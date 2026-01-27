Neues WoW-Event liefert genau das, was viele Spieler jetzt dringend brauchen

Sammle in World of Warcraft geheimnisvolle Ranzen, sichere dir bis zu 30 % EP-Bonus und bereite dich auf WoW: Midnight vor.

Mit dem zeitlich begrenzten Ereignis Winde des mysteriösen Glücks bringt World of Warcraft einen klaren Vorteil für alle, die ihre Charaktere effizient voranbringen möchten. Während des Events profitierst du von einem festen Erfahrungsbonus und erhältst bei Aktivitäten besondere Belohnungen, die gezielt das Aufholen von Inhalten und das Vorbereiten weiterer Charaktere unterstützen.

Das Ereignis richtet sich vor allem an Spieler, die in WoW Zweitcharaktere leveln, verpasste Freischaltungen nachholen oder vorhandene Spielzeit optimal nutzen wollen. Neben zusätzlicher Erfahrung spielen spezielle Ranzen mit wertvollen Gegenständen eine zentrale Rolle.

Zeitraum : 28. Januar bis 23. Februar

: 28. Januar bis 23. Februar Erfahrungsbonus : 20 % während des gesamten Ereignisses

: 20 % während des gesamten Ereignisses Geheimnisvolle Ranzen als Belohnung beim Abschließen von Quests und Abenteuern

als Belohnung beim Abschließen von Quests und Abenteuern Makellose geheimnisvolle Ranzen einmal täglich mit erhöhter Belohnungschance

einmal täglich mit erhöhter Belohnungschance Zusätzliche Erfahrung durch stapelbare Tränke bis zu insgesamt 30 %

durch stapelbare Tränke bis zu insgesamt 30 % Ruhmbonus: 50 % bei großen Fraktionen in Dragonflight und The War Within

Sichert euch während des Ereignisses „Winde des mysteriösen Glücks“ geheimnisvolle Ranzen mit wertvollen sowie einzigartigen Gegenständen und nutzt den Erfahrungsbonus von 20 %, um eure Zweitcharaktere fit zu machen, verpasste Inhalte sowie Freischaltungen nachzuholen und euch auf den Start von World of Warcraft®: Midnight™ vorzubereiten. Wann: 28. Januar bis 23. Februar Ihr bekommt einen Ranzen! Und ihr bekommt einen Ranzen! Die Winde des Glücks wehen während des Ereignisses „Winde des mysteriösen Glücks“ zu euren Gunsten. Wenn ihr Quests oder Abenteuer abschließt, erhält euer Spielercharakter bis Stufe 80 beim Plündern von Monstern oder als Bonusbelohnung für den Abschluss von Quests geheimnisvolle Ranzen voller nützlicher Gegenstände. Geheimnisvolle Ranzen können verschiedene einzigartige und wertvolle Gegenstände enthalten, darunter vorübergehende Verbesserungen eurer Werte, visuelle Veränderungen, eine Chance auf zusätzliche Ausrüstung, die zu eurer Stufe und Spezialisierung passt, sowie Tränke, die euch einen Erfahrungsbonus von 10 % verleihen und sich mit dem Erfahrungsbonus des Ereignisses in Höhe von 20 % stapeln lassen, wodurch ihr zeitweise insgesamt 30 % mehr Erfahrung erhaltet. Die Erfahrungstränke sind kriegsmeutengebunden und können während des Ereignisses verwendet werden. Ihr könnt sie aber auch bis nach dem Ereignis aufbewahren und auf Charakteren der Stufen 10 bis 79 nutzen. Die Effekte der Wertesteigerungs- und Elementartränke funktionieren nicht in Mythisch+-Schlachtzügen oder gewerteten PvP-Inhalten. Wenn euch die geheimnisvollen Ranzen gefallen, dann werdet ihr die makellosen geheimnisvollen Ranzen lieben. Der erste geheimnisvolle Ranzen, den ihr täglich erhaltet, ist von makelloser Qualität und erhöht eure Chance auf noch wertvollere Belohnungen. Mit einer Stärkung geht‘s schneller Nutzt den Erfahrungsbonus von 20 % der Winde des mysteriösen Glücks, um eure Charaktere schnell von Stufe 10 auf 79 zu spielen. Macht eure Zweitcharaktere fit, holt verpasste Inhalte sowie Freischaltungen nach und bereitet euch auf den Start von World of Warcraft: Midnight vor. Die Winde gewähren zudem einen Ruhmbonus von 50 % bei den großen Fraktionen in Zonen von Dragonflight und The War Within. Mögen euch alle Hindernisse aus dem Weg geräumt werden und die Winde des mysteriösen Glücks euch Rückenwind verleihen.

Quelle: Blizzard

