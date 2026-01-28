World of Warcraft: Housing-Unterfangen jetzt mit mehr XP und weniger Frust
World of Warcraft verbessert das Housing-Unterfangen: mehr XP, bessere Aufgabenbelohnungen und weniger Frust durch XP-Limits.
Die aktuellen Änderungen am Housing-Unterfangen in World of Warcraft sorgen für spürbar schnelleren Fortschritt. Spieler erhalten mehr Erfahrungspunkte, bessere Belohnungen bei wiederholten Aufgaben und einfachere Voraussetzungen für weniger aktive Nachbarschaften.
Mehr House-XP pro Unterfangen
Das bisherige Limit von 1.000 wurde auf 2.250 Haus-XP angehoben. Zusätzlich gibt es 250 XP für den Abschluss eines Unterfangens. Damit sind insgesamt 2.500 XP pro Unterfangen möglich. Die Anpassung gilt für das laufende Unterfangen, jedoch ohne nachträgliche XP-Gutschrift. Bei monatlicher Laufzeit lassen sich damit etwa ein bis zwei Hauslevel erreichen.
Weniger benötigte XP beim ersten Unterfangen
Für das erste Unterfangen werden nun nur noch 400 XP statt zuvor 1.000 benötigt. Der Grund dafür ist, dass das System die Aktivität der Nachbarschaften zu Beginn noch nicht richtig einschätzen konnte. Vor allem kleinere oder weniger aktive Gruppen profitieren von dieser Änderung.
Bessere Belohnungen für allgemeine Aufgaben
Aufgaben, die nicht direkt zum aktuellen Unterfangen gehören, bringen jetzt mehr Fortschritt. Die Belohnung wurde von 10 auf 50 XP erhöht. Dadurch lohnen sich auch einfache Aktivitäten deutlich mehr.
Weniger starke Abzüge bei wiederholten Aufgaben
Wer dieselbe Aufgabe mehrfach erledigt, erhält nun dauerhaft höhere Belohnungen. Der Mindestwert wurde von 20 % auf 50 % erhöht und sinkt langsamer. Diese Änderung betrifft Haus-XP, Gemeinschaftsgutscheine und Unterfangen-XP. Statt sehr geringer Belohnungen gibt es nun spürbar mehr Fortschritt. Damit die neuen Werte korrekt angezeigt werden, kann ein erneuter Login nötig sein.
Wöchentliche Zurücksetzung der Abzüge
Die verringerte Belohnung bei häufig wiederholten Aufgaben wird nun jede Woche zurückgesetzt. Die erste Zurücksetzung erfolgt in der Woche ab dem 3. Februar.
Zusätzlicher Bonus beim Spielen mit Nachbarn
Spieler, die mit mindestens zwei Nachbarn zusammen spielen, erhalten einen 20 % Bonus auf alle Belohnungen im Unterfangen. Gemeinsames Spielen wird dadurch deutlich attraktiver.
Hinweise zur Benutzeroberfläche
Die Benutzeroberfläche beim Housing zeigt derzeit keine Hinweise zum XP-Limit oder zu reduzierten Belohnungen an. Solange Haus-XP als Belohnung sichtbar ist, wurde das Limit noch nicht erreicht. Auch nach Erreichen des Limits trägt man weiterhin zum Fortschritt des Unterfangens bei.
Quelle: Blizzard
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
