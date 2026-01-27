WoW Handelsposten: Extra-Punkte für alle Spieler im Januar

Durch einen Fehler in WoW wurden Fortschritte nicht gezählt. Blizzard reagiert mit einer Januar-Aktion: 650 Punkte für alle eingeloggten Spieler.

Ein unerwartetes Problem hat dazu geführt, dass Spieler in World of Warcraft Fortschritte beim Handelsposten verloren haben. Betroffen waren Aktivitäten im Rahmen des Legion Remix-Events, die eigentlich Punkte für das Reisetagebuch einbringen sollten.

Neue Aktivität „Legion Remix: Mix Up“ im Januar

Als Ausgleich führt Blizzard mit dem planmäßigen Wartungsupdate in allen Regionen eine zusätzliche Aktivität im Handelsposten ein. Die neue Aufgabe trägt den Titel „Legion Remix: Mix Up“ und ist exklusiv im Januar 2026 verfügbar.

650 Punkte für alle eingeloggten Spieler

Spieler, die sich im Januar 2026 in das Spiel einloggen, erhalten automatisch 650 Punkte für ihr Reisetagebuch gutgeschrieben. Damit wird der entgangene Fortschritt direkt kompensiert – unabhängig davon, ob die betroffenen Legion Remix Aktivitäten gespielt wurden oder nicht.

Quelle: Blizzard

