World of Warcraft bekommt neue Kamera – Integration mit sozialem Netzwerk geplant

WoWNewsarchivJanuar 2026World of Warcraft bekommt neue Kamera – Integration mit sozialem Netzwerk geplant

Geschrieben von Telias am 24.01.2026 um 19:15

In der WoW Midnight Beta wurde eine neue Funktion zum Teilen von Inhalten gefunden – mit eigener Kamera und Integration einer Plattform.

Inhaltsverzeichnis
  1. Neue Kamera: Pin-o-Matic
  2. Funktionen der Foto-Teilen-Integration
  3. Rückkehr zu Twitter?

World of Warcraft könnte schon bald eine neue Funktion zum Teilen von Bildern direkt aus dem Spiel heraus erhalten. In der aktuellen Beta-Version der Erweiterung Midnight wurden mehrere neue Strings entdeckt, die auf eine kommende Integration für das Teilen von Screenshots hindeuten.

Teilen von Bildern in World of Warcraft mit der Pin-o-Matic Camera

Neue Kamera: Pin-o-Matic

Mit dem neuen Feature taucht auch eine neue Kamera im Spiel auf – die Pin-o-Matic Camera. Sie ist als Promotionsgegenstand markiert und wird vermutlich zentraler Bestandteil der neuen Foto-Funktionalität sein.



Funktionen der Foto-Teilen-Integration

Die neuen Strings deuten auf eine direkte Möglichkeit hin, Inhalte aus dem Spiel an eine externe Plattform zu senden. Zwar ist noch nicht bekannt, um welches Ziel es sich handelt, doch es wird konsequent nur der Platzhalter „Site“ verwendet – ohne Auswahlmöglichkeit. Das könnte darauf hindeuten, dass nur eine Plattform unterstützt wird.

  • Verbindung zur Plattform muss vor dem Teilen aktiv sein
  • Möglichkeit, Titel und Beschreibung zum Bild anzugeben
  • Veröffentlichung direkt aus der Vorschau
  • Fehlermeldung bei Überschreitung des Tageslimits
Rückkehr zu Twitter?

Früher konnte man in WoW über die S.E.L.F.I.E.-Kamera 2.0 Bilder direkt auf Twitter posten. Diese Funktion wurde im Februar 2023 entfernt – vermutlich wegen der neuen API-Kostenstruktur von Twitter. Die jetzt gefundenen Strings erinnern stark an diese alte Integration, was eine Rückkehr zu X (ehemals Twitter) wahrscheinlich erscheinen lässt – auch wenn das bislang nicht bestätigt ist.

Quelle: Wowhead

