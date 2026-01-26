Zwielichtaszendenz in WoW: So funktioniert das Midnight Pre Event

Im WoW Pre Event Zwielichtaszendenz sammelst du Insignien, kämpfst gegen Rares und schaltest Quests, Transmog, Erfolge und Reittiere frei.

Mit dem Pre-Patch-Event Zwielichtaszendenz (engl. Twilight Ascension) zur Erweiterung Midnight in World of Warcraft erwarten dich neue Aktivitäten, seltene Gegner und exklusive Belohnungen. Zwischen dem 27. Januar und dem 2. März 2026 kannst du ab Charakterstufe 10 im Schattenhochland teilnehmen, neue Ausrüstung sammeln und kosmetische Gegenstände freischalten.

Zwielichtaszendenz Questreihe

Die Zwielichtaszendenz beginnt mit einer Questreihe, die aus sieben Aufgaben besteht und mit der Aufgabe The Cult Within beginnt. Als Allianz-Spieler wirst du zu Magister Umbric nach Sturmwind geschickt, mit einem Horde-Charakter begebst du dich zu Großmagister Rommath in Orgrimmar. Während der Questreihe wirst du ins Schattenhochland geschickt, wo du World Quests, wöchentliche Quests und den Titel Ganz sicher kein Kultist freischaltest, sowie den Transmog-Gegenstand Wappenrock der Zwielichtklinge für deine gesamte Kriegsmeute als Belohnung erhältst.

Zwielichtaszendenz: Wöchentliche Quests

Im Zentrum des Events kannst du zwei wöchentliche Quests annehmen, die für deine gesamte Kriegsmeute gelten. Jede dieser Aufgaben belohnt dich mit 40 Stück Insigne der Zwielichtklinge.

Stört den Ruf: Töte 3 Rare-Gegner aus dem Event.

aus dem Event. Zwielichtdämmerung: Erledige 8 Weltquests in der Region und/oder besiege zusätzliche Rares.

Beide Quests sind einmal pro Woche abschließbar. Du solltest sie unbedingt vor allen anderen Aktivitäten annehmen, um keine Belohnungen zu verpassen.

Weltquests im Schattenhochland

Im Schattenhochland findest du eine Auswahl an Weltquests, die sich alle 12 Stunden aktualisieren. Diese Aufgaben bleiben jeweils etwa drei Tage aktiv und folgen dem klassischen Weltquest-System.

Beim ersten Abschluss einer dieser Quests auf deinem Account erhältst du 10 Stück Insigne der Zwielichtklinge. Wenn du dieselbe Quest mit einem Twink erledigst, bekommst du stattdessen 20 Resonanzkristalle als Belohnung.

Alle seltenen Gegner bei der Zwielichtaszendenz

Alle 10 Minuten beginnt im Schattenhochland ein Event der Zwielichtklinge. Du erkennst aktive Events an einem silbernen Stern auf deiner Minimap. Ziel ist es, ein Ritual zu stoppen und einen mächtigen Rare-Gegner zu besiegen.

Ablauf des Events

Ritual stören: Töte Kultisten und interagiere mit Objekten, um den Fortschrittsbalken zu füllen.

Töte Kultisten und interagiere mit Objekten, um den Fortschrittsbalken zu füllen. Ritualisten ausschalten: Drei Elitegegner erzeugen einen Schild um den Rare. Besiege sie, um den Schild zu brechen.

Drei Elitegegner erzeugen einen Schild um den Rare. Besiege sie, um den Schild zu brechen. Champion töten: Der Rare wird verwundbar und kann nun besiegt werden.

Als Belohnungen für die Rare-Gegner bekommst du einige Resonanzkristalle, eine Insigne der Zwielichtklinge, sowie eine Chance auf hochwertige Champion-Ausrüstung.

Rotation der Rare-Gegner

Insgesamt gibt es 18 benannte Rare-Gegner, die in fester Reihenfolge erscheinen, die alle zum Erfolg Zwei Minuten bis Mitternacht gehören: Die Reihenfolge ist wie folgt:

Rotauge der Schädelbeißer

T'aavihan der Ungebundene

Fäulnisstrahl

Ix der Blutgefallene

Kommandant Ix'vaarha

Sharfadi, Bollwerk der Nacht

Ez'Haadosh die Liminalität

Berg die Zauberfaust

Corla, Botin des Zwielichts

Leerenzelotin Devinda

Asira Dämmerschlächter

Erzbischof Benedictus

Nedrand der Augenschlinger

Scharfrichterin Lynthelma

Gustavan, Herold des Untergangs

Leerenklaue Hexathor

Spiegelzwicker

Saligrum der Beobachter

Zusätzliches Rare-Event zur vollen Stunde

Neben der festen Rotation der Rare-Gegner erscheint zur vollen Stunde ein weiteres Event: Ein Flüchtiger Abgrund spawnt an einem der Lager der Zwielichtaszendenz. Das Spiel kündigt dies mit der Meldung „Ein Flüchtiger Abgrund ist im Hochlandwald erschienen!“ an.

In diesem Unterevent musst du verstreute Ephemerfragmente (Disparate Ephemera) zerstören. Sobald genügend davon beseitigt wurden, erscheint Stimme der Finsternis, ein seltener Gegner, der exklusiv in diesem stündlichen Event beschworen werden kann. Auch dieser Rare ist erforderlich für den Erfolg Zwei Minuten bis Mitternacht.

Insigne der Zwielichtklinge Farmen

Die Währung Insigne der Zwielichtklinge erhältst du durch:

Töten von seltenen Gegnern: 1 Insignia

World Quests: 10 Insignien je Quest

Wöchentliche Quests: 40 Insignien je Quest

Händler, die dir Event-Belohnungen verkaufen befinden sich im südlichen Schattenhochland im elfen Widerstandslager unter /way #241 49.6 81.2:

Armorer Kalinovan : Ausrüstung

: Ausrüstung Materialist Ophinell: Transmog-Gegenstände, Haustiere, Spielzeuge, Housing-Dekorationen

Reittiere im Event

Das Reittier Gezähmter Himmelsreißer wird für 100 Insigne der Zwielichtklinge verkauft. Lichtgeschmiedeter Mechanzug bekommst du als Belohnung beim Erfolg Zwei Minuten bis Mitternacht.

Haustiere

Die drei Haustiere werden für jeweils 30 Stück Insigne der Zwielichtklinge zum Kauf angeboten: Strolchi, Smaragdgrüner Sporenbiss, Rha'Dahr

Housing-Dekorationen

Die drei Housing-Dekorationen kosten 50-75 Insignien.

Transmog und Waffen

Die beiden Transmog-Sets kosten jeweils 40 Insignien.

Catch-Up Gear

Armorer Kalinovan verkauft Ausrüstung mit Itemlevel 121 (Champion 1/8), aufwertbar auf 144. Diese kann auch bei Rare-Gegnern droppen und ist für 40 Insignien pro Teil erhältlich.

Quelle: Wowhead

