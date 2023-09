Guide für die Geheimnisse von Azeroth: Alle Lösungen!

In World of Warcraft gibt es immer wieder Events zu besonderen Anlässen, doch die Geheimnisse von Azeroth, sind wirklich etwas anders, als alle bisher bekannten. Denn bis zum 13.09.2023 gilt es jeden Tag ein Rätsel zu lösen und so jeden Tag den Geheimnissen von Azeroth einen Schritt näher zu kommen.

Die Belohnungen sind neben Transmog auch ein Haustier und ein Reittier.

Nun geht es also los und das erste Rätsel kann gelüftet werden. Natürlich werden wir euch Schritt für Schritt dabei begleiten und helfen den Metaerfolg Kriminalgeschichten zu bekommen. Wir werden hier stetig die neuen Rätsel ergänzen, so dass euch nichts entgeht. Auf geht's Sherlock!

Tag 1

Im Gasthaus von Valdrakken müsst ihr mit Bewahrerin Kathos sprechen und die Quest Raritäten bewahren annehmen.

sprechen und die Quest annehmen. Ihr bekommt von ihr einen mysteriösen Kasten, der zwei Gegenstände enthält. Ein A Clue: The Golden Chalice und Golden Chalice

Als nächstes sprecht ihr mit Tithris , dem Gastwirt in Valdrakken, der euch einen Hinweis auf die Bank in Valdrakken gibt.

, dem Gastwirt in Valdrakken, der euch einen Hinweis auf die Bank in Valdrakken gibt. Wenn ihr in die Bank geht könnt ihr dort den goldenen Kelch bei der Gildenbank platzieren.

platzieren. Kehrt zurück zu Kathos zurück und und gebt die Quest ab. Als Belohnung bekommt ihr nun Tuskarr Ceremonial Spear

Diesen könnt ihr bei der Ältesten Poa in Iskaara abgeben.

in Iskaara abgeben. Poa schickt euch nun nach Nordend in die Drachenöde. , denn der Speer ist keiner von hier.

, denn der Speer ist keiner von hier. Im Kalu'ak Dorf Mo'aki sprecht ihr mit dem Ältesten Ko'nani.

sprecht ihr mit dem Ältesten Ko'nani. Dieser wird euch erzählen, dass der Speer einst einem Forscher gehörte. Er wird euch The Elder's Drawing geben

Diese beiden Hinweise führen euch in die Boreanische Tundra.

Dort könnt ihr links der Kriegshymnenfeste den Speer platzieren und habt das erste Rätsel gelöst und könnt somit den Erfolg Wissbegierig euer eigen nennen.

Tag 2: Die Denkkappe

Sprecht mit Bobby in der Taverne in Valdrakken. Von ihm erhaltet ihr mit Anweisungen, wie ihr euch die Denkkappe herstellen könnt. Dazu werden drei Gegenstände benötigt: Thought Calculating Apparatus, Downy Helmet Liner und Crystal Ocular Lenses.

Step 1

Um Thought Calculating Apparatus zu erhalten braucht ihr 10 Donnerrückgratnest für Klickiklack Schmetterschlag in Valdrakken (bei 42/49).

Sprecht mit Erugosa in der Taverne in Valdrakken, die euch die Einkaufsliste dafür geben wird. Nun könnt ihr die Zutaten besorgen. Wenn euch das zu aufwändig ist, könnt ihr natürlich auch 10 Donnerrückgratnest im AH kaufen.

in der Taverne in Valdrakken, die euch die Einkaufsliste dafür geben wird. Nun könnt ihr die Zutaten besorgen. Wenn euch das zu aufwändig ist, könnt ihr natürlich auch 10 Donnerrückgratnest im AH kaufen. 5 Apexis-Asiago auf der Einkaufsliste bekommt ihr bei Gorgonzormu in Valdrakken (29/65)

in Valdrakken 5 Donnerrückgratfilets könnt ihr bei Agurahl , dem Fleischer, in den Ebenen von Ohn’ahra (85/23) bekommen.

, dem Fleischer, in den Ebenen von Ohn’ahra bekommen. 5 Gitterstinkmorchel bekommt ihr in Loamm von Sniktak in der Zaralekhöhle (54/57)

Diese Gegenstände bringt ihr nun zu Klickiklack Schmetterschlag in Valdrakken (42/29) und bekommt dafür Thought Calculating Apparatus.

Step 2

Um Downy Helmet Liner zu erhalten, müsst ihr Gryffin in Valdrakken Fresh Tyranha bringen.

Fresh Tyranha könnt ihr vom Hungernden Tyranha looten, den ihr am Fluss bei Valdrakken (bei 45/93) findet.

Step 3

Um Crystal Ocular Lenses zu bekommen, müsst ihr Shakey Kurzschloss im Handwerksviertel in Valdrakken (39/62) aus der Patsche helfen.

Ihr könnt ihm entweder direkt 1000 Gold für die Herstellung geben oder aber seine 346 Gold Schulden im Gasthaus übernehmen. Um den geheimen Raum im Gasthaus zu finden, müsst ihr vor der Drachenstatue auf der linken Seite hinter der Theke eine Verbeugung machen.

Sobald ihr nun im Inventar Thought Calculating Apparatus anklickt, bekommt ihr die Quest Unfinished Thinking Cap, die euch zu Klaudia Huhu in Valdrakken führt (27/54). Dort bekommt ihr dann das Spielzeug Aufgerüstete Denkkappe.

Sobald ihr Aufgerüstete Denkkappe nun aktiviert bekommt ihr den Buff Aufgerüstete Denkkappe und eure Koordinaten werden auf 0/0 gesetzt. Dieses Koordinatensystem wird euch zu den Pfeilen in Valdrakken führen. Sobald ihr alle Pfeile gefunden habt, wird die Quest The Tricked-Out Thinking Cap, die ihr bei Klaudia angenommen habt, abgeschlossen

/way 26.6, 53.9 Über Klaudias Kopf

Über Klaudias Kopf /way 9.97, 56.5 Am Bücherregal der Drachenkrippe

Am Bücherregal der Drachenkrippe /way 29.2, 62.7 Beim Kürschnerfass

Beim Kürschnerfass /way 39.8, 64.4 Auf einem Fass beim Handwerkstisch für Juweliere

Auf einem Fass beim Handwerkstisch für Juweliere /way 36.2, 71.2 Unter dem Alchemietisch

Unter dem Alchemietisch /way 44.2, 58.4 Am Bogen beim Eingang vom AH

Am Bogen beim Eingang vom AH /way 38.0, 49.2 Im Gebäude der Schmiedekünstler hinter einem Wächter

Im Gebäude der Schmiedekünstler hinter einem Wächter /way 55.2, 43.3 Beim Eingang zum Sitz der Aspekte, beim linken Feuer

Beim Eingang zum Sitz der Aspekte, beim linken Feuer /way 64.6, 53.7 Bei der Enklave der Smaragdgrünen, neben dem Wasserfall

Der zweite Erfolg Kriminalgeschichten ist euer und ihr seid dem Metaerfolg einen Schritt näher gekommen! Außerdem dürft ihr das Spielzeug Aufgerüstete Denkkappe nun euer eigen nennen!

Tag 3: Garona übernehmen Sie

Der nächste Tag der Geheimnisse von Azeroth bringt neben der Quest auch drei Säckchen zum Ausgraben mit. Aber starten wir mit der Quest Garona übernehmen Sie!

Sprecht mit Bobby im Gasthaus in Valdrakken

Sprecht mit Kathrin HuHu (27,54) - ihr bekommt Klaudias Notiz und den Kopierten Artefaktlagerraumschlüssel

- ihr bekommt Klaudias Notiz und den Kopierten Artefaktlagerraumschlüssel Setzt die Aufgerüstete Denkkappe auf und folgt den Hinweisen in Klaudias Notiz

Geht als erstes in den zweiten Stock des Gasthauses. Wenn ihr oben seid, dann steht auf der linken Seite neben dem Bett eine große Kiste , die ihr öffnen könnt.

, die ihr öffnen könnt. Entnehmt das Grabesbanner der Maruuk aus der Kiste

aus der Kiste Folgt dem zweiten Hinweis aus Klaudias Notiz zum Gutachter, den findet ihr bei 62/75 innerhalb des Gebäudes

innerhalb des Gebäudes Sprecht mit “Gutachterin” Liesel Langfinger

Bringt den Banner wieder in die Truhe zurück, wo ihr ihn entnommen habt.

Sprecht mit Klaudia HuHu und gebt ihr den Schlüssel zurück.

Dies war die kleine Questreihe an Tag Drei. Wer den Erfolg Gemeinschaftliche Gerüchteküche abschließen möchte, der sollte während des Events noch vergrabene Säckchen finden. Drei haben wir für euch schon ausfindig gemacht.

Säckchen Eins

Einen Hinweis dazu gab es als Bluepost im englischen Forum: What’s going on in Eastern Plaguelands today?

Ihr findet bei /way #23 51.5 65.0 am Baumstumpf eine Seuchenplakette. Diese könnt ihr lesen, die Denkkappe benutzen und den Koordinaten folgen. Diese führen euch zu 55,30-59,40, wo ihr einen lockeren Erdhaufen findet. Das erste Säckchen kann dort geborgen werden.

Am Baumstumpf findet ihr einen Hinweis

Ausgrabungsort

Säckchen Zwei

Der nächste Hinweis ist im Artikel: StÜÜÜrmt den Handelsposten im September versteckt.

Dort ist hinter der mittleren Figur ein Bild von Kalimdor zu sehen. Wenn man dieses vergrößert, erkennt man einen Pfeil, der zum Teufelswald führt. Bei /way #77 42.2 48.1 könnt ihr das nächste Säckchen unter Wasser ausgraben.

Ausgrabungsort

Säckchen Drei

Der nächste Hinweis war im Bluepost auf dem Bild zu finden, wo unter dem Hals des Drachen ein Bild von 1000 Nadeln zu sehen war.

Dort müsst ihr in eine Höhle tauchen, der Eingang ist bei /way #64 43.9 37.4. In der Höhle bei /way #64 42.7 30.6 ist das dritte Säckchen zum ausgraben.

Eingang zur Höhle

Ausgrabungsort

Tag 4: Fackel von Pyrreth

Weiter geht es, die Geheimnisse von Azeroth zu erkunden. Auch dieses mal starten wir im Gasthaus in Valdrakken. Sprecht mit dem Gastwirt und er wird euch Preservationist's Dispatch geben. Wenn ihr die Notizen lest, findet ihr dort wieder Koordinaten für eure Denkerkappe.

Reist zur Küste des Erwachens zum Konservatorium der Lebensbinderin

zum Konservatorium der Lebensbinderin Hebel 1 findet ihr bei 57/26

Hebel 2 findet ihr im zerstörten Turm bei 58/24

Hebel 3 versteckt sich in einem Gebäude neben Bücherregalen bei 57/20

bei Nun könnt ihr in dem Gebäude, das an ein Gasthaus erinnert, die Fackel von Pyrreth neben dem Feuer bei 54/20 finden und diese anklicken

neben dem Feuer bei finden und diese anklicken Kehrt nach Valdrakken zurück und sprecht im Gasthaus mit Kathos . Nun bekommt ihr Torch of Pyrreth für eure Sammlung. Außerdem bekommt ihr eine Quest

. Nun bekommt ihr Torch of Pyrreth für eure Sammlung. Außerdem bekommt ihr eine Quest Geht zur Rubinenklave in Valdrakken. Benutzt die Fackel in dem Gebäude vom Gärter (Gegenüber des Festmahls bei 58/23) und ihr seht dort eine Kiste, die gelootet werden kann

Zum Schluss gebt ihr die Quest bei Kathos ab und seid einen Schritt weiter beim Metaerfolg gekommen.

Säckchen Vier

Auch ein neues Säckchen zum Ausgraben ist aufgetaucht. Im Artikel zum Dunkelmondjahrmarkt hat sich ein Geheimnis versteckt, denn wenn man dort auf das Bild der Achterbahn wird einem ein Baum angezeigt. Dieser befindet sich im Schattenmondtal. Wenn ihr dort bei 35/48 schaut, werdet ihr die lockere Erde zum Graben finden und so das vierte Säckchen für euren Erfolg Gemeinschaftliche Gerüchteküche bekommen!

Tag 5: Ein frostiger Aufstieg

Tag 5 der Geheimnisse von Azeroth sind schnell erledigt. Wie gewohnt startet ihr wieder im Gasthaus in Valdrakken.

Sprecht mit Bobby und nehmt die Quest Ein frostiger Aufstieg an

an Reist in den Osten des Azurblauen Gebirges nach Vakthros

Kalibriert Aufgerüstete Denkkappe und folgt den Koordinaten der Notiz

Ihr kommt zu einem eingefrorenen Dracthyr bei 78/32 , den ihr mit Torch of Pyrreth auftauen könnt. Dazu stellt ihr euch mit der Fackel in der Hand an die Säule

, den ihr mit Torch of Pyrreth auftauen könnt. Dazu stellt ihr euch mit der Fackel in der Hand an die Säule Klickt die nun erschienene Tafel an und macht eine Kopie davon - ihr erhaltet die Quest Ein kundiger Abstieg

Bringt die Kopie zurück nach Valdrakken

Das war's für heute schon. Allerdings ist auch wieder ein neues Säckchen aufgetaucht, das ihr einsammeln könnt. Dieses mal hatte sich der Hinweis in einem Post vom MogMonday versteckt. Außerdem hat Kaivax einen Hinweis im Forum gegeben.

Beides führt in die Scherbenwelt nach Nethersturm. Am besten nehmt ihr aber ein paar Freunde mit, denn dieses Säckchen lässt sich nicht alleine ausgraben. Wenn ihr bei 26/68 angekommen seid, dann aktiviert ihr Torch of Pyrreth. Jeder stellt sich an einen der roten Kristalle und die Fackel wird aktiviert, dann erscheint die lockere Erde, um das Säckchen auszugraben.

Reist nach Nethersturm

Aktiviert die Säulen

Lootet die lockere Erde

Tag 6: Der Götze von Ohn'ahra

Tag 6 der Geheimnisse von Azeroth startet wie gewohnt im Gasthaus von Valdrakken.

Sprecht mit Tithris und nehmt die Quest Götzensuche an. Ihr bekommt Bewahrerbefehle Zwei

und nehmt die Quest an. Ihr bekommt Bewahrerbefehle Zwei In den Befehlen findet Hinweise, um den Götzen zu finden, die euch nach Ohn’ahra zu den Grabhügeln führen.

zu den Grabhügeln führen. Dort angekommen aktiviert ihr Torch of Pyrreth

Den ersten Weihrauchbehälter findet ihr bei 32/68

findet ihr bei Den zweiten Weihrauchbehälter findet ihr bei 31/70

findet ihr bei Den dritten Weihrauchbehälter findet ihr bei 35/65

findet ihr bei Nachdem ihr diese drei aktiviert habt, geht nach Teerakai und betretet die Höhle bei 39/58

und betretet die Höhle bei Dort findet ihr den letzten Behälter. Sobald ihr diesen kanalisiert habt erscheint daneben eine Götze , die ihr anklickt.

, die ihr anklickt. Diese bringt ihr nach Valdrakken zu Kathos . Als Belohnung bekommt ihr Götze von Ohn'ahra

. Als Belohnung bekommt ihr Götze von Ohn'ahra Dieses Spielzeug zeigt Juwelen an, die in der Nähe sind. In der Quest Den Götzen einsetzen sollt ihr drei davon finden.

sollt ihr drei davon finden. Alle drei findet ihr in Valdrakken. Eins bei 49/51 vor dem Gasthaus, eins bei 55/64 hinter der Pflanze links neben der Brücke und ein Juwel ist bei 45/59 links am Eingang vom AH

Nun ist dieses Geheimnis also auch gelüftet. Aber natürlich gibt es auch wieder ein Säckchen, das es zu finden gilt. Als Hinweis dient wieder ein Post von Blizzard, wo als Bild das Tal der vier Winde gewählt ist. Also auf nach Pandaria!

Dort im Tal der vier Winde bei 56/24 seht ihr den Wasserfall aus dem Mund der Statue. Da drin findet ihr das Säckchen an Tag 6.

Fundort des sechsten Säckchens

Tag 7: Unbeständige Sande

Tag 7 ist sehr schnell erledigt. Wie gewohnt startet ihr in Valdrakken im Gasthaus.

Sprecht mit Kathos um die Quest In die Sande anzunehmen und einen Hinweis zu bekommen.

um die Quest anzunehmen und einen Hinweis zu bekommen. Fliegt nach Thaldraszus und aktiviert Götze von Ohn'ahra

Das erste Fragment findet ihr bei 57/82 neben der Brücke.

neben der Brücke. Das zweite Fragment findet ihr bei 59/78 neben dem Felsen im Wasser.

neben dem Felsen im Wasser. Das dritte Fragment findet ihr bei 57/83 Neben dem kleineren Felsen.

Neben dem kleineren Felsen. Kombiniert die Fragmente und kehrt dann zu Kathos zurück, um die Quest abzuschließen.

Nun ist dieses Geheimnis also auch gelüftet. Aber natürlich gibt es auch wieder ein Säckchen, das es zu finden gilt. Als Hinweis dient wieder ein Post von Blizzard, bei Twitter/X.

Also geht's ins Azurblaue Gebirge, zur Insel, wo die Tuskarrkinder spielen und Schneemänner gebaut haben. Mit Hilfe von Torch of Pyrreth könnt ihr bei 25/71 einen der Schneemänner schmelzen und dann das Säckchen ausgraben.

Besucht die kleine Insel

Schmelzt den Schneemann

Das Säckchen kann gelootet werden

Tag 8: Die Form macht's

Auch Tag 8 startet wieder im Gasthaus in Valdrakken.

Sprecht mit Bobby, um die Quest Eine Schlüsselgeschichte anzunehmen.

anzunehmen. Dieser schickt euch zum Waffenschmied Koref bei 36/51 , der euch von einem Titanenschlüssel erzählt und die Notiz Der Schmied und der Lehrling gibt.

, der euch von einem Titanenschlüssel erzählt und die Notiz gibt. Fliegt nach Ohn’ahra zu 63/56 zur Kleewaldhöhle.

zur Kleewaldhöhle. Dort aktiviert ihr eure Torch of Pyrreth und findet Hastig geschriebener Stein mit Koordinaten, die zur Denkkappe gehören. Diese also aufsetzen und den Koordinaten folgen.

mit Koordinaten, die zur Denkkappe gehören. Diese also aufsetzen und den Koordinaten folgen. Dort zwischen lauter Laub und Blättern versteckt, findet ihr die Titanen-Schlüsselform, die euch zum Waffenschmied zurück führt.

Ihr erhaltet den Erfolgsfortschritt Die Form macht’s.

Der Hinweis für das nächste Säckchen hat sich im Bluepost zu Patch 10.2 versteckt. Die lockere Erde findet ihr also in der Drachenöde. Dort bei 63/72 beim See neben dem Skelett könnt ihr das nächste Säckchen ausgraben.

Säckchen in der Drachenöde

Tag 9: Die Schmiede ist der Schlüssel

Auch Tag 9 startet abermals im Gasthaus in Valdrakken.

Sprecht mit Bobby, um die Quest Eine Legende Neuschmieden anzunehmen.

anzunehmen. Dieser schickt euch zum Waffenschmied Koref bei 36/51 , der euch eine Materialliste gibt.

, der euch eine gibt. Für das Rotgold, müsst ihr Götze von Ohn'ahra benutzen und in der Küste des Erwachens am Fluss nach kleinen Kügelchen auf dem Boden Ausschau haben. Sie sehen aus wie kleine Steine , sind aber anklickbar. Ich habe bei 48/45 , wo die Elemente sind, einige gefunden.

, sind aber anklickbar. Ich habe bei , wo die Elemente sind, einige gefunden. Der nächste Hinweis führt dorthin, wo Lava auf Salzwasser trifft, was bei 21/76 der Fall ist, dort lässt sich Feuriger Flux einsammeln. Ich bin immer die Küste entlang geflogen, weil man davon wirklich nur wenig findet.

der Fall ist, dort lässt sich einsammeln. Ich bin immer die Küste entlang geflogen, weil man davon wirklich nur wenig findet. Fliegt als nächstes zu 24/60 und sprecht dort mit Koref. Er wird euch die Quest Ein Schlüssel, neu zu schmieden geben.

Ihr erhaltet den Erfolgsfortschritt Die Schmiede ist der Schlüssel und als Belohnung außerdem Tyrs Titanenschlüssel als Waffenvorlage.

Der Hinweis für das nächste Säckchen war wieder in der Zusammenfassung der News der Woche. Dort an der Säule hat sich keine Karte versteckt, die ins nördliche Brachland führt. Dort bei 45/50 auf dem Berg findet ihr die lockere Erde und somit Säckchen Nummer 9!

Tag 10: Ein angemessenes Begräbnis

Tag 10 startet erneut im Gasthaus in Valdrakken.

Sprecht mit Kathos, um die Quest Ein angemessenes Begräbnis anzunehmen. Ihr erhaltet ein Banner der Maruuk.

anzunehmen. Ihr erhaltet ein Banner der Maruuk. Sprecht in den Ebenen von Ohn’ahra bei 63/41 mit Sansok Khan .

mit . Sucht als nächstes Jhara im Nadelholzposten bei 81/59 auf. Ihr erhaltet die Zeichnung zum Pfad von Ishtaar .

im Nadelholzposten bei auf. Ihr erhaltet die . Fliegt zu 83/48 und nutzt Götze von Ohn'ahra - ihr werdet eine alte Markierung mit Hinweisen finden.

und nutzt Götze von Ohn'ahra - ihr werdet eine mit Hinweisen finden. Der Hinweis führt euch in die Höhle bei 78/83 , wo ein weiterer Hinweis auf euch wartet.

, wo ein weiterer Hinweis auf euch wartet. Dieser führt euch zur Windspielanhöhe - Dort zwischen den Altären bei 60/63 findet ihr den nächsten Hinweis.

- Dort zwischen den Altären bei findet ihr den nächsten Hinweis. Als nächstes geht es in die Ewige Kurgane ins Hügelgrab bei 31/71 , um den nächsten Hinweis zu erhalten.

bei , um den nächsten Hinweis zu erhalten. In der Todesfallenhöhle mit den vielen Spinnen, findet ihr oben bei 42/50 einen Bannerständer, den ihr anklicken müsst. Sollten Spinnennetze davor sein, könnt ihr diese mit der Torch of Pyrreth ausbrennen.

Ihr erhaltet den Erfolgsfortschritt Ein angemessenes Begräbnis.

Der Hinweis für das nächste Säckchen war in diesem Artikel versteckt. Dieser führt ins Östliche Königreich in die Verwüstete Lande. Dort bei 64/55 auf der Spitze des Berges aktiviert ihr eure Torch of Pyrreth und der Kristall wird sich aufladen. Danach erscheint die lockere Erde und ihr könnt das zehnte Säckchen ausgraben. Ihr werdet den Erfolg Gemeinschaftliche Gerüchteküche erhalten und dürft somit auch Tobi als neuen Hund in eurer Haustiersammlung Willkommen heißen.

Alter Kristall

Tobi der Hund

Tag 11: Wissen der Kirin Tor

Auch an Tag 11 startet ihr wieder im Gashaus in Valdrakken.

Sprecht mit Bobby, um die Quest Ein besonderes Buch anzunehmen. Ihr erhaltet die Notiz eines Kontaktes der Kirin Tor

anzunehmen. Ihr erhaltet die Diese Notitz führt euch ins alte Karazhan .

. Dort müsst ihr ins Obere Karazhan gehen. Ihr müsst also Attumen, Moroes und die Maid als erstes töten, damit ihr das Event vom Opernball spielen könnt.

Von da aus geht ihr am Kurator vorbei und seid im richtigen Raum.

Nutzt die Götze von Ohn'ahra, um die Bücher zu finden, die euch zu Tyrs Legende führen.

führen. Sammelt die Bücher der Reihe nach auf, zum Schluss Tyrs Legende und ihr erhaltet eine Quest, die euch wieder zu Bobby in Valdrakken schickt.

Ihr erhaltet den Erfolgsfortschritt Wissen der Kirin Tor. Achtung: Falls ihr Manaschlinger im Raum mit den Bücherregalen pullt: Diese sind gegen jegliche Magie immun, ihr müsst sie also mit einer physischen Attacke angreifen.

Der Hinweis für das nächste Säckchen befindet sich im Post über die romantischsten Picknickplätze in World of Warcraft. Geht in die Scherbenwelt nach Nagrad zu 57/26, um die lockere Erde zu finden und das Säckchen auszugraben! Es befindet sich auf einer kleinen schweben Insel.

Tag 12: Unter Verdacht

Auch Tag 12 startet wieder im Gasthaus in Valdrakken.

Sprecht mit Bobby, um die Quest Sie hören immer zu anzunehmen.

anzunehmen. Die schickt euch zu Klaudia Huhu bei 26/53 in Valdrakken.

bei in Valdrakken. Von Klaudia bekommt ihr die Notiz Tolle Sehenswürdigkeiten in Valdrakken . Diese gilt es nun zu besuchen. Die Koordinaten in der Notiz setzen die Aufgerüstete Denkkappe voraus.

. Diese gilt es nun zu besuchen. Die Koordinaten in der Notiz setzen die Aufgerüstete Denkkappe voraus. Bei 44/60 im AH , wenn man reinkommt links auf den Kisten, findet sich ein Zertifikat.

, wenn man reinkommt links auf den Kisten, findet sich ein Zertifikat. Beim Transmogger bei 74/57 findet ihr eine Quittung, wenn ihr reinkommt links auf den Kisten

bei findet ihr eine Quittung, wenn ihr reinkommt links auf den Kisten Im Gebäude, wo sich zwei Gärtner streiten , findet ihr bei 52/28 eine Quittung, hinter der streitlustigen Gärtnerin.

, findet ihr bei eine Quittung, hinter der streitlustigen Gärtnerin. Die Forschernotiz findet ihr bei 37/37 im Gebäude direkt rechts an der Tür.

findet ihr bei im Gebäude direkt rechts an der Tür. Eine hastig gekritzelte Notiz findet ihr bei Giera auf dem Handwerksmarkt bei 31/70 , hinter dem Stand auf den Kisten.

auf dem Handwerksmarkt bei , hinter dem Stand auf den Kisten. Betretet den geheimen Raum im Gasthaus in Vadrakken, indem ihr euch vor der Statue verbeugt, die links neben dem Tresen ist.

im Gasthaus in Vadrakken, indem ihr euch vor der Statue verbeugt, die links neben dem Tresen ist. Dort bei 46/41 , links neben Kritha , auf den Kisten findet ihr eine Notiz an Kritha.

, links neben , auf den Kisten findet ihr eine Notiz an Kritha. Ihr bekommt die Quest Ein vollständiges Formular , die euch zu Klaudia HuHu zurück führt.

Ihr erhaltet den Erfolgsfortschritt Unter Verdacht. Jetzt fehlen nur noch zwei weitere Erfolge und die Kriminalgeschichten sind abgeschlossen.

Der Hinweis für das nächste Säckchen befindet sich in einem Tweet von World of Warcraft. Er führt euch wieder einmal in die Drachenöde. Dort bei 73/39 findet ihr die lockere Erde, um das Säckchen auszugraben.

Tag 13: Eine merkwürdige Kugel

Auch Tag 13 startet wieder im Gasthaus in Valdrakken.

Sprecht mit Tithris um die Quest Eine Sphäre in Gefahr anzunehmen. Ihr bekommt Bewahrerbefehle Drei .

um die Quest anzunehmen. Ihr bekommt . Fliegt nach Thaldraszus zum Sturmschleiergipfel. Betretet die Höhle bei 49/80 , um dort bei 50/80 die Torch of Pyrreth zu aktivieren.

, um dort bei die Torch of Pyrreth zu aktivieren. Klickt die nun erschienene Tafel an der Wand an und ihr erhaltet Koordinaten für eure Denkkappe.

Bei 49/79 findet ihr ein vergrabenes Objekt. Das grabt ihr aus und erhaltet das erste Stück einer Kugel.

findet ihr ein vergrabenes Objekt. Das grabt ihr aus und erhaltet das erste Stück einer Kugel. In der nächsten Höhle bei 47/78 findet ihr bei 46/76 die nächste Tafel mit Koordinaten.

findet ihr bei die nächste Tafel mit Koordinaten. Diese führen euch zu 45/79 , wo ihr ein weiteres Stück der Kugel ausgraben könnt.

, wo ihr ein weiteres Stück der Kugel ausgraben könnt. Die letzte Tafel findet ihr in der Höhle bei 48/76 .

. Die letzten Koordinaten führen euch zu 50/77 , wo ihr das letzte Stück der Kugel ausgraben könnt.

, wo ihr das letzte Stück der Kugel ausgraben könnt. Kombiniert die Kugelstücke, indem ihr auf eins in eurem Inventar rechtsklickt und ihr bekommt die Quest Eine merkwürdige Kugel.

Jetzt müsst ihr die Kugel nur noch ins Gasthaus zu Tithris bringen, um den Erfolgsabschnitt Eine merkwürdige Kugel zu erhalten. Jetzt fehlt nur noch Das Rennen, um Kriminalgeschichten abzuschließen.

Doch erst einmal kümmern wir uns um den nächsten Hinweis für ein weiteres Säckchen. Dieser ist bei der Ankündigung zu den Haustierkämpfen aufgetaucht und führt uns auf die Zeitlose Insel in Pandaria. Dort in der Mitte der Arena bei 36/54, kann das Säckchen ausgegraben werden.

Tag 14: Das Rennen

Auch der letzte Tag startet wieder im Gasthaus in Valdrakken.

Sprecht mit Bewahrerin Kathos um die Quest Ein tückisches Rennen anzunehmen. Ihr bekommt Notizen zum uralten Tyrholdartefakt .

anzunehmen. Ihr bekommt . Fliegt nach Tyrhold, vergesst nicht Torch of Pyrreth zu aktivieren.

In Tyrhold angekommen, müsst ihr mit der Fackel die Kugeln aktivieren, die von den Statuen gehalten werden. Dazu reicht ist sich an den Fuss der Statuen zu stellen.

Aktiviert die Kugel bei 57/60 .

. Aktiviert die Kugel bei 57/61 .

. Aktiviert die Kugel bei 57/57 .

. Aktiviert die Kugel bei 57/55.

Aktiviert die Kugel bei 59/60 .

. Aktiviert die Kugel bei 59/56 .

. Aktiviert die Kugel bei 57/64 .

. Aktiviert die Kugel bei 57/60 .

. Aktiviert die Kugel bei 57/62 .

. Als letztes müsst ihr das Gesicht bei 61/68 aktivieren. Es befindet sich im Gebäude, wo auch die Kampagne um Tyr stattgefunden hat.

aktivieren. Es befindet sich im Gebäude, wo auch die stattgefunden hat. Nun sind die Mobs in Tyrhold euch freundlich gesinnt. Nutzt Götze von Ohn'ahra, um die nun benötigten Gegenstände im inneren Ring zu finden.

Titanischer Energiekern findet ihr bei 59/54 (oberer Ring in einem Raum)

findet ihr bei (oberer Ring in einem Raum) Titanwürfelgehäuse findet ihr bei 59/61 (oberer Ring in einem Raum)

findet ihr bei (oberer Ring in einem Raum) Titanischer Fokussierkristall ist bei 59/54 (dritter Ring in einem Raum)

ist bei (dritter Ring in einem Raum) Großer Titanenkondensator ist bei 59/62 (dritter Ring in einem Raum)

ist bei (dritter Ring in einem Raum) Fragment eines Titanenblockschlüssels ist bei 61/61 (fünfter Ring in einem Raum)

ist bei (fünfter Ring in einem Raum) Fragment eines Titanenblockschlüssels ist bei 61/55 (fünfter Ring in einem Raum)

ist bei (fünfter Ring in einem Raum) Nun habt ihr alle Dinge zusammen. Klickt auf das Gehäuse und erstellt somit den Titanenenergiewürfel her.

her. Klickt auf das Fragment eines Titanenblockschlüssels und ihr erhaltet einen Titanenblockschlüssel .

. Nun habt ihr vier Gegenstände in der Tasche, die in 4 Titanenkraftrelais gelegt werden müssen.

gelegt werden müssen. Das erste Relais findet ihr bei 59/56 in dem kleinen Gebäude, der rechten Seite, wenn Du es betrittst.

in dem kleinen Gebäude, der rechten Seite, wenn Du es betrittst. Das zweite Relais findet ihr bei 59/60 in dem kleinen Gebäude gegenüber des Eingangs.

in dem kleinen Gebäude gegenüber des Eingangs. Das dritte Relais findet ihr bei 61/62 in dem kleinen Gebäude auf der linken Seite.

in dem kleinen Gebäude auf der linken Seite. Das letzte Relais findet ihr bei 61/55 in dem kleinen Gebäude gegenüber des Eingangs.

in dem kleinen Gebäude gegenüber des Eingangs. Nun ist oben auf Tyrhold die Quest Ein ominöses Artefakt erschienen, die ihr annehmen müsst.

Nachdem ihr die Quest abgeschlossen habt, braucht ihr diese nur noch abzugeben. Bewahrerin Kathos steht direkt auf der Plattform, wo ihr die Quest gespielt habt. Ihr erhaltet den letzten Erfolgsabschnitt Das Rennen und habt somit den Metaerfolg Kriminalgeschichten abgeschlossen. Als Belohnung dürft ihr Pattie in eurer Sammlung Willkommen heißen!

Ein neues Säckchen ist ebenfalls aufgetaucht. Dieses mal hat der Hinweis in einem News Artikel versteckt, der uns nach Tirgardesund führt. Dort bei 74/86 auf dem Berg findet sich die lockere Erde, um das nächste Säckchen auszugraben.

Bilderquelle zum Teil von: WoWHead

Verpasst jetzt keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folgt uns auf Facebook, Twitter oder abonniert unseren RSS-Feed.