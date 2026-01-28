WoW Midnight Pre Event: Alle Spawnzeiten und Positionen seltener Gegner

WoW Midnight Event Guide: Alle seltenen Gegner mit exakten Spawnzeiten und Positionen für den Erfolg Zwei Minuten bis Mitternacht im Pre-Patch gesammelt.

Das Midnight Pre Event hat heute begonnen. Nachdem du die Questreihe und anschließend alle Weltquests erledigt hast, wird es ein wenig langweilig. Du musst alle 10 Minuten warten, bis der nächste seltene Gegner erscheint und ihn töten. Aktuell nehmen so viele Spieler daran teil, dass es nicht länger als eine Minute dauert. Danach begibst du dich zur Position des nächsten seltenen Gegners und wartest, bis dieser erscheint.

Positionen und Spawnzeiten der seltenen Gegner

Die seltenen Gegner erscheinen alle 10 Minuten nach einer bestimmten Reihenfolge. Bei 18 verschiedenen Gegnern benötigst du somit 3 Stunden, bis du alle für den Erfolg Zwei Minuten bis Mitternacht bezwungen hast. Idealerweise machst du dies an einem Stück. Wenn dir das aber nicht möglich ist und dir bestimmte seltene Gegner fehlen, ist das auch kein Problem. Die folgende Tabelle zeigt dir die Positionen und Spawnzeiten aller Gegner.

Seltener Gegner Ort Spawn-Zeiten Rotauge der Schädelbeißer /way #241 65.2, 52.2 Rotauge der Schädelbeißer 21:50 00:50 03:50 06:50 09:50 12:50 15:50 18:50 T'aavihan der Ungebundene /way #241 57.6, 75.6 T'aavihan der Ungebundene 22:00 01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 Fäulnisstrahl /way #241 71.2, 29.9 Fäulnisstrahl 22:10 01:10 04:10 07:10 10:10 13:10 16:10 19:10 Ix der Blutgefallene /way #241 46.7, 25.2 Ix der Blutgefallene 22:20 01:20 04:20 07:20 10:20 13:20 16:20 19:20 Kommandant Ix'vaarha /way #241 45.2, 48.8 Kommandant Ix'vaarha 22:30 01:30 04:30 07:30 10:30 13:30 16:30 19:30 Sharfadi, Bollwerk der Nacht /way #241 41.8, 16.5 Sharfadi, Bollwerk der Nacht 22:40 01:40 04:40 07:40 10:40 13:40 16:40 19:40 Ez'Haadosh die Liminalität /way #241 65.2, 52.2 Ez'Haadosh die Liminalität 22:50 01:50 04:50 07:50 10:50 13:50 16:50 19:50 Berg die Zauberfaust /way #241 57.6, 75.6 Berg die Zauberfaust 23:00 02:00 05:00 08:00 11:00 14:00 17:00 20:00 Corla, Botin des Zwielichts /way #241 71.2, 29.9 Corla, Botin des Zwielichts 23:10 02:10 05:10 08:10 11:10 14:10 17:10 20:10 Leerenzelotin Devinda /way #241 46.7, 25.2 Leerenzelotin Devinda 23:20 02:20 05:20 08:20 11:20 14:20 17:20 20:20 Asira Dämmerschlächter /way #241 45.2, 48.8 Asira Dämmerschlächter 23:30 02:30 05:30 08:30 11:30 14:30 17:30 20:30 Erzbischof Benedictus /way #241 41.8, 16.5 Erzbischof Benedictus 23:40 02:40 05:40 08:40 11:40 14:40 17:40 20:40 Nedrand der Augenschlinger /way #241 65.2, 52.2 Nedrand der Augenschlinger 23:50 02:50 05:50 08:50 11:50 14:50 17:50 20:50 Scharfrichterin Lynthelma /way #241 57.6, 75.6 Scharfrichterin Lynthelma 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 Gustavan, Herold des Untergangs /way #241 71.2, 29.9 Gustavan, Herold des Untergangs 00:10 03:10 06:10 09:10 12:10 15:10 18:10 21:10 Leerenklaue Hexathor /way #241 46.7, 25.2 Leerenklaue Hexathor 00:20 03:20 06:20 09:20 12:20 15:20 18:20 21:20 Spiegelzwicker /way #241 45.2, 48.8 Spiegelzwicker 00:30 03:30 06:30 09:30 12:30 15:30 18:30 21:30 Saligrum der Beobachter /way #241 41.8, 16.5 Saligrum der Beobachter 00:40 03:40 06:40 09:40 12:40 15:40 18:40 21:40

Quelle: Wowhead

Addon: Midnight Twilight Ascension Pre-Patch

Das Addon Midnight Twilight Ascension Pre-Patch hilft dir bei diesem Event. Nachdem du einen seltenen Gegner bezwungen hast, zeigt es dir die Zeiten aller seltenen Gegner an.

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.