Zwielichtaszendenz in WoW: So funktioniert das Midnight Pre Event
Im WoW Pre Event Zwielichtaszendenz sammelst du Insignien, kämpfst gegen Rares und schaltest Quests, Transmog, Erfolge und Reittiere frei.
Inhaltsverzeichnis
- Zwielichtaszendenz Questreihe
- Zwielichtaszendenz: Wöchentliche Quests
- Weltquests im Schattenhochland
- Alle seltenen Gegner bei der Zwielichtaszendenz
- Insigne der Zwielichtklinge Farmen
- Reittiere im Event
- Haustiere
- Housing-Dekorationen
- Transmog und Waffen
- Catch-Up Gear
Mit dem Pre-Patch-Event Zwielichtaszendenz (engl. Twilight Ascension) zur Erweiterung Midnight in World of Warcraft erwarten dich neue Aktivitäten, seltene Gegner und exklusive Belohnungen. Zwischen dem 27. Januar und dem 2. März 2026 kannst du ab Charakterstufe 10 im Schattenhochland teilnehmen, neue Ausrüstung sammeln und kosmetische Gegenstände freischalten.
Zwielichtaszendenz Questreihe
Die Zwielichtaszendenz beginnt mit einer Questreihe, die aus sieben Aufgaben besteht und mit der Aufgabe The Cult Within beginnt. Als Allianz-Spieler wirst du zu Magister Umbric nach Sturmwind geschickt, mit einem Horde-Charakter begebst du dich zu Großmagister Rommath in Orgrimmar. Während der Questreihe wirst du ins Schattenhochland geschickt, wo du World Quests, wöchentliche Quests und den Titel Ganz sicher kein Kultist freischaltest, sowie den Transmog-Gegenstand Wappenrock der Zwielichtklinge für deine gesamte Kriegsmeute als Belohnung erhältst.
Zwielichtaszendenz: Wöchentliche Quests
Im Zentrum des Events kannst du zwei wöchentliche Quests annehmen, die für deine gesamte Kriegsmeute gelten. Jede dieser Aufgaben belohnt dich mit 40 Stück Insigne der Zwielichtklinge.
- Stört den Ruf: Töte 3 Rare-Gegner aus dem Event.
- Zwielichtdämmerung: Erledige 8 Weltquests in der Region und/oder besiege zusätzliche Rares.
Weltquests im Schattenhochland
Im Schattenhochland findest du eine Auswahl an Weltquests, die sich alle 12 Stunden aktualisieren. Diese Aufgaben bleiben jeweils etwa drei Tage aktiv und folgen dem klassischen Weltquest-System.
Beim ersten Abschluss einer dieser Quests auf deinem Account erhältst du 10 Stück Insigne der Zwielichtklinge. Wenn du dieselbe Quest mit einem Twink erledigst, bekommst du stattdessen 20 Resonanzkristalle als Belohnung.
Alle seltenen Gegner bei der Zwielichtaszendenz
Alle 10 Minuten beginnt im Schattenhochland ein Event der Zwielichtklinge. Du erkennst aktive Events an einem silbernen Stern auf deiner Minimap. Ziel ist es, ein Ritual zu stoppen und einen mächtigen Rare-Gegner zu besiegen.
Ablauf des Events
- Ritual stören: Töte Kultisten und interagiere mit Objekten, um den Fortschrittsbalken zu füllen.
- Ritualisten ausschalten: Drei Elitegegner erzeugen einen Schild um den Rare. Besiege sie, um den Schild zu brechen.
- Champion töten: Der Rare wird verwundbar und kann nun besiegt werden.
Als Belohnungen für die Rare-Gegner bekommst du einige Resonanzkristalle, eine Insigne der Zwielichtklinge, sowie eine Chance auf hochwertige Champion-Ausrüstung.
Rotation der Rare-Gegner
Insgesamt gibt es 18 benannte Rare-Gegner, die in fester Reihenfolge erscheinen, die alle zum Erfolg Zwei Minuten bis Mitternacht gehören: Die Reihenfolge ist wie folgt:
- Rotauge der Schädelbeißer
- T'aavihan der Ungebundene
- Fäulnisstrahl
- Ix der Blutgefallene
- Kommandant Ix'vaarha
- Sharfadi, Bollwerk der Nacht
- Ez'Haadosh die Liminalität
- Berg die Zauberfaust
- Corla, Botin des Zwielichts
- Leerenzelotin Devinda
- Asira Dämmerschlächter
- Erzbischof Benedictus
- Nedrand der Augenschlinger
- Scharfrichterin Lynthelma
- Gustavan, Herold des Untergangs
- Leerenklaue Hexathor
- Spiegelzwicker
- Saligrum der Beobachter
Zusätzliches Rare-Event zur vollen Stunde
Neben der festen Rotation der Rare-Gegner erscheint zur vollen Stunde ein weiteres Event: Ein Flüchtiger Abgrund spawnt an einem der Lager der Zwielichtaszendenz. Das Spiel kündigt dies mit der Meldung „Ein Flüchtiger Abgrund ist im Hochlandwald erschienen!“ an.
Insigne der Zwielichtklinge Farmen
Die Währung Insigne der Zwielichtklinge erhältst du durch:
- Töten von seltenen Gegnern: 1 Insignia
- World Quests: 10 Insignien je Quest
- Wöchentliche Quests: 40 Insignien je Quest
Händler, die dir Event-Belohnungen verkaufen befinden sich im südlichen Schattenhochland im elfen Widerstandslager unter /way #241 49.6 81.2:
- Armorer Kalinovan: Ausrüstung
- Materialist Ophinell: Transmog-Gegenstände, Haustiere, Spielzeuge, Housing-Dekorationen
Reittiere im Event
Haustiere
Housing-Dekorationen
Die drei Housing-Dekorationen kosten 50-75 Insignien.
- Holzstuhl aus Silbermond – 50 Insignien
- Verzauberter Kandelaber der Blutelfen – 50 Insignien
- Chaiselongue der Sin'dorei – 75 Insignien
Transmog und Waffen
Die beiden Transmog-Sets kosten jeweils 40 Insignien.
- Ensemble: Abgetragene Gewandung des Schattenhammerkultisten
- Arsenal: Verwitterte Ausrüstung des Schattenhammers: Verwittertes Schwert eines Schattenhammerkultisten, Verwitterte Axt eines Schattenhammerkultisten, Verwitterte Großaxt eines Schattenhammerkultisten, Verwitterter Langbogen eines Schattenhammerkultisten, Verwittertes Ritualmesser eines Schattenhammerkultisten, Verwittertes Gewehr eines Schattenhammerkultisten, Verwitterter Hammer eines Schattenhammerkultisten, Verwitterter Großstreitkolben eines Schattenhammerkultisten
Catch-Up Gear
Armorer Kalinovan verkauft Ausrüstung mit Itemlevel 121 (Champion 1/8), aufwertbar auf 144. Diese kann auch bei Rare-Gegnern droppen und ist für 40 Insignien pro Teil erhältlich.
- Stoff
- Leder
- Kette
- Platte
- Umhänge und Schmuck
- Waffen
- Axt des Aszendenzfängers
- Streitkolben des Aszendenzfängers
- Knüppel des Aszendenzfängers
- Speer des Aszendenzfängers
- Stab des Aszendenzfängers
- Großschwert des Aszendenzfängers
- Weihrauchschwenker des Aszendenzfängers
- Schild des Aszendenzfängers
- Kriegsgleve des Aszendenzfängers
- Dolch des Aszendenzfängers
