Alle Infos zum Himmelsreiten und Fliegen in The War Within

In Dragonflight wurde das Drachenreiten in World of Warcraft eingeführt. Ab The War Within könnt ihr jedoch mit nahezu allen Flugreittieren diesen besonderen Flugmodus nutzen, weshalb das Drachenreiten in Himmelsreiten umbenannt wurde. Das Himmelsreiten ist in den alten Gebieten sofort verfügbar und wird in Khaz'Algar sehr früh freigeschaltet. Das beständige Fliegen wird hingegen erst nach dem Abschluss des Pfadfinder-Erfolgs dieser Erweiterung für World of Warcraft freigeschaltet.

Wie schaltet man das Himmelsreiten in The War Within frei? In den alten Gebieten wird das Himmelsreiten bereits mit dem Pre-Expansion-Patch freigeschaltet. Auf dem neuen Kontinent Khaz'Algar schaltet ihr das Himmelsreiten automatisch durch die Kampagne frei, kurz nachdem ihr auf der Insel von Dorn gelandet seid. Erledigt einfach alle Aufgaben und nach Abschluss der fünften Quest mit dem Namen „Sichert den Strand“ wird das Himmelsreiten freigeschaltet.

Wie öffnet man das Interface mit den Fertigkeiten und Freischaltungen für das Himmelsreiten? Klickt unten rechts auf das Icon Kriegsmeutesammlungen und anschließend auf Reittiere. Alternativ könnt ihr auch die Kurzwahltasten Shift+P drücken. Klickt nun in diesem Interface oben auf das Icon Himmelsreiten.

Mit welchen Reittieren funktioniert das Himmelsreiten? Nahezu alle Flugreittiere beherrschen das Himmelsreiten. Zu den Ausnahmen gehören der Otterweltliche Trägerottuk, einige Fische und Besen. Im Reittier-Interface steht unter dem Namen jedes Reittiers, ob es das Himmelsreiten beherrscht.

Wie schaltet man Fertigkeiten zum Himmelsreiten frei? Die meisten Fertigkeiten zum Himmelsreiten werden durch Drachenglyphen in Dragonflight freigeschaltet. Einige wenige Fähigkeiten werden erst durch den Fund von Glyphen in Khaz'Algar freigeschaltet. Spieler, die Dragonflight nicht gespielt haben, müssen diese Erweiterung nicht nachträglich spielen, da es in den neuen Gebieten von The War Within genug Glyphen gibt, um alle Fähigkeiten freizuschalten.

Wie schaltet man das beständige Fliegen in The War Within frei? Das beständige Fliegen wird durch den neuen Pfadfinder-Erfolg (The War Within Pathfinder [NYI]) freigeschaltet. Hierfür müsst ihr in den neuen Gebieten alle Bereiche aufdecken und alle Geschichtsstränge der Kampagne abschließen.

Wie schaltet man zwischen beständigem Fliegen und Himmelsreiten um? Gelangt wieder zum Reittier-Interface (Shift+P) und klickt oben beim Icon Himmelsreiten auf „Flugstil wechseln“.

