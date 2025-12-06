WoW Housing: Positionen aller Händler für Dekorationen im Überblick

Im WoW Midnight Housing findest du alle Händler für Dekorationen mit Positionen sowie Infos, wie du neue Deko für dein Haus freischaltest.

Das Housing gehört jetzt schon zu den beliebtesten Inhalten aus Midnight. Zahlreiche Spieler haben bereits im Frühzugang gezeigt, wie kreativ sie ihre Häuser gestaltet haben. Ein aktuelles Beispiel ist das Haus mit Weihnachts-Dekorationen. Dazu sind Dekorationen notwendig. Du schaltest sie auf verschiedene Arten frei. Du bekommst einige als Belohnung bei Erfolgen, andere werden durch Berufe hergestellt und sehr viele davon werden zum Kauf angeboten.

Housing Guides

Hier findest du eine Reihe nützlicher Guides für das Housing in World of Warcraft.

Alle Händler für Dekorationen

Nachfolgend findest du eine Tabelle mit allen Händlern, die dir Dekorationen zum Kauf anbieten. Wenn du wissen möchtest, welche Dekorationen die einzelnen Händler verkaufen, klick auf den Link und du landest in der Datenbank von Wowhead.

