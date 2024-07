Die besten Addons für World of Warcraft The War Within und Patch 11.0

Der Vorbereitungspatch Patch 11.0 zu World of Warcraft: The War Within ist live und lässt die Vorfreude auf die neue Erweiterung steigen. Viele World of Warcraft Addons funktionieren durch dieses Update nicht mehr und müssen daher aktualisiert werden. Einige von ihnen werden für den neuen Patch überarbeitet und andere haben mit der alten Erweiterung ausgedient.

Wir zeigen euch, wie man Addons installiert und bestmöglich verwaltet, womit wir Spielanfängern und nach langjähriger Spielpause wiederkehrenden Spielern den Einstieg zu The War Within erleichtern wollen. Doch auch für alte Hasen kann unsere Liste an empfohlenen Addons für TWW noch das ein odere andere hilfreiche Tool parat haben.

Addons installieren & verwalten

Einer der wohl einfachsten Wege, um Addons kinderleicht installieren und aktuell halten zu können, sind sogenannte Addon-Clients bzw. Addon Manager. Wir können euch drei bekanntere Anbieter empfehlen und stellen euch zwei davon etwas genauer vor:

CurseForge installieren

Am einfachsten ist die Installation von WoW Addons mit einem so genannten Addon-Client. Früher gab es die Twitch-App, die jedoch schon seit einiger Zeit nicht mehr funktioniert. Als Nachfolger bietet sich nun die CurseForge App an. Dort kann man nach WoW-Addons suchen, herunterladen und installieren. Die wichtigste Funktion ist das Update. Mit einem Klick werden alle bereits installierten Addons automatisch aktualisiert. Da es unterschiedliche Versionen vom Spiel gibt, unterteilt die CurseForge App sämtliche Addons in Retail, PTR und Beta. Schaut also oben rechts, ob ihr auch die richtige Version ausgewählt habt. Die CurseForge App wird wie folgt installiert:

Geht auf die CurseForge App Seite

Klickt auf Download (Windows, Max & Linux)

Startet die CurseForge App und aktualisiert eure WoW Addons oder ladet neue herunter

WowUp für WoW Addons

Als Alternative bietet sich auch der Addon-Client WouUp an. Auch mit diesem Tool kann man Addons für World of Warcraft suchen, installieren und aktualisieren.

Addons manuell installieren

Wenn ihr Addons manuell installieren wollt, um volle Kontrolle über die hinzugefügten Dateien zu haben oder ein Addon zu installieren, das in keinem Addon Manager angeboten wird, ladet euch das gewünschte Addon herunter. Wir empfehlen vertrauenswürdige Quellen, wie CurseForge oder direkt von der Seite des Addon-Entwicklers.

Verschiebt oder extrahiert den heruntergeladenen Ordner in das Addon-Verzeichnis eurer Spielinstallation. Wollt ihr ein Addon in der Retail-Version des Spiels installieren, so platziert das heruntergeladene Addon im Verzeichnis World of Warcraft/_retail_/Interface/AddOns. Anschließend müsst ihr euch laufend um die Aktualität der Addons kümmern, die neuen Versionen herunterladen und die im AddOns-Ordner alten Addon-Dateien mit den neuen überschreiben.

Die besten Addons für The War Within

Nachfolgend stellen wir euch wichtige Addons für Patch 11.0 und The War Within vor. Die Liste ist so angeordnet, dass sich die beliebtesten und am meisten zu empfehlenden Addons oben befinden.

Deadly Boss Mods ist eines der wichtigsten Addons für Dungeons, Raids und den Kampfgilden. Es informiert uns über wichtige Ereignisse bei Boss-Kämpfen und verrät uns, wie wir darauf reagieren sollen. Die Basis-Version des Addons sollte die aktuellen Boss-Encounter von The War Within kennen, jedoch könnten für vergangene Erweiterungen DBM-Plugins nötig werden. Diese findet ihr in der Regel auch auf CurseForge.

Dieses Addon zeigt die mythische Schlüsselsteindungeon Rangliste und den Progress bei Raid-Bossen im Spiel an, sodass man es nicht verlassen muss. Es zeigt euch das Rating von Bewerbern im LFG-Tool oder in der offenen Welt an.

Details! Damage Meter ist ein mächtiges, anpassbares und übersichtliches Instrument zum Analysieren von Kampfstatistiken. Während es viele Spieler in erster Linie nutzen, um ihren Schaden oder Heilung im Vergleich zu anderen Spielern zu messen, kann das Addon auch andere Auskünfte, wie etwa ein Counter für unterbrochene Zauber oder Dispells liefern.

WeakAuras ist ein Framework für anpassbare Grafiken zum Anzeigen von Buffs, Debuffs und anderen relevanten Informationen.

BigWigs Boss Mods ist eine open-source und leistungsstarke Alternative zu Deadly Boss Mods. Das Addon warnt euch in Bosskämpfen mittels Hinweisen, Timer-Balken und Sounds vor diversen Ereignissen, während es im Hintergrund so ressourcenfreundlich, wie nur möglich arbeitet, damit ihr im Raid möglichst viele FPS zur Verfügung habt.

Der Auctionator bietet nützliche Funktionen beim Auktionshaus. Wer viel im Auktionshaus stöbert, wird sich mit diesem Addon viel Zeit sparen und verhindert, dass er Gegenstände zu günstig verkauft.

Bagnon ist ein Taschen-Manager, welcher sämtliche Taschen, Bankschließfächer und Gildenfächer in jeweils einem Fenster anzeigt.

Pawn hilft dabei, Upgrades für Ausrüstungsgegenstände zu finden. Es liefert eine erste Einschätzung, welche Gegenstände für eure Klasse und Spezialisierung besser sind. Neben der allgemeinen Einschätzung kann das Addon auch angepasst werden, sodass die Wichtigkeit der Attribute beeinflusst oder mit anderen Simulatoren abgestimmt werden.

GTFO liefert euch einen akustischen Alarm, wenn ihr euch in Gefahrenzonen, wie etwa Giftwolken, Feuer oder anderen Void-Zones befindet.

Mit Bartender4 verwalten wir bis zu 10 Aktionsleisten, was besonders in The War Within wichtig ist, da alle Klassen zahlreiche Fähigkeiten erhalten haben.

RareScanner informiert uns, wenn seltene Gegner, Events und Schätze in der Nähe auftauchen. Es speichert gleichzeitig die Positionen der entdeckten Dinge.

Mit Mythic Dungeon Tools kann man einen kompletten Dungeon-Run voraus planen, sodass man diesen so schnell wie möglich abschließen kann oder sich spezielle Strategien zum Bewältigen des Dungeons zurechtlegt.

Plater Nameplates ist ein hilfreiches Addon zum umfangreichen Anpassen von Namensschildern. Das Addon trackt auch Debuffs und lässt viele farbliche Einstellungen vornehmen.

Mit TomTom können ganz einfach Positionen auf der Karte mit Anmerkungen erstellt werden. Viele WoW Guides bieten Koordinaten für TomTom an. Somit lassen sich ganz einfach effiziente Reisewege anzeigen, um an euer Ziel zu gelangen.

Der TradeSkillMaster ist das Profi-Tool unter Addons für Auktionshäuser und Gold Farming. Passend zum Addon benötigt man eine Desktop Application, die im Hintergrund läuft und permanent die Preise im Auktionshaus im Auge behält. Mit TSM lassen sich unter anderem viele Prozesse automatisieren, Regeln für das Einstellen von Items festlegen und Berechnungen zu Handwerkserzeugnissen durchführen.

HandyNotes gibt uns Hinweise zu bestimmten Positionen auf der Karte. So werden auf der Karte seltene Gegner oder Schätze angezeigt.

Titan Panel ist eine Leiste oben im Interface, die zahlreiche Informationen, wie FPS, Ping, gesammelte Erfahrungspunkte pro Stunde und vieles mehr, anzeigt.

Method Raid Tools ist ein nützliches Raid-Addon von der gleichnamigen Progress-Gilde, welches nützliche Informationen wie Cooldowns anzeigt.

All the things ist für Sammler hilfreich, die alle möglichen Dinge, wie Reittiere, Haustiere und Vorlagen, sammeln.

Wem die Standard-Minimap nicht gefällt, wird beim Addon SexyMap bestimmt fündig. Mit diesem Addon können wir aus vielen Vorlagen für die Minimap wählen und weiters ihre Größe, Icons, uvm. anpassen.

Postal bietet erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für unser Postfach und sorgt dafür, dass wir unsere Post nicht mehr manuell öffnen müssen.

Dieses Addon ist eine Sammlung von 75 verschiedenen nützlichen Funktionen. Mit dem Addon können wir nervige Anfragen blocken und automatisch Plunder bei Händler verkaufen usw.

Clique ist ein einfaches und hilfreiches Addon, das das Casten per Klick oder Hovern ermöglicht. Mit dem Addon kann man Fähigkeiten an Tasten oder Kombinationen von Tastatur und Maus-Buttons binden. Weiters kann man damit direkt auf die Einheitenübersicht, wie etwa im Raid, casten, was vor allem für Heiler hilfreich ist.

Mit ArkInventory verwalten wir unsere Taschen. Es hat eine benutzerspezifische Sortierfunktion und weitere Funktionen zum Unterteilen der Gegenstände.

Rematch ist ein nützliches WoW Addon für Haustiersammler. Es speichert Haustierkampf-Teams für verschiedene Gegner und hat viele andere hilfreiche Funktionen.

Mit NeatPlates passen wir das Namensschild von NPCs nicht nur grafisch, sondern auch mit zusätzlichen Funktionen an.

Mit diesem WoW Addon passen wir Zauberbalken für eine Vielzahl von Zielen und Situationen an.

