World of Warcraft: Legion Zeitwanderungen komplett verlängert

Seit einer Woche läuft das Bonusereignis: Legion Zeitwanderungen. Da die Bosse in den ersten Tagen zu schwer waren, hat das Entwicklerteam den Magierturm abgeschwächt. Als Ausgleich wurde der Magierturm bis zum 4. Januar verlängert. Wie nun bekannt geworden ist, hat sich Blizzard jedoch undeutlich ausgedrückt. Es wird nicht nur der Magierturm, sondern alle Inhalte von den Legion Zeitwanderungen bis Anfang nächsten Jahres verlängert.

In our previous announcement on this subject, we did not clarify the following:

All of Legion Timewalking, including the weekly quest, the Dungeon queue, Mythic+, and Mage Tower will now go for two additional weeks. Other events on the calendar from December 21 - January 4 will also occur as scheduled.