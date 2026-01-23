WoW: Blizzard senkt Transmog-Kosten um 50 % nach Spielerprotesten

World of Warcraft halbiert die Kosten für Transmog-Outfits. Ein kostenloser Vorgang folgt mit Patch 12.0.1 – nach heftiger Kritik der Community.

Blizzard reagiert auf die anhaltende Kritik an den Transmog-Kosten in World of Warcraft und senkt die Preise für das Erstellen von Outfits um 50 %. Damit kommt das Entwicklerteam Spielern entgegen, die sich die Nutzung des Systems bislang kaum leisten konnten.

Die Preisanpassung soll innerhalb eines Tages aktiv werden und bringt das Kostenniveau wieder näher an die Zeit vor dem Transmog-Update. Als zusätzlichen Schritt kündigte Blizzard bereits eine kostenlose Transmogrifikation pro Charakter mit Patch 12.0.1 an – eine Reaktion auf versehentlich entstandene Erstkosten nach der Systemumstellung. Inzwischen machten sogar Protestaktionen mit nackten Avataren in Azeroth die Runde.

Hallo zusammen! Wir haben noch ein paar weitere Updates zur Transmogrifikation, die wir mit euch teilen möchten: Wir werden die Kosten für das Erstellen von Outfits um 50 % senken, um sie wieder näher an das Preisniveau vor dem Transmog-Update zu bringen. Diese Preissenkung befindet sich derzeit in Entwicklung und sollte innerhalb des nächsten Tages verfügbar sein. Zusätzlich werden wir versuchen, allen Spielercharakteren so bald wie möglich eine kostenlose Transmogrifikation zu gewähren, noch vor 12.0.1, idealerweise per Hotfix. Wir werden den Hotfix-Artikel aktualisieren, sobald die kostenlose Transmogrifikation verfügbar ist. Eine weitere Sache. Viele von euch haben gefragt, wie das neue Transmog-System mit dem Ereignis „Probe des Stils“ funktionieren wird. Wenn die Probe des Stils verfügbar ist, erhalten Spieler einen speziellen Transmog-Outfit-Slot, der sowohl innerhalb als auch außerhalb des Wettbewerbs getragen werden kann. Alle Transmog-Änderungen an diesem Slot sind kostenlos. Während des Wettbewerbs ist dies das Outfit, nach dem die Spieler bewertet werden. Sobald das Ereignis „Probe des Stils“ endet, wird der Outfit-Slot entfernt. Vielen Dank für euer ganzes Feedback!

Quelle: Blizzard

