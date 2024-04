Klassenänderungen für Mönche in The War Within

Im Zuge der geplanten Klassenänderungen für World of Warcraft: The War Within bekommt der Mönch eine tiefgreifende Aktualisierung der aktiven und passiven Fähigkeiten. Die Klasse soll flexibel und effizient zu spielen sein und dabei künftig weniger Tastenbelegungen benötigen. Während der Alpha-Testphase von The War Within teilen die Entwickler einige ihrer Pläne zur Klassenänderung mit und stellen ihr Konzept für Windläufer und Nebelwirker vor.

Mönch-Klassenbaum

Unsere Hauptziele für den Mönch-Klassenbaum sind, mehr Wahlmöglichkeiten einzuführen, die Abschlussknoten zu aktualisieren und einige neue Nützlichkeitsfunktionen hinzuzufügen (wie zum Beispiel einen Enrage-Dispel), während wir gleichzeitig die Anforderungen an die Gesamtzahl der Tastaturbindungen reduzieren. Um dies zu erreichen, haben wir den meisten aktiven Optionen Wahlknoten hinzugefügt, die eine passive Option bieten oder das Routing geändert, um das Überspringen dieser Zauber zu ermöglichen.

Wir haben auch die Gesamtmenge des Durchsatzes im Kernbaum reduziert. Am Beispiel des Mistweavers: Sie fühlten sich oft gezwungen, sowohl die Heilungs- als auch die Schadensknoten im Baum auszuwählen und hatten daher nur wenige Punkte übrig, um ihre Nützlichkeitsausrüstung anzupassen. Die verringerte Anzahl von Durchsatzknoten und die reduzierte Anzahl von Zwei-Punkte-Knoten im Baum sollen helfen, diese Situation zu verbessern.

Windläufer-Mönch

Unsere Updates für den Windläufer in The War Within zielen darauf ab, einige Probleme anzugehen, mit denen die Spezialisierung während Dragonflight zu kämpfen hatte. Unsere Schwerpunkte waren das Hinterherhinken der Kraftniveaus der Werte Haste und Mastery im Vergleich zu anderen Optionen, die Benutzerfreundlichkeit von Jadefeuerstampfen und der Fokus auf das Gameplay von Berührung des Todes. Weitere Bereiche, die wir ebenfalls betrachten, sind die Ressourcenüberflutung, das Angleichen ihrer Rate von Autoangriffen und das Hinzufügen ausgeprägterer Thematiken durch Gameplay und Visuals.

Der Schaden von Furorfäuste und Glanz der Morgendämmerung skaliert jetzt mit Ihrem Haste-Wert, um den Stat für Windläufer-Mönche wirkungsvoller zu machen. Diese Anpassungen werden uns helfen, seinen Wert dynamischer zu steigern. Wir haben auch die Kosten für Tigerklaue auf 60 Energie erhöht, um die Ressourcenüberladung zu verringern und Haste zur Unterstützung der Energieregeneration zu fördern. Für Mastery fühlen wir, dass wir einen Punkt erreichen können, an dem es durch Feinabstimmung zu einem wettbewerbsfähigeren Wert wird.

Die Reset-Mechanik von Jadefeuerstampfen wird zugunsten einer festen Abklingzeit entfernt. Wir glauben, dass dies viel verzeihender sein wird und die Einstiegshürde für das Spielen als Windläufer senkt. Zusätzlich fügen wir Talentunterstützung hinzu, um den individuellen Wert des globalen Jadefeuerstampfen in Einzelzielsituationen zu erhöhen.

Ein Großteil des Gameplays von Berührung des Todes wird durch eine mehr auf das Ausführen fokussierte Version im Core Tree capper ersetzt, anstatt die Komponenten für AoE und wiederholte Zauber. Dies öffnet mehr vom AoE-Abstimmungsbudget, das in den Basiszaubern des Windläufer-Mönchs enthalten ist.

Gleichmut wird aus dem Talentbaum in The War Within entfernt, um den Fokus auf das Abkühlungsfenster des Windläufer-Mönchs um ein konsistenteres Fenster zu zentrieren und Möglichkeiten für einige Gameplay-Optionen zu schaffen, auf die wir gespannt sind, während die Ressourcenüberladung reduziert wird.

Tigerklaue

Tigerklaue ist der am häufigsten verwendete Knopf für Windläufer, aber historisch gesehen repräsentierte es selbst sehr wenig Gesamtschaden. Wir möchten, dass Tigerklaue hauptsächlich zur Chi-Generierung dient, aber auch einen bedeutenderen Anteil am Schadensaufbau des Windläufers darstellt. Unser Ziel ist es nicht, die Rotationsprioritäten zu ändern, sondern jede Tastenbetätigung direkt für Ihren Gesamtschaden bedeutsam zu machen.

Dies hilft uns auch, einige interessante Schadensprofile anzugehen, indem wir ihren Schaden gegen Prioritätsziele erhöhen, selbst in AoE-Szenarien. Wir sind aus diesem Grund über Talente wie Martial Mixture begeistert, die diesem Profil zusätzliche Unterstützung bieten könnten.

Combo Strikes

Wir haben Chi Wave und Expel Harm von der Liste der Zauber entfernt, die Combo Strikes für Windläufer-Mönche in The War Within auslösen. Da diese nun automatisch ausgelöst werden, fanden wir es nicht intuitiv, dass diese Mastery auslösen. Unsere Absicht für Combo Strikes ist, dass der Hauptfokus direkt auf der Aktionsleiste liegen sollte und sich auf direkte Zauberwürfe stützt, anstatt Auren, um Ihren nächsten Zauber zu bestimmen.

Zusammen damit nehmen wir einige Anpassungen an Combat Wisdom und Storm, Earth, and Fire vor, um diese Änderungen zu unterstützen.

Combat Wisdom wird nun Chi auf 2 ausbalancieren, wenn man sich außerhalb des Kampfes befindet, anstatt die Standarderschöpfung. Wir denken, dass dies sowohl das Eröffnungsgefühl des Windläufers intuitiver machen wird (nur ein erforderlicher Tigerklaue, bevor man mit maximalem Chi in die Cooldowns eintritt, wenn man mit Ordered Elements spielt) als auch die Erfahrung beim Wechseln zwischen Gruppen in Mythic Plus oder der offenen Welt verbessert.

Storm, Earth, and Fire wird zur Liste der Zauber hinzugefügt, die Combo Strikes auslösen. Unser Ziel hier ist es, den Übergang zum Bursting so reibungslos wie möglich zu gestalten – sowohl beim Maximieren von Rising Sun Kicks mit Ordered Elements als auch in Fällen, in denen ein Windläufer sich entscheiden könnte, Storm, Earth, and Fire unmittelbar vor der Verwendung anderer Globals einzusetzen, um Combo Strikes vorzubereiten.

Windläufer Baum Talent Layout Anpassungen

Im nächsten Alpha-Build werden wir einige Knoten im Windläufer-Baum neu positionieren, um einige Builds freizugeben, auf die wir uns freuen. Die Hauptänderung ist die Verschiebung von Teachings of the Monastery an die Stelle von Flying Serpent Kick und die Verschiebung von Flying Serpent Kick in die Basislinie. Teachings of the Monastery ist ein Talent, das wir nun als Kern des Spezifikationsdesigns in allen Szenarien betrachten, und seine Verschiebung an eine zentralere Position gibt einen Talentpunkt frei, um die Optionen anderswo zu erhöhen.

Nebelwirker-Monk

Der Mistweaver erfährt einige Updates, einschließlich seines Klassen-2er-Sets Chiharmonie-Bonus und der Entfernung von Essenzborn. Wir fügen auch ein Talent hinzu, um Nebelwirkern, die sich auf Nahkampf konzentrieren, mehr Nutzen aus ihrem Mastery-Stat zu ermöglichen. Die Entfernung von Essenzborn wird einige Auswirkungen haben, von denen die wichtigste die Unterstützung von Nahkampf-Mistweavern in Raid-Heilungsszenarien sein wird.

Wir hoffen, dass die Entfernung von Umwölkter Fokus und die darauffolgende Anpassung von Beleben und Einhüllender Nebel helfen werden, dass Beruhigender Nebel die Lücken füllt, aber es gibt einige Realitäten bezüglich Positionierung und Zauberwirkung, die möglicherweise schlechter als bei Essence Font sein könnten. Unser Ziel hier ist es, durch Feinabstimmung ein Gefühl dafür zu schaffen, dass das Risiko/die Belohnung es wert ist, aber wir werden dies weiterhin betrachten, während wir in The War Within iterieren.

Klassenanpassungen