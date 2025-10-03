Spiel:
Neue Tier-Sets in WoW Midnight Season 1 enthüllt

Geschrieben von Telias am 03.10.2025 um 15:08

Die ersten Tier-Sets aus Midnight, der neuen World of Warcraft Erweiterung, wurden nun enthüllt. Gezeigt wurden die Tier-Sets aus Season 1 der Erweiterung Midnight. Denk daran, dass diese Modelle aus der Alpha-Version stammen und sich bis zum Release noch ändern können. Einige Klassenmodelle wurden bislang noch nicht gezeigt.

Wie bekommst du Set-Teile vom Tier-Set aus Season 1 in Midnight? Set-Teile vom ersten Tier-Set bekommst du in den ersten drei Raids: Leerenspitze, Traumriss und Marsch auf Quel'Danas. Alternativ kannst du Teile beim Katalysator schmieden oder sie in der großen Schatzkammer erhalten.

Dämonenjäger Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 1

World of Warcraft: Midnight - Dämonenjäger Tier Set aus Season 1

Druide Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 1

World of Warcraft: Midnight - Druide Tier Set aus Season 1

Hexenmeister Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 1

World of Warcraft: Midnight - Hexenmeister Tier Set aus Season 1

Krieger Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 1

World of Warcraft: Midnight - Krieger Tier Set aus Season 1

Paladin Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 1

World of Warcraft: Midnight - Paladin Tier Set aus Season 1

Priester Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 1

World of Warcraft: Midnight - Priester Tier Set aus Season 1

Schurke Tier-Set: World of Warcraft Midnight - Season 1

World of Warcraft: Midnight - Schurke Tier Set aus Season 1

Quelle: Wowhead

