: Geister von K'aresh – Biokuppeln & Belohnungen
|09:34
|30.07