WoW: Das sind die Patchnotes zum The War Within Pre-Patch am 24. Juli

Die große Aufregung um die neue Erweiterung World of Warcraft: The War Within steigt mit dem Pre-Expansion Content Update am 24. Juli 2024 auf ein höheres Level. Dieses bringt einige spannende Änderungen, die uns in die wichtigsten Features der neuen Erweiterung einführen und das am 31. Juli beginnende Pre-Patch-Event Strahlende Echos bringt. Nachfolgend zeigen wir die Patchnotes des Vorbereitungs-Inhaltsupdates zu TWW.

Update: Die zuvor nur in Originalsprache vorhandenen Patchnotes wurden mit 25.7. auf die deutsche Version aktualisiert.

Große Veränderungen erwarten euch mit der Einführung von Kriegsmeuten, Himmelsreiten, Klassen- und Systemupdates und mehr mit dem Vorbereitungs-Inhaltsupdate. Nehmt an einem neuen Ereignis, den Strahlenden Echos, teil und macht eure ersten Schritte in der Geschichte, die euch in unerforschte Tiefen Azeroths führt.

VORBEREITUNGSEVENT „STRAHLENDE ECHOS“

Stellt euch beim Vorbereitungsereignis vom 31. Juli bis 27. August den Erinnerungen Azeroths und sammelt Erinnerungsreste, die ihr gegen neue Gegenstände für eure Kriegsmeutensammlung eintauschen könnt.

Spielercharaktere, die Stufe 70 erreicht haben, werden eine einleitende Quest erhalten und dann zum Start nach Dalaran weitergeleitet werden. Spielercharaktere unter Stufe 70 werden sofort nach Dalaran geleitet.

Das Ereignis besteht aus vier Phasen und wechselt zwischen drei Zonen. Über Portale in Dalaran gelangt ihr direkt zum Ereignisgebiet. In jeder Ereigniszone gibt es außerdem ein Rückkehrportal, über das ihr schnell wieder nach Dalaran reisen könnt, um in die nächste aktive Ereigniszone zu kommen. Wenn das Ereignis in einer Zone aktiv ist, leuchtet das entsprechende Portal golden.

In jeder Zone könnt ihr mit euren gesammelten Erinnerungsresten bei verschiedenen Händlern Gegenstände kaufen. Die Belohnungen, die ihr in diesem zeitlich begrenzten Ereignis erhalten könnt, umfassen Ausrüstung der Gegenstandsstufe 480, eine Tasche mit 32 Plätzen, eine Reagenzientasche mit 30 Plätzen, Reittiere, Begleiter und einen Erbstückring [MEHR ERFAHREN].

VEREINT EURE CHARAKTERE IN KRIEGSMEUTEN

Erweitert das Potenzial all eurer Charaktere von World of Warcraft mit accountübergreifendem Fortschritt, den sich euer ganzer Battle.net®-Account fraktionsunabhängig teilt, darunter Ruhm, Erfolge, Sammlungen und vieles mehr! Um euch die Möglichkeit zu geben, eure Sammlungen zu erweitern und eure Zweitcharaktere nach eurem Geschmack anzupassen, kann jeder Charakter jede Gegenstandsvorlage sammeln, unabhängig davon, ob er diesen Gegenstand ausrüsten kann oder nicht. Klassenmarken von klassischen Schlachtzügen sind nun ebenfalls kriegsmeutengebunden und können innerhalb eures Accounts übertragen werden. Klassenspezifische Vorlagen können nun nur noch von der entsprechenden Klasse erhalten werden.

Bei eurer ersten Anmeldung bei World of Warcraft nach der Veröffentlichung von The War Within macht der Umwandlungsprozess der Kriegsmeuten viele der Fortschrittssysteme des Spiels accountübergreifend. Ihr müsst euch mit jedem Charakter anmelden, damit sämtliche Fortschritte, Gegenstände usw. umgewandelt werden. Möglicherweise müsst ihr nach dem ersten Login einen Moment warten, bis das System eure Kriegsmeute vollständig verarbeitet hat. Der Umwandlungsprozess der Kriegsmeute kann bis zu 20 Min. oder länger in Anspruch nehmen. Abhängig von der Menge der Daten, die verarbeitet werden müssen, kann es zu Anmeldewarteschlangen kommen [MEHR ERFAHREN].

SCHWINGT EUCH MIT HIMMELSREITEN IN DIE LÜFTE

Drachenreiten bleibt im Spiel und wird zudem noch vor der Veröffentlichung von The War Within für viele Flugreittiere in allen Gegenden zur Verfügung stehen, in denen das Fliegen möglich ist. Spielercharaktere können außerdem zwischen Himmelsreiten (früher „Drachenreiten“) und dem Flugstil wählen, der ursprünglich in The Burning Crusade (TBC) eingeführt wurde und den wir „beständiger Flug“ nennen [MEHR ERFAHREN].

„Drachenreiten“ wurde zu „Himmelsreiten“ umbenannt und wird nun auf Stufe 10 erlernt (vorher: 60).

Neue Fähigkeit: Flugstil wechseln. Wechselt bei Flugreittieren zwischen den Flugstilen „Himmelsreiten“ und „beständiger Flug“ Reittiere, die Himmelsreiten nicht unterstützen, bleiben am Boden, wenn Himmelsreiten aktiv ist. 5 Sek. Zauberzeit Auf Stufe 20 erlernbar. Diese Fähigkeit befindet sich in der Reittiersammlung.

Sobald Himmelsreiten erlernt wurde, wird der Himmelsreiten-Talentbaum über eine Schaltfläche in der Reittiersammlung verfügbar.

Der Himmelsreiten-Talentbaum wurde aktualisiert. Viele Talente sind nun passiv.

Glyphen des Himmelsreitens sind nicht länger für den Talentbaum erforderlich.

Die Druiden-Fluggestalt kann nun Himmelsreiten.

„Geübtes Reiten“ (100 % Reitgeschwindigkeit) kann nun auf Stufe 10 erlernt werden (früher: 20).

'Unerfahrener Reiter' (60 % Reitgeschwindigkeit) wurde entfernt.

'Erfahrenes Reiten' erhöht die beständige Fluggeschwindigkeit nun um 220 % (vorher: 150 %) und wird auf Stufe 20 erlernt (vorher: 30).

'Meisterhaftes Reiten' erhöht die beständige Fluggeschwindigkeit nun um 420 % (vorher: 310 %) und wird auf Stufe 30 erlernt (vorher: 40).

VISIONEN VON AZEROTH

Seltsame Visionen rufen die Helden von Azeroth. Spielercharaktere, die Stufe 70 erreicht und das finale Kapitel der „Dragonflight“-Questreihe abgeschlossen haben, werden mit dem ersten Teil der Questreihe „Visionen von Azeroth“ aufgerufen, ihre nächsten Schritte in die Geschichte von The War Within zu machen.

CHARAKTERE

Die Inhalte von Dragonflight sind nun der neue Standard für den Aufstieg von Stufe 10 bis 70 (vorher Battle for Azeroth).

Gilden können nun Charaktere auf anderen Realms einladen. Realmübergreifende Gildenbank-Funktionen kommen mit dem nächsten Update (11.0.2).

Neue Volksfähigkeit für Menschen: 'Zuhause ist's am schönsten'. Euer Ruhestein erhält eine zusätzliche Aufladung. Seine Abklingzeit wird um 5 Min. verringert.

'Diplomatie' wurde entfernt.

Der Charakter-Wiederherstellungsservice ist vorübergehend nicht verfügbar.

Der Service für kostenpflichtige Charaktertransfer zwischen Battle.net-Accounts wurde deaktiviert.

Die Charakteraufwertung auf Stufe 60 gewährt nun Ausrüstung auf Gegenstandsstufe 327 (vorher Gegenstandsstufe 180).

KLASSEN

Die Anzahl an speicherbaren Talentkonfigurationen pro Charakter wurde auf 40 erhöht (vorher: 10).

Talente, welche die Nahkampfreichweite erhöhen, wurden entfernt.

Die Animationen aller Furcht-, Stille-, Schlaf-, Betäubungs- und Unterbrechen-Effekte wurden aktualisiert. Außerdem erscheint nun bei allen Effekten, welche die Bewegungsgeschwindigkeit um mehr als 50 % verringern, eine universelle langsame Animation beim Ziel.

Der von Vermeidung und Lebensraub gewährte Prozentsatz wurde um 50 % verringert.

Außerdem wurden die Prozentsätze der folgenden Vermeidungs- und Lebensraub-Effekte verringert: Todesritter 'Lichritter' gewährt nun 6 % Lebensraub (vorher: 10 %). 'Blutgeruch' gewährt nun 3 % Lebensraub (vorher: 5 %). Dämonenjäger 'Seelenzerreißung' gewährt nun 6 % Lebensraub (vorher: 10 %). Rufer 'Regenerative Magie' gewährt nun 2 % Lebensraub (vorher: 3 %). Jäger 'Wächterschutz' gewährt nun 3 % Lebensraub (vorher: 5 %). 'Durst des Raubtiers' gewährt nun 4 % Lebensraub (vorher 10 %). 'Vermeidung des Jägers' gewährt nun 5 % Lebensraub (vorher: 6 %). Paladin 'Geweihte Platten' gewährt nun 3 % Lebensraub (vorher: 5 %). Priester 'Blutige Lehren' gewährt nun 2 % Lebensraub (vorher: 3 %). Schurke 'Egelgift' gewährt jetzt 3 % Lebensraub (vorher 5 %). 'Schattenherz' gewährt nun 2 % Lebensraub (vorher: 3 %). Hexenmeister 'Lebensblut' gewährt nun 4 % Lebensraub (vorher: 7 %). Krieger 'Schröpfende Stöße' gewährt nun 3 % Lebensraub (vorher: 5 %). 'Kampferfahrung' gewährt nun 5 % Vermeidung (vorher: 10 %).

TODESRITTER Über alle Talentbäume hinweg wurden viele der Talente umpositioniert oder Freischaltpfade aktualisiert. Neues Talent: 'Überwältigender Griff'. Wenn ihr einen Gegner zieht, fügt dieser euch 6 Sek. lang 6 % weniger Schaden zu. Neues Talent: 'Osmose'. 'Antimagische Hülle' erhöht die erhaltene Heilung um 15 %. Neues Talent: 'Nullmagie'. Erlittener Magieschaden wird um 10 % und die Dauer aller schädlichen Magieeffekte gegen euch um 35 % verringert. Neues Talent: 'Verkümmerte Hülle'. Der Einsatz von 'Antimagische Hülle' gewährt 2 Verbündeten in der Nähe eine kleine antimagische Hülle, die Magieschaden absorbiert und die Dauer aller schädlichen Magieeffekte gegen sie um 50 % verringert. Neues Talent: 'Eisgefängnis'. 'Eisketten' macht Gegner nun auch 4 Sek. lang bewegungsunfähig, allerdings wird ihre Abklingzeit auf 12 Sek. erhöht. Neues Talent: 'Runenbeschützer'. Eure Chance, einen kritischen Treffer zu erleiden, ist um 3 % reduziert und eure Rüstung um 6 % erhöht. Verringert die Abklingzeit von 'Antimagische Hülle' um 20 Sek. und hebt bei Aktivierung jetzt sämtliche Schwächungseffekte auf. 'Eisketten' wird nun auf Stufe 13 erlernt (war vorher ein Talent). 'Antimagische Hülle' wird nun auf Stufe 14 erlernt (war vorher ein Talent). 'Rune des Steinhautgargoyles' kann nun auf Einhandwaffen runengeschmiedet werden. 'Monströse Gliedmaße' gewährt je nach Spezialisierung nicht länger 'Knochenschild', 'Runenverderbnis' oder 'Raureif'. Effekte von 'Rune der Apokalypse' wurden aktualisiert: Krieg – Erlittener Schaden wird um 4 % (vorher: 1 %) und Dauer auf 10 Sek. erhöht (vorher: 6 Sek.). Pestilenz – Schaden wird um 500 % erhöht. Hungersnot – Erlittener Schaden des Zaubernden wird um 5 % verringert (vorher: 2 %). Tod – Heilungsverringerung wird um 5 % erhöht (vorher: 1 %). Abklingzeit von 'Eisige Gegenwehr' um 60 Sek. verringert. 'Spaltende Stöße' behält nun auch die Bonuseffekte, wenn ihr euch 4 Sek. lang im Wirkungsbereich von 'Tod und Verfall’ aufhaltet und ihn dann verlasst. 'Veteran des Dritten Krieges’ gewährt nun 20 % Ausdauer (vorher: 10 %) und ist nun ein 1-Punkt-Talent (vorher: 2). 'Eisige Krallen' erhöht das Angriffstempo nun um 6 % pro Stapel (vorher: 3 %) und ist nun ein 1-Punkt-Talent (vorher: 2). 'Unheilige Bindung' erhöht die Effektivität von Runenschmiede-Effekten nun um 20 % (vorher: 10 %) und ist nun ein 1-Punkt-Talent (vorher: 2). 'Assimilierung' verringert die Abklingzeit von 'Antimagisches Feld' nun um 30 Sek. und erhöht bei Schadensabsorption nicht länger die Runenmacht. 'Unterdrückung' gewährt nun zusätzliche 6 % Schadensverringerung bei Flächenangriffen, wenn ihr mit einem Kontrollverlusteffekt belegt seid, und wurde zu Tor 3 verschoben. Lebensraub von 'Blutgeruch' wurde auf 5 % erhöht. 'Blutentzug' gewährt nun auch einen Buff, der den erlittenen Schaden um 10 % verringert und die Kosten von 'Todesstoß' für 8 Sek. um 10 verringert, wenn ihr weniger als 30 % Gesundheit habt. Das Talent ist nun ein 1-Punkt-Talent. Die Abklingzeit von 'Blutentzug' wurde auf 2 Min. verringert (vorher: 3 Min.). Folgende Talente wurden entfernt: Macht von Thassarian Erbarmungslose Schläge Umklammernder Griff Runenwaffe verstärken Rune der Hysterie Blut Neues Talent: 'Knochensammler'. Gewährt 1 Aufladung von 'Knochenschild', wenn ihr einen Gegner zieht. Neues Talent: 'Verknöchertes Vitriol'. Wenn ihr eine Aufladung von 'Knochenschild' verliert, wird der Schaden eures nächsten Einsatzes von 'Markzerfetzer' um 15 % erhöht. Kann bis zu einem Maximum von 75 % mehr Schaden gestapelt werden. Neues Talent: 'Massaker'. 'Bluttrinker' und 'Verzehrung' tragen nun zu 'Meisterschaft: Blutschild' bei. Jedes Mal, wenn ein Gegner euren Blutschild trifft, besteht die Chance, dass die Abklingzeiten von 'Bluttrinker' und 'Verzehrung' zurückgesetzt werden. Neues Talent: 'Blutige Klinge'. Das Parieren von Angriffen gewährt euch eine Aufladung von 'Blutige Klinge' und erhöht eure Stärke 15 Sek. lang um 0,5 % (kann bis zu 4 % gestapelt werden). Bei 8 Stapeln verbraucht euer nächstes Parieren alle Aufladungen, um einen 'Herzstoß' mit einer Effektivität von 200 % zu entfesseln und eure Stärke 6 Sek. lang um 10 % zu erhöhen. 'Scharlachrote Geißel' wird nun auf Stufe 21 erlernt (war vorher ein Talent). 'Hand des Todes' wird nun auf Stufe 23 erlernt (war vorher ein Talent). 'Enger Griff' bringt Gegner nun für 3 Sek. zum Schweigen, wenn sie gezogen werden, und erhöht nicht länger den durch euch erlittenen Schaden, wenn sie durch 'Blutschattens Griff' gezogen werden. 'Bluttrinker' verringert den durch Gegner erlittenen Schaden nun um 20 % während der Kanalisierung und 5 Sek. danach. Außerdem generiert es 20 zusätzliche Runenmacht während seiner Dauer. 'Verzehrung' bewirkt nun auch, dass euer 'Blutseuche'-Schaden 8 Sek. lang 50 % schneller auftritt und 2 Runen erzeugt. 'Knochensturm' kostet nicht länger Runenmacht sondern bis zu 10 Knochenschild-Aufladungen und währt 1 Sek. pro verbrauchter Aufladung. Generiert 1 Knochenschild pro Sek., während es aktiv ist. 'Verstärkte Knochen' erlaubt nun, dass 'Knochenschild' 2 zusätzliche Male gestapelt werden kann. 'Herzbrecher'-Runenmacht wurde auf 2 pro Treffer erhöht (vorher: 1) und ist nun ein 1-Punkt-Talent (vorher: 2). Der Vielseitigkeitsbonus von 'Beharrlichkeit der Schwarzen Klinge' wurde auf 6 % erhöht (vorher 4 %) und ist nun ein 1-Punkt-Talent (vorher: 2). 'Roter Durst' verringert die Abklingzeit von 'Vampirblut' nun um 2 Sek. (vorher: 1 Sek.) und ist nun ein 1-Punkt-Talent (vorher: 2). 'Berstende Knochen' ist nun ein 1-Punkt-Talent (vorher: 2). Frost Neues Talent: 'Zerschmetterter Frost'. Wenn 'Froststoß' 5 Stapel von 'Schneidendes Eis' verbraucht, fügt er Gegnern in der Nähe 65 % des verursachten Schadens zu. Fügt Zielen über 8 Ziele hinaus verringerten Schaden zu. Neues Talent: 'Kryogenische Kammer'. Jedes Mal, wenn 'Frostfieber' Schaden verursacht, wird 15 % davon gesammelt und auf euren nächsten Einsatz von 'Unbarmherziger Winter' angerechnet (bis zu 20-mal). Neues Talent: 'Arktischer Angriff'. Wenn ihr 'Tötungsmaschine' verbraucht, wird 'Unaufhaltbarer Gletscher' durch euer Ziel hindurch abgefeuert. Neues Talent: 'Glimmende Offensive'. Der Schaden eurer automatischen Angriffe wird um 10 % erhöht. Diese Menge wird für jeden Stapel von 'Eisige Klauen' erhöht, den ihr habt, und ist bis zu 2 zusätzliche Male stapelbar. Neues Talent: 'Eisiger Todesstrom'. Die kritischen Treffer eurer automatischen Angriffe haben eine Chance, einen Eisschauer auszusenden, der Gegnern vor euch Frostschaden zufügt. Fügt Zielen über 8 Ziele hinaus verringerten Schaden zu. Neues Talent: 'Der lange Winter'. Während 'Säule des Frosts' aktiv ist, erhöhen kritische Treffer eurer automatischen Angriffe deren Dauer um 2 Sek. bis zu einem Maximum von 6 Sek. Neues Talent: 'Hyperpyrexie'. Eure Fähigkeiten, die Runenmacht verbrauchen, haben eine Chance, zusätzlich 45 % des verursachten Schadens im Verlauf von 4 Sek. zuzufügen. 'Frostsichel' wurde überarbeitet: ein weitreichender Angriff, der allen Gegnern vor euch Frostschaden zufügt. Dieser Angriff landet immer kritische Treffer und kritische Treffer mit 'Frostsichel' fügen normalen Schaden zu. Verursacht ab dem 5 Ziel verringerten Schaden. Der Verbrauch von 'Tötungsmaschine' verringert die Abklingzeit von 'Frostsichel' um 1 Sek. Die Runenkosten wurden auf 2 erhöht (vorher: 1) und die Abklingzeit auf 30 Sek. gesetzt. 'Eiskappe' wurde überarbeitet: Verringert die Abklingzeit von 'Säule des Frosts' um 15 Sek. 'Runenwaffe verstärken' wurde in den Frost-Talentbaum verlegt (vorher: Klassenbaum). 'Raureif' wird nun auf Stufe 21 erlernt (war vorher ein Talent). Der Schaden von 'Sindragosas Hauch' wurde um 54 % erhöht und die Kosten pro Sekunde auf 17 verringert (vorher 18). Der Schaden von 'Froststoß' wurde um 23 % erhöht. Der Schaden von 'Auslöschen' wurde um 23 % erhöht. Der Schaden von 'Heulende Böe' wurde um 23 % erhöht. Der Schaden von 'Frostfieber' wurde um 23 % erhöht. Der Schaden von 'Unbarmherziger Winter' wurde um 23 % erhöht. Der Schaden von 'Unaufhaltbarer Gletscher' wurde um 23 % erhöht. Der Schaden von 'Frostsichel' wurde um 5 % erhöht. Der Schaden von 'Kettenunterkühlung' wurde um 23 % erhöht. Der Schaden von 'Furor des Frostwyrms' wurde um 10 % erhöht. Der Schaden von 'Erbarmungsloser Angriff' wurde um 23 % erhöht. 'Andauernde Stärke' erhöht die Stärke nun um 20 % erhöht (vorher: 10 %). Das Talent ist nun ein 1-Punkt-Talent. 'Hilfe des Frostwelpen' gewährt nun 8 % Meisterschaft pro getroffenem Ziel (vorher: 4 %). Das Talent ist nun ein 1-Punkt-Talent. 'Zertrümmernde Klinge' erhöht den Schaden von 'Froststoß' nun um 125 % (vorher: 100 %). 'Säule des Frosts' erhöht die Stärke nun um 30 % (vorher: 25 %). Das Ausgeben von Runen erhöht nicht länger den Stärkebonus von 'Säule des Frosts'. Die durch 'Heulende Böe' generierte Runenmacht für 'Wut des eisigen Champions' wurde auf 6 verringert (vorher: 8). 'Tötungsmaschine' ist nun 1 zusätzliches Mal stapelbar. Die Chance, durch 'Mörderische Effizienz' eine Rune zu erhalten, wurde auf 25 % verringert (vorher: 50 %). 'Kettenunterkühlung' kann jetzt vom Todesritter abspringen, wenn kein zweites gegnerisches Ziel gefunden werden kann. 'Rune des schneidenden Eises’ zeigt nun den Debuff auf der gegnerischen Namensplakette. Folgende Talente wurden entfernt: Tödliche Fixierung Kaltblütige Wut Belebende Eiskälte Unheilig Neues Talent: 'Gefolgschaft der Verdammnis'. Das Verbrauchen von 'Hereinbrechende Verdammnis' ruft einen Magus der Toten herbei, der euch 8 Sek. zur Seite steht. Neues Talent: 'Monstrosität erwecken'. Beschwört eine Monstrosität, die Gegner in der Nähe angreift und mit ihren Nahkampfangriffen 'Schwärende Wunde' hinzufügt. Sie infiziert alle Gegner in der Nähe mit 'Virulente Seuche'. 90 Sek. Abklingzeit. Ersetzt 'Armee der Toten'. Neues Talent: 'Faulende Infektionen'. Eure Krankheiten verursachen 10 % mehr Schaden und haben eine 5 % höhere Chance auf kritische Treffer. Neues Talent: 'Bedrohlicher Magus'. Euer 'Schattenblitz' von 'Magus der Toten' verschießt jetzt eine Schattenblitzsalve auf bis zu 4 Gegner in der Nähe. Neues Talent: 'Schwärende Sense'. Nachdem ihr 20 schwärende Wunden habt aufplatzen lassen, wird euer 'Schwärender Stoß' 12 Sek. lang zu 'Schwärende Sense'. 'Schwärende Sense': Fegt durch alle Gegner innerhalb von 14 Metern vor euch, fügt ihnen Schattenschaden zu und infiziert sie mit 2 bis 3 Stapeln von 'Schwärende Wunde'. Neues Talent: 'Verrottung'. 'Virulente Seuche' hat eine Chance, spontan auszubrechen, und verursacht 50 bzw. 100 % des Schadens, den es dem Ziel in den letzten 4 Sek. zugefügt hat. Bei Auslösung dieses Effekts wird die Dauer eurer aktiven Diener um 1 Sek. erhöht (auf bis zu 3 Sek. stapelbar). 2-Punkte-Talent. 'Epidemie' wird nun auf Stufe 18 erlernt (war vorher ein Talent). 'Ausbruch' wird nun auf Stufe 13 erlernt (war vorher ein Talent). 'Hereinbrechende Verdammnis' wurde überarbeitet: Eure automatischen Angriffe haben eine Chance von 25 %, die Runenmachtkosten eures nächsten Einsatzes von 'Todesmantel' oder 'Epidemie' um 10 zu verringern und den Zauber kritisch treffen zu lassen. Außerdem lässt euer nächster 'Todesmantel' 1 'Schwärende Wunde' aufplatzen. Wenn 'Hereinbrechende Verdammnis' in 'Verdammnisbote' aktiv ist, wird das Aktivierungsoverlay rechts und links separat nach Stapel angezeigt. 'Unheilige Verseuchung' wurde aktualisiert und ist nun eine passive Fähigkeit. 'Dunkle Transformation' umgibt euren Ghul für 6 Sek. mit einem üblen Schwarm aus Insekten, die alle Gegner in der Nähe stechen und sie mit 'Virulente Seuche' sowie einer unheiligen Krankheit infizieren, die im Verlauf von 14 Sek. Schaden verursacht. Bis zu 4-mal stapelbar. Die Abklingzeit von 'Dunkle Transformation’ wurde auf 45 Sek. verringert (vorher: 60 Sek.). Die Abklingzeit von 'Armee der Totenְ' wurde auf 3 Min. verringert (vorher: 8 Min.). Die Abklingzeit von 'Apokalypse' wurde auf 45 Sek. verringert (vorher: 90 Sek.). 'Apokalypse' beschwört nun unabhängig von der Anzahl aufgeplatzter Wunden immer 4 Ghule. Der Schaden von 'Apokalypse'-Ghulen wurde um 15 % verringert. Die Abklingzeit von 'Üble Ansteckung' wurde auf 45 Sek. verringert (vorher: 90 Sek.). Der Schaden von 'Reißende Schatten' wurde um 15 % verringert. Der Schaden von 'Totenerweckung'-Ghulen wurde um 10 % verringert. Der Schaden von 'Geißelstoß' wurde um 15 % verringert. Der Schaden von 'Todesmantel' wurde um 15 % verringert. Der Schaden von 'Magus der Toten' wurde um 15 % verringert. Der Schaden von 'Epidemie' wurde um 15 % verringert. Der Schaden von 'Schwärende Wunde' wurde um 15 % verringert. Der Schaden von 'Entweihung' wurde um 200 % verringert und erhöht nicht länger die Meisterschaft, wenn Gegnern Schaden zugefügt wird. 'Eitermacht' funktioniert nun wie 'Eisenfell' bei Druiden und erlaubt die Überlappung mehrerer Zauber. 'Schwarzes Fieber' nimmt nun auch Einfluss auf 'Frostfieber' und 'Blutseuche', wenn das Talent 'Supervirus' aktiv ist. Die Boni der Klassensets der Saison 4 von Dragonflight wurden auf die Boni der Klassensets von Saison 1 von Dragonflight aktualisiert: Setbonus (2 Teile): Wenn ihr eine schwärende Wunde zum Platzen bringt, erhält euer Ghul 'Widerwärtige Infusion', was seinen Schaden 5 Sek. lang um 25 % und sein Tempo um 10 % erhöht. Setbonus (4 Teile): Die Angriffe eures primären Ghuls haben eine Chance von 8 %, euren Schaden und euer Tempo 8 Sek. lang um 8 % zu erhöhen. Diese Chance erhöht sich auf 15 %, während 'Widerwärtige Infusion' aktiv ist. Kommentar der Entwickler: Im Pre-Patch von The War Within hatten wir mehrere Klassensets von Saison 4, die zu Spezialisierungstalenten umgewandelt wurden. Um mögliche Komplikationen zu vermeiden, haben wir die betroffenen Klassensets mit früheren Setboni aus Dragonflight aktualisiert, damit es nicht zu Überlappungen oder Fehlern kommt. Die folgenden Talente sind nun 1-Punkt-Talente: Ghulraserei Verbesserter Todesmantel Folgende Talente wurden entfernt: Auffüllende Wunden Armee der Verdammten Unheiliges Kommando Ergötzender Stoß

DÄMONENJÄGER 'Erleuchtete Zeichen' gewährt nun eine zusätzliche Aufladung für 'Siegel der Flamme' (vorher für alle Siegel) und verringert die Abklingzeit von 'Siegel der Flamme' um 5 Sek. Rachsucht 'Zeichen des Elends' desorientiert das Ziel nun für 15 Sek. (vorher: 20 Sek.).

DRUIDE Über alle Talentbäume hinweg wurden viele der Talente umpositioniert oder Freischaltpfade aktualisiert. Neues Talent: 'Eichenhaut'. 'Überlebensinstinkte' und 'Baumrinde' verringern den erlittenen Schaden zusätzlich um 10 %. Neues Talent: 'Flüssige Gestalt'. 'Schreddern' und 'Krallenhieb' können in jeder Gestalt genutzt werden und verwandeln euch automatisch in Katzengestalt. 'Zerfleischen' kann in jeder Gestalt genutzt werden und verwandelt euch automatisch in Bärengestalt. 'Zorn' und 'Sternenfeuer' verwandelt euch (wenn möglich) in eure Mondkingestalt. Neues Talent: 'Ursocs Geist'. Die Ausdauer ist in Bärengestalt um 10 % erhöht. Neues Talent: 'Instinkte der Klaue'. Schaden durch 'Schreddern', 'Prankenhieb', 'Krallenhieb', 'Zerfleischen' und 'Hauen' um 5 bzw. 10 % erhöht. Neues Talent: 'Wissen des Hains'. Schaden durch 'Mondfeuer' und 'Sonnenfeuer' um 5 bzw. 10 % erhöht. Die Heilung von 'Verjüngung' und 'Wildwuchs' wird um 3 bzw. 5 % erhöht. Neues Talent: 'Sternlichtleitung'. Schaden durch 'Zorn', 'Sternensog' und 'Sternenfeuer' um 5 % erhöht. Für Nicht-Gleichgewichtsdruiden: Die Abklingzeit von 'Sternensog' wird um 4 Sek. und die Manakosten um 50 % verringert. 'Verbesserter Prankenhieb' wurde aus dem Talentbaum entfernt und der Bonus dem Standard-'Prankenhieb' hinzugefügt. 'Mondkingestalt' wurde aus dem Talentbaum entfernt und wird von Gleichgewichtsdruiden nun auf Stufe 10 erlernt. 'Kauterisieren' wurde aus dem Talentbaum entfernt und kann jetzt auf Stufe 11 von Wiederherstellungsdruiden erlernt werden. 'Herz der Wildnis' verringert nun die globale Abklingzeit von betroffenen Gleichgewichtszauber mit Zauberzeit. Die Katzengestalt erhöht nun die Reichweite von automatischen Angriffen und Nahkampffähigkeiten um 3 Meter. 'Schnelligkeit der Wildnis' erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit nun um 15 % und ist ein 1-Punkt-Talent. 'Dickes Fell' verringert den erlittenen Schaden nun um 4 % und ist ein 1-Punkt-Talent. 'Natürliche Erholung' erhöht die erhaltene Heilung nun um 4 % und erhöht nicht länger die verursachte Heilung. Das Talent ist jetzt ein 1-Punkt-Talent. 'Astraler Einfluss' erhöht nun die Reichweite alle eurer Zauber um 5 Meter und erhöht nicht länger die Reichweite automatischer Angriffe oder Nahkampfangriffe. Das Talent ist jetzt ein 1-Punkt-Talent. 'Urfuror' erhöht nun auch den kritischen Trefferschaden von 'Zerfleischen' um 20 %. 'Kraft des Bären' erhöht nun die Ausdauer und Rüstung in Bärengestalt 4 Sek. lang um 15 %. Das Talent ist jetzt ein 1-Punkt-Talent. Der Ausdauerbonus für die verbesserte Bärengestalt bei Wächterdruiden wurde auf 10 % verringert (vorher: 20 %). 'Lycaras Lehren' ist nun ein 2-Punkte-Talent, das 3 bzw. 6 % auf verschiedene sekundäre Werte gewährt. 'Waldspaziergang' erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit und erhaltene Heilung nun um 8 % für 6 Sek. Das Talent ist jetzt ein 1-Punkt-Talent. Der Effekt von 'Geschärfte Instinkte' tritt nun alle 120 Sek. auf. Das Talent ist jetzt ein 1-Punkt-Talent. 'Massenumschlingung' wurzelt Ziele nun für 10 Sek. an (vorher: 30 Sek.). 'Unermüdliche Verfolgung' wurde entfernt. Gleichgewicht Neues Talent: 'Größere Ausrichtung'. 'Inkarnation: Erwählter der Elune' und 'Himmlische Ausrichtung' hält 40 % länger an. Während 'Inkarnation: Erwählter der Elune' bzw. 'Himmlische Ausrichtung' erhöht 'Sonnenfinsternis' den Naturschaden um zusätzliche 8 % und 'Mondfinsternis' den Arkanschaden um zusätzliche 8 %. Neues Talent: 'Stellare Verstärkung'. 'Sternensog' erhöht den vom Ziel erlittenen Schaden durch regelmäßige Schadensquellen und 'Sternschnuppengeschoss' 5 Sek. lang um 20 %. Wird dieser Effekt erneut angewendet, verlängert sich seine Dauer um bis zu 20 Sek. Neues Talent: 'Harmonie der Himmel'. 'Sternensog' oder 'Sternenregen' erhöhen den Arkan- oder Naturschadenbonus eurer aktuellen 'Finsternis' um zusätzlich 1 % (bis zu 5 %). Neues Talent: 'Den Kosmos berühren'. Der Einsatz von 'Zorn' in einer 'Finsternis' hat eine Chance von 12 %, euch die Kosten für euren nächsten 'Sternensog' zu erlassen. Der Einsatz von 'Sternenfeuer' während einer Finsternis hat eine Chance von 15 %, die Kosten eures nächsten 'Sternenregen' zu erlassen. Neues Talent: 'Umbralinspiration'. Der Verbrauch von 'Umbralumarmung' erhöht den Schaden, den ihr mit 'Mondfeuer', 'Sonnenfeuer', 'Sterneneruption' und 'Sternenregen' verursacht, 6 Sek. lang um 30 %. 'Umbralumarmung' wurde überarbeitet: 'Zorn' und 'Sternenfeuer' haben eine Chance von 20 %, dass euer nächster Einsatz von 'Zorn' oder 'Sternenfeuer' während einer 'Finsternis' ein Astralzauber wird und 75 % mehr Schaden verursacht. Das Talent ist jetzt ein 1-Punkt-Talent. 'Astrales Nachglühen' wurde überarbeitet: 'Zorn' und 'Sternenfeuer' haben eine Chance von 40 %, ihren Zielen zusätzlich 50 % des über 6 Sek. verursachten Schadens zuzufügen. Das Talent ist nun ein 1-Punkt-Talent. 'Astrale Vereinigung“ wurde überarbeitet: Maximale Astrale Macht wurde um 20 erhöht. Der Eintritt in eine Finsternis gewährt 20 Astrale Macht. 'Anmut der Natur' wurde überarbeitet: Wenn 'Finsternis' endet oder ihr in den Kampf eingreift, geht ihr in einen 'Traumzustand' über, wodurch die Zauberzeit eurer nächsten 2 Einsätze von 'Sternenfeuer' oder 'Zorn' um 20 % verringert und der von ihnen verursachten Schaden um 50 % erhöht wird. Der gesamte Fähigkeitsschaden wurde um 6 % erhöht. Der Schaden von 'Zorn' wurde um 15 % erhöht. Der Schaden von 'Sternenfeuer' wurde um 15 % erhöht. Der Schaden von 'Sternensog' wurde um 15 % erhöht. Der Schaden von 'Sternenregen' wurde um 15 % erhöht. Der Schaden von 'Bewohner des Traums' wurde um 64 % erhöht. Der Schaden von 'Sternschnuppen' wurde um 46 % erhöht. Der Schaden von 'Zorn der Elune' wurde um 15 % erhöht. Der Schaden von 'Vollmond' wurde um 15 % erhöht. Der Schaden von ''Sterneneruption' wurde um 20 % erhöht. Der Schaden von 'Wildpilze' wurde um 25 % erhöht. Der Wert von 'Meisterschaft: Astralanrufung' wurde um 17 % verringert. Die Menge der erzeugten Astralen Macht wurde bei den folgenden Fähigkeiten verringert: Zorn: 6 (vorher: 8) Sternenfeuer: 8 (vorher: 10) Neumond: 10 (vorher: 12) Halbmond: 20 (vorher: 24) Vollmond: 40 (vorher: 50) Zorn der Elune: 40 bzw. 2,5 pro Tick (vorher: 48 bzw. 3 pro Tick) Die Dauer von 'Inkarnation: Erwählter der Elune' wurde auf 20 Sek. verringert (vorher: 30 Sek.). Die Dauer von 'Himmlische Ausrichtung' wurde auf 15 Sek. verringert (vorher: 20 Sek.). 'Ätherischer Zunder' wird nun bei aktivem 'Sonnenfeuer' oder 'Mondfeuer' um 3 Sek. verlängert (vorher: 4 Sek.). 'Umbralintensität' erhöht nun den Schaden und die Flächenschadenskalierung von 'Sternenfeuer'. 'Sonnenfinsternis' erhöht den Schaden von 'Zorn' nun um zusätzliche 25 bzw. 50 %. 'Mondfinsternis' erhöht den Schaden von 'Sternenfeuer' um 25 bzw. 50 % und den Schaden bei Gegnern in der Nähe um zusätzliche 15 bzw. 30 %. 'Schwindendes Zwielicht' erhöht den Schaden, den ihr Zielen mit 3 oder mehr regelmäßigen Effekten zufügt, nun um 6 %. Das Talent ist jetzt ein 1-Punkt-Talent. 'Gleichgewicht aller Dinge' erhöht nun die kritische Trefferchance um 10 bzw. 20 % (verringert sich um 1 bzw. 2 % pro Sek.). 'Wilde Wogen' erhöht die kritische Trefferchance nun um 10 % (vorher: 12 %). 'Elunes Führung' verringert die Astralen Machtkosten von 'Sternensog' um 10 (vorher: 8) und von 'Sternfall' um 12 (vorher: 10). 'Orbitbrecher' beschwört alle 25 'Sternschnuppengeschosse' einen Vollmond (vorher: 30). 'Gespaltenes Firmament' beschwört bei 25 % Macht 'Zorn der Elune' (vorher: 20 %). 'Konvokation der Geister' wird nun (wenn möglich) eher 'Sternensog' oder 'Vollmond' auf euer aktuelles Ziel wirken. Folgende Talente wurden entfernt: Freund der Fae Urzeitlicher Arkanpulsar Wildheit Neues Talent: 'Sprungbereit'. Wenn ihr einen Combopunkt mehr erzeugt, als ihr aufbewahren könnt, verursacht euer nächster 'Wilder Biss' oder 'Urzorn' 10 % mehr Direktschaden. Neues Talent: 'Wilder Zorn'. 'Tigerfuror' erhöht 6 Sek. lang euer Tempo um 8 % und eure Energieabklingzeit um 20 %. 'Meisterschaft: Rasiermesserscharfe Krallen“ wurde überarbeitet: Erhöht nun den Blutungsschaden in Katzengestalt und andere Fähigkeiten, die regelmäßigen Schaden verursachen. 'Raubtier' wurde überarbeitet: Die Abklingzeit von 'Tigerfuror' wird nicht länger zurückgesetzt, wenn ein Ziel mit einem aktiven Blutungseffekt stirbt. 'Tigerfuror' hält 5 Sek. länger an. Der Direktschaden eurer Fähigkeiten, die Combopunkte erzeugen, ist um 40 % eures Tempos erhöht. 'Verlangen nach Blut“ wurde überarbeitet: Wächst nicht länger mit der Anzahl an Blutungseffekten auf einem Ziel. Der Schaden von 'Wilder Biss' wurde um 15% und zusätzliche 15 % während 'Tigerfuror' erhöht. 'Furioser Furor' wurde überarbeitet: Erhöht nicht länger die Dauer von 'Tigerfuror' beim Ausgeben von Combopunkten. 'Tigerfuror' hält 5 Sek. länger an. 'Unbändige Wildheit' wurde aktualisiert: 'Wilder Biss' fügt zusätzlich allen mit 'Zerfetzen' belegten Gegnern in der Nähe Schaden pro Combopunkt zu. Verursacht ab dem 6. Ziel verringerten Schaden. Der Schaden von 'Unbändige Wildheit' im Verhältnis zu 'Wilder Biss' wurde um 20 % erhöht. Der Schaden von 'Unbändige Wildheit' wurde um bis zu 50 % erhöht, wenn der Spielercharakter zusätzliche Energie für 'Wilder Biss' ausgibt. Die Katzengestalt erhöht nicht länger die Reichweite von automatischen Angriffen und Nahkampffähigkeiten um 3 Meter. Jeglicher Fähigkeitenschaden wurde um 20 % verringert. Der direkte Schaden von 'Urzorn' wurde um zusätzliche 50 % erhöht. Die Energiekosten von 'Urzorn' wurden auf 25 erhöht (vorher: 20). Die Reichweite von 'Urzorn' beträgt jetzt 10 Meter (vorher: 8 Meter). Der direkte Schaden von 'Schreddern' wurde um 10 % erhöht. Der direkte Schaden von 'Krallenhieb' wurde um 10 % erhöht. Der direkte Schaden von 'Prankenhieb' wurde um 10 % erhöht. Der direkte Schaden von 'Hauen' wurde um 30 % erhöht. Der Schaden von Finishing-Moves ('Wilder Biss', 'Verheeren', 'Zerfetzen', 'Versehren' und 'Urzorn') wurde um 10 % erhöht. Der Schaden von 'Schreckliche Blutung' wurde auf 20 % erhöht (vorher: 18 %). Die Dauer von 'Berserker' wurde auf 15 Sek. verringert (vorher: 20 Sek.). 'Berserker' erhöht nun den Schaden aller Fähigkeiten und automatischen Angriffe um 10 % (vorher: hat den Schaden von 'Schreddern' und 'Krallenhieb' erhöht). 'Berserker: Herz des Löwen' verringert nun die Abklingzeit von 'Berserker' um 60 Sek. (vorher: hat die Abklingzeit um 0,5 Sek. pro ausgegebenem Combopunkt verringert). 'Berserker: Raserei' lässt Gegner nun für 135 % allen direkten Schadens bluten, der durch Combopunkte erzeugende Fähigkeiten zugefügt wurde (vorher: 100 %). Die Dauer von 'Inkarnation: Avatar von Ashamane' wurde auf 20 Sek. verringert (vorher: 30 Sek.). 'Säbelzahn' erhöht nun den Schaden, den das Primärziel von 'Wilder Biss' durch eure gesamten regelmäßigen Schadensquellen in Katzengestalt erleidet, 4 Sek. lang um 3 % pro ausgegebenem Combopunkt (vorher: 5 % des Gesamtschadens durch 'Zerfetzen’ bei allen Zielen). 'Zähigkeit des Tigers' bewirkt nun auch, dass 'Tigerfuror' den regelmäßigen Schaden eurer Blutungen und 'Mondfeuer' (wenn bekannt) während ihrer gesamten Dauer um zusätzliche 10 % erhöht. Die Dauer von 'Mondfeuer' in Katzengestalt mit 'Mondinspiration' wurde auf 18 Sek. erhöht und der Schaden um 20 % verringert. 'Konvokation der Geister' wird nun (wenn möglich) eher 'Wilder Biss' oder 'Wilde Raserei' auf euer aktuelles Ziel wirken. 'Unerschöpfliche Energie' erhöht nun die passive Energieerzeugung um 8 bzw. 15 % (vorher: 10 bzw. 20 %) und die gesamte Energie um 20 bzw. 40 (vorher: 30 bzw. 60). 'Wunden aufreißen' verbraucht während 'Berserker' nun 6 Sek. an 'Zerfetzen'-Schaden. 'Seele des Waldes' stellt 2 Energie pro ausgegebenem Combopunkt wieder her (vorher: 3 Energie). Die Chance, dass 'Eliteraubtier' bei einem einzelnen Gegner ausgelöst wird, wurde verringert, dafür steigt allerdings die Chance schneller, dass es bei einem Flächeneffekt ausgelöst wird. 'Moment der Klarsicht' erhöht die Rate, mit der 'Omen der Klarsicht' ausgelöst wird, nun um 30 % (vorher: 50 %). Der persönlichen Ressourcenleiste wurde eine 'Freizaubern'-Aura für 'Omen der Klarsicht' hinzugefügt. Die 'Freizaubern'-Aura von 'Omen der Klarsicht' hebt nicht länger die Zaubersymbole für 'Schreddern', 'Prankenhieb' und 'Hauen' hervor. Um bei 'Hauende Klauen' die Blutung von 'Hauen' zufügen zu können, muss der Spielercharakter nun 'Hauen’ erlernt haben. Folgende Talente wurden entfernt: Terrorfixierung Schützendes Wachstum Erbarmungsloses Raubtier Wunden aufreißen Wiederherstellung Neues Talent: 'Traum des Cenarius'. Während 'Herz der Wildnis' aktiv ist, werden 150 % des Schadens von 'Zorn’ und 'Schreddern' sowie 100 % des Schadens von 'Sternenfeuer' und 'Prankenhieb' als Heilung auf einen Verbündeten in der Nähe übertragen. Neues Talent: 'Ruf des Druidenältesten'. Wenn ihr eine Kampfgestalt annehmt oder 'Sternensog' einsetzt, erhaltet ihr für 10 Sek. 'Herz der Wildnis' (einmal alle 60 Sek.). Neues Talent: 'Sprießende Vegetation'. 'Verjüngung' heilt sofort um 15 bzw. 30 % der regelmäßigen Heilung und die Dauer von 'Nachwachsen' wird um 3 bzw. 6 Sek. erhöht. Neues Talent: 'Üppigkeit'. 'Rasche Heilung’ hat nun 2 Aufladungen. Die anfängliche Heilung von 'Gelassenheit' wurde um 400 % erhöht. Die anfängliche Heilung von 'Gelassenheit' hat ab dem 6. Ziel eine verringerte Wirkung. Der regelmäßige Heileffekt von 'Gelassenheit' erhöht sich nicht länger außerhalb von Schlachtzügen. Die Heilung von 'Verjüngung' wurde um 60 % erhöht. Die Heilung von 'Hainwächterin' des Hainwächters wurde um 15 % verringert. Die Heilung von 'Wilde Synthese' 'Wildwuchs' wurde um 15 % verringert. 'Üppige Infusion' verlängert die Dauer von regelmäßigen Heileffekten nun um 8 Sek. (vorher: 12 Sek.). 'Fürsorgliche Ruhe' kann nun um maximal 4 Sek. verlängert werden (vorher: 6 Sek.). 'Überfluss' erhöht die kritische Trefferchance von 'Nachwachsen' nun um 8 % und verringert die Manakosten um 8 % pro Stapel (vorher: 5 %). 'Seele des Waldes' und 'Herz der Wildnis' wurden der persönlichen Ressourcenanzeige hinzugefügt. Folgende Talente wurden entfernt: Adaptiver Schwarm Ungezügelter Schwarm Üppige Erde

RUFER Über alle Talentbäume hinweg wurden viele der Talente umpositioniert oder Freischaltpfade aktualisiert. Rufer starten nun auf Stufe 10 (vorher: Stufe 58). Die Begrenzung auf einen Rufer pro Realm wurde aufgehoben. Rufer schalten das Talentfenster nun direkt nach der Wahl der Spezialisierung auf der Verbotenen Insel frei. Sie lernen nicht länger „temporäre“ Talente, wenn sie die Verbotene Insel abgeschlossen haben. Einige Basiszauber, die zuvor auf Stufe 58 erlernt werden konnten, können nun auf Stufe 10 erlernt werden. 'Massenwiederkehr' wird nun auf Stufe 38 erlernt (vorher: Stufe 59). 'Zorn der Aspekte' wird nun auf Stufe 48 erlernt (vorher: Stufe 60). 'Übermannen' wurde überarbeitet: Gewährt nun 30 Sek. Abklingzeitverringerung (vorher: Abklingzeitverringerung für jeden aufgehobenen Wutanfall). 'Räumliches Paradoxon' wurde in den Klassenbaum verlegt (vorher: Verstärkung). Die Abklingzeit wurde auf 3 Min. verlängert (vorher: 2 Min.). Entscheidungsstelle mit 'Zeitspirale'. 'Lebensglut' wertet nun 'Erneuernde Flammen' auf und gewährt 1 verbündetes Ziel. Wenn kein Ziel ausgewählt ist, wird automatisch ein verletzter Verbündeter in der Nähe ausgewählt. Die Heilung von 'Allheilmittel' wurde um 50 % verringert und heilt nun auch den Zauberwirker, wenn 'Tiefgrüne Umarmung' eingesetzt wird. 'Allheilmittel' ist nun ein grüner Zauber und wird von 'Üppiges Wachstum' verbessert. Der Kegel von 'Tyrannisierendes Brüllen' wurde auf 60 Grad verbreitert (vorher: 45 Grad). 'Erdrutsch' wurzelt Gegner nun für 15 Sek. an (vorher: 30 Sek.). Verstärkung Neues Talent: 'Arkane Reichweite'. Die Reichweite eurer hilfreichen Zauber ist um 5 Meter erhöht. Neue passive Fähigkeit: 'Macht erspüren'. Verbündete, deren Hauptabklingzeiten aktiv sind, werden im Spielfeld hervorgehoben und erhalten außerdem ein Buff-Symbol in Gruppen- und Schlachtzugsfenster an. Wird automatisch erlernt und kann nach Belieben aktiviert und deaktiviert werden. Neues Talent: 'Bebende Erde'. 'Aufruhr' löst an seiner Position Nachwirkungen aus und fügt zusätzlich 2-mal 50 % seines Schadens zu. Neues Talent: 'Geschmolzene Glut': 'Feueratem' lässt Gegner 20 % mehr Schaden durch eure schwarzen Zauber erleiden. Neues Talent: 'Bevorstehende Zerstörung'. 'Atem der Äonen' bzw. 'Tiefer Atem' verringert die Essenskosten von 'Eruption' um 1 und erhöht dessen Schaden nach eurer Landung 12 Sek. lang um 10 %. 'Voraussicht' wurde aktualisiert: Wenn sie nicht auf ein verbündetes Ziel gewirkt wird, bevorzugt die intelligente Zielerfassung nun Spielercharaktere in einer Schadensrolle, deren Hauptabklingzeiten aktiv sind. 'Räumliches Paradoxon' wurde in den Klassenbaum verlegt. 'Partikel der Möglichkeiten' verleiht nun einen zufälligen Verstärkungsrufer-Buff (vorher: hat die Abklingzeit der Hauptfähigkeit um 10 Sek. verringert). Die Partikel erscheinen außerdem näher am Zauberwirker und schweben langsam in Richtung des nächsten Verbündeten. 'Oberanführer' lässt beim Einsatz von 'Eruption' nun garantiert 'Partikel der Möglichkeiten' erscheinen. 'Widerhallender Stoß' erhöht nun auch den Schaden von 'Azurstoß' um 15 %. 'Reaktive Haut' erhöht den Schaden von 'Sengende Schuppen' um 15 % pro Stapel (vorher: 10 %). 'Seismischer Schlag' ist nun ein 1-Punkt-Talent. Die Betäubungsdauer bleibt bei 4 Sek. 'Geomantie' wurde entfernt. Verheerung Neues Talent: 'Versengende Funken': Gegner erleiden 20 % mehr Schaden von euren roten Zaubern, wenn sie unter dem Einfluss von 'Feueratem' stehen. 'Blitzfeuer' wurde leicht überarbeitet: Gewährt nun einen kostenlosen Einsatz von 'Feuersturm', der dessen Abklingzeit nicht auslöst. Wird nun auch durch 'Scheiterhaufen' ausgelöst. 'Die Flammen nähren' wurde überarbeitet: Lässt Gegner jetzt 20 % mehr Schaden durch 'Scheiterhaufen' und 'Desintegration' erleiden, wenn sie sich in eurem 'Feuersturm' befinden. 'Die Flammen nähren' löst wieder einen 'Feuersturm' aus, nachdem 9 'Scheiterhaufen' gewirkt wurden. 'Bevorstehende Zerstörung' erhöht nun zusätzlich zu seinem aktuellen Effekt 12 Sek. lang den Schaden von 'Desintegration' und 'Scheiterhaufen' um 10 %, nachdem ihr landet. Die durch 'Feueratem' erzeugte Bedrohung wurde um 50 % verringert. Die durch 'Scheiterhaufen' erzeugte Bedrohung wurde um 30 % verringert. 'Animosität' kann die Dauer von 'Drachenwut' nicht länger über 16 Sek. verlängern. Der Radius von 'Feuersturm' wurde auf 10 Meter erhöht (vorher 8 Meter) und seine Tickrate wird nun durch Tempo erhöht. 'Bevorstehende Zerstörung' erhöht nun auch den Schaden von 'Desintegration' und 'Scheiterhaufen' um 10 % und hält 12 Sek. lang an (vorher: 10 Sek.). 'Gerichtete Aggression' erhöht den Schaden von 'Azurstoß' und 'Lebendige Flamme' nun um 10 % pro Punkt (vorher: 5 %). Folgende Talente wurden entfernt: Ewig lodernde Flamme Flammendes Inferno Bewahrung Neues Talent: 'Lebensfunke'. Heilung durch 'Umkehrung' hat eine Chance, euch 'Lebendige Flamme' als Spontanzauber zu gewähren und den Schaden bzw. die Heilung um 50 % zu erhöhen. Neues Talent: 'Geschenk des Titanen'. 'Essenzexplosion' erhöht die Wirksamkeit eurer nächsten Essenzfähigkeit um 25 %. 'Temporalkomprimierung' verringert die Zauberzeit von 'Ermächtigen'-Zaubern um 10 % pro Stapel (vorher: 5 %). 'Zeit der Not' wird nun bei 30 % Gesundheit ausgelöst (vorher: 20 %). Passive Zauber werden nun im Zauberbuch angezeigt. Die Abklingzeit bei passiven Zaubern kann nun nachverfolgt werden. Die Heilung von 'Traumflug' wurde außerhalb von Schlachtzügen um 100 % erhöht. Die Manakosten von 'Smaragdblüte' wurden um 15 % verringert. 'Traumrausch' kann nun durch 'Ermächtigen'-Zauber ausgelöst werden, die aus 'Stasis' gezaubert werden. 'Fäden des Schicksals' kann nicht länger durch 'Ermächtigen'-Zauber ausgelöst werden, die aus 'Stasis' gezaubert werden. Der 'Umkehrung'-Tooltip wurde aktualisiert und enthält nun den 'Goldene Stunde'-Effekt, wenn das Talent erlernt wurde. Macht die Verletzungen eines Verbündeten ungeschehen und heilt ihn sofort um 15 % des in den letzten 5 Sek. erlittenen Schadens sowie zusätzlich im Verlauf von 12 Sek. Die Boni der Klassensets der Saison 4 von Dragonflight wurden auf die Boni der Klassensets von Saison 2 von Dragonflight aktualisiert: Setbonus (2 Teile): 'Geisterblüte' gewährt einen regelmäßigen Heileffekt in Höhe von 40 % der hervorgerufenen Heilung im Verlauf von 8 Sek. 'Traumatem' ruft 15 % mehr Heilung hervor. Setbonus (4 Teile): Nachdem ihr 5 Ermächtigungszauber gewirkt habt, erhaltet ihr sofort eine 'Essenzexplosion' und 3 Sekunden später eine weitere. Kommentar der Entwickler: Im Pre-Patch von The War Within hatten wir mehrere Klassensets von Saison 4, die zu Spezialisierungstalenten umgewandelt wurden. Um mögliche Komplikationen zu vermeiden, haben wir die betroffenen Klassensets mit früheren Setboni aus Dragonflight aktualisiert, damit es nicht zu Überlappungen oder Fehlern kommt. Die folgenden Talente sind nun 1-Punkt-Talente: Flamme des Lebensspenders Schonfrist

JÄGER Über alle Talentbäume hinweg wurden viele der Talente umpositioniert oder Freischaltpfade aktualisiert. Neues Talent: 'Gefütterte Rüstung'. 'Überleben des Stärkeren' erhält eine zusätzliche Aufladung. Neues Talent: 'Betäubungsmittel für Kodos'. 'Einlullender Schuss' entfernt bis zu 1 zusätzlichen Magieeffekt vom Ziel. Neues Talent: 'Betäubungsmittel für Teufelssaurier'. Wenn 'Einlullender Schuss' nur einen Wutzustand entfernt, wird die Abklingzeit um 5 Sek. verringert. Neues Talent: 'Instinkte des Spähers'. Während 'Aspekt des Geparden' aktiv ist, kann eure Bewegungsgeschwindigkeit nicht unter 80 % eurer gewöhnlichen Bewegungsgeschwindigkeit fallen. Neues Talent: 'Rauflustig'. Das Kanalisieren von 'Gezielter Schuss' verringert die Abklingzeit von 'Einschüchterung' und 'Bindender Schuss' um 0,5 Sek. Neues Talent: 'Entzündendes Leuchtfeuer'. Verstohlene Gegner, die durch 'Leuchtfeuer' aufgedeckt werden, bleiben 3 Sek. lang aufgedeckt, nachdem sie das Leuchtfeuer verlassen haben. Neues Talent: 'Unnatürliche Ursachen'. Eure regelmäßigen Schadenseffekte verursachen 10 % mehr Schaden. Dieser Effekt wird bei Zielen mit weniger als 20 % Gesundheit um 50 % erhöht. Neues Talent: 'Augenblick der Gelegenheit'. Wenn eine Falle ausgelöst wird, erhaltet ihr 3 Sek. lang 'Aspekt des Geparden'. Kann nur ein Mal pro Min. auftreten. Neues Talent: 'Nichts für ungut'. Wenn 'Irreführung' euren Begleiter auswählt, wird dessen erlittener Schaden 5 Sek. lang um 50 % verringert. Neues Talent: 'Territoriale Instinkte'. Das Kanalisieren von 'Einschüchterung' ohne aktiven Begleiter beschwört einen Begleiter aus eurem Stall. Abklingzeit von 'Einschüchterung' um 5 Sek. verringert. Neues Talent: 'Teerbedeckte Bindungen'. Die Festwurzeln-Dauer von 'Bindender Schuss' wird um 1 Sek. erhöht. Neues Talent: 'Gezackte Spitzen'. Euer kritischer Trefferwert aus allen Quellen ist um 5 % erhöht. Neues Talent: 'Augenblick der Gelegenheit'. Wenn eine Falle ausgelöst wird, erhaltet ihr 3 Sek. lang 'Aspekt des Geparden'. Dieser Effekt hat eine Abklingzeit von 60 Sek. Neues Talent: 'Tarnanzug'. Während ihr euch in 'Camouflage' befindet, erleidet ihr 20 % weniger Schaden. Dieser Bonus hält noch 3 Sek. nach Austritt aus 'Camouflage' an. Neues Talent: 'Spezielles Arsenal'. Der Schaden von 'Tötungsbefehl', 'Gezielter Schuss' und 'Lauffeuerbombe' wird um 10 % erhöht. Neues Talent: 'Schwarzfelsmunition'. Der Schaden von 'Explosivschuss' wird um 8 % erhöht. Neues Talent: 'Implosionsfalle': Schleudert eine Feuerfalle in den Zielbereich, die explodiert, wenn sich ein Gegner nähert. Verursacht Feuerschaden und stößt alle Gegner in die Luft. Limit: 1. Entscheidungsstelle mit 'Hochexplosivfalle'. 'Einziger Überlebender' verringert nun auch die Abklingzeit von 'Gegenschuss' und 'Maulkorb' um 2 Sek. 'Der Stärkste überlebt' verringert nun allen Schaden, den ihr und euer Begleiter erleidet, um 30 % (vorher: 20 %). 'Verbesserter einlullender Schuss' gewährt nun auch 10 Fokus, wenn ihr einen Effekt mit 'Gegenschuss' oder 'Maulkorb' unterbrecht. 'Schnelles Laden' setzt nun die Abklingzeit von 'Streuschuss' und 'Stoßfeuer' zurück. Der Schaden von 'Stahlfalle' wurde um 80 % verringert. 'Wildheit im Blut' verringert nun 'Aspekt des Geparden', 'Der Stärkste überlebt' und 'Aspekt der Schildkröte' um 30 Sek. (vorher: 7 bzw. 15 %). Die Zauberzeit von 'Zuverlässiger Schuss' wurde auf 1,65 Sek. verringert (vorher: 1,75 Sek.). 'Explosivschuss' explodiert nun früher, wenn er bei einem Ziel eingesetzt wird, das bereits von 'Explosivschuss' betroffen ist. Das Projektil und die Animation von 'Explosivschuss' wurden aktualisiert. 'Sperrfeuer', 'Tötungsbefehl', 'Verbesserter Tötungsbefehl', 'Raubtierinstinkt' und 'Alpharaubtier' wurden in den Tierherrschaft-Talentbaum verlegt. 'Sperrfeuer', 'Meister der Treffsicherheit' und 'Hydrabiss' wurden in den Treffsicherheit-Talentbaum verlegt. 'Tötungsbefehl' und 'Alpharaubtier' wurden in den Überlebenskunst-Talentbaum verlegt. 'Stoßfeuer' und 'Streuschuss' bilden nun eine Entscheidungsstelle (vorher: im Treffsicherheit-Talentbaum). Die folgenden Talente sind nun 1-Punkt-Talente: Verbesserte Fallen Wegfindung Bahnbrecher Medizin der Wildnis Natürliche Heilung Verjüngender Wind Folgende Talente wurden entfernt: Wächtereule Wächterblick Wächterschutz Schlangenbiss Giftinjektion Stampede Meister der Tiere Arktische Bola Natürliches Durchhaltevermögen Gezackte Schüsse Stahlfalle Todeschakram Tierherrschaft Neues Talent: 'Fleischwunde'. Wenn eure Begleiter einen kritischen Treffer erzielen, lassen sie ihr Ziel für 15 % des Schadens bluten. Neues Talent: 'An die Kehle gehen'. 'Tötungsbefehl' verursacht erhöhten kritischen Schaden in Höhe von 100 % eurer kritischen Trefferchance. Neues Talent: 'Giftbiss'. 'Tödlicher Schuss' fügt 12 Sek. lang 'Schlangengift' zu. Neues Talent: 'Giftiger Biss'. Der Schadensbonus von 'Blutvergießen' wird um zusätzliche 15 % erhöht und lässt 'Tötungsbefehl' 20 % mehr Schaden beim Ziel verursachen. Neues Talent: 'Blutdusche'. 'Blutvergießen' trifft nun zwei zusätzliche Ziele in der Nähe des Primärziels. Neues Talent: 'Basiliskenkragen'. Jeder regelmäßige Schadenseffekt auf einem Ziel erhöht den Schaden, den euer Begleiter dem Ziel zufügt, um 5 % bzw. 10 %. Neues Talent: 'Ruf des Meisterjägers'. Jeder 3. Einsatz von 'Alphatier' lässt das 'Horn der Ehre' erschallen, das entweder Hati oder Fenryr beschwört. Hati erhöht den Schaden aller eurer Begleiter um 8 %. Fenryr springt euer Primärziel an und fügt heftige Blutungen zu, die 8 Sek. lang Schaden zufügen und euch 10 % Tempo gewähren. Neues Talent: 'Explosives Toxin'. Jeder 5. Einsatz von 'Kobraschuss' oder 'Mehrfachschuss' lässt euren nächsten Einsatz von 'Multischuss’ oder 'Explosivschuss' bei bis zu 5 Zielen 'Schlangengift' anwenden. 'Blutvergießen' wurde aktualisiert. Befehlt eurem Begleiter, euer Ziel aufzuschlitzen, was eine blutende Wunde verursacht, die dem Ziel im Verlauf von 18 Sek. hohen Schaden zufügt und den Schaden eures Begleiters um 15 % erhöht. 'Die Vögel' ist nun passiv und wurde aktualisiert. Nach jedem 5. Einsatz von 'Tötungsbefehl' wird ein Krähenschwarm beschworen. Die Abklingzeit von 'Die Vögel' wird nicht länger zurückgesetzt, wenn ein betroffenes Ziel stirbt. 'Sperrfeuer', 'Tötungsbefehl', 'Verbesserter Tötungsbefehl', 'Raubtierinstinkt' und 'Alpharaubtier' sind nun Tierherrschaft-Talente (vorher: Klasse). 'Raubtierinstinkt' verursacht nun 25 bzw. 50 % mehr Schaden bei Gegnern mit weniger als 35 % Gesundheit. 'Sperrfeuer' gewährt nun auch 'Raubtierhiebe'. Der anfängliche Schaden von 'Zorn des Wildtiers' wurde um 280 % erhöht. Der Schaden von 'Tötungsbefehl' wurde um 8 % erhöht. Der Schaden von 'Alphatier' wurde um 10 % erhöht und gewährt nun 20 Fokus. 'Kriegsbefehle' gewährt nun wirklich eine Chance von 50 %, die Abklingzeit von 'Tötungsbefehl' zurückzusetzen. 'Verbesserter Tötungsbefehl' hat ein neues Symbol. Viele 2-Punkte-Talente sind nun 1-Punkt-Talente. Folgende Talente wurden entfernt: Eins mit dem Rudel Scharfe Stacheln Klagender Pfeil Kobrastich Treffsicherheit Neues Talent: 'Schnellfeuerbeschuss: Euer 'Sperrfeuer' wirkt nun stattdessen 'Schnellfeuer' mit einer Effektivität von 30 % auf bis zu 5 Gegner in der Nähe, doch die Abklingzeit beträgt nun 60 Sek. Neues Talent: 'Kleinwildjäger'. Der Schaden von 'Multischuss’ wird um 75 % und der Schaden von 'Explosivschuss' um 25 % erhöht. Neues Talent: 'Durchbohrende Schüsse'. Ihr verursacht kritischen Schaden in Höhe von 40 % eurer kritischen Trefferchance. Neues Talent: 'Tötungsbereich'. Eure Zauber und Angriffe verursachen 8 % mehr Schaden und ignorieren das Sichtfeld bei allen Zielen im Effektbereich eurer 'Salve'. 'Zielsicherheit der Adlerkralle' wurde überarbeitet: 'Volltreffer' hält zusätzliche 3 Sek. lang an. Während 'Volltreffer' werden die Fokuskosten von 'Gezielter Schuss' um 50 % verringert und 'Arkaner Schuss' und 'Mehrfachschuss' werden ein zusätzliches Mal mit 30 % Effektivität ausgelöst. 'Hydrabiss' wurde überarbeitet: Wenn 'Gezielter Schuss' einen Gegner trifft, der mit eurem 'Schlangengift' belegt ist, breitet 'Schlangengift' sich auf bis zu 2 Gegner in der Nähe aus. Der regelmäßige Schaden von 'Schlangengift' wurde um 20 % erhöht. 'Tödliche Genauigkeit' wurde aktualisiert. Die kritische Trefferchance und der kritische Schaden von 'Tödlicher Schuss' wurden um 20 % erhöht. 'Rasiermesserscharfe Pfeilsplitter' wurde aktualisiert. Der Schaden von 'Tödlicher Schuss' wurde auf 75 % erhöht (vorher: 50 %). Wurde zu Tor 3 verschoben. 'Erbe von Haus Windläufer' wurde überarbeitet: Jedes Mal, wenn 'Schnellfeuer' Schaden verursacht, besteht eine Chance von 5%, einen Windpfeil auf euer Ziel abzufeuern. Der Schaden von 'Windpfeile' wurde um 300 % erhöht. 'Windpfeile' sind nicht länger von 'Gezielter Schuss'-Modifikatoren betroffen. Gewährt nicht länger Fokus oder 'Gezielter Schuss'-Aufladungen nach Abschuss von 24 Windpfeilen. 'Klagender Pfeil' wurde überarbeitet und ist nun passiv. Er ersetzt nun 'Gezielten Schuss' mit 'Klagender Pfeil', wenn ihr 20 Windpfeile beschwört habt. 'Klagender Pfeil' bringt nur das Primärziel zum Schweigen und profitiert nun von 'Gezielter Schuss'-Boni wie 'Gekonnte Schüsse'. 'Bereitschaft' bewirkt nun, das 'Volltreffer' sofort 'Klagender Pfeil' gewährt. Ihr erzeugt 2 zusätzliche Windpfeile in 'Volltreffer'. 'Klagender Pfeil' schließt die Abklingzeit von 'Schnellfeuer' ab und erzeugt 2 Aufladungen von 'Gezielter Schuss'. 'Sperrfeuer', 'Meister der Treffsicherheit' und 'Hydrabiss' sind nun Treffsicherheit-Talente (vorher: Klasse). 'Einsamer Wolf' erhöht den Schaden nur noch um 5 %, wenn ihr keinen aktiven Begleiter habt (vorher: 10 %). Der Schaden von 'Schnellfeuer' wurde um 2 % erhöht. Der Schaden von 'Arkaner Schuss' wurde um 13 % erhöht. Der Schaden von 'Gezielter Schuss' wurde um 10 % erhöht. Der Abprallschaden von 'Gekonnte Schüsse' wurde auf 65 % verringert (vorher: 70 %). 'Präzise Schüsse' gewährt nun immer 2 Stapel und verringert die Fokuskosten eures nächsten 'Mehrfachschuss' oder 'Arkaner Schuss' um 50 %. Die Fokuskosten von 'Mehrfachschuss' wurden auf 30 erhöht (vorher: 20). Viele 2-Punkte-Talente sind nun 1-Punkt-Talente. 'Stoßfeuer' wurde in den Klassenbaum verlegt. Überleben Neues Talent: 'Schwefelgefütterte Taschen'. Jeder dritte 'Schnellschuss' wird mit 'Explosivschuss' mit 100 % Effektivität ersetzt. Neues Talent: 'Granatenjongleur': 'Lauffeuerbombe' verursacht 5 % mehr Schaden und hat eine Chance von 25 %, zusätzlich einen 'Explosivschuss' mit 100 % Effektivität gegen das Ziel einzusetzen. 'Explosivschuss' verringert die Abklingzeit von 'Lauffeuerbombe' um 2 Sek. Neues Talent: 'Entblößte Flanke'. 'Flankenangriff' entdeckt eine Schwäche in der Verteidigung eurer Gegner, trifft 2 zusätzliche Gegner mit 100 % Effektivität und lässt 'Tötungsbefehl' 2 zusätzliche Gegner in der Nähe 10 Sek. lang treffen. Neues Talent: 'Ansteckende Reagenzien'. Das erneute Anwenden von 'Schlangengift' breitet sich auf bis zu 2 weitere Gegner in der Nähe aus. Neues Talent: 'Scherbenweltgift'. Jeder regelmäßige Schadenseffekt auf einem Ziel erhöht den kritischen Trefferschaden, den ihr dem Ziel zufügt, um 2 %. Neues Talent: 'Gnadenloser Stoß'. Das Kanalisieren von 'Schlachten' lässt euren nächsten 'Raptorstoß' oder 'Mungobiss' bis zu 3 Ziele in der Nähe treffen. Neues Talent: 'Fass!'. Der Einsatz von 'Tötungsbefehl' hat eine Chance von 15 %, die Abklingzeit von 'Tödlicher Schuss' abzuschließen, die Fähigkeit gegen Ziele unabhängig von ihrer Gesundheit einsetzbar zu machen und bis zu 2 zusätzliche Ziele zu treffen. Die Chance wird verdoppelt, während 'Koordinierter Angriff' aktiv ist. Neues Talent: 'Symbiotisches Adrenalin'. Verringert die Abklingzeit von 'Koordinierter Angriff' um 60 Sek. und 'Koordinierter Angriff' gewährt 3 Stapel von 'Speerspitze'. Neues Talent: 'Unerbittliche Urzeitwildheit'. Während 'Koordinierter Angriff' aktiv ist, generiert 'Tötungsbefehl' 2 Stapel von 'Speerspitze', ihr erhaltet 10 % Tempo und der Schadensbonus von 'Speerspitze' wird um 50 % erhöht. 'Meisterschaft: Geistbande' wurde überarbeitet: Ihr und euer Begleiter verursachen erhöhten und erleiden selbst 3 % weniger Schaden. Wird um 100 % erhöht, wenn ihr euch nicht weiter als 25 Meter voneinander entfernt befindet. 'Speerspitze' wurde überarbeitet: 'Tötungsbefehl' erhöht den Schaden eures nächsten Nicht-Begleiter-Zaubers um 15 % (bis zu 3-mal stapelbar). Ihr verbraucht nun je einen Stapel von 'Speerspitze'. Mehrere Stapel von 'Speerspitze' erhöhen nicht länger den Schadensbonus. 'Flankenvorteil' wurde überarbeitet: 'Tötungsbefehl' hat eine um 10 % erhöhte Chance, die eigene Abklingzeit sofort abzuschließen. Der Schadensbonus von 'Speerspitze' ist abhängig von eurer kritischen Trefferchance um bis zu 30 % erhöht. 'Spitze des Speers' wurde überarbeitet: Euer Begleiter stürmt auf euer gegnerisches Ziel zu und fügt ihm schwere Blutungen zu, die eure Chance auf einen kritischen Treffer gegen das Ziel 10 Sek. lang um 30 % erhöht. Die visuellen Effekte und Soundeffekte von 'Spitze des Speers' wurden aktualisiert. 'Tödliches Duo' wurde überarbeitet: Die Abklingzeit von 'Spitze des Speers' ist um 30 Sek. verringert und die Fähigkeit erhöht euren kritischen Trefferschaden 10 Sek. lang um 30 %. 'Viperngift' wurde überarbeitet: 'Raptorstoß' und 'Mungobiss' belegen das Ziel mit 'Schlangengift'. 'Aspekt des Adlers' wurde überarbeitet: Erhöht die Reichweite von 'Raptorstoß' und 'Meisterschaft: Geistbande' 15 Sek. lang um 40 Meter. 'Bombardier' wurde überarbeitet: 'Koordinierter Angriff' gewährt 2 Aufladungen von 'Lauffeuerbombe'. Wenn 'Koordinierter Angriff' endet, sind eure nächsten 2 Einsätze von 'Explosivschuss' kostenlos und haben keine Abklingzeit. 'Skrupelloser Marodeur' wurde überarbeitet: Der Effekt zur Verringerung der Abklingzeit von 'Lauffeuerbombe' beträgt nun standardmäßig 1 Sek. und wird durch den zweiten Talentpunkt nicht weiter erhöht. 'Koordinierter Angriff' wurde überarbeitet: Ihr und euer Begleiter stürmt euren Gegner an und fügt ihm gemeinsam körperlichen Schaden zu. Anschließend wird die Verbindung zwischen euch und eurem Begleiter 20 Sek. lang gestärkt, wodurch ihr und euer Begleiter 20 % mehr Schaden verursacht. Während 'Koordinierter Angriff' aktiv ist, ist die Chance von 'Tötungsbefehl', seine Abklingzeit abzuschließen, um 15 % erhöht. 'Wildfeuerinfusion' wurde überarbeitet: 'Mungobiss' und 'Raptorstoß' haben eine Chance von 10 %, die Abklingzeit von 'Tötungsbefehl' abzuschließen. 'Tötungsbefehl' verringert die Abklingzeit von 'Lauffeuerbombe' um 0,5 Sek. 'Schnellschuss' wurde aktualisiert: Hat nun eine Chance von 30 %, einen 'Arkanen Schuss' abzufeuern, wenn ihr 'Tötungsbefehl' wirkt (vorher beim Zurücksetzen von 'Tötungsbefehl'). 'Blutige Klauen' wurde aktualisiert: 'Tötungsbefehl' verlängert die Dauer von 'Zorn des Mungos' nun um 1,5 Sekunden. 'Tötungsbefehl' und 'Alpharaubtier' sind nun Überlebenskunsttalente (vorher Klassentalente). 'Harpune' wird jetzt auf Stufe 14 erlernt (war vorher ein Talent). 'Aspekt des Adlers' wird jetzt auf Stufe 23 erlernt (war vorher ein Talent). Der Schaden von 'Koordinierter Angriff' wurde um 60 % erhöht. Der Schaden von 'Schlachten' wurde um 100 % erhöht. 'Ausfall' erhöht die Angriffsreichweite nicht mehr um 3 Meter. 'Lauffeuerbombe' kostet nun 10 Fokus und der regelmäßige Schadenseffekt ist nun rollend. 'Sprengstoffexperte' verringert die Abklingzeit von 'Lauffeuerbombe' nun um 1/2 Sekunden (vorher 2/4 Sekunden). 'Explosivschuss' profitiert nun von und verbraucht 'Speerspitze'. 'Flankenangriff' verursacht 40 % mehr Schaden, erzeugt 15 Fokus und gewährt 2 Stapel 'Speerspitze'. 'Bombardier' verwendet nun ein Aktivierungsoverlay. Viele 2-Punkt-Talente sind nun 1-Punkt-Talente. Folgende Talente wurden entfernt: Zerlegen Koordinierte Tötung Raubvögel Intensive Konzentration Geschärfte Waffen

MAGIER Über alle Talentbäume hinweg wurden viele der Talente umpositioniert oder Freischaltpfade aktualisiert. Neues Talent: 'Barrierendiffusion': Wenn eine eurer Barrieren entfernt wird, wird deren Abklingzeit um 4 Sek. verringert. An der vorherigen Position von 'Drachenodem'. Neues Talent: 'Inspirierte Intelligenz': 'Arkane Intelligenz' gewährt euch 3 % mehr Intelligenz. Entscheidungsstelle mit 'Zeitanomalie'. 'Zeitanomalie' wurde aktualisiert: Gewährt nun 'Hirnfrost' statt 'Eisige Finger'. 'Supernova' wurde dem Magierklassenbaum hinzugefügt (vorher Arkanbaum) und hat nun eine Abklingzeit von 45 Sekunden (vorher 25 Sek.). 'Massenverwandlung' verwandelt Ziele nun für 15 Sek. (vorher 60 Sek.). 'Massenverlangsamung' wurde entfernt. Arkan Neues Talen: 'Energetisierter Familiar': Während 'Arkane Woge' feuert euer Familiar 4 Blitze statt nur einem. Der Schaden eures arkanen Familiars hat eine geringe Chance, bis zu 2 % eures maximalen Manas wiederherzustellen. Neues Talent: 'Heureka': Wenn ein Zauber 'Freizaubern' verbraucht, wird sein Schaden um 25 % erhöht. Neues Talent: 'Zeitschleife': Wenn ihr einen Stapel 'Arkane Entkräftung' zufügt, habt ihr eine Chance von 10 %, einen weiteren Stapel 'Arkane Entkräftung' zuzufügen. Dieser Effekt kann von sich selbst ausgelöst werden. Neues Talent: 'Arkane Entkräftung': Ein Ziel mit 'Arkane Geschosse' zu treffen, erhöht den Schaden, den das Ziel von 'Arkane Geschosse', 'Arkanbeschuss' und 'Arkanschlag' erleidet, um 1 %. Neues Talent: 'Äthereinstimmung': Bei jedem 3. Verbrauch von 'Freizaubern' wird 'Äthereinstimmung' gewährt. 'Äthereinstimmung': Euer nächster Einsatz von 'Arkane Geschosse' fügt eurem Primärziel 150 % mehr Schaden zu und feuert auf bis zu 4 Gegner in der Nähe, um 100 % mehr Schaden zu verursachen. Neues Talent: 'Leysicht': Der Schadensbonus von 'Netherpräzision' wird auf 30 % erhöht. Neues Talent: 'Leytrinker': Wenn ihr 'Netherpräzision' verbraucht, besteht eine Chance von 20 %, dass euer nächster Einsatz von 'Arkanschlag' oder 'Arkanbeschuss' widerhallt und das Primärziel sowie bis zu vier Gegner in der Nähe erneut mit einer Effektivität von 60 % trifft. Neues Talent: 'Verbesserte Berührung der Magi': Eure 'Berührung der Magi' sammelt 25 % des von euch verursachten Schadens an. Neues Talent: 'Funke der Magi': Eure 'Berührung der Magi' beschwört nun einen Funken, der den Schaden, den euer Ziel von eurem nächsten Einsatz von 'Arkanbeschuss', 'Arkanschlag' und 'Arkane Geschosse' erleidet, um 25 % erhöht. Nachdem der Funke von allen drei Zaubern Schaden erhalten hat, explodiert er und fügt allen Gegnern in der Nähe Arkanschaden zu. Neues Talent: 'Nethermunition': Wenn eure 'Berührung der Magi' explodiert, fügt ihr allen betroffenen Zielen 12 Sek. lang 8 % mehr Schaden zu. Neues Talent: 'Steigende Woge': Erhöht den Schaden von 'Arkane Woge' pro 'Arkane Aufladung' um 5 %. Neues Talent: 'Spielerei des Konsortiums': Verringert die Manakosten von 'Arkanschlag' um 3 % erhöht dessen Schaden um 3 %. Neues Talent: 'Resonante Kugeln': Der Schaden von 'Arkane Kugel' wird um 10 % erhöht. Neues Talent: 'Entmaterialisieren': Durch 'Netherpräzision' ermächtigte Zauber fügen ihrem Ziel zusätzlich 8 % des Schadens im Verlauf von 6 Sek. zu. Neues Talent: 'Energierekonstitution': Der Schaden von 'Entmaterialisieren' hat eine geringe Chance, an der Position des Ziels eine 'Arkane Explosion' mit 50 % Effektivität zu beschwören. Auf diese Weise beschworene 'Arkane Explosionen' erzeugen keine 'Arkanen Aufladungen'. Neues Talent: 'Hirnschmalz': Wenn ihr 'Freizaubern' erhaltet, wird eure Intelligenz 8 Sek. lang um 1 % erhöht. Mehrere Instanzen können sich überlappen. Neues Talent: 'Statische Wolke': Immer, wenn ihr 'Arkane Explosion' wirkt, wird deren Schaden um 25 % erhöht. Der Bonus wird beim Erreichen von 100 % zurückgesetzt. Neues Talent: 'Hochspannung': Der Schaden von 'Arkane Geschosse' hat eine Chance von 20 %, euch 1 'Arkane Aufladung' zu gewähren. Die Chance steigt immer, wenn eure 'Arkanen Geschosse' euch keine 'Arkane Aufladung' gewähren, um 5 %. 'Arkane Geschosse' wurde überarbeitet: Kann nun nur eingesetzt werden, wenn ihr von 'Freizaubern' betroffen seid. Die Beschreibung von Talenten, die in Zusammenhang mit 'Arkane Geschosse' stehen, wurden aktualisiert, um diese Änderung zu berücksichtigen. 'Netherpräzision' wurde überarbeitet: Beim Aufbrauchen von 'Freizaubern' wird der Schaden eurer nächsten 2 Einsätze von 'Arkanschlag' oder 'Arkanbeschuss' um 20 % erhöht. 'Arkaner Familiar' wurde überarbeitet: Das Wirken von 'Arkane Intelligenz' beschwört zudem einen Familiar für eine 1 Stunde, der eure Gegner angreift und euer maximales Mana um 10 % erhöht. Ist jetzt passiv. 'Erleuchtete Gedanken' wurde überarbeitet: 'Freizaubern' hat eine um 5 % erhöhte Chance, ausgelöst zu werden, und Zauber, die 'Freizaubern' aufbrauchen, verursachen 5 % mehr Schaden. 'Konzentration' wurde überarbeitet: Das Wirken von 'Arkanschlag' hat eine kleine Chance, euren nächsten Einsatz von 'Arkanschlag' kostenlos zu machen. 'Hervorrufung' wurde aktualisiert: Erhöht eure Manaregeneration 2,8 Sek. lang um 1500 % und gewährt euch 'Freizaubern'. Während ihr 'Hervorrufung' kanalisiert, wird eure Intelligenz alle 0,5 Sek. um 2 % erhöht. Hält 20 Sek. lang an. 'Verbesserte prismatische Barriere' wird jetzt automatisch erlernt, wenn ihr euch auf Arkan spezialisiert (war vorher ein Talent). 'Adept des Manas' wird jetzt automatisch erlernt, wenn ihr euch auf Arkan spezialisiert (war vorher ein Talent). 'Arkane Kugel' wird jetzt auf Stufe 45 erlernt (war vorher ein Talent). Der Schaden von 'Arkane Kugel' wurde um 15 % verringert. Der Schaden von 'Arkanschlag' wurde um 8 % erhöht. Der Schaden von 'Arkanbeschuss' wurde um 10 % verringert. Der Schaden von 'Arkane Geschosse' wurde um 25 % erhöht. Die Chance, 'Freizaubern' auszulösen, ist nicht mehr an das ausgegebene Mana gebunden. Es besteht nun stattdessen eine Chance von 8 %, beim Wirken eines beliebigen Schadenszaubers 'Freizaubern' auszulösen. 'Freizaubern' verwendet nun eine Schutzfunktion gegen Pechsträhnen statt wahrer Zufälligkeit. Ihr könnt 'Freizaubern' nicht mehr auslösen, indem ihr außerhalb des Kampfes Schadenszauber wirkt. 'Arkane Woge' löst nun garantiert 'Freizaubern' aus. 'Arkanschlag' hat eine um 5 % erhöhte Chance, 'Freizaubern' auszulösen. 'Supernova' wurde dem Magierklassenbaum hinzugefügt und hat nun eine Abklingzeit von 45 Sekunden (vorher 25 Sek.). 'Meisterschaft: Koryphäe' erhöht den durch 'Arkane Woge' verursachten Schaden nun korrekt. Die Boni der Klassensets der Saison 4 von Dragonflight wurden auf die Boni der Klassensets von Saison 1 von Dragonflight aktualisiert: Setbonus (2 Teile): Pro Arkane Aufladung ist die kritische Trefferchance von 'Arkanschlag' um 3 % und von 'Arkane Explosion' um 3 % erhöht. Setbonus (4 Teile): Wenn 'Arkanschlag' oder 'Arkane Explosion' mindestens ein Ziel kritisch trifft, wird die kritische Trefferchance eures nächsten Einsatzes von 'Arkanbeschuss' um 10 % erhöht. Bis zu 4-mal stapelbar. Kommentar der Entwickler: Im Pre-Patch von The War Within hatten wir mehrere Klassensets von Saison 4, die zu Spezialisierungstalenten umgewandelt wurden. Um mögliche Komplikationen zu vermeiden, haben wir die betroffenen Klassensets mit früheren Setboni aus Dragonflight aktualisiert, damit es nicht zu Überlappungen oder Fehlern kommt. Folgende Talente wurden entfernt: Voraussicht Netherorkan Nachhallen Manaedelstein Strahlender Funke Harmonisches Echo Kaskadierende Macht Dreisatz Zeitumlenkung Knisternde Energie Sturmladung Verbesserte arkane Geschosse Feuer Neues Talent: 'Gezündete Lunte': Beim Verbrauchen von 'Kampfeshitze' besteht eine Chance von 15 %, euch 'Gezündete Lunte' zu gewähren. 'Gezündete Lunte': Euer nächster Einsatz von 'Feuerschlag' macht bis zu 1 Ziel in der Nähe zur lebenden Bombe, die nach 2 Sek. explodiert und dem Ziel Feuerschaden sowie allen anderen Gegnern innerhalb von 10 Metern verringerten Schaden zufügt. Bis zu 3 Gegner, die von der Explosion getroffen wurden, werden ebenfalls zu lebenden Bomben. Dieser Effekt kann sich aber nicht weiter ausbreiten. Neues Talent: 'Explosive Genialität': Eure Chance, beim Verbrauchen von 'Kampfeshitze' 'Gezündete Lunte' zu erhalten, wird auf 20 % erhöht. Der Schaden von 'Lebende Bombe' ist um 25 % erhöht. Neues Talent: 'Flammender Niedergang': 'Versengen' fügt Zielen mit weniger als 30 % Gesundheit 300 % Schaden zu. Neues Talent: 'Flinke Flamme': Der Schaden von 'Flammenstoß' ist um 20 % erhöht. Neues Talent: 'Fokussierter Jähzorn': Je weniger Ziele 'Lebende Bombe' trifft, desto mehr Schaden verursacht der Effekt, bis zu 300 % bei nur einem Ziel. Neues Talent: 'Mal des Feuerlords': 'Flammenstoß' und 'Lebende Bombe' wirken 'Meisterschaft: Entzünden' mit 100 % erhöhter Effektivität. Neues Talent: 'Spontane Einäscherung': Das Wirken von 'Einäschern' frischt bis zu 3 Aufladungen von 'Feuerschlag' und bis zu 3 Aufladungen von 'Phönixflammen' auf. Neues Talent: 'Lodernde Lohen': Wenn ihr nicht unter dem Effekt von 'Einäschern' steht, ist eure kritische Trefferchance um 2,5 % erhöht. Wenn ihr unter dem Effekt von 'Einäschern' steht, ist euer kritischer Trefferschaden um 2,5 % erhöht. Talent mit 2 Punkten. Neues Talent: 'Sprengstoff': Der Einsatz von 'Einäschern' gewährt 'Gezündete Lunte', und der Schaden von 'Lebende Bombe' ist um 50 % erhöht, solange der Effekt von 'Einäschern' wirkt. Eure Chance, 'Gezündete Lunte' zu erhalten, ist um 30 % erhöht, solange der Effekt von 'Einäschern' wirkt. Neues Talent: 'Explosionszone': 'Gezündete Lunte' verwandelt nun bis zu 3 Ziele in 'Lebende Bomben'. 'Lebende Bomben' können sich nun auf 5 Gegner ausbreiten. Neues Talent: 'Aschefeder': Wenn 'Phönixflammen' nur ein einzelnes Ziel trifft, verursacht es 25 % mehr Schaden und belegt das Ziel mit 'Entzünden' zu 150 % Effektivität. Neues Talent: 'Erhabenheit des Phönix': Wenn 'Phönixflammen' 3 oder mehr Zielen Schaden zufügt, wird die Zauberzeit eurer nächsten 2 Einsätze von 'Flammenstoß' um 1,5 Sek. verringert und deren Schaden um 20 % erhöht. Neues Talent: 'Geschmolzener Furor': Erhöht den Schaden gegen Ziele mit weniger als 35 % Gesundheit um 7 %. Neues Talent: 'Hitzeschimmer': Der Schaden von 'Entzünden' hat eine Chance von 5 %, dafür zu sorgen, dass euer nächster Einsatz von 'Versengen' zum Sofortzauber wird und Schaden verursacht, als hätte euer Ziel weniger als 30 % Gesundheit. Neues Talent: 'Zündende Funken': Die Explosionen von 'Lebende Bombe' haben eine geringe Chance, den Schaden eures nächsten Einsatzes von 'Pyroschlag' um 10 % bzw. von 'Flammenstoß' um 20 % zu erhöhen. 'Flammendes Flackern' wurde überarbeitet: Verringert die Abklingzeit von 'Feuerschlag' nun um 2 Sekunden. 'Kontrollierte Zerstörung' wurde überarbeitet: Wenn ihr einem Ziel durch 'Pyroschlag' Schaden zufügt, erhöht dies den Schaden, den es durch 'Entzünden' erleidet, um 0,5 %. Dieser Effekt ist bis zu 50-mal stapelbar. 'Verbessertes Versengen' wurde überarbeitet: Wenn 'Versengen' auf Ziele mit weniger als 30 % Gesundheit gewirkt wird, wird der Schaden, den das Ziel durch euch erleidet, 12 Sek. lang um 6 % erhöht. Dieser Effekt ist bis zu 2-mal stapelbar. 'Brandbeschleuniger' wurde überarbeitet: Alle 12 Sek. wird die Zauberzeit eures nächsten Einsatzes von 'Feuerball', 'Flammenstoß' oder 'Pyroschlag' um 40 % verringert. 'Entfesseltes Inferno' wurde überarbeitet: Während 'Einäschern' aktiv ist, verursachen eure Zauber 'Feuerball', 'Pyroschlag', 'Feuerschlag', 'Versengen' und 'Phönixflammen' 50 % mehr Schaden und verringern die Abklingzeit von 'Einäschern' um 1,25 Sek. Während 'Einäschern' aktiv ist, verursacht 'Flammenstoß' 25 % mehr Schaden und verringert die Abklingzeit von 'Einäschern' für jeden kritischen Treffer um 0,25 Sek., bis maximal 1,25 Sek. 'Konvektion' wurde überarbeitet: Wenn 'Lebende Bombe' ausläuft und nicht auf ein neues Ziel übertragen wurde, wird die Dauer erneuert. Eine lebende Bombe kann von diesem Effekt nur einmal profitieren. 'Pyromane' wurde überarbeitet: Während 'Kampfeshitze' aktiv ist, besteht beim Wirken von 'Pyroschlag' oder 'Flammenstoß' eine Chance von 6 %, den Zauber zu 50 % Effektivität zu wiederholen. Dieser Effekt zählt als Verbrauchen von 'Kampfeshitze'. 'Wiedergeborener Phönix' wurde überarbeitet: Wenn eure direkten Schadenszauber 25-mal einen Gegner treffen, verursachen eure nächsten 2 Einsätze von 'Phönixflammen' 100 % mehr Schaden und erstatten eine Aufladung. 'Aus der Asche' wurde überarbeitet: Erhöht den Schaden von 'Phönixflammen' um 15 % und eure Direktschadenszauber verringern die Abklingzeit von 'Phönixflammen' um 1 Sek. 'Tiefer Einschlag' wurde überarbeitet: 'Meteor' verwandelt jetzt ein getroffenes Ziel in eine lebende Bombe. Zusätzlich wird die Abklingzeit um 15 Sek. verringert. 'Zündeln' profitiert nun von 'Flammenstoß': Kritische Treffer mit 'Flammenstoß' verringern die verbleibende Abklingzeit von 'Einäschern' pro kritischem Treffer um 0,2 Sek., bis zu 1 Sek. 'Öl ins Feuer' wird jetzt automatisch erlernt, wenn ihr euch auf Feuer spezialisiert. Die kritische Trefferschwellenfunktion von 'Brennende Berührung' ist nun standardmäßig Teil von 'Versengen'. Der Bewegungsgeschwindigkeitsbonus von 'Verbessertes Versengen' ist nun standardmäßig Teil von 'Versengen'. Der Schaden von 'Lebende Bombe' ist um 70 % erhöht. 'Lebende Bombe' belegt das Ziel nun mit 'Entzünden'. 'Lebende Bombe' breitet sich nun auf 3 Ziele aus (vorher 5). Anwendungen von 'Lebende Bombe' sind leicht versetzt, um Überlappungen zu minimieren. Der Schaden von 'Phönixflammen' wurde um 10 % verringert. Der Schaden von 'Pyroschlag' wurde um 5 % verringert. Der Schadensbonus für 'Entzünden' von 'Flamme intensivieren' wurde auf 20 % verringert (vorher 25 %). Der 'Segen des Sonnenkönigs' gewährt nun 'Furor des Sonnenkönigs', nachdem 10 'Kampfeshitzen' aufgebraucht wurden. 'Flammen los' verringert nicht mehr die Abklingzeit von 'Feuerschlag'. Der Schadensbonus von 'Entfesseltes Inferno' (abgesehen von 'Flammenstoß') wurde auf 60 % erhöht. Der Schadensbonus von 'Flammenstoß' wurde auf 35 % erhöht. 'Fiebernde Zauberformel' gewährt erhöht den kritischen Trefferschaden nun um 1 % pro Punkt (vorher 2 %). 'Ruf des Sonnenkönigs' gewährt nicht mehr 15 % erhöhten Schaden für 'Phönixflammen', sondern lässt 'Phönixflammen' stattdessen immer kritisch treffen. 'Alexstraszas Zorn' lässt 'Phönixflammen' nicht mehr immer kritisch treffen. 'Hyperthermie' verfügt nun über ein Aktivierungsoverlay. Die Boni der Klassensets der Saison 4 von Dragonflight wurden auf die Boni der Klassensets von Saison 1 von Dragonflight aktualisiert: Setbonus (2 Teile): Wenn 'Pyroschlag' oder 'Flammenstoß' mit 'Kampfeshitze' eingesetzt wird, verursacht die Fähigkeit 10 % mehr Schaden. Setbonus (4 Teile): 'Feuerschlag', 'Phönixflammen' und 'Feuerball' verursachen 10 % mehr Schaden und haben eine 10 % höhere kritische Trefferchance. Kommentar der Entwickler: Im Pre-Patch von The War Within hatten wir mehrere Klassensets von Saison 4, die zu Spezialisierungstalenten umgewandelt wurden. Um mögliche Komplikationen zu vermeiden, haben wir die betroffenen Klassensets mit früheren Setboni aus Dragonflight aktualisiert, damit es nicht zu Überlappungen oder Fehlern kommt. Die folgenden Talente sind nun 1-Punkt-Talente: Kritische Masse Lauffeuer Flammeninferno 'Fiebernde Zauberformel' ist nun ein 2-Punkte-Talent. Folgende Talente wurden entfernt: Explosive Brandstiftung Flammende Gedanken Gezügelte Flammen Großbrand Brennende Berührung Frost Neues Talent: 'Todeskühle': Wenn 'Eisige Adern' aktiv ist und ihr einem Gegner mit 'Frostblitz' Schaden zufügt, wird der Zauberschaden um 2 % erhöht. Bis zu 10-mal stapelbar. Neues Talent: 'Permafrostlanzen': 'Gefrorene Kugel' erhöht den Schaden von 'Eislanze' 15 Sek. lang um 15 %. 'Frakturierter Frost' wurde überarbeitet: Während 'Eisige Adern' aktiv ist, treffen eure 'Frostblitze' bis zu 2 zusätzliche Ziele und verursachen 15 % mehr Schaden. Der Schaden von 'Eislanze' wurde um 22 % erhöht. Der Schaden von 'Hagel' wurde um 10 % erhöht. Der Schaden von 'Frostblitz' wurde um 10 % erhöht. Die Absorption von 'Eisbarriere' wurde auf 24 % der maximalen Gesundheit erhöht (vorher 22 %). 'Hagelschauer' ist nun ein 1-Punkt-Talent. 'Schneesturm' wurde entfernt.

MÖNCH Über alle Talentbäume hinweg wurden viele der Talente umpositioniert oder Freischaltpfade aktualisiert. Neues Talent: 'Krachendes Momentum': Ziele, die ihr mit 'Rollen' trefft, werden 5 Sek. lang um 40 % verlangsamt. Neues Talent: 'Sprunghafte Beweglichkeit': 'Rollen' und 'Chitorpedo' transportieren ein kleines Stück weiter. Neues Talent: 'Umfang des Windes': Die Reichweite von 'Lähmen' ist um 5 Meter erhöht. Die Dauer von 'Krachendes Momentum' ist um 3 Sek. erhöht und sein Verlangsamungseffekt verringert die Bewegungsgeschwindigkeit jetzt um zusätzliche 20 %. Neues Talent: 'Beschütze und diene': Verringert die Abklingzeit von 'Paralyse' um 8/15 Sek. und die Abklingzeit von 'Fußfeger' um 5/10 Sek. Neues Talent: 'Jadegang': Außerhalb des Kampfes ist eure Bewegungsgeschwindigkeit um 15 % erhöht. Neues Talent: 'Druckpunkte': 'Paralyse' hebt jetzt sämtliche Wutanfalleffekte seines Ziels auf. Neues Talent: 'Energietransfer': Das erfolgreiche Unterbrechen eines Gegners verringert die Abklingzeit von 'Paralyse' und 'Rollen' um 5 Sek. Neues Talent: 'Flinken Fußes': Die Dauer von Verlangsamungseffekten ist um 20 % verringert. Neues Talent: 'Geisteressenz': 'Transzendenz: Transfer' verlangsamt Ziele innerhalb von 10 Metern 4 Sek. lang um 70 %, wenn es gewirkt wird. Neues Talent: 'Frieden und Wohlstand': Verringert die Abklingzeit von 'Ring des Friedens' um 5 Sek. und die Zauberzeit von 'Lied von Chi-Ji' um 0,5 Sek. Neues Talent: 'Flinke Kunst': 'Rollen' hebt einmal alle 30 Sek. einen Verlangsamungseffekt auf. Neues Talent: 'Himmlische Entschlossenheit': Während eurer Erhabener aktiv ist, könnt ihr nicht auf weniger als 90 % eurer normalen Bewegungsgeschwindigkeit verlangsamt werden. Neues Talent: 'Kämpferinstinkte': Erhöht euren verursachten körperlichen Schaden um 2/4 % und eure Vermeidung um 2/4 %. Neues Talent: 'Heilende Winde': 'Transzendenz: Transfer' heilt euch sofort um 15 % eurer maximalen Gesundheit. Neues Talent: 'Chibefähigung': Verursachter magischer Schaden um 2/4 % und hervorgerufene Heilung um 2/4 % erhöht. Neues Talent: 'Leichter als Luft': Durch Rollen werdet ihr leichter als Luft und könnt einen Doppelsprung ausführen, um einmal innerhalb von 5 Sek. über eine kurze Entfernung zu sprinten. Neues Talent: 'Fluss des Chis': Ihr erhaltet einen Bonuseffekt basierend auf eurer aktuellen Gesundheit. Über 90 % Gesundheit: Bewegungsgeschwindigkeit um 5 % erhöht. Dieser Bonus ist mit anderen Effekten stapelbar. Zwischen 90 und 35 % Gesundheit: Erlittener Schaden um 5 % verringert. Unter 35 % Gesundheit: Erhaltene Heilung um 10 % erhöht. Neues Talent: 'Rasche Reflexe': Dank eurer geschärften Reflexe könnt ihr schnell auf die Gegenwart von Gegnern reagieren. So stürzt Ihr euch nach eurem 'Rollen' auf den nächsten Gegner innerhalb von 10 Metern. Neues Talent: 'Transzendenz: Verbundene Geister': 'Transzendieren' bindet euren Geist 1 Stunde lang an einen Verbündeten. Nutzt 'Transzendenz: Transfer', um euch an die Position eures Verbündeten zu teleportieren. 'Tigerschwanzfeger' wurde überarbeitet: Erhöht die Reichweite von 'Fußfeger' um 4 Meter. Ist nun ein 1-Punkt-Talent. 'Flüchtige Nebel' wurde überarbeitet: Verringert jeglichen von euch und eurem Ziel erlittenen Schaden um 6 %, während 'Beruhigender Nebel' kanalisiert wird. Ist nun ein 1-Punkt-Talent. 'Chiwelle' wurde überarbeitet: Alle 15 Sek. entfesselt euer nächster Einsatz von 'Tritt der aufgehenden Sonne' oder 'Beleben' eine Welle aus Chienergie, die durch Verbündete und Gegner fließt und Naturschaden beziehungsweise Heilung verursacht. Springt bis zu 7-mal zwischen Zielen innerhalb von 25 Metern weiter. 'Weiße Tigerstatue beschwören' wurde überarbeitet: Wenn ihr Xuen, den Weißen Tiger, herbeiruft, erscheint zugleich eine weiße Tigerstatue an eurem Standort, die 10 Sek. lang pulsiert und dabei allen Gegnern alle 2 Sek. Schaden zufügt. 'Eisenhüllengebräu' wurde überarbeitet: Erhöht eure maximale Gesundheit zusätzlich um 10 %, und der von euch erlittene Schaden wird um zusätzliche 10 % verringert, solange 'Stärkendes Gebräu' aktiv ist. 'Flucht aus der Realität' wurde überarbeitet: Wenn ihr 'Transzendenz: Transfer' eingesetzt habt, könnt ihr die Abklingzeit der Fähigkeit ignorieren und sie innerhalb von 10 Sek. erneut einsetzen. 'Tödliche Berührung' wurde überarbeitet: Nach dem Wirken erhöht 'Berührung des Todes' 30 Sek. lang euren Schaden um 5 %, und die Abklingzeit der Fähigkeit wird um 90 Sek. verringert. Ist nun ein 1-Punkt-Talent. 'Verbessertes Rollen' wird jetzt auf Stufe 14 erlernt (war vorher ein Talent). 'Aufprall' wurde in den Klassenbaum verlagert (vorher Braumeisterbaum). Die Abklingzeit von 'Stärkendes Gebräu' beträgt jetzt 2 Min. für Nebelwirker und Windläufer. 'Lebhafte Belebung' erhöht nun zusätzlich die Heilung eures nächsten Einsatzes von 'Beleben'. Die folgenden Talente sind nun 1-Punkt-Talente: Rettet sie alle Nicht unterkriegen lassen Nachhallende Fäuste Anmut des Kranichs Flinke Füße Windlaufen Folgende Talente wurden entfernt: Verbessertes Rollen Verbessertes Beleben Wildheit von Xuen Hastiges Provozieren Auge des Tigers Nah am Herzen Großzügiger Guss Nachhallende Fäuste Schaden dämpfen (für Windläufer und Nebelwirker entfernt) Schwazen Ochsen beschwören (für Windläufer und Nebelwirker entfernt) Weißen Tiger beschwören (für Braumeister und Windläufer entfernt) Jadeschlange beschwören (für Braumeister und Windläufer entfernt) Braumeister Neues Talent: 'Elixier der Entschlossenheit': Wenn eure Gesundheit unter 40 % sinkt, erhaltet ihr einen Absorptionsschild mit 50 % des kürzlich geläuterten Schadens oder einem Minimum von 20 % eurer maximalen Gesundheit. Dieser Effekt kann nur einmal alle 15 Sek. auftreten. Neues Talent: 'Angriff im Morgengrauen': 'Tritt der aufgehenden Sonne' gewährt einen Stapel von 'Flüchtiger Kämpfer'. Neues Talent: 'Eins mit dem Wind': Ihr habt eine Chance von 10 %, eure Stapel von 'Flüchtiger Kämpfer' bei erfolgreichem Ausweichen nicht zurückzusetzen. Neues Talent: 'Erhabener Segen': Wenn ihr über eure maximale Gesundheit geheilt werden würdet, erhaltet ihr stattdessen einen regelmäßigen Heilungseffekt in Höhe von 40 % Eurer kritischen Trefferchance. Neues Talent: 'Ochsenstil': Das Wirken von 'Reinigendes Gebräu' gewährt Stapel/Aufladungen von 'Ochsenstil', basierend auf der Höhe des aktuell gestaffelten Schadens. Wenn der erlittene Schaden mehr als 60 % eurer aktuellen Gesundheit beträgt, wird eine Aufladung verbraucht, um eure Schadensstaffelung zu erhöhen. Neues Talent: 'Adept des schwarzen Ochsen': 'Tritt der aufgehenden Sonne' gewährt einen Stapel 'Ochsenstil'. Neues Talent: 'Erhöhte Wachsamkeit': 'Ochsenstil' wird jetzt ausgelöst, wenn ein Angriff mehr als 40 % eurer aktuellen Gesundheit beträgt. 'Amboss & Daube' wurde aktualisiert: Immer, wenn ihr einem Angriff ausweicht oder ein Gegner euch verfehlt, wird die verbleibende Abklingzeit eurer Bräue um 0,5/1 Sek. verringert. Der Effekt verringert sich mit jedem Gegner, der euch kürzlich im Nahkampf angegriffen hat. Hatte vorher eine interne Abklingzeit von 3 Sek. 'Verbessertes Niuzao den Schwarzen Ochsen beschwören' wurde aktualisiert: Während Niuzao aktiv ist, erhöht 'Reinigendes Gebräu' den Schaden von Niuzaos nächstem Einsatz von 'Stampfen' abhängig von der Schadensstaffelung. Der Schaden wird zwischen allen Gegnern aufgeteilt (vorher bei Aufheben von gestaffeltem Schaden). 'Himmlisches Gebräu' hat einen zusätzlichen Effekt: Wenn ihr gestaffelten Schaden aufhebt, wird die Absorption um bis zu 200 % erhöht. 'Verbessertes reinigendes Gebräu' wird jetzt auf Stufe 47 erlernt (war vorher ein Talent). 'Schlüpfrige Fußarbeit' ist nun ein 1-Punkt-Talent. Folgende Talente wurden entfernt: Heilelixier Aufprall (wurde in den Klassenbaum verlagert) Anmutiger Abgang Knochenstaubgebräu Großzügiges Gebräu Abschwächung Der Blick für das Wesentliche Nebelwirker Neues Talent: 'Kranichstil': Der Einsatz von 'Tritt der aufgehenden Sonne' sorgt nun für einen 'Nebelschwall', der 2 Verbündete innerhalb von 40 Metern heilt. 'Wirbelnder Kranichtritt' und 'Blackout-Tritt' haben eine Chance, einen 'Nebelschwall' zu erschaffen, der einen Verbündeten innerhalb von 40 Metern heilt. Neues Talent: 'Tiefe Klarheit': Wenn ihr 'Donnerfokustee' vollständig verzehrt habt, löst euer nächster Einsatz von 'Beleben' 'Zenimpuls' aus. Neues Talent: 'Chiharmonie': 'Erneuernder Nebel' erhöht die durch euch erhaltene Heilung des Ziels für die ersten 8 Sek. seiner Dauer um 50 %, kann während dieser Zeit aber nicht auf ein neues Ziel überspringen. Neues Talent: 'Lotusinfusion': Verbündete mit 'Erneuernder Nebel' erhalten 15 % mehr Heilung von euch und 'Erneuernder Nebel' hält 2 Sek. länger an. Entscheidungsstelle mit 'Chiharmonie'. Neues Talent: 'Nebelmeer': 'Erneuernder Nebel' hat nun 3 Aufladungen und verringert die verbleibende Abklingzeit von 'Tritt der aufgehenden Sonne' um 1 Sek. 'Tritt der aufgehenden Sonne' verringert nun die Abklingzeit von 'Erneuernder Nebel' um 1 Sek. 'Zenimpuls' wurde überarbeitet: Die regelmäßige Heilung von 'Erneuernder Nebel' hat eine Chance, dass euer nächstes 'Beleben' zusätzlich 'Zenimpuls' auf seinem Ziel und allen Verbündeten mit 'Erneuernder Nebel' auslöst und sie heilt, erhöht um 5 % pro aktivem 'Erneuernder Nebel' bis maximal 50 %. 'Erquickender Jadewind' wurde überarbeitet: 'Donnerfokustee' umgibt euch mit einem wirbelnden Tornado, der bis zu 5 Verbündete innerhalb von 10 Metern im Verlauf von 8 Sek. heilt. 'Yu'lons Flüstern' wurde überarbeitet: Während ihr 'Manatee' kanalisiert, stoßt ihr den Atem von Yu'lon aus, der bis zu 5 Verbündete innerhalb von 15 Metern alle 0,5 Sek. heilt. 'Lehren des Klosters' wird jetzt automatisch erlernt, wenn ihr euch auf Nebelwirker spezialisiert. Die Heilung von 'Belebung' wurde um 400 % erhöht. 'Belebung' ruft nun ab mehr als 5 Zielen weniger Heilung hervor. 'Belebung' bannt bis zu 3 magische Schwächungseffekte von jedem Ziel (hatte vorher keine Grenze). 'Jadefeuerstampfen' wirkt nicht mehr 'Essenzborn', seine Abklingzeit ist auf 15 Sek. verringert (vorher 20 Sek.) und wirkt nun 'Nebelschwall' auf jeden Verbündeten, der geheilt wird. Die Heilung von 'Nebelschwall' wurde um 20 % erhöht. 'Jadeband' erhöht die Heilung von Yu'lons 'Beruhigender Atem' um 300 % (vorher 40 %). Die Heilung von 'Stärkender Nebel' wurde um 17 % erhöht. 'Stärkende Nebel' zählt Verbündete bei voller Gesundheit nicht mehr zu der Grenze, ab der dessen Heilung verringert wird, doch dafür wurde dessen standardmäßige Heilung verringert. 'Nebelspitzen' hat nun eine Chance von 4/8 %, ausgelöst zu werden, und verlängert nun die Dauer von 'Einhüllender Nebel' auf Zielen, wenn 'Einhüllender Nebel' vorhanden ist (hätte vorher nicht ausgelöst). 'Beleben' heilt nun um 9 % mehr und kostet 3 % Grundmana (vorher 3,4 %). 'Uralte Lehren' wandelt jetzt 170 % des verursachten Schadens in Heilung um (vorher 150 %). 'Träne des Morgens' sorgt nun dafür, dass 12 % der durch 'Einhüllender Nebel' hervorgerufene Heilung auf Verbündete mit 'Erneuernder Nebel' übertragen wird (vorher 20 %) und erhöht die Heilung von 'Beleben' um 15 % (vorher 20 %). 'Jadeband' erhöht die Meisterschaftsheilung von 'Chi-Ji' nun um 60 % (vorher 40 %). Die Boni der Klassensets der Saison 4 von Dragonflight wurden auf die Boni der Klassensets von Saison 2 von Dragonflight aktualisiert: Setbonus (2 Teile): Heilung von 'Erneuernder Nebel', 'Beruhigender Nebel' und 'Einhüllender Nebel' um 12 % erhöht. Setbonus (4 Teile): Das Trinken von Tee erhöht die Heilung von 'Beleben' und 'Erneuernder Nebel' 6 Sek. lang um 40 %. Kommentar der Entwickler: Im Pre-Patch von The War Within hatten wir mehrere Klassensets von Saison 4, die zu Spezialisierungstalenten umgewandelt wurden. Um mögliche Komplikationen zu vermeiden, haben wir die betroffenen Klassensets mit früheren Setboni aus Dragonflight aktualisiert, damit es nicht zu Überlappungen oder Fehlern kommt. 'Manatee' gewährt keinen Manaverringerungseffekt mehr, wenn dessen Kanalisierung vor einer Begegnung in einem Schlachtzug oder einem Dungeon auf Mythisch+ begonnen wird. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Heilung von 'Nebelschwall' nicht wie vorgesehen erhöht wurde. Das Symbol von 'Schwall des Lebens' wurde geändert. Folgende Talente wurden entfernt: Essenz-Born Ausschöpfen Brunnen des Lebens Umwölkter Fokus Windläufer Neues Talent: 'Beifallsruf': 'Tritt der aufgehenden Sonne' erhöht den Schaden, den eurer Ziel durch Euch erleidet, 12 Sek. lang um 4 %. Mehrere Instanzen können sich überlappen. Neues Talent: 'Rausch von Xuen': Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, 'Rausch von Xuen' zu aktivieren und ein Sperrfeuer tödlicher Hiebe zu entfesseln, die körperlichen Schaden in einem Kegel von 10 Metern verursachen. Durch die Beschwörung von Xuen, dem Weißen Tiger, wird 'Rausch von Xuen' aktiviert. Neues Talent: 'Kampfkunstkombi': 'Blackout-Tritt' erhöht den Schaden eures nächsten Einsatzes von 'Tigerklaue' um 10 %. Bis zu 12-mal stapelbar. Neues Talent: 'Mutiger Impuls': Der Effekt von 'Blackout-Tritt!' erhöht auch den Schaden eures nächsten Einsatzes von 'Blackout-Tritt' um 175 %. Neues Talent: 'Energieausbruch': Beim Verbrauchen von 'Blackout-Tritt!' besteht eine Chance von 100 %, dass 1 Chi erzeugt wird. Neues Talent: 'Sturmkraft': Ziele, die von 'Schlag des Windlords' getroffen werden, geraten ins Taumeln und werden so 10 Sek. lang verwundbar für eure Angriffe. Eure Fähigkeiten haben eine Chance von 100 %, das Ziel ein zweites Mal mit 10 % Effektivität zu treffen, während sie verwundbar sind. Diesen Schaden erleiden sie als Naturschaden. Neues Talent: 'Doppelte Bedrohung': Eure automatischen Angriffe haben eine Chance von 20 %, stattdessen das Ziel zu treten, dabei körperlichen Schaden zu verursachen und euren verursachten Schaden 5 Sek. lang um 5 % erhöhen. Neues Talent: 'Bewegungsschub': Der Schaden von 'Furorfäuste' wird um 100 % eures Tempos erhöht und 'Furorfäuste' verursacht mit jedem erfolgreichen Treffer 10 % mehr Schaden. Nachdem 'Furorfäuste' endet, wird die Geschwindigkeit eurer automatischen Angriffe 8 Sek. lang um 60 % erhöht. Neues Talent: 'Beorderte Elemente': 'Tritt der aufgehenden Sonne' verringert während 'Sturm, Erde und Feuer' die Chikosten 7 Sek. lang um 1 und 'Blackout-Tritt' verringert die Abklingzeit betroffener Fähigkeiten um 1 zusätzliche Sek. Die Aktivierung von 'Sturm, Erde und Feuer' setzt die verbleibende Abklingzeit von 'Tritt der aufgehenden Sonne' zurück und gewährt 2 Chi. Neues Talent: 'Schlagabfolge': Ihr habt eine 100 % Chance, 'Blackout-Tritt!' zu erlangen, nachdem ihr 'Chi-Jis Tanz' verbraucht. Neues Talent: 'Drehender Strudel': 'Wirbelnder Drachenschlag' hat eine Chance von 100 %, 'Chi-Jis Tanz' zu aktivieren, und seine Abklingzeit ist um 5 Sek. verringert. Neues Talent: 'Wissen des Verheerten Tempels': 'Wirbelnder Drachenschlag' gewährt 4 Stapel von 'Lehren des Klosters' und der Schaden wird um 20 % erhöht. 'Lehren des Klosters' kann jetzt bis zu 8-mal gestapelt werden. Neues Talent: 'Höchstfokussierter Jade': Der anfängliche Treffer von 'Jadefeuerstampfen' trifft jetzt 1 Ziel, aber verursacht 500 % mehr Schaden und Heilung. Neues Talent: 'Eins mit dem Wind': Verringert die Abklingzeit von 'Schlag des Windlords' um 10 Sek. und erhöht den Schaden der Fähigkeit um 20 %. Neues Talent: 'Rauferfokus': Die Abklingzeit von 'Tritt der aufgehenden Sonne' wird um 1 Sek. verringert und der Schaden von 'Blackout-Tritt' wird um 10 % erhöht. Neues Talent: 'Kämpferische Weisheit': Außerhalb des Kampfs pendelt sich euer Chi auf 2 ein, anstatt erschöpft zu werden. Alle 15 Sek. setzt euer nächster Einsatz von 'Tigerklaue' zusätzlich 'Schadensumleitung' ein und verursacht 100 % mehr Schaden. Ersetzt 'Schadensumleitung'. Neues Talent: 'Erinnerungen des Klosters': Die Chance, dass 'Tigerklaue' 'Blackout-Tritt!' aktiviert, ist um 15 % erhöht und der Verbrauch von 'Lehren des Klosters' gewährt euch 5 Sek. lang 1 % Tempo in Höhe der verbrauchten Stapel. Neues Talent: 'Jadefeuerfäuste': Am Ende der Kanalisierung eurer 'Furorfäuste' entfesselt ihr ein 'Jadefeuerstampfen'. Dieser Effekt kann nur einmal alle 20 Sek. auftreten. Teilt sich einen Entscheidungsknoten mit 'Jadefeuerstampfen'. Neues Talent: 'Wildheit': Kritische Trefferchance um 2 % erhöht. Dieser Effekt ist um 100 % erhöht, während 'Xuen, der Weiße Tiger' aktiv ist. Neues Talent: 'Macht des Donnerkönigs': 'Knisternder Jadeblitz' springt jetzt auf 4 zusätzliche Ziele über und seine Kanalisierungszeit ist um 50 % verringert. Neues Talent: 'Pfeilschneller Orkan': Nach eurem Einsatz von 'Schlag des Windlords', wird die globale Abklingzeit eurer nächsten 2 Einsätze von 'Tigerklaue' um 50 % verringert. Eure Schadenszauber und -fähigkeiten haben eine Chance, euch 1 Stapel von 'Pfeilschneller Orkan' zu gewähren. 'Glanz der Morgendämmerung' wurde überarbeitet: 'Tritt der aufgehenden Sonne' hat eine Chance in Höhe von 100 % eures Tempos, ein zweites Mal ausgelöst zu werden und dabei körperlichen Schaden zu verursachen sowie 1 Chi wiederherzustellen. 'Rauschender Jadewind' wurde überarbeitet: 'Schlag des Windlords' wirkt 'Mal des Kranichs' auf alle getroffenen Gegner und beschwört einen wirbelnden Tornado um euch herum, der allen Gegnern innerhalb von 8 Metern im Verlauf von 8 Sek. körperlichen Schaden zufügt. 'Jadefeuerstampfen' wurde überarbeitet: Schlägt heftig auf den Boden, um für 30 Sek. einen Jadeweg freizulegen, der die Bewegungsgeschwindigkeit im Effektbereich um 20 % erhöht, bis zu 5 Gegnern Naturschaden zufügt und bis zu 5 Verbündete innerhalb von 30 Metern des Pfads heilt. Bis zu 5 vom Weg erfasste Gegner erleiden zusätzlichen Schaden. 'Innerer Friede' wurde überarbeitet: Erhöht die maximale Energie um 30. Die Energiekosten von 'Tigerklaue' wurde um 5 verringert. 'Karmaberührung' wird jetzt auf Stufe 29 erlernt (war vorher ein Talent). 'Mal des Kranichs' wird jetzt auf Stufe 33 erlernt (war vorher ein Talent). 'Mal des Kranichs' betrifft nun nur das Primärziel jedes Schlags. 'Meisterschaft: Comboschläge' ist nun 20 % mehr effektiv. Der Effekt von 'Ermächtigter Tigerblitz' ist jetzt standardmäßig Teil von 'Xuen, der Weiße Tiger'. 'Wirbelnder Drachenschlag' fügt dem ersten getroffenen Ziel nun zusätzlichen Schaden zu und fügt Zielen über 5 Ziele hinaus verringerten Schaden zu. 'Schadensumleitung' und 'Chistoß' erzeugen kein Chi mehr. 'Schadensumleitung' und 'Chiwelle' lösen keine 'Comboschläge' mehr aus. 'Sturm, Erde und Feuer' löst nun 'Comboschläge' aus. Klone von 'Sturm, Erde und Feuer' kopieren nun Eure Einsätze von 'Tigerrausch'. 'Fliegender Schlangentritt' verursacht keinen Schaden mehr. 'Lehren des Klosters' ist jetzt bis zu 4-mal stapelbar (vorher 3-mal). 'Donnerfaust' erzeugt nun immer 4 Stapel von 'Donnerfaust' und zusätzliche Stapel 'Donnerfaust' für jedes weitere Ziel, das getroffen wird. 'Wirbelnder Kranichtritt' wird nun abgebrochen, wenn andere Zauber und Fähigkeiten eingesetzt werden, verhindert während seiner Dauer jedoch keine automatischen Angriffe mehr. 'Kraftübertragung' wird nicht mehr durch 'Rauschender Jadewind' gestapelt, dafür nun aber durch 'Wirbelnder Kranichtritt'. 'Kranichvortex' ist nun ein 1-Punkt-Talent, das den Schaden von 'Wirbelnder Kranichtritt' um 20 % erhöht und den Radius von 'Wirbelnder Kranichtritt' um 15 % erhöht. 'Freude des Beschwörers' erhöht das Tempo nun um 20 %, während die Fähigkeit aktiv ist (vorher 33 %). 'Xuens Band' verringert die Abklingzeit von 'Xuen den Weißen Tiger beschwören' um 0,2 Sek. (vorher 0,1 Sek.) pro Aktivierung von 'Comboschläge'. Die Chance, dass 'Chi-Jis Tanz' ausgelöst wird, wurde um 25 % verringert. 'Chi-Jis Tanz' kann nun 2-mal gestapelt werden. Die Energiekosten von 'Tigerklaue' wurden auf 60 erhöht (vorher 50). 'Jadefeuerharmonie' erhöht während seiner Dauer den Schaden und die erhaltene Heilung nun um 8 % (vorher 12 %). Die Heilung von 'Beleben' wurde um 30 % erhöht. Die Abklingzeit von 'Fliegender Schlangentritt' beträgt jetzt 30 Sek. (vorher 20 Sek.). Der zusätzliche 'Blackout-Tritt' von 'Schattenboxtreter' hat nun eine Effektivität von 80 % (vorher 100 %). 'Xuens Zorn' erhöht nun das Tempo, die Meisterschaft und die kritische Trefferchance um 3 % (vorher Tempo um 5 %) und beschwört Xuen, den Weißen Tiger für 10 Sek. (vorher 8 Sek.). Fähigkeiten, die von 'Chi-Jis Tanz' oder 'Blackout-Tritt!' beeinflusst werden, tragen nun zu 'Trinkhorndeckel', 'Spiritueller Fokus' und 'Herz der Jadeschlange' bei, als wäre ihr vollständiger Chiwert ausgegeben worden. Die folgenden Talente sind nun 1-Punkt-Talente: Berührung des Tigers Gehärtete Sohlen Aufsteigender Stern Folgende Talente wurden entfernt: Kräftige Schläge Fatale fliegende Guillotine Himmelsnadel Beschaulichkeit Verbotene Technik Weitreichender Wirbel Knochenstaubgebräu Abschwächung Staub im Wind Blitzende Fäuste Handflächenschläge Himmelsberührung Ermächtigter Tigerblitz

PALADIN Über alle Talentbäume hinweg wurden viele der Talente umpositioniert oder Freischaltpfade aktualisiert. Mehrere Anwendungen von 'Großes Richturteil' können überlappen. Dies funktioniert auch bei der mehrfachen Anwendung von Stapeln von 'Vergeltung'. Die Glyphe 'Leuchtender Vorreiter' funktioniert nun nur, wenn 'Aura des Kreuzfahrers' aktiv ist. 'Gleißendes Strahlen' funktioniert jetzt für 'Vergeltung' mit 'Göttlicher Hammer'. Folgende Talente wurden entfernt: Begnadigung des Kreuzfahrers Aura der Vergeltung Heilig Neues Talent: 'Licht des Märtyrers': Die Gesundheitsschwelle von 'Licht des Märtyrers' wird auf 70 % verringert und die Heilung durch 'Heiliger Schock' um zusätzliche 5 % für alle 5 Sek. erhöht, die 'Licht des Märtyrs' aktiv ist. Bis zu 3-mal stapelbar. Während eure Gesundheit unter 70 % liegt, heilt das Licht euch sofort jede Sekunde. Neues Talent: 'Vollendung': Die Chance, mit 'Wort der Herrlichkeit' und 'Licht der Morgendämmerung' kritisch zu heilen, wird, basierend auf der aktuellen Gesundheit des Ziels, um bis zu 30 % erhöht. Ziele mit niedriger Gesundheit haben eine höhere Chance, kritisch geheilt zu werden. Neues Talent: 'Befreiung': 'Wort der Herrlichkeit' und 'Licht der Morgendämmerung' haben eine Chance in Höhe eures Tempos, die Kosten eures nächsten Einsatzes von 'Heiliges Licht', 'Kreuzfahrerstoß' oder 'Richturteil' zu verringern. Neues Talent: 'Wahrheit obsiegt': 'Richturteil' heilt euch und seine Manakosten sind um 30 % verringert. 50 % der überschüssigen Heilung dieses Effekts wird auf 2 Verbündete innerhalb von 40 Metern übertragen. 'Funkelndes Strahlen' wurde überarbeitet: Beim Verbrauchen von Heiliger Kraft besteht eine Chance von 25 %, den Absorptionseffekt von 'Vom Licht gerettet' mit einer Effektivität von 30 % auszulösen, ohne die Abklingzeit des Zaubers zu aktivieren. 'Schutz des Lichts' wurde überarbeitet: Verbündete unter dem Einfluss von 'Flamme des Glaubens' erleiden 5 % weniger Schaden. 'Überfließendes Licht' wurde überarbeitet: 15 % der überschüssigen Heilung von 'Heiliger Schock' wird zu einem Absorptionsschild umgewandelt. Die Schildmenge kann 10 % eurer maximalen Gesundheit nicht überschreiten. 'Licht der aufgehenden Sonne' wurde überarbeitet: Nach dem Wirken von 'Zornige Vergeltung' werden eure nächsten 2 Einsätze von 'Heiliger Schock' 2 zusätzliche Male ausgelöst. Nach dem Wirken von 'Göttlicher Glockenschlag' werden eure nächsten 2 Einsätze von 'Heiliger Schock' 2 zusätzliche Male ausgelöst. 'Glorreiche Dämmerung' wurde überarbeitet: 'Heiliger Schock' hat eine Chance von 12 %, beim Einsatz eine Aufladung zu erstatten, und seine Heilung ist um 10 % erhöht. 'Licht des Märtyrers' wurde überarbeitet: Solange eure Gesundheit über 80 % liegt, wird die Heilung durch 'Heiliger Schock' um 20 % erhöht, belegt euch jedoch mit einer Heilungsabsorption in Höhe von 30 % des geheilten Werts, die verhindert, dass 'Flamme des Glaubens' euch heilt, bis sie sich aufgelöst hat. 'Segen des Sommers' wurde überarbeitet: Segnet einen Verbündeten für 30 Sek., was 20 % der gesamten Heilung in Schaden für einen Gegner in der Nähe umgewandelt wird. Außerdem werden 10 % des gesamten Schadens in Heilung für einen verwundeten Verbündeten innerhalb von 40 Metern umgewandelt. Die Zauberzeit von 'Heiliges Licht' wurde auf 2 Sek. verringert (vorher 2,5 Sek.). Die Heilung von 'Wort der Herrlichkeit' wurde um 25 % erhöht. Die Heilung von 'Licht der Morgendämmerung' wurde um 20 % erhöht. Die Heilung von 'Heiliger Schock' wurde um 20 % erhöht. Die Heilung von 'Tyrs Errettung' wurde um 15 % verringert. 'Flamme des Glaubens' überträgt jetzt 15 % der verursachten Heilung (vorher 25 %). 'Barriere des Glaubens' überträgt nun 20 % seiner Heilung in den Absorptionseffekt (vorher 25 %). 'Opfer des Gerechten' verringert nun die Abklingzeit von 'Segen der Aufopferung' um 15 Sek. (vorher 60 Sek.). 'Segen der Aufopferung' überträgt jetzt 30 % des erlittenen Schaden (vorher 20 %). 'Kreuzzug der Vergeltung' kostet keine Heilige Kraft mehr, gewährt während seiner Dauer eine zusätzliche Aufladung von 'Kreuzfahrerstoß' und seine Dauer ist um 3 Sek. erhöht. 'Macht des Kreuzfahrers' verringert jetzt zusätzlich die Abklingzeit von 'Richturteil'. 'Lichtinfusion' erhöht nun die Heilung von 'Heiliges Licht' (hat zuvor Heilige Kraft gewährt). 'Infloreszenz des Sonnenbrunnens' erhöht nun die durch 'Lichtinfusion' gewährte zusätzliche Heilung für 'Heiliges Licht' (hat zuvor Heilige Kraft gewährt). Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Heilung von 'Tyrs Errettung' von manchen Modifikatoren nicht beeinflusst wurde, wie beispielsweise 'Zornige Vergeltung'. Folgende Talente wurden entfernt: Hammer des Lichts Lichtschimmer Tagesanbruch Schutz 'Bastion des Lichts' wurde überarbeitet: Eure nächsten 5 Einsätze von 'Richturteil' erzeugen 2 zusätzliche Heilige Kraft. 'Refugium' wurde überarbeitet: Der Vorteil von 'Weihe' bleibt 4 Sek. lang bestehen, nachdem ihr den Bereich verlassen habt. 'Entschlossenheit des Kreuzfahrers' wurde überarbeitet: Ziele, die von 'Schild des Rächers' getroffen werden, fügen euch 10 Sek. lang 10 % weniger Nahkampfschaden zu. 'Kraft aus der Widrigkeit' gewährt nun 5 % Parieren pro Ziel (vorher 2 %). 'Licht der Titanen' ist nun ein 1-Punkt-Talent. Der regelmäßige Heileffekt beträgt nun einen Prozentsatz des ursprünglichen Wertes, statt basierend auf der Angriffskraft. 'Bollwerk der Ordnung' ist nun ein 1-Punkt-Talent. Vergeltung Neues Talent: 'Zu Asche verbrennen': Wenn 'Nachstrom der Wahrheit' kritisch trifft, wird seine Dauer um 2 Sek. verlängert. Eure sonstigen regelmäßigen Schadenseffekte fügen von 'Nachstrom der Wahrheit' betroffenen Zielen 30 % mehr Schaden zu. Neues Talent: 'Strahlender Ruhm': 'Kreuzzug'/'Zornige Vergeltung' wird durch 'Strahlender Ruhm' ersetzt. 'Strahlender Ruhm': 'Aschewelle' aktiviert 8/10 Sek. lang 'Zornige Vergeltung'/'Kreuzzug'. Pro verbrauchter Heiliger Kraft besteht eine Chance, 4/5 Sek. lang 'Zornige Vergeltung'/'Kreuzzug' auszulösen. 'Rechtschaffene Sache' wurde überarbeitet: Pro verbrauchter Heiliger Kraft besteht eine Chance von 6 %, die Abklingzeit von 'Klinge der Gerechtigkeit' abzuschließen. 'Kunst des Krieges' wurde überarbeitet: Eure automatischen Angriffe haben eine Chance von 20%, die Abklingzeit von 'Klinge der Gerechtigkeit' abzuschließen. Kritische Treffer erhöhen diese Chance um weitere 10 %. 'Göttlicher Hammer' wurde überarbeitet: Göttliche Hämmer wirbeln um euch und verbrauchen Heilige Kraft, um alle 2,2 Sek. Gegnern innerhalb von 8 Metern Strahlenschaden zuzufügen. Während die Fähigkeit aktiv ist, werden eure Fähigkeiten, die Heilige Kraft verbrauchen, 75 % schneller wiederaufgeladen, und erhöhen die Rate, mit der 'Göttlicher Hammer' beim Wirken trifft um 15 %. Verursacht ab dem 8. Ziel verringerten Schaden zu. Hat nun eine Abklingzeit von 2 Min. und der Schaden ist um 300 % erhöht. Die Grundrate von 'Göttlicher Hammer' beträgt nun 2,2 Sek. und skaliert mit Tempo (vorher 3 Sek.). 'Letzte Abrechnung' wurde überarbeitet: Erhöht den durch eure Heilige Kraft verbrauchende Einzelzielfähigkeiten erlittenen Schaden um 30 %. Erhöht den durch eure anderen Heilige Kraft verbrauchenden Fähigkeiten erlittenen Schaden um 15 %. 'Rächender Zorn' wurde überarbeitet: 'Hammer des Zorns' fügt Gegnern mit weniger als 35 % Gesundheit 50 % mehr Schaden zu. 'Meisterschaft: Hand des Lichts' wurde zu 'Meisterschaft: Urteil des Hochlords' umbenannt: Verleiht eurem 'Richturteil' eine Chance, das Ziel mit Licht zu beschießen und ihm Heiligschaden zuzufügen. 'Urteil des Hochlords' wurde zu 'Zorn des Hochlords' umbenannt. 'Zorn des Hochlords' wurde überarbeitet: 'Meisterschaft: Urteil des Hochlords' ist bei 'Richturteil' und 'Hammer des Zorns' 50/100 % effektiver. Falls euch 'Großes Richturteil' bekannt ist, wendet 'Richturteil' zusätzlich einen Stapel von 'Großes Richturteil' an. 'Adjudikation' wurde überarbeitet: Der kritische Schaden eurer Fähigkeiten wird um 5 % erhöht, und 'Hammer des Zorns' hat außerdem die Chance, 'Urteil des Hochlords' einzusetzen. 'Klingen des Lichts' wurde überarbeitet: 'Kreuzfahrerschläge', 'Richturteil', 'Hammer des Zorns' und eure Heilige Kraft verbrauchende Einzelzielschadensfähigkeiten verursachen jetzt Heiligschlagschaden, und eure Heiligschlagschaden verursachenden Fähigkeiten verursachen 5 % mehr Schaden. 'Göttlicher Richter' hat einen zusätzlichen Effekt: 'Meisterschaft: Urteil des Hochlords' und Fähigkeiten, die Heiligschlagschaden verursachen, gewähren euch einen Stapel 'Göttlicher Richter'. 'Sengendes Licht' hat nun einen zusätzlichen Effekt: 'Meisterschaft: Urteil des Hochlords' und Fähigkeiten, die Strahlenschaden verursachen, haben eine Chance, eine Explosion heiligen Feuers herabzurufen. 'Richter, Geschworener und Henker' wurde überarbeitet: Fähigkeiten, die Heilige Kraft erzeugen, haben eine Chance von 15 %, dafür zu sorgen, dass euer nächster Einsatz von 'Urteil des Templers' 3 zusätzliche Ziele zu 100 % Effektivität trifft. 'Richter, Geschworener und Henker' hebt nicht mehr 'Urteil des Templers' hervor, sondern hat stattdessen ein UI-Overlay. 'Templerstöße' wurde überarbeitet: 'Kreuzfahrerstoß' wird zu einer zweiteiligen Combo. 'Templerstoß' schlitzt einen Gegner auf, fügt ihm Heiligschlagschaden/Strahlenschaden zu und wird dann durch 'Templerschlitzer' ersetzt. 'Templerschlitzer' schlägt für Heiligschlagschaden/Strahlenschaden auf einen Gegner ein und verbrennt ihn für 50% des im Verlauf von 4 Sek. verursachten Schadens. 'Templerstöße' hat nun nur noch eine Aufladung (vorher 2 Aufladungen). Der regelmäßige Schadenseffekt von 'Templerschlitzer' rollt den verbleibenden Schadenswert nun über, wenn der Effekt aufgefrischt wird. Der Effekt von 'Nachstrom der Wahrheit' wird nun 'Aschewelle' hinzugefügt. 'Gesegnete Hämmer' von 'Adjudikation' werden nun vom Ziel eures 'Hammer des Zorns' beschworen. 'Todesurteil' lässt den Gegner 20 % des während seiner Dauer erlittenen Schadens erleiden, nachdem der Effekt ausläuft (vorher 30 %). Der Schaden von 'Todesurteil' zählt nicht mehr als regelmäßiger Schadenseffekt. 'Aegis des Schutzes' erhöht nun nur noch die Effektivität von 'Göttlicher Schutz' um 20 % (vorher 10 % und hatte sich auch auf 'Schild der Vergeltung' ausgewirkt). 'Ausmerzung' hält jetzt 9 Sek. lang an (vorher 6 Sek.). 'Ausmerzung' rollt den verbleibenden Schadenswert nun über, wenn der Effekt aufgefrischt wird. 'Allumfassendes Urteil' erhöht nun zusätzlich die Chancen eurer Richturteile, 'Urteil des Hochlords' auszulösen, um 50 %. 'Aschewelle' entsendet seine Kegelangriffe (inklusive 'Lodernde Flammen') nun in Richtung eurer Kamera statt der Richtung, in die euer Charakter schaut. Folgende Talente wurden entfernt: Nachstrom der Wahrheit

PRIESTER Über alle Talentbäume hinweg wurden viele der Talente umpositioniert oder Freischaltpfade aktualisiert. Neues Talent: 'Kauterisierende Schatten': Wenn euer 'Schattenwort: Schmerz' oder eure 'Läuterung des Bösen' ausläuft oder erneuert wird, wenn weniger als 5 Sek. übrig sind, wird ein Verbündeter innerhalb von 40 Metern geheilt. Neues Talent: 'Phantomreichweite': Erhöht die Reichweite der meisten Zauber um 15 %. 'Manipulation' wurde überarbeitet: Verringert den Schaden, den ihr von Zielen erleidet, die von 'Schattenwort: Schmerz', 'Läuterung des Bösen' oder 'Heiliges Feuer' betroffen sind, nun um 1/2 %. Die Heilung von 'Machtwort: Leben' wurde um 15 % erhöht. 'Leerententakel' wurzelt Ziele nun für 15 Sek. an (vorher 20 Sek.). Die Absorptionswerte von 'Machtwort: Schild' und 'Leuchtende Barriere' haben nun eine Varianz von 5 %, wie andere Heilzauber auch. Folgende Talente wurden entfernt: Gedankenspiele (wurde zu PvP-Talenten verlagert) Erschütterte Wahrnehmungen Disziplin 'Euphorie' erhöht die Absorption eurer nächsten 3 Einsätze von 'Machtwort: Schild' um 80 % (vorher 40 % und für 8 Sek.). Die Absorptionsmenge von 'Leuchtende Barriere' wurde um 400 % erhöht. 'Leuchtende Barriere' verringert den Absorptionswert nun ab mehr als 5 Zielen. Heilig Die Heilung von 'Gotteshymne' wurde um 400 % erhöht. 'Gotteshymne' verringert seine Heilung nun ab mehr als 5 Zielen. Schatten 'Gedankenschinden: Wahnsinn' verursacht nun 2 Sek. lang alle 0,5 Sek. Schaden (vorher 3 Sek. lang alle 0,75 Sek.). 'Gedankenschinden: Wahnsinn' erzeugt im Laufe seiner Dauer nun 12 Wahnsinn (zuvor 16). Der Schaden von 'Leerenstrom' wurde um 30 % erhöht. 'Schattengeschoss' ist nun eine Entscheidungsstelle mit der Option, es auf euer Ziel wirken zu lassen. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Reichweite von 'Psychische Verbindung' durch 'Phantomreichweite' nicht erhöht wurde.

SCHURKE Über alle Talentbäume hinweg wurden viele der Talente umpositioniert oder Freischaltpfade aktualisiert. Neues Talent: 'Schattenherz': 'Lebensraub' während 'Verstohlenheit' um 3 % erhöht. 'Akrobatische Attacken' wurde überarbeitet: Automatische Angriffe erhöhen den Schaden von automatischen Angriffen und die Bewegungsgeschwindigkeit 3 Sek. lang um 1 %. Kann bis zu einem Maximum von 10 % gestapelt werden. 'In Stücke schneiden' wird jetzt auf Stufe 18 erlernt (war vorher ein Meuchelntalent) und wird nun durch 'Vergiften'/'Tötung'/'Ausweiden' ausgelöst. 'Sparfuchs' verringert die Energiekosten eurer Finishing-Moves nun um 6 % (vorher 10 %). Die Effektdauer von 'Trickbetrug' beträgt nun 3/6 Sek. Jetzt ein Talent mit 2 Punkten. 'Geworfenes Reizmittel' verringert die Dauer von 'Blenden' nun um 70 % (vorher 40 %). Dadurch erhält es eine Dauer von 18 Sek., wenn es in einem Bereich eingesetzt wird. 'Schattentanz' wurde vom Klassentalentbaum zum Täuschungstalentbaum verlagert. 'Nachtpirscher' wurde entfernt. Meucheln Neues Talent: 'Schnelle Injektion': 'Vergiften' verursacht 10 % mehr Schaden, während der Effekt von 'Vergiften' aktiv ist. Neues Talent: 'Blutiges Strategem': Erhöht eure maximale Anzahl an Combopunkten um 1. Eure Finishing-Moves, die 5 oder mehr Combopunkte verbrauchen, haben verstärkte Effekte. Zusätzlich verursachen eure Finishing-Moves 5 % mehr Schaden. 'Gezackter Knochenstachel' wurde überarbeitet: (Passiv) Bereitet alle 30 Sek. einen 'Gezackten Knochenstachel' vor, bis zu einem Maximum von 3 Stapeln. 'Blutung' verbraucht einen Stapel, um einen Knochenstachel in das Ziel zu stecken: Verursacht körperlichen Schaden und alle 3 Sek. Blutungsschaden, bis das Ziel stirbt oder den Kampf verlässt. Erstattet einen Stapel, wenn das Ziel stirbt. Erzeugt 1 Combopunkt plus einen weiteren pro aktivem Knochenstachel. Der Initialschaden von 'Gezackter Knochenstachel' wurde um 24 % und der regelmäßige Schaden um 9 % verringert. Der gesamte Fähigkeitsschaden wurde um 15 % erhöht. 'In Stücke schneiden' wird jetzt auf Stufe 18 erlernt (war vorher ein Talent) und wird nun durch 'Vergiften' ausgelöst. Die Dauer des Effekts von 'Verbessertes Erdrosseln' wurde auf 6 Sek. erhöht (vorher 3 Sek.). Die Dauer des Effekts von 'Willkürliches Gemetzel' wurde auf 6 Sek. verringert (vorher 10 Sek.). Der Bonusschaden von 'Königsbann' pro Giftanwendung hat nun eine Obergrenze von 1000 % mit 50 Stapeln (vorher 1980 % mit 99 Stapeln). Der Basisschaden über Zeit von 'Königsbann' wurde um 6 % erhöht. Folgende Talente wurden entfernt: Sepsis Toxischer Rausch Gesetzloser Der Schaden von 'Meisterschaft: Main Gauche' wurde um 24 % erhöht. Der gesamte Fähigkeitsschaden wurde um 20 % erhöht. 'Ass im Ärmel' verleiht jetzt 4 Combopunkte (vorher 5). 'Adrenalinrausch' wurde überarbeitet: Erhöht, während es aktiv ist, die globale Abklingzeitrate nicht mehr um 25 %. Erhöht nun bei aktiver Beschleunigung eure globale Abklingzeitrate bis zu 25 %. Erhöht die Energieregeneration um 50 % (vorher 60 %). Effekt von 'Chancenberechnung' hat nun eine Grundchance von 10 % (vorher 8 %) und eine Dauer von 8 Sek. (vorher 5 Sek.), wird aber während 'Verstohlenheit' nicht mehr verdoppelt. 'Hinterlistige Oberhand' beeinflusst die Dauer von 'Zerhäckseln' nicht mehr und gewährt keine 3 Sek. Dauer von 'Trickbetrug' mehr (Einsatz von Verstohlenheitsfähigkeit). Die Effektivität von 'Meisterschützes Tötung' wurde auf 50 % verringert (vorher 75 %). 'Vielseitigkeit des Diebes' erhöht Vielseitigkeit jetzt um 3 % (vorher 4 %). Reichweite von 'Klingenwirbel' wurde auf 8 Meter erhöht (vorher Nahkampfreichweite). 'Sepsis' wurde entfernt. Täuschung 'Konzentration' wurde überarbeitet – Nach dem Übergang in die 'Verstohlenheit' gewährt euch eure nächste Fähigkeit, die Combopunkte erzeugt, volle Combopunkte. Der gesamte Fähigkeitsschaden wurde um 20 % erhöht. 'Belebender Schattenstaub' verringert die Abklingzeiten nun um 10/20 Sek. (vorher 15/30 Sek.). 'Schattenfokus' verringert die Kosten nun um 5 %. 'Schattentanz' wurde vom Klassentalentbaum zum Täuschungstalentbaum verlagert.

SCHAMANE Über alle Talentbäume hinweg wurden viele der Talente umpositioniert oder Freischaltpfade aktualisiert. Neue Fähigkeit: 'Himmelszorn' – Macht euch den Zorn des Windlords zu eigen, um einem verbündeten Ziel 1 Stunde lang 2 % Meisterschaft zu gewähren und dessen automatische Angriffe zu verstärken, sodass eine Chance von 20 % besteht, dass sie sofort erneut angreifen. Wenn sich das Ziel in eurer Gruppe oder eurem Schlachtzug befindet, werden alle betroffenen Mitglieder den Effekt erhalten. Auf Stufe 17 erlernbar. Neues Talent: 'Elementarwiderstand' – Heilung von 'Totem des heilenden Flusses' verringert den erlittenen Frost-, Feuer- und Naturschaden 3 Sek. lang um 6 %. Heilung von 'Totem des Wolkenbruchs' verringert den erlittenen Frost-, Feuer- und Naturschaden 3 Sek. lang um 3 %. Neues Talent: 'Erfrischendes Wasser' – Eure 'Heilende Woge' ist bei euch selbst 25 % effektiver. Neues Talent: 'Ziehende Stürme': 'Gewitter' kann jetzt auf Verbündete innerhalb von 40 Metern gewirkt werden und verringert die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern um 60 % und wirft Gegner um 25 % weiter. Neues Talent: 'Kampferprobte Winde' – Wenn ihr einen Zauber mit 'Windstoß' unterbrecht, erleidet ihr durch diese Zauberart 18 Sek. lang 15 % weniger Schaden. Dieser Effekt ist bis zu 2-mal stapelbar. Neues Talent: 'Umschließende Kälte' – 'Frostschock' verlangsamt die Ziele um zusätzliche 10 % und die Dauer ist um 2 Sek. erhöht. Neues Talent: 'Arktischer Schneesturm' – Gegner innerhalb von 10 Metern eures 'Frostschocks' werden um 30 % verlangsamt. Neues Talent: 'Aufsteigende Luft' – Die Abklingzeit des Totems des 'Windsturms' ist um 30 Sek. verringert und die Bewegungsgeschwindigkeitseffekte dauern 2 Sek. zusätzlich. Neues Talent: 'Ermächtigte Verstärkungen' – Erhöht die Effekte eurer Waffenverstärkungen um 20 %. Neues Talent: 'Totem des Steinbollwerks' – Beschwört 30 Sek. ein 'Erdtotem' vor dem Zauberwirker, wodurch der Zauberwirker ein Schild erhält, das 10 Sek. Schaden absorbiert und zusätzlich wird alle 5 Sek. eine Absorption gewährt. 2 Min. Abklingzeit. Neues Talent: 'Strahlstrom' – Der Bewegungsgeschwindigkeitsbonus des 'Totems des Windsturms' wird um 10 % erhöht und entfernt jetzt Verlangsamungseffekte. Neues Talent: 'Urzeitliche Bindung' – Während ihr ein Elementar aktiviert habt, ist der von euch erlittene Schaden um 5 % verringert. 'Voodoomeisterschaft' wurde überarbeitet – Während der Dauer von 'Verhexen' und für 6 Sek. nachdem der Effekt endet, wird euer Ziel von 'Verhexen' um 70 % verlangsamt. Verringert die Abklingzeit von 'Verhexung' um 15 Sek. Die Abklingzeit von 'Windböe' wurde auf 20 Sek. verringert (vorher 30 Sek.). Die folgenden Talente sind nun 1-Punkt-Talente: Totemische Konzentration Elementarer Schutz Wächter der Natur Winde von Al'Akir Zorn der Natur Kraft der Totems Folgende Talente wurden entfernt: Mit dem Fluss Totem der Steinhaut Totem der beruhigenden Winde Abwehr der Ahnen Wogende Schilde Wirbelnde Strömungen Schlaghagel (ist jetzt ein Verstärkungstalent) Waffe des Mahlstroms (wird für Verstärkungsschamanen nun durch Stufenaufstieg erlernt) Lavasog (wird für Elementar- und Wiederherstellungsschamanen nun durch Stufenaufstieg erlernt) Elementar Neues Talent: 'Fusion der Elemente': Nachdem ihr 'Eisfuror' eingesetzt habt, setzt ihr beim nächsten Einsatz eines Natur- und eines Feuerzaubers zusätzlich 'Elementarschlag' mit 60 % Effektivität gegen euer Ziel ein. Neues Talent: 'Stürmende Raserei' – Nach dem Einsatz von 'Erdschock', 'Elementarschlag' oder 'Erdbeben' hat euer nächster Einsatz von 'Kettenblitzschlag' oder 'Blitzschlag' eine um 40 % verringerte Zauberzeit. Hat bis zu 2 Ladungen. Neues Talent: 'Elementareinigkeit' – Während ein Feuerelementar aktiv ist, verursacht ihr 10 % mehr Naturschaden. Während ein Feuerelementar aktiv ist, verursacht ihr 10 % mehr Feuerschaden. Neues Talent: 'Elektrischer Leiter' – Während 'Blitzschlagschild' aktiv ist, verursacht ihr 8 % mehr Naturschaden. Neues Talent: 'Unvergängliche Elemente' – Erhöht die Dauer eurer Elementare um 20 %. Neues Talent: 'Donnerschlagschutz' – Verstärkt euren Schild für 1 Stunde mit dem Element des Blitzes, sodass 'Blitzschlag' und 'Kettenblitzschlag' eine Chance haben, 2-mal 'Donnerschlag' auf euer Ziel herabzurufen, was ihm Naturschaden zufügt. Neues Talent: 'Irdene Wut' – Eure Schadenszauber bringen die Erde um euch herum dazu, euch 6 Sek. lang zu Hilfe zu eilen und eurem zuletzt angegriffenen Ziel wiederholt Naturschaden zuzufügen. Neues Talent: 'Echo der Elementare': Wenn euer Sturmelementar oder Feuerelementar ausläuft, hinterlässt er einen geringeren Elementar, der eure Gegner für 15 Sek. weiter angreift. Neues Talent: 'Erster Aszendent' – Verringert die Abklingzeit von 'Aszendenz' um 60 Sek. Neues Talent: 'Präeminenz' – Erhöht euer Tempo um 25 %, während 'Aszendenz' aktiv ist, und erhöht die Dauer um 3 Sek. Neues Talent: 'Furor des Sturms' – Wenn ihr 'Sturmhüter' aktiviert, beschwört ihr einen mächtigen Blitzelementar, der 8 Sek. lang an eurer Seite kämpft. 'Urzeitliche Wut' wurde überarbeitet – Erhöht nun den Schadensbonus für kritische Treffer von 'Elementarfuror' um 25 %. 'Eisfuror' wurde überarbeitet – Wenn ihr 'Lavaeruption' einsetzt, besteht eine Chance, dass euer nächster 'Frostschock' durch 'Eisfuror' ersetzt wird. Dieser Effekt ist bis zu 2-mal stapelbar. 'Eisfuror' verstärkt nun die nächsten 2 Frostschocks (vorher 4). 'Meisterschaft: Elementarüberladung' wurde überarbeitet – Erhöht nun sämtlichen verursachten körperlichen Schaden und Elementarschaden. Der Schaden von 'Elementarüberladung' beträgt nun 25 % des normalen Schadens (vorher 85 %). 'Lavawoge' wird jetzt auf Stufe 12 erlernt (war vorher ein Klassentalent). 'Überflutung' wird jetzt auf Stufe 14 erlernt (war vorher ein Elementartalent). Sämtlicher verursachte Schaden wurde um 30 % erhöht. Die Auslösungschance von 'Lavawoge' und 'Sengende Flammen' skaliert nun mit der Anzahl der Ziele, auf die 'Flammenschock' wirkt. Bei einem Einzelziel sollte es etwas öfter auslösen, bei mehreren Zielen sollte es weniger oft auslösen. 'Blitzender Einschlag' erhöht nun auch die Chance auf kritische Treffer von 'Blitzschlag' und 'Kettenblitzschlag' um 10 %. 'Anschwellender Mahlstrom' erhöht den Schaden von 'Erdschock', 'Elementarschlag' und 'Erdbeben' um 5 %. 'Meister der Elemente' erhöht nun den Schaden des nächsten Zaubers um 15 % (vorher 10 %/20 %). 'Echokammer' erhöht nun den Schaden von Elementarüberladungen um 10 % (war 8 %/ 15 %). 'Macht des Mahlstroms' führt nun dazu, dass der nächste 'Blitzschlag' oder der nächste 'Kettenblitzschlag' eine Elementarüberladung auslöst (vorher 2). Bis zu 2-mal stapelbar. 'Magmakammer' ist jetzt bis zu 10-mal stapelbar (vorher bis zu 20-mal). 'Elementares Gleichgewicht' verursacht nun 10 % Schadensbonus (vorher 8 %/15 %). 'Elementares Gleichgewicht' verfügt nicht mehr über eine Schwächungsverfolgung. 'Auge des Sturms' reduziert die Mahlstromkosten von 'Erdschock' und 'Erdbeben' um 5 und 'Elementarschlag' um 10. Die folgenden Fähigkeiten von Erzeugung von Mahlstrom wurden überarbeitet: 'Blitzladung' ist nun 6 (vorher 8). 'Blitzschlagüberladung' ist nun 2 (vorher 3). 'Kettenblitz' ist nun 2 pro getroffenem Ziel (vorher 4). 'Kettenblitzüberladung' ist nun 1 pro getroffenem Ziel (vorher 3). 'Lavaeruption' ist nun 8 (vorher 10). 'Lavaeruptionsüberladung' ist nun 3 (vorher 4). 'Eisfuror' ist jetzt 12 (vorher 25). 'Eisfurorüberladung' ist nun 4 (vorher 12). Durch 'Eisfuror' verstärkte 'Frostschocks' sind nun 10 (vorher 14). 'Fließende Macht' erhöht die Erzeugung von Mahlstrom von Überladungen nicht mehr. 'Erdbeben' ist nun eine Entscheidungsstelle mit der Option, es auf euer Ziel wirken zu lassen. Alle Talente sind nun 1-Punkt-Talenkte. Folgende Talente wurden entfernt: Bebende Risse Fokussierte Einsicht Erfrischende Wasser Urzeitliche Bindung Ruf des Donners Ruf des Feuers Elektrifizierte Schocks Lavarückstrom des Windsprechers Eid des Scharfsehers Weiter hinaus Strömendes Magma Urzeitlicher Sog Verstärkung 'Waffe des Mahlstroms' wird jetzt auf Stufe 10 erlernt und wurde aus dem Talentbaum entfernt. 'Wildes Anspringen' wird jetzt auf Stufe 14 erlernt und wurde aus dem Verstärkungsbaum entfernt. 'Schlaghagel' wurde vom Klassentalentbaum zum Verstärkungsbaum verlagert. Folgende Talente wurden entfernt: Totem des Windzorns Fokussierte Einsicht Erfrischende Wasser Wiederherstellung Neues Talent: 'Flutwasser' – Wenn ihr 'Heilender Regen' einsetzt, wird jeder mit eurer 'Springflut' belegte Verbündete geheilt. Neues Talent: 'Erster Aszendent' – Verringert die Abklingzeit von 'Aszendenz' um 60 Sek. Neues Talent: 'Präeminenz' – Erhöht euer Tempo um 25 %, während 'Aszendenz' aktiv ist, und erhöht die Dauer um 3 Sek. Neues Talent: 'Reaktiver Schutz' – Beim Erneuern von 'Erdschild' wird euer Ziel pro fehlendem Stapel von 'Erdschild' geheilt. Beim Erneuern von 'Wasserschild' erhaltet Ihr für jeden fehlenden Stapel von 'Wasserschild' Mana zurück. Neues Talent: 'Wildwasser' – Eure kritischen Heilungen haben eine Effektivität von 215 % anstatt der üblichen 200 %. Neues Talent: 'Sprudelnde Geister' – 'Geistverbindung' verringert erlittenen Schaden zusätzlich um 5 % und stellt die Gesundheit aller Verbündeten in der Nähe wieder her, 1 Sek. nachdem sie Schaden erlitten. Die Heilung von 'Sprudelnde Geister' lässt über 5 Ziele hinaus nach. 'Gezeitentotem des Geistwandlers wurde überarbeitet' – Nach dem Einsatz des 'Totems der Manaflut' wird die Zauberzeit eurer nächsten 3 Einsätze von 'Heilende Woge' um 100 % und ihre Manakosten um 50 % verringert. 'Meister der Elemente' wurde überarbeitet – Das Wirken von 'Lavaeruption' erhöht nun die Heilung eurer nächsten 'Heilenden Woge' um 30 %, bis zu 2-mal stapelbar. 'Heilende Woge' belegt einen Gegner in der Nähe mit 'Flammenschock', wenn die Fähigkeit von 'Meister der Elemente' verstärkt ist. 'Verbesserte Waffe der Lebensgeister' wurde überarbeitet – 'Lebensgeister' erhält 150 % zusätzliche Vorteile von 'Meisterschaft: Tiefe Heilung'. 'Lebensgeister' erhält % zusätzliche Vorteile von 'Meisterschaft: Tiefe Heilung'. 'Heilende Woge' löst bei ihrem Ziel immer 'Lebensgeister' aus. 'Irdene Harmonie' wurde überarbeitet – 'Erdschild' verringert den erlittenen Schaden um 5 % und die Heilung von 'Erdschild' wird um bis zu 150 % erhöht, während die Gesundheit des Ziels abnimmt. Der maximale Nutzen wird bei weniger als 50 % Gesundheit erreicht. 'Platzregen' wurde überarbeitet – Das Wirken von 'Heilender Regen' aktiviert 'Platzregen', was es euch ermöglicht, innerhalb von 6 Sek. 'Platzregen' zu wirken. 'Platzregen': Ein Wasserschwall am Zielort heilt bis zu 5 verletzte Verbündete innerhalb von 12 Metern und erhöht ihre maximale Gesundheit 6 Sek. um 10 %. 'Lebender Fluss' wurde überarbeitet – Erhöht nun die Heilung von 'Totem des heilenden Flusses' um 100 %, was im Laufe der Effektdauer abnimmt. 'Lavawoge' wird jetzt auf Stufe 12 erlernt (war vorher ein Klassentalent). Die Heilung von 'Totem der Heilungsflut' wurde um 400 % erhöht. 'Totem der Heilungsflut' verringert seine Heilung nun ab mehr als 5 Zielen. 'Flutkontrolle' verringert nun die Abklingzeit von 'Totem der Heilungsflut' um 45 Sek. (zuvor 30 Sek.). Erhöht den Radius des 'Totems der Manaflut' um 40 Meter. Erwachen der Ahnen now auslöser zum 20% sockel felix and increases to a 40% felix wann aktivierung by a Kritischer Trefferwert. 'Wassertotemmeisterschaft' wird nun durch Zufall aktiviert, aber der Effekt wurde auf 3 Sek. Reduktion erhöht. 'Wasserschild' hat jetzt 9 Aufladungen (vorher 3). Die Abklingzeit von 'Urzeitliche Welle' wurde auf 30 Sek. verringert (vorher 45 Sek.). 'Heilender Regen' heilt jetzt 5 Ziele (vorher 6) und die Heilung wurde um 17 % erhöht. 'Säureregen' verursacht nun Schaden an 5 Gegnern (vorher 6) und der Schaden ist um 16 % erhöht. 'Überlaufende Küsten' heilt jetzt 5 Ziele (vorher 6) und die Heilung wurde um 14 % erhöht. Die Boni der Klassensets der Saison 4 von Dragonflight wurden auf die Boni der Klassensets von Saison 3 von Dragonflight aktualisiert: Setbonus (2 Teile): 'Kettenheilung', 'Heilende Woge' und 'Welle der Heilung' markieren ihr Hauptziel mit einem 'Gezeitenreservoir', wodurch es 15 Sek. lang 15 % eurer durch 'Springflut' verursachten Heilung erhält. Setbonus (4 Teile): 'Springflut' ruft 25 % mehr Heilung hervor. Wenn 'Springflut' auf demselben Ziel wie 'Gezeitenreservoir' aktiv ist, hat der regelmäßige Heileffekt von 'Springflut' eine um 6 % erhöhte Chance, eine neue 'Springflut' auf einem Verbündeten in der Nähe auszulösen. Kommentar der Entwickler: Im Pre-Patch von The War Within hatten wir mehrere Klassensets von Saison 4, die zu Spezialisierungstalenten umgewandelt wurden. Um mögliche Komplikationen zu vermeiden, haben wir die betroffenen Klassensets mit früheren Setboni aus Dragonflight aktualisiert, damit es nicht zu Überlappungen oder Fehlern kommt. Die folgenden Talente sind nun 1-Punkt-Talente: Gezeitenbringer Regenguss Verbesserte Waffe der Lebensgeister 'Segen des Wellensprechers' ist nun ein 2-Punkt-Talent. Folgende Talente wurden entfernt: Verbesserte urzeitliche Welle Stürzende Wellen Anhaltende Wellen Hallende Wasser Schnellflutung Sturmhüter Erfrischende Wasser

HEXENMEISTER Über alle Talentbäume hinweg wurden viele der Talente umpositioniert oder Freischaltpfade aktualisiert. Neues Talent: 'Pakt der Unersättlichkeit' – Gesundheitssteine, die ihr für euch selbst beschwört, sind nun dämonische Gesundheitssteine und können im Kampf mehrfach verwendet werden. Mit dämonischen Gesundheitssteinen kann nicht gehandelt werden. Neues Talent: 'Rasche Erschaffung' – Verringert die Zauberzeit von 'Seelenstein' und 'Gesundheitsstein herstellen' um 50 %. Neues Talent: 'Dämonische Taktiken' – Erhöht die kritische Trefferchance für Nahkampfangriffe und Zauber von euch und eurem beschworenen Dämon um 2 %. 'Teufelspakt' wurde überarbeitet – Die Abklingzeit von 'Teufelsbeherrschung' wurde um 60 Sek. verringert und ist nun ein 1-Punkt-Talent (vorher 2-Punkte-Talent). 'Höllisches Schreiten' wurde überarbeitet – Verringert nun den verursachten Schaden von 'Brennender Ansturm' um 10 %. 'Brennender Ansturm' erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit zusätzlich um 20 %. und ist nun ein 1-Punkt-Talent (vorher: 2). 'Seelensauger' ist nun ein Talent (wurde auf Stufe 10 erlernt). 'Weltliche Ängste' verfügt nun über einen visuellen Effekt. 'Seelenverbindung' ist nun ein 1-Punkt-Talent. Folgende Talente wurden entfernt: Grimoire der Synergie Blick des Inquisitors Seelenbewahrer beschwören Profaner Handel Gebrechen Neues Talent: 'Gerissene Grausam' – Unheilvolle Euphorie kann nun eine 'Schattenblitzsalve' auslösen, 5 Gegnern innerhalb von 10 Metern Eures derzeitigen Ziels Schaden zufügen. Neues Talent: 'Umarmung des Beschwörers' – Erhöht den von euren Zaubern und eurem Dämon verursachten Schaden um 3 %. Neues Talent: 'Umarmung des Todes' – Erhöht die Heilung von 'Blutsauger' um 30 %, während eure Gesundheit bei höchstens 35 % liegt Der Schaden von 'Agonie', 'Verderbnis', 'Instabiles Gebrechen' und 'Unheilvolle Euphorie' ist um 10 % erhöht, wenn die Gesundheit eures Ziels bei höchstens 35 % liegt. Neues Talent: 'Aufgegeben' – 'Agonie' hat eine um das 1,25-fache erhöhte Chance, einen Seelensplitter zu erzeugen. Neues Talent: 'Verbesserter Schattenblitz' – Die Zauberzeit von 'Schattenblitz' ist um 15 % verringert und 'Schattenblitz' verursacht nun 20 % mehr Schaden. Neues Talent: 'Flüchtige Agonie' – 'Erfrischende Agonie'' mit weniger als 10 verbleibenden Sek. verursacht an seinen Zielen und Gegnern innerhalb von 10 Metern Schattenschaden. Neues Talent: 'Umarmung des Beschwörers' – Erhöht den von euren Schattenzaubern und eurem Dämon verursachten Schaden oder entzogener Gesundheit um 3 %. Neues Talent: 'Verwünschung' – Erhöht die kritische Trefferchance von 'Agonie', 'Verderbnis' und 'Instabiles Gebrechen' um 10 %. Neues Talent: 'Ansteckung' – Erhöht den kritischen Schaden von 'Agonie', 'Verderbnis' und 'Instabiles Gebrechen' um 20 %. Neues Talent: 'Auslese' – Erhöht den Schaden von 'Unheilvolle Euphorie' pro getroffenem Gegner um 8 %, bis zu 5 Gegner. Neues Talent: 'Machterfülltes instabiles Gebrechen' – Verringert die Zauberzeit von 'Instabiles Gebrechen' um 10/20 % und der Schaden von 'Instabiles Gebrechen' hat eine Chance von 5/10 %, einen Seelensplitter zu erzeugen. Neues Talent: 'Auslöschung' – Entfesselt heimtückische Magie auf die Seele des Ziels und fügt ihm Schattenschaden im Verlauf von 3 Sek. zu. Verursacht für jeden aktiven regelmäßigen Schadenseffekt auf dem Ziel 10 % mehr Schaden, bis zu 30 %. Kostet 2 Seelensplitter. 45 Sek. Abklingzeit. Neues Talent: 'Verbesserter Heimsuchung' – Erhöht den Schaden von 'Heimsuchung' um 35 % und verringert dessen Zauberzeit um 25 Sek. 'Heimsuchung' wendet nun 'Schattenumschlingung' an. Neues Talent: 'Unheilvolles Omen' – Das Wirken von 'Seelenfäule' gewährt 3 Anwendungen von 'Unheilvolles Omen'. Eure nächste 'Unheilvolle Euphorie' verursacht 20 % mehr Schaden und verlängert die regelmäßigen Schadenseffekte und 'Heimsuchung' um 2 Sek. Neues Talent: 'Unheilvolle Berührung' – 'Unheilvolle Euphorie' fügt jedem Ziel, das es betrifft, zusätzlich Schattenflammenschaden zu. Neues Talent: 'Schwäche' – Die Anzahl der durch 'Übler Makel' angewandten Stapel von 'Agonie' wird um 4 erhöht. Gegner, die durch 'Phantomsingularität' Schaden erleiden, erleiden während dessen Dauer 10 % mehr Schaden durch euch. Neues Talent: 'Verbesserte unheilvolle Euphorie' – Verringert die Zauberzeit von 'Unheilvolle Euphorie' um 10/20 % und erhöht den Schaden um 5/10 %. Neues Talent: 'Unersättliche Gebrechen ' – Kritische Treffer durch 'Agonie', 'Verderbnis' und 'Instabiles Gebrechen' haben eine Chance, 'Nachtsturz' auszulösen. Neues Talent: 'Beständige Unstabilität' – Die Zauberzeit von 'Instabiles Gebrechen' ist um 20 % verringert. Wenn ihr 'Instabiles Gebrechen' erneuert, während 8 oder weniger Sek. verbleiben, erleidet das Ziel Schattenschaden. 'Lebensentzug' wurde überarbeitet – Verderbnis verursacht 20 % mehr Schaden und heilt euch im Wert von 5 % Eures verursachten Schadens. 'Unheilvolle Saat' wurde überarbeitet – Schaden von 'Unheilvolle Euphorie' um 4/8 % erhöht. Ausbruchsschaden um 10/20 % erhöht. 'Böswilliger Visionär' wurde überarbeitet – Erhöht den Schaden eures 'Dunkelblicks' um 70 %. Wenn 'Dunkelblick' regelmäßige Schadenseffekte verursachte, versengt er auch das Ziel und fügt ihm Schattenschaden zu. 'Schattenumschlingung' wurde überarbeitet – 'Schattenblitz'/'Seelendieb' wenden 'Schattenumschlingung' an, erhöhen euren verursachten Schaden am Ziel 16 Sek. um 4/2 %. Bis zu 2-/4-mal stapelbar. 'Unheilvolle Euphorie' wird jetzt auf Stufe 43 erlernt (war vorher ein Talent) und verursacht Schattenflammenschaden. 'Aufgegeben' führt nun dazu, dass 'Agonie' die 1,1-fache Chance hat, einen Seelensplitter zu erschaffen (vorher 1,25). 'Flüchtige Agonie' verursacht ab dem 8. Ziel verringerten Schaden. Der Schaden von 'Heimsuchung' wurde um 230 % erhöht. Diese Veränderung wirkt sich nicht auf PvP aus. Die Boni der Klassensets der Saison 4 von Dragonflight wurden auf die Boni der Klassensets von Saison 1 von Dragonflight aktualisiert: Setbonus (2 Teile): Wenn 'Agonie' einen Seelensplitter gewährt, besteht eine Chance, 'Grausame Inspiration' zu erhalten, was Euer Tempo für 6 Sek. um 12 % erhöht. Setbonus (4 Teile): 'Grausame Inspiration' gewährt zudem 2 Aufladungen von 'Grausame Offenbarung', bis zu einem Maximum von 5 Aufladungen. Jede Aufladung von 'Grausame Offenbarung' erhöht den Schaden eures nächsten Einsatzes von 'Unheilvolle Euphorie' oder 'Saat der Verderbnis' um 40 %. Kommentar der Entwickler: Im Pre-Patch von The War Within hatten wir mehrere Klassensets von Saison 4, die zu Spezialisierungstalenten umgewandelt wurden. Um mögliche Komplikationen zu vermeiden, haben wir die betroffenen Klassensets mit früheren Setboni aus Dragonflight aktualisiert, damit es nicht zu Überlappungen oder Fehlern kommt. Die folgenden Talente sind nun 1-Punkt-Talente: Xavius' Schachzug Konzentrierte Bosheit Ausdörrender Blitz Verbesserte unheilvolle Euphorie Die folgenden Talente sind nun 2-Punkte-Talente: Ausdörrender Blitz Folgende Talente wurden entfernt: Pandemische Beschwörung Aussaat Seelentausch Verdammnisblüte Schreckensberührung Seelenflamme Quälende Verderbnis Erbeutete Lebenskraft Gier des Seelenfressers Plan des Großhexenmeisters Grimmige Reichweite Heimgesuchte Seele Unausweichliches Ableben Ermächtigtes instabiles Gebrechen Dämonologie Neues Talent: 'Schattenzauberer' – Erhöht den Schaden von 'Hand von Gul'dan' um 20 % und den Schaden von 'Dämonenblitz' um 10 %. Neues Talent: 'Pakt der Eredar' – Wenn 'Verdammnis' ausläuft, besteht eine Chance, dass ihr eine Verdammniswache beschwört, die 5-mal 'Verdammnisblitz' einsetzt, bevor sie wieder verschwindet. Jeder 'Verdammnisblitz' verursacht Schattenschaden. Neues Talent: 'Mal von Shatug' – Euer 'Finsteres Scheusal beschwören' wird zu 'Schattenhund beschwören' und erlernt folgende Fähigkeit: 'Düsternis Schlitzen' – 'Mit Klauen und Zähnen' ist mit heimtückischer Schattenmagie durchtränkt, wodurch die Nahkampfangriffe des Düsterhunds über 6 Sek. Schattenschaden verursachen. Wenn dieser Effekt erneut angewendet wird, wird jeglicher verbleibende Schaden dem neuen 'Düsterer Schlitzer' hinzugefügt. Neues Talent: 'Flammenberührt' – Erhöht das Angriffstempo eurer Schreckenspirscher um 20 % und ihre kritische Trefferchance um 15 %. Neues Talent: 'Schattenrune' – Erhöht sämtlichen Schaden, den euer Begleiter verursacht, um 4 %. Verringert die Zauberzeit von 'Schattenblitz' um 25 % und erhöht den Schaden der Fähigkeit um 40 %. Neues Talent: 'Dämonische Brutalität' – Kritische Treffer eurer Zauber und Dämonen verursachen 4 % mehr Schaden. Neues Talent: 'Dämonisches Können' – Erhöht das Angriffstempo eures primären Dämons um 25 %. Neues Talent: 'Verbesserte dämonische Taktiken' – Erhöht die kritische Trefferchance eurer primären Teufelswache um 30 % eurer kritischen Trefferchance. Neues Talent: 'Mal von F'harg' – Euer 'Finsteres Scheusal beschwören' wird zu 'Aschenhund beschwören' und erlernt folgende Fähigkeit: 'Höllische Präsenz' – Umhüllt von den ewig lodernden Flammen des Abgrunds, was Gegnern innerhalb von 10 Metern jede Sekunde Feuerschaden zufügt. Neues Talent: 'Berührung der Schatten' – 'Tückischer Schlund' lässt das Ziel 20 % zusätzlichen Schaden durch eure Dämonen erleiden. Neues Talent: 'Schandmaul' – Erhöht den Schaden eures Finsteren Scheusals um 20 % und der 'Gallespeier' eures Scheusals verursacht 'Tückischer Schlund'. Neues Talent: 'Gambit des Hundemeisters' – Eure 'Schreckenspirscher' verursachen 50 % mehr Schaden, solange euer 'Finsteres Scheusal' aktiv ist. Neues Talent: 'Blutinvokation': 'Kraftentzug' erhöht den Schaden von 'Dämonenblitz' um zusätzliche 25 %. Neues Talent: 'Teuflische Opfergabe' – Schaden von 'Grimoire: Teufelswache' zusätzlich um 10 % erhöht und ihr erhaltet einen dämonischen Kern, wenn 'Grimoire: Teufelswache' endet. Neues Talent: 'Ewige Verdammnis' – Stapel von 'Dämonischer Kern' verringern die Dauer von 'Verdammnis' um zusätzlich 2 Sek. Neues Talent: 'Drohende Verdammnis' – Erhöht den Schaden von 'Verdammnis' um 30 % und 'Verdammnis' beschwört bei Ablauf 1 Wildwichtel. 'Verdammnis' ist nun passiv und wurde überarbeitet – Wenn 'Dämonenblitz' einen dämonischen Kern verschlingt, belegt es das Ziel mit 'Drohende Verdammnis', fügt Gegnern innerhalb von 10 Metern des Ziels nach 20 Sek. Schattenschaden zu. Der Schaden wird jetzt bei Zielen über 8 Ziele hinaus verringert. Der Verbrauch eines 'dämonischen Kerns' verringert die Dauer von 'Verdammnis' um 2 Sek. 'Teuflische Herbeirufung' wurde überarbeitet – 'Seelenstoß' verursacht 20 % mehr Schaden und erzeugt einen Seelensplitter. Ihr habt nun eine Chance von 35 %, aus eurem beschworenen 'Schreckenspirscher' einen dämonischen Kern zu erzeugen, wenn er sich auflöst. (vorher 100 %). Die Abklingzeit von 'Finsteres Scheusal beschwören' wurde auf 30 Sek. verringert (vorher 45 Sek.). Die Abklingzeit von 'Dämonischen Tyrannen beschwören' wurde auf 1 Min. verringert (vorher 1 Min. 30 Sek.). Eure 'Teufelswache' greift nun sein Ziel an, wenn ihr 'Seelenstoß' benutzt. 'Strategem des Hundemeister' wurde in 'Tückischer Schlund' umbenannt und das Symbol wurde aktualisiert. Symbole für 'Schreckensruf' und 'Grimoire: Teufelswache' wurden aktualisiert. Die Boni der Klassensets der Saison 4 von Dragonflight wurden auf die Boni der Klassensets von Saison 1 von Dragonflight aktualisiert: Setbonus (2 Teile): Erhöht den Schaden von 'Dämonenblitz' und 'Teufelssturm' um 20 %. Setbonus (4 Teile): 'Dämonenblitz' hat eine Chance, euren nächsten Einsatz von 'Hand von Gul'dan' zu einem Spontanzauber werden zu lassen, der 150 % mehr Schaden verursacht. Kommentar der Entwickler: Im Pre-Patch von The War Within hatten wir mehrere Klassensets von Saison 4, die zu Spezialisierungstalenten umgewandelt wurden. Um mögliche Komplikationen zu vermeiden, haben wir die betroffenen Klassensets mit früheren Setboni aus Dragonflight aktualisiert, damit es nicht zu Überlappungen oder Fehlern kommt. Die folgenden Talente sind nun 1-Punkt-Talente: Wichtelrudelboss Umbralohe Pakt der Wichtelmutter Schreckensruf Dämonische Brutalität Flammenberührt Folgende Talente wurden entfernt: Dämonisches Wissen Netherportal Ner'zhuls Wille Gul'dans Ehrgeiz Gestohlene Kraft Mit harter Hand Dämonisches Können Biss des Schattens Infernalischer Befehl Teuflisch und stählern Schattenzauberer Unheilvoller Einschlag Kavitation Plan des Großhexenmeisters Zerstörung Neues Talent: 'Verheerung' – Erhöht die kritische Trefferchance eurer Zerstörungszauber um 5 %. Neues Talent: 'Glutsturm': Erhöht den Schaden eurer Feuerzauber um 2/4 % und verringert die Zauberzeit von 'Verbrennen' um 10/20 %. Neues Talent: 'Dezimierungsblitz' – Schleudert Blitze aus dezimierender Magie auf euer Ziel, die Schattenschaden verursachen und den Schaden eures nächsten Einsatzes von 3 'Einäschern' um 40 % erhöht. Schaden von 'Dezimierungsblitz' und der Bonus von 'Einäschern' werden erhöht, wenn sich die Gesundheit eures Ziels verringert. Neues Talent: 'Umarmung des Beschwörers' – Erhöht den von euren Zaubern und eurem Dämon verursachten Schaden um 3 %. Neues Talent: 'Willkürliche Flammen': 'Pyrolyse' erhöht den Schaden eures nächsten Einsatzes von 'Chaosblitz' um 5 % oder erhöht die kritische Trefferchance eures nächsten Einsatzes von 'Verbrennen' oder 'Seelenfeuer' um 35 %. Neues Talent: 'Brennende Verkümmerung' – Erhöht den Schaden von 'Schattenbrand' um 20 %. 'Schattenbrand' fügt Zielen mit 30 % Gesundheit oder weniger immer kritische Treffer zu. Neues Talent: 'Abscheuliche Grausamkeit' – Wenn 'Schattenbrand' ein Ziel mit 30 % oder weniger Gesundheit nicht tötet, wird seine Abklingzeit um 5 Sek. verringert. Neues Talent: 'Dämonenfeuermeisterschaft' – Erhöht den Schaden von 'Dämonenfeuer kanalisieren' um 30 % und lässt es seinen Schaden 35 % schneller zufügen. Neues Talent: 'Verbesserter Chaosblitz' – Erhöht den Schaden von 'Chaosblitz' um 10 % und verringert dessen Zauberzeit um 0,5 Sek. Neues Talent: 'Avatar der Zerstörung' – Beim Verbrauchen von 'Ritual des Ruins' wird ein Oberdämon für 8 Sek. beschworen. Überdämon generiert alle 0,5 Sek. 1 Seelensplitterfragment und wirkt 'Chaosblitz' auf das Ziel des Zauberwirkers, der Chaosschaden verursacht. Neues Talent: 'Dimensionszerfetzer' – 'Verbrennen' hat eine Chance, einen 'Dimensionsriss' zu erschaffen oder 'Dimensionsriss' wiederaufzuladen, wenn die Fähigkeit erlernt wurde. Neues Talent: 'Flammenriss' – 'Dimensionsriss' kann einen mächtigen 'Flammenriss' beschwören. Neues Talent: 'Lehren der Raumzeit' – Erhöht jeglichen verursachten Schaden um 5 %, solange ein Dimensionsriss offen ist. Neues Talent: 'Instabile Risse': Blitze aus dem 'Dimensionsriss' fügen Gegnern in der Nähe 25 % des verursachten Schadens als Feuerschaden zu. 'Ruin' wurde überarbeitet – Erhöht den kritischen Trefferschaden eurer Zerstörungszauber um 5/10 %. 'Inferno' wurde überarbeitet – Erhöht den Schaden von 'Feuerregen' um 20 % und verringert die Seelensplitterkosten um 1. 'Dezimierung' wurde überarbeitet – Eure kritischen Treffer haben eine Chance, die Abklingzeit von 'Seelenfeuer' abzuschließen und die Zauberzeit eures nächsten Einsatzes von 'Seelenfeuer' um 80 % zu verringern. 'Personifiziertes Chaos' wurde überarbeitet – 'Chaosblitz', 'Feuerregen' und 'Schattenbrand' profitieren immer von mindestens 70 % des maximalen Effekts von 'Meisterschaft: Chaotische Energien'. 'Verbrühende Flammen' wurde überarbeitet – Erhöht den Schaden von 'Feuerbrand' um 25 % und seine Dauer um 3 Sek. 'Chaosblitz' wird jetzt auf Stufe 10 erlernt (war vorher ein Talent). Die Abklingzeit von 'Höllenbestie beschwören' beträgt jetzt 2 Min. (vorher 3 Min.). 'Tobendes Dämonenfeuer' verlängert 'Feuerbrand' nun um 0,5 Sek. (vorher 0,2 Sek.) Von Oberdämon gewirkter 'Chaosblitz' erhält nicht mehr die aktiven Modifikatoren des Beschwörers. Der Tooltip von 'Oberdämon beschwören' wurde aktualisiert – Erzeugt alle 0,5 Sek. 1 Seelensplitterfragment und wirkt 'Chaosblitz' mit 80 % Effektivität auf das Ziel des Beschwörers. Der visuelle Effekt von 'Dimensionsriss' wurde aktualisiert. Die folgenden Talente sind nun 1-Punkt-Talente: Zu Asche verbrennen Meisterritualist Überwältigende Macht Höllisches Brandmal Hereinbrechendes Chaos Aschene Überreste Ausrottung Chaosfeuersbrunst Ruin Verbrühende Flammen Feuer und Schwefel Tobende Verwüstung Tobendes Dämonenfeuer Brennpunkt Glutstürme Folgende Talente wurden entfernt: Avatar der Zerstörung Chaosbringer Pandämonium Unendliches Chaos Verbesserter Feuerbrand Dezimierungsblitz Plan des Großhexenmeisters Flammenriss Lehren der Raumzeit Instabile Risse Höllisches Brandmal

KRIEGER Über alle Talentbäume hinweg wurden viele der Talente umpositioniert oder Freischaltpfade aktualisiert. Trainierte Reflexe wurden überarbeitet – Abklingzeit von 'Durch das Schwert umkommen', 'Rasende Regeneration', 'Schildwall', 'Zuschlagen', 'Einschreiten', 'Zauberreflexion' und 'Sturmblitz' wurde um 5 % verringert. 'Langer Atem' erhält einen zusätzlichen Effekt – Wenn eure Gesundheit bei unter 35 % liegt, wird jede Sek. 1 % Gesundheit wiederhergestellt. Der wiederhergestellte Wert wird erhöht, je näher ihr dem Tod seid (max. 2 %). 'Berserkerwut' kann jetzt auf Stufe 12 erlernt werden. Der Schaden von 'Zerschmettern' wurde um 130 % erhöht. Der Schadensbonus von 'Waffen zerschmettern' wurde auf 50 % verringert (vorher 75 %). Der Schaden von 'Klingensturm' wurde um 70 % erhöht. Der Schaden von 'Verheerer' wurde um 10 % verringert. 'Plötzlicher Tod' ist jetzt bis zu 2-mal stapelbar. Die Kosten von 'Donnerknall' wurden auf 20 reduziert (vorher 30) und wendet nun standardmäßig 'Verwunden' an, wenn es bekannt ist. 'Wutschäumender Berserker' stellt nun 10 % Wut für Waffen und Jähzorn und 25 % Wut für 'Schutz' wieder her. 'Schockwelle' erzeugt beim Wirken keine Wut mehr. 'Speer des Champions' erzeugt beim Wirken 10 Wut (vorher 20). Donnerndes Gebrüll no longer Erzeugt Wut on cast. 'Donnerndes Gebrüll' verursacht nun ab dem 6. Ziel verringerten Schaden. Der Tooltip wird in einem zukünftigen Update aktualisiert, um diese Änderung anzuzeigen. Donner Words now causes Donnerndes Gebrüll’s Blutung effekt to schaden erhöhen targ take from all the Kriegerin’s blutet! effekt, ratte than passively increasing it all the time. 'Odyns Zorn' verursacht nun ab dem 8. Ziel verringerten Schaden. Der Tooltip wird in einem zukünftigen Update aktualisiert, um diese Änderung anzuzeigen. 'Aufruhr' verringert nun die Abklingzeit von 'Donnerndes Gebrüll' um 45 Sek. (zuvor 30 Sek.). 'Macht des Champions' kann nun verursachen, dass ihr Zielen, die an Euren Speer gekettet sind, 25 % mehr kritischen Trefferschaden zufügt. 'Durchschlagende Herausforderung' erhöht nun sämtlichen vom 'Speer des Champions' verursachten Schaden (vorher nur ursprünglichen Schaden). Der visuelle Effekt von 'Schockwelle' stimmt nun mit der Reichweite überein, sowohl mit und ohne Talent 'Bebende Erde'. Der visuelle Effekt des Einschlags wurde auch aktualisiert. Der visuelle Effekt von 'Donnerndes Gebrüll' wurde angepasst. Es wurde ein Fehler behoben, durch den 'Anspornender Schrei' die maximale Gesundheit um 15 % anstatt der vorgesehenen 10 % erhöht hat. Folgende Talente wurden entfernt: Titanischer Wurf Überschallknall Blut und Donner Waffen Neues Talent: 'Todesstöße' – 'Überwältigen' erzeugt bei Zielen mit unter 35 % Gesundheit 8 Wut. 'Barbarentraining' wurde für Waffen überarbeitet – Gewährt 'Zerschmettern', 'Spalten' und 'Wirbelwind' nun 10 % Schaden und 10 % kritischen Schaden. 'Sturm der Schwerter' wurde überarbeitet – Gewährt 'Wirbelwind' oder 'Spalten' nun eine Chance von 30 %, dass euer nächster Einsatz von 'Wirbelwind' oder 'Spalten' 100 % weniger Wut kostet. 'Außer Kontrolle' wurde überarbeitet – Jedes zweite Mal, wenn 'Klingensturm' oder 'Verheerer' Schaden verursachen, setzt ihr automatisch 'Tödlicher Stoß' gegen euer Ziel oder einen zufälligen Gegner in der Nähe ein. 'Totentanz' wurde überarbeitet – Wenn ein Gegner stirbt, während er von eurem 'Klingensturm' betroffen ist, wird sämtlicher Schaden, den ihr verursacht, die verbleibende Dauer von 'Klingensturm' und 2 Sek. danach um 5 % erhöht. Wenn ein Gegner stirbt, während er von eurem 'Verheerer' betroffen ist, wird seine Dauer um 2 Sek. verlängert. Diese Effekte können maximal 3-mal pro 'Klingensturm' oder 'Verheerer' ausgelöst werden. 'Qual des Klingenmeisters' wurde überarbeitet' – Das Aktivieren von 'Avatar' gewährt 8 Sek. lang 'Weitreichende Stöße'. Während 'Avatar' aktiv ist, wird die Abklingzeit von 'Spalten' um 1,5 Sek. verringert. 'Sturm der Schwerter' wurde überarbeitet: 'Spalten' und 'Wirbelwind' haben eine Chance von 30 %, den nächsten Einsatz von 'Spalten' oder 'Wirbelwind' 100 % weniger Wut kosten zu lassen. Der gesamte Fähigkeitsschaden wurde um 43 % erhöht. Der Schaden von 'Hinrichten' wurde um 15 % erhöht. Der Schaden von 'Zerschmettern' wurde um 20 % erhöht. 'Spalten' ersetzt nun 'Wirbelwind'. Die Abklingzeit von 'Spalten' wurde auf 4,5 Sek. verringert (vorher 6 Sek.). Der Schaden von 'Spalten' wurde um 5 % erhöht. Der Schaden von 'Überwältigen' wurde um 55 % erhöht. Wut, die durch automatische Angriffe erzeugt wird, wird um 16 % verringert. Grundlegende Wutkosten für 'Wirbelwind' wurden auf 20 verringert (vorher 30). Der Schaden von 'Wirbelwind' wurde um 33 % verringert. Grundlegende Wutkosten von 'Verwunden' wurden auf 20 verringert (vorher 30). Zähne zusammenbeißen Wut kosten reduced to 20 (was 40). 'Schlachtenfürst' erhöht nicht mehr den durch 'Überwältigen' verursachten Schaden. Inbrunst of Kampf! now also auslöser von Spalten. 'Seismischer Nachhall' wird nun auch durch 'Spalten' ausgelöst. Der Schadensbonus von 'Kollateralschaden' wird nun auch auf 'Spalten' sowie 'Wirbelwind' angewandt. 'Qual des Kriegsfürsten' wird nicht mehr von 'Kollossusschlag' ausgelöst. Dauer des Buffs von 'Tollkühnheit' wurde um 50 % erhöht und die zusätzliche Wuterzeugung wurde auf 25 % reduziert (vorher 100 %). Der Tempobonus von 'Zum Gnadenstoß ansetzen' dauert nun genauso lange wie 'Kollossusschlag'. 'Verbessertes Überwältigen' erhöht die Anzahl der Ladungen von 'Überwältigen' nun um 1. 'Schreckenshiebe' erhöht die Anzahl der Ladungen von 'Überwältigen' nun nicht mehr. Der Schaden von 'Schreckenshiebe' wurde um 58 % verringert. 'Starker Waffenarm' bewirkt nicht mehr, dass 'Überwältigen' bei Zielen mit unter 35 % Gesundheit 8 Wut erzeugt. 'Starker Waffenarm' erhöht nun auch den Schaden von 'Überwältigen' um 15 %. Die Chance von 'Taktiker', die Abklingzeit von 'Überwältigen' pro verbrauchter Wut zurückzusetzen, wurde auf 1 % verringert (vorher 1,3 %). Chance des 'Taktikers' durch 'Gewandt und erfahren' die Abklingzeit von 'Überwältigung' pro ausgegebener Wut zurückzusetzen, wurde auf 0,5% (vorher 0,6%) reduziert. Der Vielseitigkeitsbonus von 'Triumphale Tapferkeit' wurde auf 2 % erhöht (vorher 1 %) 'Schädelspalter' erhöht nun die Grundblutungsrate von 'Verwunden'. 'Klingensturm' ist nun eine Entscheidungsstelle von 'Verheerer'. Alle bestehenden Untertalente von 'Klingensturm' wurden aktualisiert, so dass sie nun sowohl mit 'Verheerer' als auch 'Klingensturm' funktionieren. Klingensturm jetzt nicht mehr Erzeugt Wut on cast. 'Zerschmetternde Kraft' erhöht nun den Schaden von 'Tödlicher Stoß' um 5 % und kritischer Trefferschafen von 'Tödlicher Stoß' um 5 % pro Punkt (vorher Schaden von 'Zerschmettern' und kritische Trefferchance). 'Kritisches Denken' stellt nun pro Punkt 10 % der für 'Hinrichten' ausgegeben Wut wieder her (vorher 5 %). Tooltip von 'Qual des Kriegsfürsten' mit detaillierten Informationen aktualisiert. Es gab keine Änderung der Funktionen. Folgende Talente wurden entfernt: 'Blutflut' wurde entfernt, seine Effekte wurden 'Schädelspalter' hinzugefügt. Sensenschwünge Hurrikan Furor Neues Talent: 'Machtvoller Wutanfall' – 'Wutanfall' erhöht den Schaden eurer Fähigkeiten um zusätzlich 15 % und die Dauer von 'Wutanfall' ist um 1 Sek. erhöht. Auf einer Entscheidungsstelle mit 'Rasende Wut'. 'Hurrikan' wurde mit 'Außer Kontrolle' ersetzt – Immer, wenn 'Klingensturm' oder 'Verheerer' Schaden verursachen, wirkt ihr auf euer Ziel oder einen Gegner in der Nähe 'Blutdurst'. Jähzorn Kriegerin now Erlernt, einen herzustellen Verteidigungshaltung by standard. Der gesamte Fähigkeitsschaden wurde um 49 % erhöht. Der Schaden von 'Toben' wurde um 26 % erhöht. Der Schaden von 'Blutdurst' wurde um 29 % erhöht. Der Schaden von 'Odyns Zorn' wurde um 33 % erhöht. Der Schaden von 'Wütender Schlag' wurde um 10 % erhöht. Speed Boost, Improved Wütender Schlag!’s felix for Wütender Schlag! to zurücksetzen its own abklingzeit increased to 25% (was 20%). Tollkühner Abbrechen now buffs euer nächster einsatz von Blutdurst and Wütender Schlag!. Der Schaden von 'Blutbads' 'Waghalsigkeit' wurde um 26 % verringert und der Schaden von 'Schmetterschlag' wurde um 3 % verringert. 'Gewandt und erfahren' bewirkt, dass 'Blutdurst' die Effekte eures 'Wutanfalls' um 0,5/1,0 Sek. verlängert, wenn ohr 'Wütend' seid. 'Schneller Stoß' erhöht nun auch die von 'Blutdurst' erzeugte Wut um 1,0/2,0 Wut. 'Zerschmetternde Kraft' erhöht nun den Schaden von 'Blutdurst' um 10/20 % und die kritische Trefferchance von 'Blutdurst' um 2/4 %. Kosten von 'Widderwut' wurde entfernt. 'Zorn und Rage' erhöht nun die Chance, dass 'Verbesserter wütender Schlag' die Abklingzeit von 'Wütender Schlag' um 10 % verringert, wenn ihr 'Wütend' seid. 'Gewandt und erfahren' verringert die Abklingzeit von 'Blutdurst' nicht mehr, stattdessen erhöht es nun die Chance von 'Blutdurst', 'Wutanfall' auszulösen, um 2 %. 'Weichklopfen' erhöht nicht mehr die Dauer von 'Wutanfall'. 'Blutwahnsinn' wird nun durch 'Wütender Schlag' anstatt 'Blutdurst' ausgelöst. 'Klingensturm' erzeugt nun 10 Wut pro Schadensereignis für Jähzorn (20 mit 'Stählerner Sturm'). 'Klingensturm' ist nun eine Entscheidungsstelle mit 'Verheerer'. Alle bestehenden Untertalente von 'Verheerer' wurden aktualisiert, so dass sie nun sowohl mit 'Verheerer' als auch 'Klingensturm' funktionieren. Ungezügelte Wildheit jetzt nicht mehr auslöser von Ansturm and its felix to auslöser is reduced to 6% (was 20%). Tooltip von 'Qual des Berserkers' wurde mit detaillierten Informationen aktualisiert. Es gab keine Änderung der Funktionen. Tooltip von 'Qual des Titanen' wurde mit detaillierten Informationen aktualisiert. Es gab keine Änderung der Funktionen. Folgende Talente wurden entfernt: 'Hastige Hiebe' wurde entfernt, seine Effekte wurden 'Zielstrebiger Furor' hinzugefügt. Wütende Waffen Vernichter Sturm der Schwerter Schutz Neues Talent: 'Durch die Flammen kämpfen' – Die Verteidigungshaltung verringert zusätzlich euren erlittenen Magieschaden um 5 %. 'Kampferprobter Veteran' wurde überarbeitet – Wenn ein Schadensereignis eure Gesundheit auf unter 30 % reduziert, wird der Teil des Schadensereignisses, der auf die letzten 30 % eurer Gesundheit entfallen würde, ebenfalls um 80 % verringert. 'Totentanz' wurde überarbeitet – Wenn ein Gegner stirbt, während er von eurem 'Verheerer' betroffen ist, wird seine Dauer um 2 Sek. verlängert. Dieser Effekt kann maximal 3-mal pro 'Verheerer' ausgelöst werden. Grundlegende Wutkosten für 'Wirbelwind' wurden auf 20 verringert (vorher 30). Der Schaden von 'Wirbelwind' wurde um 33 % verringert. Der Schaden von 'Hinrichten' wurde um 15 % erhöht. Grundlegende Wutkosten von 'Verwunden' wurden auf 20 verringert (vorher 30). 'Verteidigungshaltung' verringert den Schaden, der durch 'Schutzkrieger' verursacht wird, nicht mehr. Tooltip von 'Unbewegliches Objekt' wurde mit detaillierten Informationen aktualisiert. Es gab keine Änderung der Funktionen. 'Verbesserter heldenhafter Wurf' wurde entfernt.



GEGENSTÄNDE

Die Gegenstandsstufen von Stufenaufstiegsausrüstung wurde angepasst, damit sie bis Stufe 70 Gegenstände mit angemessener Gegenstandsstufe erhalten. Kommentar der Entwickler: Durch diese Anpassung sollte sich der Stufenaufstiegsinhalte für alle Spieler einfacher anfühlen, da die erhaltenen Gegenstände eine höhere Stufe haben. Alle Stufenaufstiegsgegenstände folgen dieser Kadenz der höheren Gegenstandsstufen, außer Erbstücke. Erbstücke verfügen noch immer über den Vorteil, dass sich die Gegenstandsstufe erhöht, wenn der Träger aufsteigt. Generell sollte dies den Stufenaufstieg zu einer fließenderen und angenehmeren Erfahrung machen!

Schadensklassenschmuckstücke und Gegenstände mit zusätzlichen Effekten wurden für Spezialisierungen 'Tank' und 'Heiler' um 33 % verringert. Kommentar der Entwickler: Tanks und Heiler, die Schadensschmuckstücke tragen, haben oft erlebt, dass sie einen unverhältnismäßig hohen und unbeabsichtigten Anteil an ihrem Gesamtschaden haben. Schadensklassenzaubertricks haben dieses Problem noch verstärkt. Diese Änderung soll die Macht wieder zu den Klassenkits der Spieler zurückverlagern und gleichzeitig die Gelegenheitskosten für die Wahl von bestimmten Tank- und Heilerschmuckstücken gegenüber reinen Schadensschmuckstücken reduzieren. Diese Veränderung ist nicht rückwirkend.

Der Verkaufswert von 'Eleganter Leinwandpinsel' wurde auf 100 Gold verringert.

PVP

NEUE SOLOWARTESCHLANGE: GEWERTETES BLITZSCHLACHTFELD Das gewertete Blitzschlachtfeld ist ein Schlachtfeld, in dem 8 gegen 8 in schnellem Tempo antreten, bei dem man der Warteschlange alleine oder als Duo als Heiler beitreten kann.

ARENEN Alle Arenakarten verfügen nun über Schaltflächen, auf die Spieler klicken können, um anzuzeigen, dass sie bereit für den Start des Spiels sind. Sobald alle Spieler auf die Schaltfläche geklickt haben, springt der Starttimer der Arena auf 10 Sek. 'Schattensicht' hebt nun Gegner, die verstohlen sind, mit rotem Umriss hervor, den man durch die Wand sieht.

KLASSEN TODESRITTER 'Strangulieren' (PvP-Talent) ersetzt nun 'Ersticken', aber die Abklingzeit wurde auf 45 Sek. verringert (vorher 60 Sek.), die Dauer auf 5 Sek. erhöht (vorher 4 Sek.), und die Reichweite auf 20 Meter erhöht (vorher 15 Meter). DÄMONENJÄGER 'Im Feuer gereinigt' läutert nun 1 magischen Effekt (vorher alle). DRUIDE Neues PvP-Talent: 'Unermüdliche Verfolgung' – Nach dem Wechsel aus der Katzen- oder Reisegestalt bleiben euch bis zu 40 % Bewegungsgeschwindigkeit für 5 Sek. erhalten. 'Starke Winde wurden überarbeitet' – Erhöht die Reichweite von 'Wirbelsturm', 'Taifun' und 'Wucherwurzeln' um 5 Meter. 'Ruf des Druidenältesten' wurde von PvP-Talenten entfernt und ist nun ein Talent der Wiederherstellungsdruiden. Wildheit 'Wilde Einstimmung' (PvP-Talent) wurde entfernt. JÄGER 'Besserung Bandagieren' (PvP-Talent) heilt während seiner Dauer nun 18 % der maximalen Gesundheit (vorher 30 %). 'Todesblitz' (PvP-Talent) wurde entfernt. MAGIER Neues PvP-Talent: 'Feuerherz' – Erhöht den Schaden von 'Lodernde Barriere' um 500 %. 'Todesblitz' (PvP-Talent) wurde entfernt. Feuer Die Effektivität von 'Lodernde Barriere' ist im PvP nicht mehr verringert (vorher auf 75 % verringert). Die Effektivität von 'Entfesseltes Inferno' beträgt im PvP jetzt 30 % (vorher 20 %). MÖNCH Neues PvP-Talent: 'Absolute Klarheit' – 'Erhabene Leitung' verhindert jetzt Effekte, die euch desorientieren, verlangsamen, festwurzeln und handlungsunfähig machen, solange es aktiv ist. Die Reichweite von 'Greifhakenwaffe' (PvP-Talent) wurde auf 20 Meter verringert (vorher 30 Meter). Braumeister Die Effektivität von 'Versengte Leidenschaften' wurde im PvP auf 100 % erhöht (vorher 0 %). Die Effektivität von 'Schlüpfrige Fußarbeit' wurde im PvP auf 100 % erhöht (vorher 50 %). Die Effektivität von 'Niuzao's Ausbildung' wurde im PvP auf 100 % erhöht (vorher 50 %). Nebelwirker Neues PvP-Talent: 'Rodeo' – Alle 3 Sek., während die Abklingzeit von 'Aufprall' nicht aktiv ist, kann euer nächster Einsatz von 'Aufprall' sofort erneut aktiviert werden, um einen zusätzlichen Gegner mit 'Aufprall' zu treffen. Dieser Effekt ist bis zu 3-mal stapelbar. Die Effektivität von 'Einhüllender Atem' wurde im PvP auf 100 % erhöht (vorher 111 %). Die Effektivität von 'Stärkende Nebel' wurde im PvP auf 100 % erhöht (vorher 112 %). Die Effektivität von 'Beruhigender Nebel' wurde im PvP auf 100 % erhöht (vorher 115 %). Der Schaden von 'Uralte Lehren' ist im PvP nun um 120 % erhöht (vorher 150 %). Windläufer Neues PvP-Talent: 'Rodeo' – Alle 3 Sek., während die Abklingzeit von 'Aufprall' nicht aktiv ist, kann euer nächster Einsatz von 'Aufprall' sofort erneut aktiviert werden, um einen zusätzlichen Gegner mit 'Aufprall' zu treffen. Dieser Effekt ist bis zu 3-mal stapelbar. Neues Talent: 'Aufsteigender Drachenfeger' – 'Wirbelnder Drachenschlag' schleudert Gegner in die Luft und lässt sie langsam fallen, bis sie den Boden erreichen. Die Effektivität des kritischen Trefferwerts von 'Aufsteigender Stern' wurde im PvP auf 100 % erhöht (vorher 50 %). Folgende PvP-Talente wurden entfernt: Tritt des mächtigen Ochsen Alphatiger PALADIN Neues PvP-Talent: 'Böses ausrotten' – Zauberzeit von 'Böses vertreiben' ist um 100 % verringert. 'Richturteile des Reinen' (PvP-Talent) wurde entfernt. Heilig Die Effektivität von 'Barriere des Glaubens' beträgt im PvP jetzt 50 % (vorher 100 %). PRIESTER 'Gedankenspiele' sind nun ein PvP-Talent (war Klassentalent). Die Dauer von 'Gedankenspiele' wurde um 2 Sek. erhöht. Gedankenspiele schaden, schaden reversal, and heilung reversal increased by 33%. SCHURKE Garantierte Dauer der 'Verstohlenheit' von 'Verschwinden' ist im PvP nun 1,5 Sek (Grunddauer 3 Sek.) 'Schattenhaftes Duell' bewirkt nun einen Bildschirmeffekt, damit man besser bemerkt, dass man sich im Duell befindet. SCHAMANE 'Totem des Himmelszorns' wurde überarbeitet – Wird nun ausgelöst, wenn 'Urzeitliche Welle' gewirkt wird (vorher aktiv gewirkt). Folgende PvP-Talente wurden entfernt: Ziehende Stürme Kampferprobte Winde Elementar Neues PvP-Talent: 'Stromschlag' – Wenn ihr mit 'Reinigen' erfolgreich einen positiven Effekt entfernt, erleidet der betroffene Gegner im Verlauf von 3 Sek. Naturschaden. Neues PvP-Talent: 'Schamanismus' – Euer Zauber für 'Blutlust' und 'Heldentum' hat nun eine Abklingzeit von 60 Sek., erhöht 'Tempo' allerdings um 20 %, und wirkt sich nur auf euch und euer verbündetes Ziel aus, wenn er 10 Sek. gewirkt wird. Zusätzlich werden 'Blutlust' und 'Heldentum' nicht mehr von 'Sättigung' oder 'Erschöpfung' beeinflusst. Verstärkung Neues PvP-Talent: 'Stromschlag' – Wenn ihr mit 'Reinigen' erfolgreich einen positiven Effekt entfernt, erleidet der betroffene Gegner im Verlauf von 3 Sek. Naturschaden. Wiederherstellung 'Lebendige Flut' verringert nun die Abklingzeit von 'Totem der Heilungsflut' um 45 Sek. (zuvor 60 Sek.). Der Schaden von 'Blitzschlag' wurde im PvP um 44 % erhöht. HEXENMEISTER Der Schaden von 'Teufelslord rufen' wurde um 80 % erhöht. 'Teufelsobelisk' (PvP-Talent) wurde entfernt. KRIEGER 'Uneingeschränkte Autorität' verringert nun die Abklingzeit von 'Anspornender Schrei' um 90 Sek. (zuvor 60 Sek.). 'Schlachtfeldkommandant' (PvP-Talent) erhöht nun die Reichweite von 'Durchdringendes Heulen' um 50 % (vorher 2 Sek. Ziele verlangsamt). 'Todesurteil' (PvP-Talent) wurde entfernt. Waffen 'Verheerender Sturm' wurde überarbeitet – Verringert nun die Heilung betroffener Ziele 10 Sek. um 25 % (vorher verringerte Abklingzeit von 'Klingensturm' und 'Verheerer'). Dauer von 'Duell' (PvP-Talent) auf 12 Sek. erhöht und die Soundeffekte sind nun auffälliger. Furor 'Ausdauernde Wut' (PvP-Talent) kann nun 'Tollkühnheit' aktivieren, ohne dass 'Wutanfall' aktiv ist und die Dauer von 'Tollkühnheit' wurde um 1 Sek. erhöht. Die Effekte von 'Schlachthaus' stapeln sich nun, wenn ein weiterer Heilungsverringerungseffekt aktiv ist und ersetzt seinen Effekt, sobald die Effektivität die den aktiven Heilungsverringerungseffekt übersteigen würde oder der aktive Heilungsverringerungseffekt entfernt wird. Folgende PvP-Talente wurden entfernt: Blutrausch Sturm of Zerstörung (Jähzorn only)



BERUFE

Neue Fähigkeit: 'Konzentration': 'Konzentration' ist eine Ressource, von der ihr für jeden Beruf einen eigenen Vorrat habt. Sie stellt eure Fähigkeit dar, euch stark auf eure Rezepte zu fokussieren und eure gewöhnlichen Berufsfertigkeiten zu übertreffen. Ihr könnt über einen Knopf im Handwerksfenster entscheiden, wann ihr eure Konzentration einsetzen wollt, um eure nächsten Handwerksprozesse zu ermächtigen. Dadurch erreicht euer Werkstück automatisch die nächste Qualitätsstufe, ganz ohne hin und her.

Neuer Wert: Genialität: Ihr habt eine Chance, einen genialen Durchbruch zu erzielen, wenn ihr euch auf eine Herstellung konzentriert, wodurch ihr einen Teil eurer Konzentration zurückerhaltet.

'Inspiration' wurde entfernt.

BENUTZEROBERFLÄCHE UND ZUGÄNGLICHKEIT