The War Within: Volksfähigkeit „Diplomatie“ wird bei Menschen entfernt

Vor einigen Tagen stellten wir in einem unserer Artikel das neue Kriegsmeutesystem von World of Warcraft: The War Within vor. Durch dieses System wird der Rufzuwachs kriegsmeutenübergreifend und ist somit nicht mehr an einzelne Charaktere gebunden. Zum Start von The War Within gilt das für die meisten Fraktionen der Dragonflight-Expansion und für alle der neuen Erweiterung. In Zukunft plant Blizzard, dass weitere Ruf-Fraktionen aus der Vergangenheit kriegsmeutenübergreifend werden.

Was wird aus der Volksfähigkeit Diplomatie der Menschen? „Wenn der Ruf fortan kriegsmeutenübergreifend ist, spiele ich einfach einen Menschen und erhalte 10% mehr Rufzuwachs.", denken sich wohlmöglich einige Spieler. Was an sich ein guter Plan wäre, will Blizzard jedoch unterbinden und entfernt aus diesem Grund die Diplomatie-Volksfähigkeit der Menschen. Niemand soll sich dazu gezwungen fühlen einen Menschen zu spielen, nur um den Ruf seiner Kriegsmeute schneller voranzutreiben.

Welche Volksfähigkeit würdet ihr euch stattdessen bei den Menschen wünschen? Lasst es uns gerne wissen.

Quelle: Blizzard

