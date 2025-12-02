WoW Housing: Die besten und beliebtesten Grundstücke für Allianz und Horde

Die Daten von mehreren Tausend Spielern verraten welche Housing-Grundstücke in World of Warcraft bei Allianz- und Horde-Gilden besonders beliebt sind.

Housing startet an diesen Mittwoch in World of Warcraft und gibt dir eigene Grundstücke, die du innerhalb deiner Gilde verteilen kannst. Obwohl Blizzard alle Grundstücke möglichst gleich attraktiv geplant hat, zeigen die Daten der Spielergemeinschaft klar, welche Plätze besonders gefragt sind.

Die Grundlage dafür sind Auswertungen aus dem Tool Wowaudit und die Arbeit von Emielioow, der die Popularität der Grundstücke in Allianz- und Horde-Gebieten anhand der Gildenauswahlen sichtbar gemacht hat.

In Wowaudit wählst du als Gildenmitglied bis zu drei Lieblings-Grundstücke aus, die als Erstwunsch, Zweitwunsch und Drittwunsch erfasst werden. Offiziere und Gildenleitung sehen diese Angaben gebündelt und können damit planen, wer welches Grundstück erhält. Mehr als 50.000 Spieler haben ihre Favoriten eingetragen, wodurch eine solide Datengrundlage für die Beliebtheit der einzelnen Grundstücke entsteht.

Auf Basis dieser Daten wurden für Allianz und Horde Tabellen und Popularitätsübersichten erstellt. Für jede Seite gibt es vollständige Listen aller Grundstücke des jeweiligen Housing-Gebiets, inklusive Bild- und Videolinks. Für die Allianz wird hervorgehoben, dass Spieler neblige Umgebungen mögen, und es werden drei Höhepunkte und Schwachpunkte der Zone herausgestellt.

Wowaudit wird als einfaches und effektives Tool beschrieben, mit dem du die Verteilung der Housing-Grundstücke in deiner Gilde organisierst. Jeder Spieler ordnet bis zu drei bevorzugte Grundstücke zu, und die Offiziere sehen auf einen Blick, welche Grundstücke besonders häufig als erste, zweite oder dritte Wahl markiert wurden. Aus diesen Angaben entstehen für jedes Grundstück die Werte für Erstwunsch, Zweitwunsch, Drittwunsch und ein daraus abgeleiteter Gesamtwert.

Emielioow hat diese Daten für Allianz und Horde aufbereitet und daraus Popularitätsübersichten erstellt. Für jede Fraktion stehen vollständige Tabellen mit allen Grundstücken des entsprechenden Housing-Gebiets bereit. Zusätzlich gibt es Bilder und Videos zu jedem einzelnen Grundstück, sodass du die Grundstücke nicht nur über Zahlen, sondern auch visuell vergleichen kannst.

Beliebteste Housing-Grundstücke der Allianz in Gründerspitze

Die Allianz-Housing-Zone Gründerspitze wird in einer vollständigen Tabelle mit allen Grundstücken von 0 bis 54 abgebildet. Für jedes Grundstück sind die Stimmen als erste, zweite und dritte Wahl sowie der Gesamtwert erfasst. Dazu kommen je ein Bild- und ein Videolink, über die du dir direkt ansehen kannst, wie das jeweilige Grundstück im Spiel wirkt.

Grundstück Erstwunsch Zweitwunsch Drittwunsch Gesamtwert Verweise 21 1581 693 489 2763 Bild / Video 0 1336 640 387 2363 Bild / Video 31 1160 650 562 2372 Bild / Video 12 1157 635 545 2337 Bild / Video 41 1078 765 589 2432 Bild / Video 28 1018 499 394 1911 Bild / Video 48 957 537 460 1954 Bild / Video 36 942 682 486 2110 Bild / Video 35 892 587 529 2008 Bild / Video 10 858 585 538 1981 Bild / Video 32 828 515 475 1818 Bild / Video 22 823 512 456 1791 Bild / Video 23 822 531 450 1803 Bild / Video 6 795 502 378 1675 Bild / Video 24 732 524 528 1784 Bild / Video 20 710 316 255 1281 Bild / Video 17 679 465 342 1486 Bild / Video 3 664 436 400 1500 Bild / Video 13 650 367 344 1361 Bild / Video 29 610 436 400 1446 Bild / Video 27 586 361 315 1262 Bild / Video 8 580 541 534 1655 Bild / Video 37 538 492 478 1508 Bild / Video 11 538 397 318 1253 Bild / Video 7 537 304 306 1147 Bild / Video 18 536 497 479 1512 Bild / Video 4 534 349 315 1198 Bild / Video 44 525 328 300 1153 Bild / Video 46 517 354 302 1173 Bild / Video 14 513 399 258 1170 Bild / Video 43 485 352 295 1132 Bild / Video 54 484 320 290 1094 Bild / Video 5 476 342 291 1109 Bild / Video 25 474 317 261 1052 Bild / Video 16 442 311 270 1023 Bild / Video 15 420 319 295 1034 Bild / Video 19 402 355 313 1070 Bild / Video 51 385 270 242 897 Bild / Video 40 360 259 212 831 Bild / Video 1 359 249 228 836 Bild / Video 53 349 285 200 834 Bild / Video 50 326 277 252 855 Bild / Video 38 325 296 264 885 Bild / Video 33 297 272 270 839 Bild / Video 30 296 193 179 668 Bild / Video 47 293 255 241 789 Bild / Video 39 275 232 230 737 Bild / Video 2 274 282 217 773 Bild / Video 9 266 175 167 608 Bild / Video 45 241 203 191 635 Bild / Video 34 228 180 161 569 Bild / Video 42 202 143 161 506 Bild / Video 49 172 142 136 450 Bild / Video 26 166 95 157 418 Bild / Video 52 143 126 125 394 Bild / Video

Grundstücke mit besonders hohen Gesamtwerten in Gründerspitze

In Gründerspitze stechen einige Grundstücke durch besonders hohe Gesamtwerte hervor. An der Spitze liegt Grundstück 21 mit 2.763 Stimmen über alle drei Wahlstufen hinweg. Ebenfalls stark nachgefragt sind Grundstück 41 mit 2.432 Stimmen, Grundstück 31 mit 2.372 Stimmen, Grundstück 0 mit 2.363 Stimmen und Grundstück 12 mit 2.337 Stimmen.

Spannweite der Beliebtheit in Gründerspitze

Neben den Spitzenreitern gibt es zahlreiche Grundstücke mit soliden vierstelligen Gesamtwerten, die ebenfalls häufig gewählt wurden. Am unteren Ende der Tabelle finden sich Grundstücke mit dreistelligen Gesamtwerten, die seltener markiert wurden. Die vollständige Übersicht zeigt damit die gesamte Spannweite der Beliebtheit aller Grundstücke in Gründerspitze anhand der Community-Auswahlen.

Beliebteste Housing-Grundstücke der Horde in Klingenschluchtküste

Für die Horde-Wohngebiete Klingenschluchtküste liegt eine analoge Tabelle vor. Alle Grundstücke von 0 bis 54 sind mit ihren Stimmen als erste, zweite und dritte Wahl erfasst, dazu jeweils der Gesamtwert. Zu jedem Grundstück stehen außerdem ein Bild- und ein Videolink bereit, sodass du die Grundstücke der Horde-Wohngebiete direkt vergleichen kannst.

Grundstück Erstwunsch Zweitwunsch Drittwunsch Gesamtwert Verweise 24 987 403 287 1677 Bild / Video 46 882 370 231 1483 Bild / Video 19 734 412 296 1442 Bild / Video 39 681 402 290 1373 Bild / Video 27 637 334 216 1187 Bild / Video 30 623 368 268 1259 Bild / Video 37 594 399 311 1304 Bild / Video 8 551 345 334 1230 Bild / Video 52 487 257 175 919 Bild / Video 35 452 325 322 1099 Bild / Video 9 434 228 205 867 Bild / Video 43 362 247 234 843 Bild / Video 49 348 205 195 748 Bild / Video 31 344 275 239 858 Bild / Video 12 336 221 184 741 Bild / Video 26 331 276 280 887 Bild / Video 7 321 280 224 825 Bild / Video 21 310 188 147 645 Bild / Video 2 310 247 204 761 Bild / Video 0 290 213 234 737 Bild / Video 20 284 203 182 669 Bild / Video 17 264 215 149 628 Bild / Video 15 259 163 181 603 Bild / Video 53 258 194 160 612 Bild / Video 54 256 185 218 659 Bild / Video 48 254 189 179 622 Bild / Video 13 245 172 164 581 Bild / Video 1 238 176 145 559 Bild / Video 42 231 201 198 630 Bild / Video 51 222 198 213 633 Bild / Video 38 221 201 202 624 Bild / Video 4 221 113 134 468 Bild / Video 33 219 147 119 485 Bild / Video 28 219 170 138 527 Bild / Video 50 216 157 126 499 Bild / Video 11 194 153 136 483 Bild / Video 23 190 125 122 437 Bild / Video 18 179 146 126 451 Bild / Video 6 177 157 148 482 Bild / Video 14 169 178 155 502 Bild / Video 45 165 138 123 426 Bild / Video 22 149 96 115 360 Bild / Video 44 141 138 111 390 Bild / Video 36 124 119 119 362 Bild / Video 41 114 126 122 362 Bild / Video 32 107 105 129 341 Bild / Video 25 106 104 96 306 Bild / Video 5 104 101 90 295 Bild / Video 3 102 91 95 288 Bild / Video 10 94 95 102 291 Bild / Video 34 83 87 75 245 Bild / Video 40 81 73 96 250 Bild / Video 16 74 81 83 238 Bild / Video 47 43 32 50 125 Bild / Video 29 35 34 37 106 Bild / Video

Grundstücke mit besonders hohen Gesamtwerten in Klingenschluchtküste

In Klingenschluchtküste führt Grundstück 24 mit 1.677 Stimmen die Liste an. Dahinter folgen Grundstück 46 mit 1.483 Stimmen, Grundstück 19 mit 1.442 Stimmen, Grundstück 39 mit 1.373 Stimmen und Grundstück 37 mit 1.304 Stimmen. Diese Grundstücke gehören damit zu den gefragtesten Housing-Grundstücken der Horde-Wohngebiete.

Spannweite der Beliebtheit in Klingenschluchtküste

Auch in Klingenschluchtküste verteilen sich die Stimmen auf die gesamte Zone. Mehrere Grundstücke liegen im Bereich mittlerer vierstelliger oder hoher dreistelliger Gesamtwerte und wurden regelmäßig als Favoriten gewählt. Am unteren Ende der Tabelle stehen Grundstücke mit vergleichsweise wenigen Stimmen, sodass sich eine klare Spannweite der Beliebtheit von stark gefragten bis hin zu selten gewählten Grundstücken ergibt.

