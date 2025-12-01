WoW Housing Einsteiger-Guide: Die besten Tipps & Tricks für Anfänger

Einsteiger-Guide zum WoW Housing: erklärt Nachbarschaften, Grundstücke, Dekoration, Budgets und Aufwertungen im WoW Behausungssystem.

Mit dem neuen Behausungssystem in World of Warcraft bekommst du schnell dein erstes Zuhause und kannst es Schritt für Schritt nach deinen Vorstellungen einrichten. Du startest über eine einfache Quest, suchst dir eine Nachbarschaft, sicherst dir ein Grundstück und beginnst direkt mit dem Dekorieren. Dieser Leitfaden zeigt dir, wie du im Housing von WoW vom ersten Login bis zum fertig eingerichteten Haus vorgehst.

Einstieg ins Housing in World of Warcraft

Nach dem Einloggen erhältst du eine Quest, die dich direkt in das Tutorial für Behausungen führt. Dort lernst du die Grundlagen des Systems kennen, bewegst dich durch deine Nachbarschaft und bekommst Antworten auf wichtige Einstiegsfragen rund um dein neues Zuhause in World of Warcraft.

Als neuer Spieler erstellst du einen Charakter und startest auf der „Insel des Verbannten“. Nachdem du die ersten Quests zu Bewegung und Kampfbasis abgeschlossen hast, kannst du entweder auf der Insel weiterspielen oder direkt in das Housing-System wechseln.

Falls du die Quest zum Behausungssystem verlierst, öffnest du die Behausungsübersicht. Sie ist als neue Schaltfläche im Mikromenü unten rechts eingebunden und ermöglicht dir, das Tutorial fortzusetzen und wieder in den Ablauf einzusteigen.

Nachbarschaften im Housing-System

Über die Behausungsübersicht öffnest du die Haussuche. Dort siehst du eine Liste der Nachbarschaften, denen du beitreten kannst. Auf der rechten Seite werden eine Karte mit Nachbarschaften und Grundstücken sowie Informationen angezeigt, ob Grundstücke frei oder bereits gekauft sind.

Öffentliche Nachbarschaften sind die häufigste Form im Behausungssystem von WoW. Sie bestehen aus 55 einzigartigen Grundstücken und stehen allen Spielern zur Verfügung. Aufgaben zur Instandhaltung und Unterfangen werden direkt im Spiel umgesetzt.

Wenn du Mitglied einer Gilde bist, kannst du der Nachbarschaft dieser Gilde beitreten. Bewohner dieser Nachbarschaft müssen Mitglied der Gilde sein. Verlässt du die Gilde, musst du dein Haus in eine andere Nachbarschaft verlegen.

Für private Gruppen gibt es Satzungsnachbarschaften. Du sprichst mit dem Verwalter der Nachbarschaft, legst einen Namen fest und sammelst zehn Unterschriften von Spielern, um die Nachbarschaft zu gründen. Ein Genehmigungsverfahren erlaubt es bestimmten Mitgliedern, Einstellungen wie Mitgliedschaften und Unterfangen zu verwalten. Wie öffentliche Nachbarschaften können auch Satzungsnachbarschaften bis zu 55 Grundstücke enthalten.

Gilden- und Satzungsnachbarschaften erfordern mindestens zehn Spieler, um weiter zu bestehen. Wird diese Mindestzahl unterschritten, kann die Nachbarschaft nicht fortgeführt werden.

Grundstück auswählen und erstes Haus erhalten

Eine der wichtigsten Entscheidungen ist die Wahl deines Grundstücks. In der Klingenschluchtküste und an der Gründerspitze findest du unterschiedliche Grundstücke in verschiedenen Biomen, damit du ein passendes Umfeld für dein Zuhause in World of Warcraft wählen kannst.

Es gibt Grundstücke in der Nähe des Stadtzentrums und der Action sowie ruhigere, abgeschiedene Plätze. Manche Grundstücke liegen dicht beieinander, andere sind stärker verteilt. Du kannst durch die Nachbarschaft laufen, dir mehrere Orte ansehen und dir in Ruhe den besten Standort sichern.

Im Haussuche-Fenster siehst du bei ausgewählter Nachbarschaft, welche Grundstücke gekauft wurden und welche noch verfügbar sind. Wählst du ein freies Grundstück aus und klickst auf „Besuchen“, wirst du dorthin teleportiert. Dieses Grundstück wird für fünf Minuten für dich reserviert.

Wenn dir ein besuchtes Grundstück nicht gefällt, erkundest du einfach die Nachbarschaft weiter. Um ein freies Grundstück zu beanspruchen, klickst du auf den Grundstein und dann auf „Kaufen“. Ist dein Wunschgrundstück bereits verkauft, kannst du eine andere Nachbarschaft suchen, in der derselbe Grundstückstyp noch frei ist, und dein Haus dort erwerben.

Damit du schnell mit dem System interagieren kannst, ist dein erstes Haus sehr günstig. Neuen Spielern wird die Gebühr für das erste Heim erlassen, und das Verlegen deines Hauses an einen neuen Standort ist kostenlos. Beim Umzug werden dein Haus und alle Anpassungen an den neuen Platz übertragen.

Fraktionen und gemeinsames Zuhause

Auch wenn du nur auf einer Fraktion spielst, kannst du ein Zuhause in einer Nachbarschaft der anderen Fraktion besitzen. Du erstellst dafür einen neuen Charakter der anderen Fraktion, spielst das anfängliche Bootserlebnis auf der „Insel des Verbannten“ und kaufst mit diesem Charakter ein Heim, zum Beispiel in der Klingenschluchtküste.

Nachdem dieses Heim gekauft wurde, können Charaktere beider Fraktionen dasselbe Haus besuchen und dekorieren. So wird dein Housing-Projekt fraktionsübergreifend nutzbar.

Haus betreten und Grundfunktionen nutzen

Nachdem du dein Grundstück gesichert und dein Haus gekauft hast, betrittst du es über die Vordertür. Im Inneren steht dir eine leere Fläche zur Verfügung, die du nach und nach mit Dekorationen und Räumen füllst.

Über die Behausungsübersicht kannst du dich jederzeit zurück zu deinem Grundstück teleportieren. Oben auf dem Bildschirm erscheint ein Menü, mit dem du die Anpassung deines Hauses steuerst. Die große Schaltfläche „Haus bearbeiten“ öffnet den Dekorationsmodus und zeigt links die Haustruhe.

In der Haustruhe siehst du alle Dekorationen, die du im Innen- und Außenbereich platzieren kannst. Die Gegenstände sind in Kategorien organisiert, und du kannst gezielt suchen und Filter einsetzen, um bestimmte Dekorationen zu finden. Bei jedem Eintrag zeigt eine Zahl, wie viele Exemplare du davon aktuell zur Verfügung hast, und Tooltips liefern Zusatzinformationen zu den einzelnen Stücken.

Dekorationsmodi und Platzierung von Gegenständen

Im Dekorationsmodus klickst du mit der linken Maustaste auf eine Dekoration in der Haustruhe und bewegst sie in den Raum. Auf der rechten Seite erscheint eine Liste von Tastenkürzeln, die dir zeigen, wie du das Raster drehst, das Raster ein- oder ausblendest und weitere Funktionen für die Platzierung nutzt.

Jede platzierte Dekoration verbraucht einen Teil des maximalen Dekorationsbudgets deines Hauses. Dieses Budget wird oben rechts angezeigt. Im Tooltip der Dekoration siehst du, wie viel Budget ein bestimmter Gegenstand benötigt. Das Gesamtbudget kann durch die Aufwertung deines Hauses erhöht werden.

Der Standard-Dekorationsmodus ist dafür gedacht, Dekorationen schnell zu platzieren und einen groben Plan für dein Zuhause zu erstellen. Über Optionen wie „Ausrichtung am Raster“ und „Clipping aktivieren“ passt du das Platzierungsverhalten an, sodass du Möbel und andere Objekte sauber ausrichten kannst.

Im erweiterten Modus stehen dir zusätzliche Steuerungen zur Verfügung. Du kannst Gegenstände mit 3D-Steuerung verschieben und drehen und über einen Skalierungsregler größer oder kleiner machen. In diesem Modus kannst du einige Regeln des Standardmodus umgehen und beispielsweise bestimmte Objekte frei in der Luft platzieren.

Innenräume anpassen und Grundriss erweitern

Im Anpassungsmodus veränderst du das Aussehen ausgewählter Gegenstände. Klickst du auf ein Objekt, das gefärbt werden kann, öffnet sich ein Farbmenü. Einige Dekorationen erlauben es dir, bestimmte Teile mithilfe von Farbstoffen zu färben, die du über das Herstellungssystem erhältst und beim Einsatz verbrauchst.

Der Anpassungsmodus deckt auch Böden, Wände und Decken ab. Du kannst den Stil dieser Flächen anpassen und so die Räume deines Hauses in World of Warcraft optisch deutlich verändern.

Zu Beginn hast du nur einen Raum. Über den Modus „Bauplan bearbeiten“ erweiterst du dein Heim um zusätzliche Räume und Etagen. Über die Haustruhe und Verbindungsknoten an vorhandenen Räumen erstellst du neue Räume und passt den Grundriss an.

Wie bei den Dekorationen gibt es ein Budget für die Platzierung von Räumen, das oben rechts angezeigt wird. Jeder Raum verbraucht einen bestimmten Anteil dieses Budgets. Auch dieses Budget lässt sich durch die Aufwertung deines Hauses steigern.

Zugriffsrechte und Hausbesuche

Jedes Haus verfügt über Berechtigungen, die steuern, wie andere Spieler mit deinem Grundstück und dem Innenbereich interagieren dürfen. So kannst du festlegen, wer dein Grundstück betreten oder den Innenraum besuchen kann.

Wenn du das Haus eines anderen Spielers sehen möchtest, nutzt du einen Rechtsklick auf seinen Namen im Gruppenfenster, in der Gildenliste oder in deiner Freundesliste. Dort findest du die Option, zu seinem Zuhause zu teleportieren und dir seine Gestaltung im Housing-System anzusehen.

Dekorationen sammeln und freischalten

Direkt nachdem du dein Heim erhalten hast, bekommst du ein Starterpaket mit über 60 Dekorationsgegenständen. Diese Auswahl bietet dir genügend Möglichkeiten, um sofort mit der Gestaltung von Innenräumen und Außenbereich zu beginnen.

Weitere Dekorationen erhältst du auf mehreren Wegen. Du kannst sie von Verkäufern kaufen, im Auktionshaus erwerben, über Quests bekommen, durch Erfolge freischalten, über Ruf und Ruhm verdienen, von Schlachtzug- und Dungeonbossen erbeuten oder über Berufe herstellen.

Nach der Veröffentlichung von Midnight kommen zusätzliche Quellen hinzu. Dann erhältst du weitere Dekorationen über Nachbarschaftsunterfangen und Inhalte in den Tiefen von Midnight. So wächst dein Fundus an Einrichtungsgegenständen mit der Zeit immer weiter.

Hausaufwertung und Auswirkungen auf Budgets

Die Aufwertung deines Hauses bringt mehrere Vorteile. Dazu gehört vor allem die Erhöhung deiner Budgets für die Platzierung von Räumen und Dekorationen, sodass du umfangreichere Bau- und Einrichtungsprojekte umsetzen kannst.

Anfangs kannst du dein Zuhause durch Nachbarschaftsgunst aufwerten. Dafür sammelst du Dekorationen ungewöhnlicher Qualität oder höher. Diese Gegenstände tragen dazu bei, dein Haus im Housing-System zu verbessern.

Nach der Veröffentlichung von Midnight kommen Nachbarschaftsunterfangen als weitere Möglichkeit hinzu, dein Haus aufzuwerten. Dadurch steigen deine Budgets zusätzlich und du erhältst mehr Spielraum für den Ausbau.

Außenbereich, Fassade und Garten gestalten

Neben dem Innenbereich kannst du auch die Außenansicht deines Hauses anpassen. Auf deinem Grundstück klickst du auf „Haus bearbeiten“ und wählst dann im unteren Menü die Option „Hausfassade anpassen“, um in eine eigene Ansicht zu wechseln.

In dieser Ansicht kannst du dein Haus drehen und dir alle Seiten ansehen. Auf der rechten Seite findest du Optionen, um Wandstile, Dachstile und Farben zu verändern. Rund um das Gebäude werden Befestigungspunkte angezeigt, über die du Fenster, Schornsteine und Türme hinzufügen kannst.

Rund um das Gebäude werden Befestigungspunkte angezeigt, die beim Anklicken verschiedene Optionen bieten, wie Fenster, Schornsteine und Türme hinzuzufügen. Den Eingang deines Hauses kannst du an eine von dir bevorzugte Position verlegen. Außerdem ist es im Dekorationsmodus möglich, die Position des gesamten Hauses auf dem Grundstück anzupassen.

Die Dekoration des Gartens funktioniert ähnlich wie im Innenbereich. Wenn du dich auf deinem Grundstück im Dekorationsmodus befindest, erscheint links die Haustruhe mit allen verfügbaren Optionen. Du nutzt dieselben Steuerungen wie in den Innenräumen, um deinen Garten zu gestalten.

Kontoablauf und Umgang mit dem Haus

Wenn dein Konto abläuft, bleibt dein Haus zunächst an seinem aktuellen Standort stehen. Nach einer gewissen Zeit wird es in ein Lager verschoben, und das Grundstück in der Nachbarschaft wird wieder frei.

Abonnierst du erneut, kannst du dein Haus auf einem neuen Grundstück platzieren. Alle Anpassungen und dein Fortschritt im Housing-System bleiben erhalten, sodass du ohne Verlust weiterbauen kannst.

Früher Zugang zum Housing-System

Wenn du Midnight im Vorverkauf erworben hast, erhältst du frühen Zugriff auf das Behausungssystem. Dieser Zugang wird mit der Veröffentlichung des Inhaltsupdates „Die Warnung“ freigeschaltet, sodass du das neue Zuhause-Feature in World of Warcraft besonders früh nutzen kannst.

Der Zugriff wird mit dem Inhaltsupdate „Die Warnung“ freigeschaltet und ermöglicht es dir, das Housing-System zeitnah zu nutzen.

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.