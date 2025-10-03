Neue Tier-Sets in WoW Midnight Season 1 enthüllt
Die ersten Tier-Sets aus Midnight, der neuen World of Warcraft Erweiterung, wurden nun enthüllt. Gezeigt wurden die Tier-Sets aus Season 1 der Erweiterung Midnight. Denk daran, dass diese Modelle aus der Alpha-Version stammen und sich bis zum Release noch ändern können. Einige Klassenmodelle wurden bislang noch nicht gezeigt.
Wie bekommst du Set-Teile vom Tier-Set aus Season 1 in Midnight? Set-Teile vom ersten Tier-Set bekommst du in den ersten drei Raids: Leerenspitze, Traumriss und Marsch auf Quel'Danas. Alternativ kannst du Teile beim Katalysator schmieden oder sie in der großen Schatzkammer erhalten.
Dämonenjäger Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 1
Druide Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 1
Hexenmeister Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 1
Krieger Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 1
Paladin Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 1
Priester Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 1
Schurke Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 1
Quelle: Wowhead
