WoW Housing: Die besten und beliebtesten Grundstücke für Allianz und Horde
Die Daten von mehreren Tausend Spielern verraten welche Housing-Grundstücke in World of Warcraft bei Allianz- und Horde-Gilden besonders beliebt sind.
Housing startet an diesen Mittwoch in World of Warcraft und gibt dir eigene Grundstücke, die du innerhalb deiner Gilde verteilen kannst. Obwohl Blizzard alle Grundstücke möglichst gleich attraktiv geplant hat, zeigen die Daten der Spielergemeinschaft klar, welche Plätze besonders gefragt sind.
Die Grundlage dafür sind Auswertungen aus dem Tool Wowaudit und die Arbeit von Emielioow, der die Popularität der Grundstücke in Allianz- und Horde-Gebieten anhand der Gildenauswahlen sichtbar gemacht hat.
Housing-Grundstücke und Beliebtheitsdaten in World of Warcraft
In Wowaudit wählst du als Gildenmitglied bis zu drei Lieblings-Grundstücke aus, die als Erstwunsch, Zweitwunsch und Drittwunsch erfasst werden. Offiziere und Gildenleitung sehen diese Angaben gebündelt und können damit planen, wer welches Grundstück erhält. Mehr als 50.000 Spieler haben ihre Favoriten eingetragen, wodurch eine solide Datengrundlage für die Beliebtheit der einzelnen Grundstücke entsteht.
Auf Basis dieser Daten wurden für Allianz und Horde Tabellen und Popularitätsübersichten erstellt. Für jede Seite gibt es vollständige Listen aller Grundstücke des jeweiligen Housing-Gebiets, inklusive Bild- und Videolinks. Für die Allianz wird hervorgehoben, dass Spieler neblige Umgebungen mögen, und es werden drei Höhepunkte und Schwachpunkte der Zone herausgestellt.
Wowaudit – Tool und Datengrundlage für die Grundstück-Beliebtheit
Wowaudit wird als einfaches und effektives Tool beschrieben, mit dem du die Verteilung der Housing-Grundstücke in deiner Gilde organisierst. Jeder Spieler ordnet bis zu drei bevorzugte Grundstücke zu, und die Offiziere sehen auf einen Blick, welche Grundstücke besonders häufig als erste, zweite oder dritte Wahl markiert wurden. Aus diesen Angaben entstehen für jedes Grundstück die Werte für Erstwunsch, Zweitwunsch, Drittwunsch und ein daraus abgeleiteter Gesamtwert.
Emielioow hat diese Daten für Allianz und Horde aufbereitet und daraus Popularitätsübersichten erstellt. Für jede Fraktion stehen vollständige Tabellen mit allen Grundstücken des entsprechenden Housing-Gebiets bereit. Zusätzlich gibt es Bilder und Videos zu jedem einzelnen Grundstück, sodass du die Grundstücke nicht nur über Zahlen, sondern auch visuell vergleichen kannst.
Beliebteste Housing-Grundstücke der Allianz in Gründerspitze
Beliebtheitsübersicht und Daten für Gründerspitze
Die Allianz-Housing-Zone Gründerspitze wird in einer vollständigen Tabelle mit allen Grundstücken von 0 bis 54 abgebildet. Für jedes Grundstück sind die Stimmen als erste, zweite und dritte Wahl sowie der Gesamtwert erfasst. Dazu kommen je ein Bild- und ein Videolink, über die du dir direkt ansehen kannst, wie das jeweilige Grundstück im Spiel wirkt.
|Grundstück
|Erstwunsch
|Zweitwunsch
|Drittwunsch
|Gesamtwert
|Verweise
|21
|1581
|693
|489
|2763
|Bild / Video
|0
|1336
|640
|387
|2363
|Bild / Video
|31
|1160
|650
|562
|2372
|Bild / Video
|12
|1157
|635
|545
|2337
|Bild / Video
|41
|1078
|765
|589
|2432
|Bild / Video
|28
|1018
|499
|394
|1911
|Bild / Video
|48
|957
|537
|460
|1954
|Bild / Video
|36
|942
|682
|486
|2110
|Bild / Video
|35
|892
|587
|529
|2008
|Bild / Video
|10
|858
|585
|538
|1981
|Bild / Video
|32
|828
|515
|475
|1818
|Bild / Video
|22
|823
|512
|456
|1791
|Bild / Video
|23
|822
|531
|450
|1803
|Bild / Video
|6
|795
|502
|378
|1675
|Bild / Video
|24
|732
|524
|528
|1784
|Bild / Video
|20
|710
|316
|255
|1281
|Bild / Video
|17
|679
|465
|342
|1486
|Bild / Video
|3
|664
|436
|400
|1500
|Bild / Video
|13
|650
|367
|344
|1361
|Bild / Video
|29
|610
|436
|400
|1446
|Bild / Video
|27
|586
|361
|315
|1262
|Bild / Video
|8
|580
|541
|534
|1655
|Bild / Video
|37
|538
|492
|478
|1508
|Bild / Video
|11
|538
|397
|318
|1253
|Bild / Video
|7
|537
|304
|306
|1147
|Bild / Video
|18
|536
|497
|479
|1512
|Bild / Video
|4
|534
|349
|315
|1198
|Bild / Video
|44
|525
|328
|300
|1153
|Bild / Video
|46
|517
|354
|302
|1173
|Bild / Video
|14
|513
|399
|258
|1170
|Bild / Video
|43
|485
|352
|295
|1132
|Bild / Video
|54
|484
|320
|290
|1094
|Bild / Video
|5
|476
|342
|291
|1109
|Bild / Video
|25
|474
|317
|261
|1052
|Bild / Video
|16
|442
|311
|270
|1023
|Bild / Video
|15
|420
|319
|295
|1034
|Bild / Video
|19
|402
|355
|313
|1070
|Bild / Video
|51
|385
|270
|242
|897
|Bild / Video
|40
|360
|259
|212
|831
|Bild / Video
|1
|359
|249
|228
|836
|Bild / Video
|53
|349
|285
|200
|834
|Bild / Video
|50
|326
|277
|252
|855
|Bild / Video
|38
|325
|296
|264
|885
|Bild / Video
|33
|297
|272
|270
|839
|Bild / Video
|30
|296
|193
|179
|668
|Bild / Video
|47
|293
|255
|241
|789
|Bild / Video
|39
|275
|232
|230
|737
|Bild / Video
|2
|274
|282
|217
|773
|Bild / Video
|9
|266
|175
|167
|608
|Bild / Video
|45
|241
|203
|191
|635
|Bild / Video
|34
|228
|180
|161
|569
|Bild / Video
|42
|202
|143
|161
|506
|Bild / Video
|49
|172
|142
|136
|450
|Bild / Video
|26
|166
|95
|157
|418
|Bild / Video
|52
|143
|126
|125
|394
|Bild / Video
Grundstücke mit besonders hohen Gesamtwerten in Gründerspitze
In Gründerspitze stechen einige Grundstücke durch besonders hohe Gesamtwerte hervor. An der Spitze liegt Grundstück 21 mit 2.763 Stimmen über alle drei Wahlstufen hinweg. Ebenfalls stark nachgefragt sind Grundstück 41 mit 2.432 Stimmen, Grundstück 31 mit 2.372 Stimmen, Grundstück 0 mit 2.363 Stimmen und Grundstück 12 mit 2.337 Stimmen.
Spannweite der Beliebtheit in Gründerspitze
Neben den Spitzenreitern gibt es zahlreiche Grundstücke mit soliden vierstelligen Gesamtwerten, die ebenfalls häufig gewählt wurden. Am unteren Ende der Tabelle finden sich Grundstücke mit dreistelligen Gesamtwerten, die seltener markiert wurden. Die vollständige Übersicht zeigt damit die gesamte Spannweite der Beliebtheit aller Grundstücke in Gründerspitze anhand der Community-Auswahlen.
Beliebteste Housing-Grundstücke der Horde in Klingenschluchtküste
Beliebtheitsübersicht und Daten für Klingenschluchtküste
Für die Horde-Wohngebiete Klingenschluchtküste liegt eine analoge Tabelle vor. Alle Grundstücke von 0 bis 54 sind mit ihren Stimmen als erste, zweite und dritte Wahl erfasst, dazu jeweils der Gesamtwert. Zu jedem Grundstück stehen außerdem ein Bild- und ein Videolink bereit, sodass du die Grundstücke der Horde-Wohngebiete direkt vergleichen kannst.
|Grundstück
|Erstwunsch
|Zweitwunsch
|Drittwunsch
|Gesamtwert
|Verweise
|24
|987
|403
|287
|1677
|Bild / Video
|46
|882
|370
|231
|1483
|Bild / Video
|19
|734
|412
|296
|1442
|Bild / Video
|39
|681
|402
|290
|1373
|Bild / Video
|27
|637
|334
|216
|1187
|Bild / Video
|30
|623
|368
|268
|1259
|Bild / Video
|37
|594
|399
|311
|1304
|Bild / Video
|8
|551
|345
|334
|1230
|Bild / Video
|52
|487
|257
|175
|919
|Bild / Video
|35
|452
|325
|322
|1099
|Bild / Video
|9
|434
|228
|205
|867
|Bild / Video
|43
|362
|247
|234
|843
|Bild / Video
|49
|348
|205
|195
|748
|Bild / Video
|31
|344
|275
|239
|858
|Bild / Video
|12
|336
|221
|184
|741
|Bild / Video
|26
|331
|276
|280
|887
|Bild / Video
|7
|321
|280
|224
|825
|Bild / Video
|21
|310
|188
|147
|645
|Bild / Video
|2
|310
|247
|204
|761
|Bild / Video
|0
|290
|213
|234
|737
|Bild / Video
|20
|284
|203
|182
|669
|Bild / Video
|17
|264
|215
|149
|628
|Bild / Video
|15
|259
|163
|181
|603
|Bild / Video
|53
|258
|194
|160
|612
|Bild / Video
|54
|256
|185
|218
|659
|Bild / Video
|48
|254
|189
|179
|622
|Bild / Video
|13
|245
|172
|164
|581
|Bild / Video
|1
|238
|176
|145
|559
|Bild / Video
|42
|231
|201
|198
|630
|Bild / Video
|51
|222
|198
|213
|633
|Bild / Video
|38
|221
|201
|202
|624
|Bild / Video
|4
|221
|113
|134
|468
|Bild / Video
|33
|219
|147
|119
|485
|Bild / Video
|28
|219
|170
|138
|527
|Bild / Video
|50
|216
|157
|126
|499
|Bild / Video
|11
|194
|153
|136
|483
|Bild / Video
|23
|190
|125
|122
|437
|Bild / Video
|18
|179
|146
|126
|451
|Bild / Video
|6
|177
|157
|148
|482
|Bild / Video
|14
|169
|178
|155
|502
|Bild / Video
|45
|165
|138
|123
|426
|Bild / Video
|22
|149
|96
|115
|360
|Bild / Video
|44
|141
|138
|111
|390
|Bild / Video
|36
|124
|119
|119
|362
|Bild / Video
|41
|114
|126
|122
|362
|Bild / Video
|32
|107
|105
|129
|341
|Bild / Video
|25
|106
|104
|96
|306
|Bild / Video
|5
|104
|101
|90
|295
|Bild / Video
|3
|102
|91
|95
|288
|Bild / Video
|10
|94
|95
|102
|291
|Bild / Video
|34
|83
|87
|75
|245
|Bild / Video
|40
|81
|73
|96
|250
|Bild / Video
|16
|74
|81
|83
|238
|Bild / Video
|47
|43
|32
|50
|125
|Bild / Video
|29
|35
|34
|37
|106
|Bild / Video
Grundstücke mit besonders hohen Gesamtwerten in Klingenschluchtküste
In Klingenschluchtküste führt Grundstück 24 mit 1.677 Stimmen die Liste an. Dahinter folgen Grundstück 46 mit 1.483 Stimmen, Grundstück 19 mit 1.442 Stimmen, Grundstück 39 mit 1.373 Stimmen und Grundstück 37 mit 1.304 Stimmen. Diese Grundstücke gehören damit zu den gefragtesten Housing-Grundstücken der Horde-Wohngebiete.
Spannweite der Beliebtheit in Klingenschluchtküste
Auch in Klingenschluchtküste verteilen sich die Stimmen auf die gesamte Zone. Mehrere Grundstücke liegen im Bereich mittlerer vierstelliger oder hoher dreistelliger Gesamtwerte und wurden regelmäßig als Favoriten gewählt. Am unteren Ende der Tabelle stehen Grundstücke mit vergleichsweise wenigen Stimmen, sodass sich eine klare Spannweite der Beliebtheit von stark gefragten bis hin zu selten gewählten Grundstücken ergibt.
