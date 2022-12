Geheime Nebenquest verschafft uns das Haustier „Spyragos“ in World of Warcraft Dragonflight

Spyragos ist ein violetter Drachkin, den wir in World of Warcraft Dragonflight als Kampfhaustier erlangen können. Wir erhalten ihn durch eine geheime Nebenquest, die uns außerdem 150 Ruf beim Valdrakkenabkommen verschafft. Welchen Aufwand ihr für diesen kleinen Drachen auf euch nehmen müsst, zeigen wir euch nachfolgend in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Wie erhält man „Spyragos“ in World of Warcraft Dragonflight?

Um die für Spyragos benötigte Quest überhaupt annehmen zu können, müssen wir die Kampagnen-Questreihe Furorions Gambit abgeschlossen haben. Hierbei handelt es sich um die dritte Level-Questreihe in der Küste des Erwachens. Nachdem wir diese absolviert haben, können wir Vazallia am Standort /way #2022 20.14 39.54 in der Küste des Erwachens aufsuchen. Vazallia ist jedoch nicht dauerhaft dort zu finden, da sie in regelmäßigen Zeitabständen zum Drachen wird und dann eine kleine Flugrunde einlegt. Die Quest gibt sie uns nur in menschlicher Gestalt.

Um die Quest von Vazallia zu erhalten, sprechen wir sie an und starten einen Dialog mit ihr. Wir wählen "Was macht Ihr hier?" und sie antwortet erheitert mit "Was immer ich will.". Danach erhalten wir von ihr die Quest . Diese Dinge benötigen wir:

Konnten wir alle Gebräue besorgen, begeben wir uns zurük zu Vazallia und erhalten Spyragos für das Abschließen der Quest.

TomTom Koordinaten

Die folgenden Chat-Befehle sind für das World of Warcraft-Addon TomTom und zeigen auf der Karte die Positionen an.

/way #2022 20.14 39.54 Vazallia

/way #2022 63.24 79.92 Lago the Drowned

/way #2022 46.92 30.71 Krach-Bumm-Gesöff

/way #2022 39.30 38.33 Sprudelpunsch

/way #2022 25.70 55.18 Verstohlener Elfenwein

/way #2022 43.08 67.37 Kleiner Schießwütling

/way #2022 43.0 67.4 Kul Tiraner Rot

/way #2022 76.32 47.33 Rampaging Wind

/way #2022 39.44 48.30 Flammenschützenrum

