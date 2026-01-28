World of Warcraft & Discord: So bekommst du einen neuen Transmog-Rucksack als Belohnung

Spiele 15 Minuten World of Warcraft mit aktivem Discord und erhalte die wahnsinnig heiße tragbare Bäckerei als exklusive kosmetische Belohnung.

Die neue World of Warcraft: Housing Quest in Discord bietet dir aktuell eine exklusive kosmetische Belohnung: die wahnsinnig heiße tragbare Bäckerei. Die Aktion läuft bis zum 2. Februar und richtet sich an alle, die WoW Midnight aktiv spielen und gleichzeitig ihren Discord-Client nutzen.

So sicherst du dir die wahnsinnig heiße tragbare Bäckerei

Damit du den Rucksack erhältst, musst du eine genau definierte Schrittfolge einhalten. Die Teilnahme ist kostenlos, setzt aber eine funktionierende Installation von Discord und World of Warcraft voraus.

Starte deinen Discord-Client und öffne oben links die Direktnachrichten. Klicke auf den Reiter „Quests“ und wähle die Quest World of Warcraft: Housing Quest aus. Akzeptiere die Quest und spiele mindestens 15 Minuten lang World of Warcraft, während Discord geöffnet bleibt. Ein Stream ist nicht erforderlich, anders als bei früheren Aktionen. Nach Ablauf der 15 Minuten klickst du auf „Belohnunge einfordern“, kopierst den angezeigten Code und löst ihn in der Battle.net-App ein.

Was dich erwartet: Die wahnsinnig heiße tragbare Bäckerei

Die Belohnung ist ein auffälliges und unterhaltsames kosmetisches Item, das auf deinem Rücken platziert wird. Die Wahnsinnig heiße tragbare Bäckerei fällt durch ihr verspieltes Design auf und passt ideal in kreative Transmog-Sets. Die Aktion ist zeitlich begrenzt und wird nicht dauerhaft verfügbar sein.

