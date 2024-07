World of Warcraft: Klassenguides für The War Within sind online

Heute ist der Pre-Patch für The War Within erschienen. Mit diesem Patch wurden die meisten Klassenanpassungen für diese World of Warcraft-Erweiterung umgesetzt. Komplett neu sind die Heldentalente in The War Within. Diese werden jedoch erst ab Stufe 71 und somit mit der Veröffentlichung der Erweiterung freigeschaltet. In The War Within wurden einige Klassen nur leicht verändert, andere wiederum sehr stark, sodass neue Skillungen und Builds entstanden sind. In unseren neuen Klassenguides für The War Within findet ihr die besten Skillungen für alle Klassen und Spezialisierungen.

Wann erscheint The War Within? Der offizielle Veröffentlichungstermin ist der 27. August. Wer sich die Epic Edition zulegt, kann jedoch schon drei Tage früher spielen.

Einfluss auf die Stärke des Charakters

Folgende Faktoren wirken sich auf die Stärke des Charakters in The War Within aus:

Eingesetzte Fähigkeiten und gewählte Talent-Skillung

Gefundene, gekaufte oder hergestellte Ausrüstungsgegenstände

Set-Boni der neuen Tier-Sets aus den Saisonen in The War Within

Boni durch hergestellte Gegenstände wie Verzauberungen, Edelsteine, Speisen, Tränke und Fläschchen

Gruppenbuffs von Mitspielern

Vantusrunen in Raid-Instanzen

Guides für Anfänger und erfahrene Spieler

Unsere Klassenguides für The War Within sind sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Spieler auf Stufe 80 geeignet. Es handelt sich hierbei nicht um Level-Guides, sondern um Endgame-Guides. Neue Spieler sowie Spieler, die ihre Klasse wechseln, finden in unseren WoW-Guides Grundlagen zu jeder Klasse. Dabei erfahrt ihr auch, ob euch die Spielweise der einzelnen Spezialisierungen zusagt. Wir haben Klassenguides für alle Schadensverursacher sowie für alle Tanks und Heiler.

Die Klassenguides beinhalten außerdem Talent-Skillungen mit den neuen Heldentalenten für Mythisch+ Dungeons und Raids. Die Rotationen verraten euch, in welcher Reihenfolge und unter welchen Bedingungen ihr die einzelnen Fähigkeiten einsetzt. Damit ihr erfolgreich seid, benötigt ihr die besten Ausrüstungsgegenstände. Bei welchen Dungeon- und Raid-Bossen diese Waffen und Rüstungen sowie einzelne Set-Teile als Beute hinterlassen werden, erfahrt ihr in unseren BiS-Listen. Wir verraten euch außerdem, welche Verzauberungen, Edelsteine, Tränke und Speisen euren Charakter weiter verstärken.

DPS-Rankings für The War Within

Welche Klasse teilt in The War Within den höchsten Schaden aus? Eine Antwort darauf bekommt ihr bei den DPS-Rankings für The War Within. Wie viel Schaden die einzelnen Klassen austeilen, wird durch Simulationen und Logfiles aus Boss-Kämpfen ermittelt. Aktuell gibt es noch keine Daten, doch sobald die ersten Daten vorhanden sind, gibt es bei uns ein Update.

WoW Klassenguides im Überblick

In dieser Tabelle sind die Klassenguides zu allen WoW-Klassen und Spezialisierungen auf dem Stand von The War Within verlinkt.

