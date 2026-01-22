Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivJanuar 2026WoW-Spieler laufen nackt durch Azeroth – aus Protest gegen zu hohe Kosten

WoW-Spieler laufen nackt durch Azeroth – aus Protest gegen zu hohe Kosten

Geschrieben von Telias am 22.01.2026 um 18:46

In World of Warcraft protestieren Spieler mit nackten Charakteren gegen hohe Kosten im neuen Transmog-System.

Inhaltsverzeichnis
  1. Gute Idee, schlechte Umsetzung
  2. Ein kostenloser Umweg?
  3. Blizzards Reaktion auf den Frust
  4. Spieler setzen ein Zeichen – ohne Rüstung

Die Einführung des neuen Transmog-Systems in World of Warcraft sorgt für Unruhe. Obwohl die Funktion technisch überzeugt, verlassen viele Spieler nach dem Login das Spiel wieder. Der Grund ist simpel: Die Transmogrifikation ist zu teuer.

Transmogrifikation in World of Warcraft

Gute Idee, schlechte Umsetzung

Das Konzept des Systems klingt vielversprechend. Es erlaubt situationsabhängiges Outfit-Wechseln, bietet eine größere Vorschaufläche und eine optimierte Katalogübersicht. Doch in der Realität schreckt der hohe Preis viele Spieler ab. Statt sich mit dem System zu beschäftigen, loggen sie sich enttäuscht wieder aus.



Zurück zur Übersicht

Ein kostenloser Umweg?

Einige Spieler empfehlen, mit kosmetischen Anpassungen zu warten. Während des Der große Stylecheck-Events im März ist Transmogrifikation traditionell kostenlos. Viele planen, nur ihre Hauptcharaktere sofort anzupassen und Nebencharaktere erst später umzugestalten.

Zurück zur Übersicht

Blizzards Reaktion auf den Frust

Blizzard hat die Kritik zur Kenntnis genommen und angekündigt, mit Patch 12.0.1 jedem Charakter einen kostenlosen Transmog-Vorgang zu gewähren. Diese Geste kommt an – reicht aber vielen nicht aus. Die Community wünscht sich einen direkteren Umgang mit dem Problem.



Zurück zur Übersicht

Spieler setzen ein Zeichen – ohne Rüstung

Der Unmut äußert sich nicht nur in Worten: Einige protestieren im Spiel, indem sie ihre Charaktere komplett ohne Transmog ausstatten. Der Anblick nackter Avatare wird so zum stillen Statement gegen das neue System. Für viele ist das eine deutliche Botschaft: Lieber kein Transmog als ein überteuertes.

Quelle: Reddit

Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2026 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.