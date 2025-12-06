WoW Housing: Positionen aller Händler für Dekorationen im Überblick
Im WoW Midnight Housing findest du alle Händler für Dekorationen mit Positionen sowie Infos, wie du neue Deko für dein Haus freischaltest.
Inhaltsverzeichnis
Das Housing gehört jetzt schon zu den beliebtesten Inhalten aus Midnight. Zahlreiche Spieler haben bereits im Frühzugang gezeigt, wie kreativ sie ihre Häuser gestaltet haben. Ein aktuelles Beispiel ist das Haus mit Weihnachts-Dekorationen. Dazu sind Dekorationen notwendig. Du schaltest sie auf verschiedene Arten frei. Du bekommst einige als Belohnung bei Erfolgen, andere werden durch Berufe hergestellt und sehr viele davon werden zum Kauf angeboten.
Alle Händler für Dekorationen
Nachfolgend findest du eine Tabelle mit allen Händlern, die dir Dekorationen zum Kauf anbieten. Wenn du wissen möchtest, welche Dekorationen die einzelnen Händler verkaufen, klick auf den Link und du landest in der Datenbank von Wowhead.
|Classic
|Händler
|Koordinaten
|Quackenbusch
|/way #499 51.0 30.0
|Hoddruc Klingenbeuger
|/way #36 46.8 44.6
|Lord Candren
|/way #89 37.2 47.6
|Dershway der Dünnhäutige
|/way #500 54.3 25.1
|Hauptmann Steinhelm
|/way #87 55.5 47.1
|Dedric Sleetshaper
|/way #87 24.7 43.9
|Wilkinson
|/way #47 20.3 58.4
|Gastwirt Belm
|/way #27 54.4 50.8
|Fiona
|/way #23 73.8 52.2
|Axel
|/way #70 41.9 73.9
|Joruh
|/way #85 38.8 71.9
|Lonalo
|/way #85 58.4 50.6
|Steingardist Nargol
|/way #85 50.2 58.4
|Eadric der Reine
|/way #23 75.6 49.1
|Meisterschmied Burninate
|/way #32 38.6 28.7
|Edwin Harly
|/way #21 44.1 39.7
|Solelo
|/way #84 49.0 80.0
|Hauptmann Lancy Revshon
|/way #84 67.8 73.0
|Riica
|/way #84 77.8 65.8
|Jaquilina Dramet
|/way #50 43.8 23.2
|Maurice Essmann
|/way #17 45.8 88.6
|Inge Brightview
|/way #87 75.8 9.4
|Drac Grobschnitt
|/way #48 35.6 49.0
|Kriegerheld Tuho
|/way #88 46.2 50.6
|Hauptmann Donald Adams
|/way #90 63.2 49.0
|Stuart Fleming
|/way #56 6.3 57.5
|The Burning Crusade
|Händler
|Koordinaten
|Versorger Vredigar
|/way #95 47.6 32.4
|Wrath of the Lich King
|Händler
|Koordinaten
|Ahlurglgr
|/way #114 43.0 13.8
|Der glücklose Symmes
|/way #503 50.8 29.1
|Paul Norden
|/way #503 52.0 27.8
|Förster Drach
|/way #116 32.4 59.8
|Proviantmeisterin Boulian
|/way #119 26.8 59.2
|Cataclysm
|Händler
|Koordinaten
|Marie Allen
|/way #217 60.4 92.4
|Samantha Buckley
|/way #218 62.0 36.7
|Flammenschmiedin Lanying
|/way #726 30.3 60.7
|Breana Bitterbrand
|/way #241 49.6 29.6
|Craw MacGraw
|/way #241 48.6 30.6
|Mists of Pandaria
|Händler
|Koordinaten
|San Rotschuppe
|/way #371 56.7 44.4
|Jaluu der Spendable
|/way #390 63.2 22.1
|Bruder Pelzstutz
|/way #379 57.2 61.0
|Weiser Weißherz
|/way #1530 85.2 61.6
|Weise Lotusblüte
|/way #390 62.8 23.2
|Lali die Assistentin
|/way #390 82.8 30.8
|Tan Shin Tiao
|/way #390 82.2 29.3
|Gina Lehmkrall
|/way #376 53.2 51.8
|Warlords of Draenor
|Händler
|Koordinaten
|Hau'tot
|/way #525 48.0 66.0
|Moz'def
|/way #525 48.0 66.0
|Rippenkaue
|/way #585 51.4 62.0
|Unteroffizier Grimmkinn
|/way #590 43.8 47.4
|Vorratsmeisterin Eri
|/way #525 48.0 66.0
|Vora Starkarm
|/way #525 48.0 66.0
|Krixel Quetschpfeife
|/way #539 31.0 15.0
|Maaria
|/way #539 31.0 15.0
|Peter
|/way #539 31.0 15.0
|Unteroffizier Krähler
|/way #582 38.5 31.4
|Juwelenkonstrukteur Kallaes
|/way #539 46.2 39.3
|Ruuan der Seher
|/way #542 46.7 45.0
|Schattenweiser Brakoss
|/way #622 44.4 75.2
|Händler Caerel
|/way #622 41.4 59.8
|Verteidiger Nuurem
|/way #622 46.4 74.6
|Rabensprecher Skeega
|/way #624 53.5 59.7
|Legion
|Händler
|Koordinaten
|Rüstmeister Ozorg
|/way #647 43.9 37.2
|Berazus
|/way #630 47.8 23.6
|Domelius
|/way #619 55.1 78.0
|Halenthos Brightstride
|/way #627 67.5 33.9
|Rasil Flammenborn
|/way #626 43.4 49.4
|Val'zuun
|/way #628 67.4 63.2
|Gigi Gigaleer
|/way #717 58.8 32.7
|Jackson Watkins
|/way #735 44.8 57.9
|Pfiffikus Palu
|/way #650 41.6 10.4
|Ransa Graufeder
|/way #650 45.9 60.5
|Caydori Sternenlicht
|/way #709 50.3 59.1
|Meridelle Lichtfunke
|/way #702 38.6 23.8
|Rüstmeister Durnolf
|/way #695 55.5 25.9
|Erste Arkanistin Thalyssra
|/way #680 36.5 45.8
|Jocenna
|/way #680 49.6 62.9
|Leyweberin Inondra
|/way #680 40.3 69.7
|Mynde
|/way #680 45.6 69.2
|Sileas Duskvine
|/way #641 79.9 73.9
|Sundries Merchant
|/way #680 50.9 77.8
|Amurra Disteltau
|/way #747 40.0 17.7
|Falara Nachtweise
|/way #720 61.0 56.7
|Kelsey Stahlfunken
|/way #626 26.9 36.8
|Toraan der Verehrte
|/way #940 68.2 56.9
|Torv Dubstampf
|/way #650 52.8 80.0
|Ausstatter Reynolds
|/way #739 44.6 48.9
|Corbin Branbell
|/way #641 42.1 59.4
|Hilseth Schrittreise
|/way #641 57.1 71.9
|Myria Schluchtbach
|/way #641 60.2 84.9
|Selfira Ambergrove
|/way #641 54.3 72.4
|Sylvia Hirschhorn
|/way #641 54.7 73.3
|Battle for Azeroth
|Händler
|Koordinaten
|Stöpsel Zapfring
|/way #1186 49.8 32.2
|Versorgerin Frauke
|/way #1161 67.6 21.8
|Fiona
|/way #1161 67.6 40.8
|MUTTER
|/way #1473 48.3 72.1
|Gestohlener königlicher Händlerbot
|/way #1462 73.7 36.9
|Versorgerin Lija
|/way #863 39.1 79.5
|Arcanist Peroleth
|/way #862 58.0 62.6
|Kapitänin Zen'taga
|/way #1163 44.6 94.4
|Caspian
|/way #942 59.6 69.6
|Delphine
|/way #895 53.4 31.2
|Janey Forrest
|/way #1161 56.3 45.8
|Pearl Barlow
|/way #1161 70.7 15.7
|Versorgerin Mukra
|/way #1165 51.2 95.1
|T'lama
|/way #1164 36.9 59.2
|Shadowlands
|Händler
|Koordinaten
|Chachi der Künstler
|/way #1699 54.0 24.8
|Ve'nari
|/way #1543 46.8 41.6
|Dragonflight
|Händler
|Koordinaten
|Celestine Erntedank
|/way #2022 58.4 67.8
|Ellandrieth
|/way #2239 48.4 53.6
|Mondpriesterin Lasara
|/way #2239 46.6 70.6
|Mythrin'dir
|/way #2239 54.0 60.8
|Katalogisiererin Jakes
|/way #2022 47.0 82.6
|Rae'ana
|/way #2022 47.8 82.2
|Ironus Froststahl
|/way #2025 52.2 80.8
|Lebensruferin Tzadrak
|/way #2022 62.0 73.8
|Versorgerin Aristta
|/way #2025 61.4 31.4
|Jolinth
|/way #2151 35.2 57.0
|Verwalterin Azkra
|/way #2022 55.0 30.8
|Evantkis
|/way #2112 58.4 57.4
|Versorger Thom
|/way #2112 36.8 50.6
|Silvrath
|/way #2112 71.5 49.6
|Tethalash
|/way #2112 25.5 33.6
|Unatos
|/way #2112 58.2 35.6
|The War Within
|Händler
|Koordinaten
|Thripse
|/way #2213 50.0 31.6
|Auditor Balwurz
|/way #2339 39.2 24.4
|Garnett
|/way #2339 54.7 57.2
|Jorid
|/way #2339 57.0 60.6
|Second Chair Pawdo
|/way #2339 52.8 68.0
|Velerd
|/way #2339 55.2 76.4
|Argan Hammerfist
|/way #2352 52.2 37.8
|Balen Starfinder
|/way #2352 52.2 38.0
|Faarden the Builder
|/way #2352 52.0 38.4
|Harlowe Marl
|/way #2352 53.0 38.0
|"High Tides" Ren
|/way #2352 62.4 80.2
|"High Tides" Ren
|/way #2351 39.8 72.8
|Klasa
|/way #2352 58.3 61.7
|"Len" Splinthoof
|/way #2352 62.4 80.0
|"Len" Splinthoof
|/way #2351 39.9 73.3
|Trevor Grenner
|/way #2352 53.5 40.9
|Xiao Dan
|/way #2352 52.0 38.3
|"Yen" Malone
|/way #2352 62.2 80.3
|"Yen" Malone
|/way #2351 40.3 73.0
|Cinnabar
|/way #2248 42.0 73.0
|Wachshändler Squick
|/way #2214 43.2 32.8
|Lars Bronschmelz
|/way #2215 28.3 56.2
|Nalina Eisensang
|/way #2215 42.8 55.8
|Cendvin
|/way #2248 74.4 45.2
|Om'sirik
|/way #2472 40.3 29.4
|Ando die Knarre
|/way #2406 43.3 51.9
|Botanist Boh'an
|/way #2351 54.0 58.4
|Brother Dovetail
|/way #2351 54.4 56.1
|Gronthul
|/way #2351 54.1 59.1
|Hesta Forlath
|/way #2351 54.4 56.0
|Jehzar Starfall
|/way #2351 53.6 58.5
|Lefton Farrer
|/way #2351 53.5 58.5
|Lonomia
|/way #2351 68.3 75.5
|Pascal-K1N6
|/way #2351 54.1 56.0
|Shon'ja
|/way #2351 54.1 59.0
|Ta'sam
|/way #2472 43.2 34.8
|Chert
|/way #2214 43.4 33.0
|Blair Barsch
|/way #2346 34.0 70.8
|Bootsmann Harti
|/way #2346 63.4 16.8
|Laborassistentin Laszla
|/way #2346 27.2 72.5
|Rocco Ratschbumm
|/way #2346 39.2 22.2
|Schredd der Verschrotter
|/way #2346 53.3 72.7
|Lage Fiesmöpp
|/way #2346 30.8 38.9
|Smaks Oberskimmer
|/way #2346 43.8 50.8
|Stacks Topskimmer
|/way #2346 43.2 50.4
|Straßenküchenbetreiberin
|/way #2346 26.2 42.8
