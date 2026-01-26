ElvUI für WoW Midnight aktualisiert – Neue Features & Einschränkungen im Detail
ElvUI 15.00 ist mit WoW Midnight kompatibel. Änderungen bei Auren, Actionbars, Cooldowns, Nameplates und Unitframes im Überblick.
Inhaltsverzeichnis
Mit der Version 15.00 ist das beliebte ElvUI Addon vollständig mit dem Midnight Pre-Patch von World of Warcraft kompatibel. Die Aktualisierung bringt nicht nur technische Anpassungen, sondern entfernt auch Funktionen, die mit den neuen Regelungen von Blizzard nicht mehr umsetzbar sind.
Neue Funktionen und technische Änderungen
- Rechtsklick auf Zauber in der Aktionsleiste aktiviert die Fähigkeit jetzt korrekt
- Kriegsmeuten-Bank öffnet sich direkt im ersten Reiter
- Porträts wurden deaktiviert, da sie systemweite Probleme verursachen
- Stylefilter wurden komplett entfernt, da sie gegen aktuelle Blizzard-Regeln verstoßen
- Neue Einstellung für Cooldowns, inklusive Skinning des Blizzard-Cooldown-Textes
- Gesundheitsbalken-Breite bei Nameplates ist jetzt separat konfigurierbar
Zurück zur Übersicht
Midnight-spezifische Einschränkungen
- Die Cutaway-Funktion ist auf Retail nicht mehr nutzbar
- Text-Tags sind stark eingeschränkt, viele Funktionen entfallen
- Name Tags versuchen alternative Einheiten anzuzeigen, zeigen sonst Standardnamen
- Ein Reset-Button wurde bei den Textformaten ergänzt
- Aura-Filter funktionieren nicht mehr – Buffs und Debuffs werden nur noch getrennt angezeigt
- Sortierung der Auren zeigt immer eigene Auren zuerst
Optimierungen für The Burning Crusade (TBC)
- Position des „Goodbye“-Buttons im Questfenster angepasst
- Hunter-Actionbar-Paging enthält jetzt standardmäßig den Code „[possessbar] 16;“
- Chat-URLs sind nicht mehr klickbar
- Eigene Addon-Kategorie in der Addon-Liste vorhanden
- Gruppenloot bleibt nicht mehr verankert
- Itemlevel im Tooltip wurde von Blizzard deaktiviert
- Beutelsortierung funktioniert wieder korrekt
Zurück zur Übersicht
Anpassungsmöglichkeiten weiterhin umfangreich
Trotz der Einschränkungen bietet ElvUI weiterhin zahlreiche Optionen zur Individualisierung der Benutzeroberfläche. Anpassbare UnitFrames, BossFrames, Aktionsleisten, Nameplates und Taschen gehören weiterhin zum Funktionsumfang.Zurück zur Übersicht
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: