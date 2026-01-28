Midnight-Pre-Event: Lösung für verbuggte Weltquest „Leerendurchbrüche“ in WoW

Wegen eines Bugs in WoW lässt sich die Quest „Leerendurchbrüche“ nicht normal beenden. Dieser Trick hilft dir beim Abschluss im Schattenhochland.

Heute hat das Pre-Event zu Midnight begonnen. Bei der Zwielichtaszendenz sollst du unter anderem Weltquests im Schattenhochland erledigen. Doch eine davon ist gerade verbuggt. Es gibt jedoch einen Trick, wie du die Weltquest Leerendurchbrüche dennoch abschließen kannst.

Im offiziellen WoW Forum schreibt Slytha, dass du mit jemandem in eine Gruppe gehen sollst, bei dem die Quest funktioniert. Dadurch landest du in der richtigen Phase und siehst die Leerenportale.

Die Quest ist noch die nächsten 2 1/2 Tage aktiv und der Fehler wird bis dahin sicherlich behoben. Wer also keine Gruppe suchen möchte, braucht nur ein bisschen Geduld.

