35 Jahre Blizzard: Neue Inhalte für WoW, Diablo und mehr angekündigt

Am 29. Januar zeigt Blizzard live die Zukunft von WoW, Diablo, Overwatch und mehr – inklusive exklusiver Belohnung für Zuschauer.

Blizzard feiert 35 Jahre voller gemeinsamer Abenteuer und lädt dich ein, am 29. Januar um 18:00 Uhr MEZ live dabei zu sein. Die Übertragung auf den offiziellen YouTube-Kanal und Twitch-Kanal von World of Warcraft bietet dir einen exklusiven Blick auf die Zukunft Azeroths.

World of Warcraft: Was dich erwartet

Executive Producer Holly Longdale und Senior Game Director Ion Hazzikostas präsentieren die nächsten Schritte für World of Warcraft. Dabei werfen sie einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen sowohl im modernen WoW als auch in Classic WoW. Du erfährst, wie es mit der Welt von Azeroth in diesem Jahr weitergeht und welche Highlights Blizzard für die Community bereithält.

Im Mittelpunkt steht die enge Verbindung zwischen Blizzard und der Community. Die geplanten Neuerungen sind Teil einer umfassenden strategischen Ausrichtung – sie markieren nicht nur neue Inhalte, sondern den Weg, den Blizzard gemeinsam mit den Spielerinnen und Spielern gehen will.

Ein Geschenk für Zuschauer

Wenn du am 29. Januar live einschaltest, hast du die Möglichkeit, einen exklusiven Dekorationsgegenstand zu erhalten. Weitere Details dazu werden im Rahmen der Übertragung bekanntgegeben.

Mehr als nur World of Warcraft

Die Veranstaltung ist Teil einer größeren Serie: In den kommenden Wochen stellt Blizzard auch Neuerungen zu anderen Spielwelten vor. Diese Termine solltest du dir vormerken:

Overwatch: 4. Februar um 19:00 Uhr MEZ

4. Februar um 19:00 Uhr MEZ Hearthstone: 9. Februar um 18:30 Uhr MEZ

9. Februar um 18:30 Uhr MEZ Diablo: 11. Februar um 23:00 Uhr MEZ

Jede dieser Enthüllungen ist Teil einer übergreifenden Zukunftsvision – Blizzard zeigt nicht nur einzelne Updates, sondern stellt die Entwicklung der gesamten Marke in den Vordergrund.

Quelle: Blizzard

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.