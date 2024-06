Vorbereitung auf WoW: The War Within – Cheatsheet für alle wichtigen Aufgaben

Schon bald starten wir in die neue Erweiterung World of Warcraft: The War Within. Wie vor jeder Spielerweiterung lohnt sich etwas Vorbereitung, um noch Last Minute die vergänglichen Inhalte der alten Erweiterung freizuschalten, sich so manch eine Gegebenheit zunutze zu machen oder sich schlichtweg beim Release von TWW aufs Wesentliche konzentrieren zu können.

Nachfolgend bieten wir euch eine umfassende Übersicht an Dingen, die ihr vor dem Start von The War Within erledigen solltet. Nicht jeder Punkt hat bei allen Spielern Priorität, jedoch hoffen wir mit unserer Auflistung für ordentlich Inspiration zu sorgen und euch einen guten Überblick zu geben, was ihr denn noch so alles in Dragonflight anstellen könnt bevor es nach Khaz'Algar geht.

Erfolge abschließen & Belohnungen erhalten

Wenn Season 4 von Dragonflight ein Ende findet und The War Within startet, verschwinden die saisonbedingten Erfolge und Belohnungen der alten Erweiterung aus dem Spiel. Manche Inhalte oder Erfolge bieten uns spannende Titel oder Reittiere. Hier listen wir die Dinge auf, die für den ein oder anderen noch erstrebenswert sein könnten:

Dracthyr Rufer erstellen

Aktuell können wir einmal pro Realm einen Rufer der Dracthyr mit Stufe 58 erstellen. Zum Pre-Patch von The War Within stehen den Rufern ähnliche Änderungen bevor, wie es bereits für die Todesritter und Dämonenjäger in Shadowlands der Fall war. Und zwar können diese dann nur noch mit Stufe 10 erstellt werden.

Es hat also durchaus seine Vorteile, mehrere Dracthyrs vor dem Pre-Patch von TWW zu erstellen und sie auf mehreren Realms zu parken. Abgesehen davon, dass man mit diesen Chars dann näher an der Maximalstufe dran ist, als wenn man sie zu The War Within erstellt, hat es auch den Vorteil, dass man mit diesen Chars an den Auktionshäusern und Schwarzmarkt-Auktionshäusern mehrerer Realms aktiv sein kann und sich somit für Sammelgegenstände den besten Preis suchen kann.

Charaktere leveln

Wenn ihr gerne mehrere Klassen spielt, sorgt dafür, dass all eure Chars, mit denen ihr in The War Within starten wollt, auch Level 70 erreicht haben. Achtet auch darauf, dass ihr zum Release von TWW einmal in all eure Charaktere einloggt und sie sich in einem Gasthaus befinden. So könnt ihr sicherstellen, dass diese Charaktere von Beginn der Erweiterung an schon ordentlich Ruhebonus generieren.

Zum Leveln der Charaktere eignet sich auch das zeitlich begrenzte WoW Remix: Mists of Pandaria Event. Mit der effizientesten Methode bekommt man hier innerhalb von 2-3 Stunden Spielzeit einen Charakter von Level 10 auf Level 70. Die Methode wird hier beschrieben und um die Bonuserfahrung während des Levelns nicht zu looten, könnt ihr das Addon AutoLooter verwenden. Darin blockt ihr euch folgende Item-IDs in dem Addon:

220764

220763

224408

224407

Unser Tipp: Wenn ihr die Anleitung befolgt habt und neben den Normal-Raids dauerhaft HC-Dungeons gelaufen seid, reicht Level 41 bei einem XP-Boost von ca. 350%, um zum Postfach zu laufen, sich alle Bonus-XP-Items abzuholen und sofort Level 70 zu werden.

Questlog & Taschen aufräumen

Beseitigt das Chaos in all euren Taschen, Bankfächern oder Gildenbanken. Viele Gegenstände werden zum Start der neuen Erweiterung obsolet und sollten sich zum Release von TWW nicht mehr in unseren Taschen befinden. Verkauft alles, was ihr in Dragonflight nicht mehr benötigt, und lagert Items, die ihr behalten wollt, in euren Bankfächern oder der Gildenbank eures Bankchars ein.

Auch ein leerer Questlog ist empfehlenswert, um beim Questen der neuen Kampagne nicht abgelenkt zu werden. Entfernt also alle Quests aus vergangenen Erweiterungen, die ihr nicht zeitnah abschließen wollt.

Aber Achtung: Verkauft nicht willkürlich alles, was in euren Taschen ist. Items, die ihr aufgrund des Rüstungstyps nicht anlegen oder deren Vorlagen erlernen konntet, solltet ihr in eurem Bankfach aufheben. Nach Einführung des Kriegsmeuten-Systems können die kosmetischen Vorlagen dieser Items dann accountweit erlernt und für Charaktere des passenden Rüstungstyps freigeschalten werden.

Addons & Benutzeroberfläche anpassen

Seid ihr zufrieden mit eurem Userinterface? Passen die Tastenbelegungen? Sind alle wichtigen Addons geupdated? Diese Fragen sollte man sich vor dem Start in die neue Erweiterung stellen. Je näher die neue Erweiterung kommt, desto eher lohnt sich der Aufwand seine Benutzeroberfläche nochmal zu überdenken, um dann möglichst effizient in das Aufleveln auf Stufe 80 starten zu können.

Entfernt alle Addons, auf die ihr beim Start in die neue Erweiterung verzichten könnt. Werdet die unnötigen WeakAuras der letzten Erweiterung los. Kümmert euch um das rechtzeitige Updaten der unverzichtbaren Addons. Zum Start von The War Within besinnen wir uns also auf das Nötigste und sparen damit Ressourcen für ein reibungsloses Spielerlebnis.

Bonus-Tipp: Wer gerne auf Nummer sicher geht, kann sich für den Fall, dass beim Updaten etwas schiefläuft seine Aktionsleisten und Tastenbelegungen seiner Main-Klasse screenshotten oder den WTF-Ordner im Retail-Installationsordner kopieren.

Pre-Patch spielen

Vor Veröffentlichung einer neuen Erweiterung erscheint immer ein Pre-Patch, der die Spieler meist an neue Features der kommenden Erweiterung heranführt, das Leveln von Charakteren vereinfacht oder andere Aufholmechaniken, wie etwa das Farmen von Ausrüstung höherer Gegenstandsstufe, bietet. Wir empfehlen euch zumindest einen Blick auf die Inhalte des Pre-Patch-Events zu werfen, um zu sehen, ob es Sammelgegenstände gibt, die ihr haben wollt, oder die Ausrüstungsgegenstände eine Aufwertung eurer Gegenstandsstufe mit sich bringt. Letzteres empfiehlt sich zumindest für die Charaktere zu erledigen, mit denen man zeitnah in The War Within spielen möchte.

Transmog farmen

Wie jetzt?! Transmog farmen vor The War Within? Aufmerksame Spieler fragen sich bestimmt, warum wir das in unsere Übersicht der Dinge aufnehmen, die man noch vor The War Within erledigen sollte. Immerhin bringt The War Within die Kriegsmeute mit sich, durch die wir Vorlagen erlernen können, obwohl unser Charakter nicht dem richtigen Rüstungstyp entspricht. Da wäre es doch dumm von uns, wenn wir zuvor Transmog farmen und nicht alles erlernen können.

Es sei denn... Man läuft in nicht mehr als 30 Tagen vor dem Pre-Patch durch alte Raids oder Dungeons und lootet nichts von den besiegten Bossen. Die Beute bekommen wir dann bequem per Post zugesandt und öffnen sie erst im Pre-Patch zu The War Within. Dadurch können wir sämtliche Vorlagen unabhängig des Rüstungstyps erlernen und uns sofort das neue Kriegsmeuten-Feature zunutze machen. Kleiner Tipp: Lauft die Raids nicht mit dem Charakter, der in The War Within euer Main sein soll. Ansonsten müllt ihr euch gleich zu Beginn der Erweiterung eure Taschen mit alten Items voll.

Obwohl die Methode in der Theorie funktioniert, konnte sie am PTR nicht getestet werden. Es ist somit nicht gewährleistet, dass per Post zugestellte Items auch später gemäß der neuen Kriegsmeuten-Regelung zum Erlernen von Transmog auch wirklich erlernt werden können.

Habt ihr bereits Transmog in eurem Inventar, könnt die Items jedoch aufgrund des falschen Rüstungstyps nicht anlegen, lagert sie am besten in eurem Bankfach ein. Nach Einführung der Kriegsmeute sollten diese dann erlernt werden können.

Main-Klasse suchen

Wenn ihr noch nicht entschlossen seid, welche Klasse ihr in der neuen Erweiterung spielen wollt, informiert euch über die Klassenänderungen der kommenden Erweiterung. Seid ihr Käufer der Epic Edition und könnt die Beta-Testserver betreten, probiert eure möglichen Kandidaten durch und testet mit welcher Klasse ihr euch am wohlsten fühlt.

Berufe vorbereiten

Auch die Berufe in The War Within bieten wieder einige spannende Inhalte, die Sammler oder Handwerker genießen können. Egal, ob ihr die regionalen Auktionshäuser mit Materialien versorgt, Handwerksaufträge erledigt oder Mitspieler mit Verbrauchsgegenständen beliefert, wenn euch Berufe Spaß bereiten, lohnt es sich diese vorzubereiten.

Wenn ihr mehrere Charaktere besitzt, empfiehlt es sich einzuplanen, welche Berufe ihr mit welchem Charakter in TWW ausüben wollt. Auch die Überlegung für den Main-Charakter schadet nicht, um zu evaluieren, ob ihr während des Levelns lieber Ressourcen farmt oder einen Handwerksberuf ausübt, um euch mit starken Ausrüstungsteilen oder Verbrauchsgegenständen zu versorgen.

Gold verdienen

Gold ist die allgegenwärtige Währung in World of Warcraft und man kann vermutlich nie genug davon haben. Besonders zum Start einer Erweiterung benötigen wir viel Gold, wenn wir unsere Berufe möglichst schnell leveln möchten oder ein besseres Ausrüstungsstück erstehen wollen. Andererseits lässt sich mit Berufen und Ressourcen auch viel Gold am Anfang einer Erweiterung verdienen. Aus diesem Grund lohnt es sich unser Goldlager bereits vor dem Start der Erweiterung etwas aufzufüllen oder unsere Strategie für den Start der Erweiterung zu planen.

Neben den Berufen oder dem Verkauf von Sammelgegenständen lässt sich in den letzten Wochen von Dragonflight auch noch kontinuierlich Gold mit Weltquests und täglichen sowie wöchentlichen Aufgaben erledigen.

Gruppe & Gilde suchen

Gemeinsam spielt es sich bekanntlich leichter. Falls ihr gerne mit Mitspielern interagiert, gemeinsam levelt, euch regelmäßig über das Spiel austauschen, in einer fixen Gruppe M+ Dungeons oder Raids laufen oder mit Partnern die Arenen oder Schlachtfelder betreten wollt, empfiehlt es sich schon vor The War Within zu aktiv zu werden.

Nehmt euch in den Wochen vor der kommenden Erweiterung etwas Zeit und sucht die für euch passenden Gruppen, Gilden oder Communities.

Magierturm

Die beliebte Solo-Herausforderung des Magierturms feierte sein Debüt in WoW Legion. Zum Wechsel der Erweiterungen war der Turm in der Vergangenheit geschlossen, das Scaling funktionierte nicht ordnungsgemäß oder hilfreiche Gegenstände zum Bewältigen des Turms waren überteuert. Beliebte Belohnungen aus dem Turm sind beispielsweise: Magiergebundener Zauberfoliant für den Erfolg Die Tour de Turm oder die Teuflische Werbärgestalt der Druiden.

Wie Blizzard mit dem Magierturm in The War Within verfahren wird, ist noch nicht bekannt. Wenn ihr also nach Beschäftigung vor der neuen Erweiterung sucht, könnt ihr auf Nummer sicher gehen und die Herausforderungen in Angriff nehmen.

Real-Life planen

Die meisten unter uns sind sich einig, dass die virutelle Welt niemals vor der echten Welt stehen sollte. Nichtsdestotrotz wollen wir diesen Vorbereitungspunkt hier auflisten, um passionierten Spielern den Denkanstoß zu geben, sich ein angemessenes Maß an Zeit während der Veröffentlichung von The War Within freizuschaufeln. Als Spieler eines MMOs möchte man zumeist möglichst viel vom Hype der ersten Tage mitbekommen.

Trefft euch also mit Freunden, Familie, Bekannten und Kollegen so, dass ihr zum Release am 27. August die Zeit für euer Hobby habt, die ihr benötigt. Nutzt die letzten Wochen vor der neuen Erweiterung, um auch abseits Azeroths Spaß zu haben und eure Batterien für das anschließende Leveln wieder aufzuladen.

The War Within Beta spielen

Habt ihr die Epic Edition von The War Within gekauft oder seid auf andere Weise an ein Beta-Ticket gelangt, könnt ihr einen Blick in die neue Erweiterung werfen. Während man sich als Spieler nicht all die Vorfreude nehmen und nun 24/7 bis zum Release in die Beta abtauchen möchte, so kann sich ein Blick auf die neuen Inhalte doch lohnen.

Man kann entschleunigt die Kampagne spielen und dabei die Texte der Hauptquests lesen. So lässt sich die Geschichte der neuen Erweiterung erleben, ohne dabei den Drang zu verspüren schnell ans Maximallevel zu gelangen.

Weiters lassen sich Klassenänderungen und neue Features testen, sodass wir dann, wenn das Spiel live geht, über die wichtigsten Änderungen Bescheid wissen.

