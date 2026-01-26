ElvUI für WoW Midnight aktualisiert – Neue Features & Einschränkungen im Detail

ElvUI 15.00 ist mit WoW Midnight kompatibel. Änderungen bei Auren, Actionbars, Cooldowns, Nameplates und Unitframes im Überblick.

Mit der Version 15.00 ist das beliebte ElvUI Addon vollständig mit dem Midnight Pre-Patch von World of Warcraft kompatibel. Die Aktualisierung bringt nicht nur technische Anpassungen, sondern entfernt auch Funktionen, die mit den neuen Regelungen von Blizzard nicht mehr umsetzbar sind.

Neue Funktionen und technische Änderungen

Rechtsklick auf Zauber in der Aktionsleiste aktiviert die Fähigkeit jetzt korrekt

Kriegsmeuten-Bank öffnet sich direkt im ersten Reiter

Porträts wurden deaktiviert, da sie systemweite Probleme verursachen

Stylefilter wurden komplett entfernt, da sie gegen aktuelle Blizzard-Regeln verstoßen

Neue Einstellung für Cooldowns, inklusive Skinning des Blizzard-Cooldown-Textes

Gesundheitsbalken-Breite bei Nameplates ist jetzt separat konfigurierbar

Midnight-spezifische Einschränkungen

Die Cutaway-Funktion ist auf Retail nicht mehr nutzbar

Text-Tags sind stark eingeschränkt, viele Funktionen entfallen

Name Tags versuchen alternative Einheiten anzuzeigen, zeigen sonst Standardnamen

Ein Reset-Button wurde bei den Textformaten ergänzt

Aura-Filter funktionieren nicht mehr – Buffs und Debuffs werden nur noch getrennt angezeigt

Sortierung der Auren zeigt immer eigene Auren zuerst

Optimierungen für The Burning Crusade (TBC)

Position des „Goodbye“-Buttons im Questfenster angepasst

Hunter-Actionbar-Paging enthält jetzt standardmäßig den Code „[possessbar] 16;“

Chat-URLs sind nicht mehr klickbar

Eigene Addon-Kategorie in der Addon-Liste vorhanden

Gruppenloot bleibt nicht mehr verankert

Itemlevel im Tooltip wurde von Blizzard deaktiviert

Beutelsortierung funktioniert wieder korrekt

Anpassungsmöglichkeiten weiterhin umfangreich

Trotz der Einschränkungen bietet ElvUI weiterhin zahlreiche Optionen zur Individualisierung der Benutzeroberfläche. Anpassbare UnitFrames, BossFrames, Aktionsleisten, Nameplates und Taschen gehören weiterhin zum Funktionsumfang.

