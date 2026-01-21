Die besten Addons für WoW Midnight: Perfekt für Raids, M+, Frames und Nameplates – kompakt vorgestellt mit Download-Links.

Für WoW Midnight stehen zahlreiche Addons zur Verfügung, die sich bei vielen Spielern als besonders beliebt etabliert haben. Sie unterstützen unterschiedliche Spielbereiche wie Bosskämpfe, Benutzeroberfläche, Raids und Mythic+ und helfen dabei, wichtige Informationen übersichtlich darzustellen und Abläufe besser zu steuern. Nchfolgend findest du die besten Addons für Midnight.

Unhalted Unit Frames

Unhalted Unit Frames ersetzt die Standard-Einheitenfenster von Blizzard durch eine vollständig anpassbare Alternative. Unterstützt werden unter anderem Frames für Spieler, Ziel, Fokus, Begleiter, Ziel des Ziels und Bossgegner. Das Addon richtet sich an Spieler, die eine saubere und funktionale Oberfläche bevorzugen.

Die Benutzeroberfläche lässt sich über /uuf im Spiel aufrufen und bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten: Position, Größe, Ausrichtung, Farben, Schriften, Textbereiche, Buff-/Debuff-Anzeige, 2D-Porträts und vieles mehr. Alle Anzeigeelemente können einzeln ein- oder ausgeschaltet und individuell angepasst werden.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Integration von Gesundheits- und Ressourcenleisten, Absorb-Anzeigen und einer präzisen Tag-Unterstützung zur Anzeige von Werten und Namen. Die Tags sind leicht verständlich und werden übersichtlich in einem eigenen Reiter erklärt. Zusätzlich bietet das Addon volle Kompatibilität mit der Northern Sky Media für Nickname-Support.

Mit dem Midnight Pre-Patch wird Unhalted Unit Frames vollständig überarbeitet. Bestehende Profile können nicht übernommen werden, da die neue Version auf einer aktualisierten oUF-Basis vollständig neu aufgebaut ist.

Download-Link: CurseForge

Platynator Nameplates

Platynator Nameplates ist ein neu entwickeltes Nameplate Addon, das speziell auf die technischen Vorgaben von WoW Midnight ausgelegt ist. Es richtet sich an Spieler, die eine klare, schlanke und gut lesbare Alternative zur Standard-Darstellung der Nameplates suchen.

Ein zentrales Merkmal ist der integrierte visuelle Editor, mit dem sich Nameplates per Drag-and-Drop direkt anpassen lassen. Jede Änderung wird sofort in einer Live-Vorschau angezeigt. Über das Menü lassen sich Elemente wie Bedrohungsfarben, Elite-Status, Unterbrechbarkeit und mehr gezielt aktivieren und platzieren.

Platynator ist ressourcenschonend und bietet eine Vielzahl an vordefinierten Texturen, Symbolen und Layouts. Verschiedene Designs sind bereits enthalten, weitere benutzererstellte Themes können über Discord oder Wago importiert werden. Die Konfiguration erfolgt über den Befehl /platy im Spiel.

Download-Link: CurseForge

Plater Nameplates

Plater Nameplates ist ein umfangreich konfigurierbares Nameplate Addon, das für WoW Midnight aktualisiert wird. Es ersetzt die Standard-Nameplates von World of Warcraft und stellt gegnerische sowie befreundete Einheiten übersichtlich und anpassbar dar.

Das Addon bietet bereits ab Werk zahlreiche Funktionen wie Debuff-Tracking, Bedrohungsfarben und unterschiedliche Darstellungslogiken für Einheiten im Kampf und außerhalb des Kampfes. Größe, Farben und Verhalten der Nameplates lassen sich dabei gezielt steuern, abhängig davon, ob eine Einheit aggressiv ist oder nicht.

Ein zentrales Merkmal von Plater Nameplates ist die Unterstützung von Profilen, Mods und Skripten. Vorgefertigte Profile können über wago.io importiert werden, wodurch sich Nameplates ohne manuelle Anpassung nutzen lassen. Zusätzlich unterstützt das Addon Lua-Skripte, die ähnlich wie bei WeakAuras für visuelle Effekte und spezielle Anzeigen eingesetzt werden.

Plater Nameplates ermöglicht es Mod- und Skript-Autoren, eigene Optionen zu integrieren, die direkt im Addon angepasst werden können. Diese Einstellungen werden im jeweiligen Profil gespeichert und bleiben auch nach Updates der Mods oder Skripte erhalten. Updates für Profile, Mods und Skripte können direkt über die WeakAuras-Companion-App bezogen werden.

Download-Link: CurseForge

Better Blizz Frames

Better Blizz Frames ersetzt die Standard-Unit-Frames von Blizzard durch eine klarere und aufgeräumte Darstellung. Es bietet eine modernisierte Oberfläche für Spieler-, Ziel- und Fokus-Frames sowie zusätzliche Funktionen, die im Standard-UI nicht enthalten sind.

Ein besonderes Merkmal sind vorkonfigurierte Profile von Streamern, die sich mit einem Klick aktivieren lassen. Dadurch kannst du ohne großen Aufwand direkt ein bewährtes Layout nutzen. Zusätzlich enthält das Addon Elemente wie Party-Castbars, Absorb-Anzeigen, Kampfindikatoren sowie eine einfache Dark-Mode-Option für Einheitenfenster und Auren.

Weitere Funktionen sind die Hervorhebung wichtiger Buffs über visuelle Glows, das Filtern von Buffs auf verschiedenen Frames, das Verbergen von UI-Elementen wie Arena-Frames sowie die farbliche Anpassung der Einheitenrahmen nach Klassenfarbe. Auch die Anzeige von Realmnamen lässt sich deaktivieren.

Better Blizz Frames ist mit WoW Midnight kompatibel. Die Entwickler weisen darauf hin, dass zahlreiche neue Einstellungen hinzugefügt wurden, die noch nicht in der offiziellen Addon-Beschreibung enthalten sind. Die Konfiguration erfolgt im Spiel über den Befehl /bbf .

Download-Link: CurseForge

Deadly Boss Mods

Deadly Boss Mods ist eines der bekanntesten Boss-Mod-Addons für World of Warcraft und wird aktiv für WoW Midnight weiterentwickelt. Es bietet detaillierte Informationen zu Bosskämpfen in Dungeons, Raids und besonderen Events und unterstützt Spieler dabei, auf Mechaniken rechtzeitig zu reagieren.

Das Addon zeigt visuelle Timerleisten mit Symbolen und Farben, die anzeigen, welche Fähigkeit wann gewirkt wird und für welche Spielerrolle sie relevant ist. Warnungen erfolgen zusätzlich über Bildschirmblitze, große Textanzeigen und individuell einstellbare Sounds. Alle Warnsignale lassen sich über die Einstellungen anpassen.

Deadly Boss Mods reduziert unnötige Informationen und zeigt abhängig von deiner Rolle nur das, was du wirklich wissen musst – etwa Unterbrechungen oder Dispel-Möglichkeiten, wenn diese für dich relevant und verfügbar sind. Diese Filter können auf Wunsch deaktiviert werden, etwa für Raidleiter mit Überblicksbedarf.

Weitere Funktionen sind Auto-Antworten im Kampf, die bei Flüsternachrichten automatisch den Bossnamen, Gesundheitsstatus und Fortschritt mitteilen, sowie eine Wiederherstellung aktiver Timer nach einem Verbindungsabbruch. Infoframes liefern zusätzliche Mechanik-Übersichten direkt im Spiel.

Das Addon ist modular aufgebaut: Jeder Bosskampf ist als eigenes Plugin integriert und wird nur bei Bedarf geladen. Zusätzlich werden zahlreiche Erweiterungspakete, Sprachpakete und Countdown-Sounds angeboten. Über Slash-Befehle wie /dbm lässt sich das Addon konfigurieren und steuern.

Download-Link: CurseForge

BigWigs Encounter Tools ist ein modular aufgebautes Boss-Mod-Addon für World of Warcraft, das Spielern wichtige Informationen und Warnungen zu Bossmechaniken liefert. Es funktioniert ähnlich wie Deadly Boss Mods, legt jedoch besonderen Wert auf Performance und schlanke Ressourcennutzung während des Kampfes.

Das Addon besteht aus vielen eigenständigen Modulen, die für jeden Boss individuell angepasst sind. Diese Module liefern visuelle Timerleisten, akustische Hinweise sowie farblich hervorgehobene Warntexte, die gezielt auf Rollen und Mechaniken abgestimmt sind. Für nahezu jeden Boss steht ein passendes Encounter-Skript zur Verfügung – oft bereits kurz nach Veröffentlichung des Inhalts.

BigWigs bietet eine Vielzahl an Soundoptionen und erlaubt die Betonung wichtiger Warnungen für bessere Übersicht im Kampf. Aufgrund der klaren Trennung der Module wird nur das geladen, was in der aktuellen Instanz tatsächlich benötigt wird. Dies trägt zu einer sehr niedrigen CPU- und Speicherauslastung bei.

Für kleinere Gruppeninhalte wie 5-Spieler-Dungeons steht mit LittleWigs ein ergänzendes Plugin zur Verfügung. Die Entwicklung von BigWigs erfolgt offen über GitHub. Rückmeldungen, Fehlerberichte oder Beiträge zur Übersetzung können dort eingereicht werden.

Download-Link: CurseForge

Better Timeline

Better Timeline erweitert die von Blizzard eingeführte Boss-Timeline um zahlreiche Anpassungsoptionen und bringt sie visuell näher an die beliebte RaidAbilityTimeline-WeakAura heran. Ziel des Addons ist es, die Darstellung und Lesbarkeit bevorstehender Fähigkeiten deutlich zu verbessern.

Zu den zentralen Funktionen gehören größere Icons und hervorgehobene Texte, die in den letzten fünf Sekunden vor einer Fähigkeit prominent eingeblendet werden. Optional lassen sich auch akustische 5-bis-1-Countdowns aktivieren. Der zeitliche Verlauf kann sowohl horizontal als auch vertikal angezeigt werden, wobei im vertikalen Modus keine Texte dargestellt werden.

Die Positionierung der Timeline erfolgt direkt über den Editiermodus im Spiel. Zusätzlich können Nutzer das Verhalten und Aussehen von Symbolen, Texten, Highlights und der Timeline selbst umfassend anpassen. Bestimmte Effekte wie Dispels lassen sich durch Symbolrahmen visuell markieren. Auch individuelle Textfarben und Leuchteffekte bei verbleibenden Zeiten sind möglich.

Better Timeline integriert Pull-Timer und Readychecks direkt in die Leiste und bietet eine smarte /pull-Funktion, die automatisch zwischen Dungeon- und Raid-Situationen unterscheidet. Die Erinnerungsfunktion kann direkt über das Begegnungsjournal genutzt werden und befindet sich in aktiver Weiterentwicklung.

Download-Link: CurseForge

Sensei Class Resource Bar

Sensei Class Resource Bar ist ein leichtgewichtiges Addon zur Anzeige von Ressourcenleisten, das sich dynamisch an Klasse, Spezialisierung und Gestaltwandlung des Charakters anpasst. Es stellt die primären und sekundären Ressourcen übersichtlich dar und integriert sich vollständig in den Editiermodus von WoW Midnight.

Unterstützt werden alle wichtigen Ressourcenarten wie Mana, Wut, Energie, Fokus, Runenmacht oder Astrale Macht. Zusätzlich erkennt das Addon klassenspezifische Sekundärressourcen wie Heilige Macht, Combopunkte, Chi, Runen oder Arkane Aufladungen und stellt sie als separate Leisten mit Segmentmarkierungen dar. Auch spezielle Ressourcen wie Ebon Might können eingeblendet werden, wenn der Spielerrahmen aktiv ist.

Die Positionierung und Gestaltung erfolgt direkt über das moderne UI. Nutzer können Breite, Höhe, Textausrichtung, Schriftarten, Farben, Texturen und Umrandungen für jede Leiste individuell anpassen. Sichtbarkeitsregeln erlauben die Einblendung abhängig vom Kampfzustand oder Zielstatus. Eine optionale Prozentanzeige für Mana sowie Cooldown-Timer für Runen sind ebenfalls verfügbar.

Sensei Class Resource Bar kann das Standard-UI von Blizzard für Ressourcenleisten ausblenden und fügt sich nahtlos in verschiedene UI-Layouts ein. Das Addon ist ressourcenschonend, arbeitet ereignisbasiert und verursacht selbst bei deaktivierter Leiste keine unnötige Systemlast.

Download-Link: CurseForge

Arc UI

Arc UI ist eine umfassende Erweiterung des Cooldown Managers in World of Warcraft und richtet sich an Spieler, die ihre Abklingzeiten, Ressourcen und Buffs visuell klar strukturiert und individuell anpassbar darstellen möchten. Das Addon ersetzt kleine, schwer erkennbare Symbole durch gut lesbare Leisten und frei positionierbare Icon-Gruppen.

Zu den zentralen Funktionen gehören anpassbare Buff- und Debuff-Leisten mit Farbverläufen, Stapelzählung und zeitbasierten Farbübergängen. Ressourcen wie Mana, Energie, Wut oder Fokus können über eigene Leisten verfolgt werden, einschließlich Schwellenwert-Markierungen und Hybrid-Klassen-Unterstützung. Für aufladbare Fähigkeiten zeigt Arc UI separate Ladebalken mit Zeitangabe an.

Das Cooldown-Management lässt sich vollständig anpassen: Icons können frei verschoben, gruppiert und in verschiedenen Layouts gespeichert werden. Eigenschaften wie Größe, Rahmen, Schatten, Transparenz, Textstil und Reichweitenindikatoren sind individuell einstellbar. Nicht im CD-Manager enthaltene Items wie Schmuckstücke oder Tränke lassen sich separat über Arc Auras einbinden.

Die Konfiguration erfolgt direkt im Spiel über das Optionspanel. Einzelne Icons lassen sich per Klick bearbeiten, Layouts können pro Talentspezialisierung hinterlegt werden. Arc UI bietet außerdem Funktionen zum Import und Export individueller Setups zur einfachen Übertragung zwischen Charakteren.

Download-Link: CurseForge

Grid2

Grid2 ist ein vollständig anpassbares Addon zur Darstellung von Raid- und Gruppen-Frames in World of Warcraft. Es ersetzt die Standard-Oberfläche von Blizzard und bietet dabei eine klar strukturierte, ressourcenschonende Alternative. Direkt nach der Installation stehen vier vorgefertigte Profile zur Verfügung, die sofort einsatzbereit sind.

Mit Grid2 lassen sich über eine intuitive Benutzeroberfläche einzelne Anzeigefelder (Indikatoren) frei definieren, platzieren und konfigurieren. Diese können Informationen wie Debuffs, Buffs, Rollen, Ressourcen oder spezielle Mechaniken darstellen. Unterstützt werden verschiedene Indikatorformen wie Icons, Text, Balken oder farbige Flächen. Was angezeigt wird, kann per Checkbox gezielt ausgewählt werden.

Das Addon ist modular aufgebaut und unterstützt zusätzliche Plugins wie Grid2StatusSpecRole für Rollenerkennung oder Grid2StatusBleedDebuffs für spezifische Debuff-Kategorien. Auch Erweiterungen wie Clique zur Unterstützung von Click-Casting und OmniCC für Cooldown-Anzeigen lassen sich problemlos integrieren. Die Konfiguration erfolgt im Spiel über /grid2 oder ein Symbol auf der Minimap.

Grid2 zeichnet sich durch hohe Performance aus und benötigt deutlich weniger CPU-Ressourcen als vergleichbare Addons. Viele Statusanzeigen wie Mana-Balken, alternative Energietypen oder Raid-Debuffs sind verfügbar, müssen aber bei Bedarf manuell aktiviert und konfiguriert werden.

Download-Link: CurseForge

Danders Frames

Danders Frames ist ein vollständig neu entwickeltes Addon für Party- und Raid-Frames, das dir volle Kontrolle über alle Anzeigeelemente bietet. Es basiert nicht mehr auf den Blizzard-Vorlagen, sondern wurde speziell für WoW Midnight und die API von Version 12.0 entwickelt.

Mit dem integrierten Testmodus kannst du deine Gruppenframes auch ohne aktive Gruppe anpassen und Vorschauen mit verschiedenen Layouts simulieren – einschließlich Animationen, Absorbs, Auren, Dispel-Effekten und mehr. Die Sortierung der Gruppen erfolgt flexibel nach Rolle, Klasse, Alphabet oder eigenem Standort im Frame-Layout.

Zu den zentralen Funktionen gehören vollständig anpassbare Gesundheitsleisten mit Farbverläufen, glatten Animationen, individuellen Texturen und Klassenzuordnung. Absorbs und Heilungsabschwächungen lassen sich entweder überlagert oder separat anzeigen. Mana-Balken können gezielt nur für Heiler eingeblendet werden und lassen sich unabhängig positionieren und gestalten.

Das Addon bietet ein umfangreiches Auren-Management mit frei platzierbaren Buffs und Debuffs, einstellbaren Schriftarten, Größen, Richtung und Puls-Effekten bei Ablauf. Dispel-Overlays können farblich, als Glüheffekt oder mit Symbolen dargestellt werden – mit eigenen Farben je nach Debuff-Typ. Zusätzliche Indikatoren für fehlende Buffs, Defensivfähigkeiten oder Bedrohung lassen sich ebenfalls gezielt aktivieren.

Die Konfiguration ist über /df oder ein Symbol auf der Minikarte erreichbar. Danders Frames unterstützt automatische Profilauswahl je nach Spezialisierung, Import/Export von Einstellungen, globale Schriftarten und ist vollständig kompatibel mit Addons wie Clique, Clicked, SharedMedia oder Namensersetzungen über Rak Gaming Aliases.

Download-Link: CurseForge

MPlusTimer

MPlusTimer ist eine moderne Alternative zum standardmäßigen Mythic+-Timer und bietet eine übersichtliche Darstellung aller relevanten Informationen rund um laufende Schlüsselsteindungeons. Das Addon wurde aus einer bekannten WeakAura heraus weiterentwickelt und ergänzt die Standardanzeige um viele praktische Zusatzfunktionen.

Es zeigt separate Abschlusszeiten für jedes Dungeon-Ziel, den exakten Fortschritt der Gegnerkräfte in Zahlen und Prozent sowie einen Vergleich der aktuellen Zeit mit der persönlichen Bestleistung oder einem benutzerdefinierten Timer. Zusätzlich lassen sich Statistiken zu abgeschlossenen, abgebrochenen und entwerteten Runs anzeigen.

MPlusTimer erkennt Bossnamen automatisch aus dem Spiel und bleibt damit sprachkompatibel in allen Clients. Die Benutzeroberfläche ist schlank, klar strukturiert und kann in nahezu allen Elementen angepasst oder deaktiviert werden. Auch das Einfügen des Schlüsselsteins ins Podest erfolgt automatisch, inklusive Schließen der Taschen danach. Die Standardanzeige von Blizzard wird dabei auf Wunsch ausgeblendet.

Konfiguriert wird das Addon über /mpt oder das Optionsmenü. Weitere Befehle erlauben die Vorschau der Anzeige ( /mpt preview ) oder das Öffnen einer Übersicht über alle Bestzeiten ( /mpt best ).

Download-Link: CurseForge

Northern Sky Raid Tools ist ein vielseitiges Addon zur Organisation und Überwachung von Raidgruppen. Es unterstützt Raidleiter bei der Verwaltung von Cooldowns, dem Überprüfen von Ausrüstung und Buffs sowie der Anzeige wichtiger Mechaniken während Bosskämpfen. Das Addon wurde für den Einsatz in koordinierten Raidumgebungen entwickelt, bei dem mehrere Gruppenmitglieder es gemeinsam verwenden.

Zu den Hauptfunktionen zählen automatische Cooldown-Zuweisungen, Erinnerungen für defensive und Utility-Fähigkeiten sowie Ready-Check-Module mit Ausrüstungs- und Buff-Checks. Über ein integriertes Setup-Tool lassen sich Gruppenaufstellungen nach festen Regeln anpassen – etwa nach Rollen, Klassen oder Spezialisierungen – und gleichmäßig aufteilen.

Das Addon bietet eine Schnittstelle zur Plattform wowutils.com, über die Erinnerungsstrings für spezifische Bossmechaniken importiert werden können. Diese Erinnerungen erscheinen automatisch zur richtigen Zeit im Kampf. Zusätzlich stehen konfigurierbare Encounter-Warnungen zur Verfügung sowie eine einfache Verwaltung von privaten Auren mit individueller Positionierung, Größe und Tonunterstützung.

Northern Sky Raid Tools unterstützt auch die Verwaltung von Nicknames für Addons – manuell, per Import oder automatischer Synchronisation innerhalb der Gilde. Versionen anderer Addons im Raid können geprüft und verglichen werden. Die Einstellungen sind über das Symbol an der Minikarte oder den Befehl /ns zugänglich.

Download-Link: CurseForge

Details!

Details! ist ein umfassendes Analyse-Addon zur Auswertung von Kampfdaten in World of Warcraft. Es kehrt mit WoW Midnight als bewährtes Damage Meter zurück und liefert detaillierte Informationen zu Schaden, Heilung, Toden, Unterbrechungen und weiteren Ereignissen – in Echtzeit und mit hoher Genauigkeit.

Die Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen und lässt sich über ein übersichtliches Optionsmenü anpassen. Fenster können schnell geöffnet, geschlossen oder als Favoriten gespeichert werden. Nutzer können auch das Aktualisierungsintervall des Meters selbst festlegen, um Darstellung und Performance anzupassen.

Details! arbeitet sehr ressourcenschonend und zeigt auch bei intensiven Kämpfen mit vielen Effekten eine stabile Bildrate. Es bietet zusätzliche Werkzeuge wie anpassbare Anzeigeoptionen über die API, einfache Erstellung von WeakAuras, Talente- und Itemlevel-Tracking sowie ein internes Gilden-Ranking für Schadens- und Heilungswerte pro Boss.

Über Plugins lassen sich zusätzliche Funktionen aktivieren, etwa „Encounter Details“ zur Zusammenfassung aktueller Kämpfe, „Advanced Death Logs“ für ausführliche Todesanalysen, ein Zeitstrahl für Debuffs und Cooldowns sowie ein grafischer Chart Viewer für Schadensverläufe. Alle Daten sind kompatibel mit externen Log-Webseiten wie WarcraftLogs.

Download-Link: CurseForge

