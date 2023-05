WoW Progress in Aberrus: Die besten Gilden & World First Kills

Das Race to World First in Aberrus hat in dieser Woche begonnen. Zur Erinnerung! In Dragonflight sind schon in der ersten Woche alle drei Schwierigkeitsgrade von diesem Schlachtzug offen. Bei den alten Raids war der mythische Schwierigkeitsgrad erst eine Woche darauf offen. Dies haben die Top Gilden genutzt und so genannte Split-Raids im heroischen Schwierigkeitsgrad gemacht. Damit spielen die Raider zusammen ihren Hauptcharakteren und Twinks, überlassen aber die guten Ausrüstungsgenstände ihren Hauptcharakteren. Da aber nun alle Schwierigkeitsgrade gleichzeitig offen sind, wird das für die Gilden ein wenig stressiger. Sie müssen unter anderem entscheiden wie lange sie Split-Raids durchführen und wann sie mit dem Fortschritt im höchsten Schwierigkeitsgrad beginnen.

Warum sind vor allem amerikanische Gilden in der Rangliste? In Amerika finden die Wartungsarbeiten fast einen ganzen Tag früher statt als in Europa. Durch diesen Vorteil gelangen viele US-Gilden in die Top 10 Rangliste. Nach einigen Tagen ist der Fortschritt jedoch nicht mehr ganz so deutlich sichtbar.

Die ersten Bosse werden meist von nicht ganz so bekannten Gilden bezwungen, da sich die richtigen Progress-Gilden auf den gesamten Progress konzentrieren und nicht auf einzelne Bosse und auch der zeitliche Vorteil eine Rolle spielt. Dennoch zeigen wir die Top Ten Liste von WoW Progress vom ersten Tag. Da es in den kommenden Tagen spannender wird, werden wir diese Übersicht täglich aktualisieren.

World First Kills in Aberrus

Nachfolgend die World First Kills vom mythischen WoW Progress in Aberrus.

Boss World First Kill EU First DE First Kazzara The Early Shift Revolutionist Visions Die Verschmelzungskammer Nerd Crew Revolutionist noch nicht bezwungen Die vergessenen Experimente noch nicht bezwungen noch nicht bezwungen noch nicht bezwungen Angriff der Zaqali Nerd Crew Revolutionist Visions Ältester Rashok noch nicht bezwungen noch nicht bezwungen noch nicht bezwungen Zskarn noch nicht bezwungen noch nicht bezwungen noch nicht bezwungen Magmorax noch nicht bezwungen noch nicht bezwungen noch nicht bezwungen Echo von Neltharion noch nicht bezwungen noch nicht bezwungen noch nicht bezwungen Schuppenkommandant Sarkareth noch nicht bezwungen noch nicht bezwungen noch nicht bezwungen

