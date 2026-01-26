Spiel:
ElvUI für WoW Midnight aktualisiert – Neue Features & Einschränkungen im Detail

Geschrieben von Telias am 26.01.2026 um 08:52

ElvUI 15.00 ist mit WoW Midnight kompatibel. Änderungen bei Auren, Actionbars, Cooldowns, Nameplates und Unitframes im Überblick.

Inhaltsverzeichnis
  1. Neue Funktionen und technische Änderungen
  2. Midnight-spezifische Einschränkungen
  3. Optimierungen für The Burning Crusade (TBC)
  4. Anpassungsmöglichkeiten weiterhin umfangreich

Mit der Version 15.00 ist das beliebte ElvUI Addon vollständig mit dem Midnight Pre-Patch von World of Warcraft kompatibel. Die Aktualisierung bringt nicht nur technische Anpassungen, sondern entfernt auch Funktionen, die mit den neuen Regelungen von Blizzard nicht mehr umsetzbar sind.

ElvUI - Addon für World of Warcraft

Neue Funktionen und technische Änderungen

  • Rechtsklick auf Zauber in der Aktionsleiste aktiviert die Fähigkeit jetzt korrekt
  • Kriegsmeuten-Bank öffnet sich direkt im ersten Reiter
  • Porträts wurden deaktiviert, da sie systemweite Probleme verursachen
  • Stylefilter wurden komplett entfernt, da sie gegen aktuelle Blizzard-Regeln verstoßen
  • Neue Einstellung für Cooldowns, inklusive Skinning des Blizzard-Cooldown-Textes
  • Gesundheitsbalken-Breite bei Nameplates ist jetzt separat konfigurierbar


Midnight-spezifische Einschränkungen

  • Die Cutaway-Funktion ist auf Retail nicht mehr nutzbar
  • Text-Tags sind stark eingeschränkt, viele Funktionen entfallen
  • Name Tags versuchen alternative Einheiten anzuzeigen, zeigen sonst Standardnamen
  • Ein Reset-Button wurde bei den Textformaten ergänzt
  • Aura-Filter funktionieren nicht mehr – Buffs und Debuffs werden nur noch getrennt angezeigt
  • Sortierung der Auren zeigt immer eigene Auren zuerst
Optimierungen für The Burning Crusade (TBC)

  • Position des „Goodbye“-Buttons im Questfenster angepasst
  • Hunter-Actionbar-Paging enthält jetzt standardmäßig den Code „[possessbar] 16;“
  • Chat-URLs sind nicht mehr klickbar
  • Eigene Addon-Kategorie in der Addon-Liste vorhanden
  • Gruppenloot bleibt nicht mehr verankert
  • Itemlevel im Tooltip wurde von Blizzard deaktiviert
  • Beutelsortierung funktioniert wieder korrekt


Anpassungsmöglichkeiten weiterhin umfangreich

Trotz der Einschränkungen bietet ElvUI weiterhin zahlreiche Optionen zur Individualisierung der Benutzeroberfläche. Anpassbare UnitFrames, BossFrames, Aktionsleisten, Nameplates und Taschen gehören weiterhin zum Funktionsumfang.

