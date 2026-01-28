WoW Midnight Pre Event: Alle Spawnzeiten und Positionen seltener Gegner
WoW Midnight Event Guide: Alle seltenen Gegner mit exakten Spawnzeiten und Positionen für den Erfolg Zwei Minuten bis Mitternacht im Pre-Patch gesammelt.
Das Midnight Pre Event hat heute begonnen. Nachdem du die Questreihe und anschließend alle Weltquests erledigt hast, wird es ein wenig langweilig. Du musst alle 10 Minuten warten, bis der nächste seltene Gegner erscheint und ihn töten. Aktuell nehmen so viele Spieler daran teil, dass es nicht länger als eine Minute dauert. Danach begibst du dich zur Position des nächsten seltenen Gegners und wartest, bis dieser erscheint.
Positionen und Spawnzeiten der seltenen Gegner
Die seltenen Gegner erscheinen alle 10 Minuten nach einer bestimmten Reihenfolge. Bei 18 verschiedenen Gegnern benötigst du somit 3 Stunden, bis du alle für den Erfolg Zwei Minuten bis Mitternacht bezwungen hast. Idealerweise machst du dies an einem Stück. Wenn dir das aber nicht möglich ist und dir bestimmte seltene Gegner fehlen, ist das auch kein Problem. Die folgende Tabelle zeigt dir die Positionen und Spawnzeiten aller Gegner.
|Seltener Gegner
|Ort
|Spawn-Zeiten
|Rotauge der Schädelbeißer
|/way #241 65.2, 52.2 Rotauge der Schädelbeißer
|21:50
|00:50
|03:50
|06:50
|09:50
|12:50
|15:50
|18:50
|T'aavihan der Ungebundene
|/way #241 57.6, 75.6 T'aavihan der Ungebundene
|22:00
|01:00
|04:00
|07:00
|10:00
|13:00
|16:00
|19:00
|Fäulnisstrahl
|/way #241 71.2, 29.9 Fäulnisstrahl
|22:10
|01:10
|04:10
|07:10
|10:10
|13:10
|16:10
|19:10
|Ix der Blutgefallene
|/way #241 46.7, 25.2 Ix der Blutgefallene
|22:20
|01:20
|04:20
|07:20
|10:20
|13:20
|16:20
|19:20
|Kommandant Ix'vaarha
|/way #241 45.2, 48.8 Kommandant Ix'vaarha
|22:30
|01:30
|04:30
|07:30
|10:30
|13:30
|16:30
|19:30
|Sharfadi, Bollwerk der Nacht
|/way #241 41.8, 16.5 Sharfadi, Bollwerk der Nacht
|22:40
|01:40
|04:40
|07:40
|10:40
|13:40
|16:40
|19:40
|Ez'Haadosh die Liminalität
|/way #241 65.2, 52.2 Ez'Haadosh die Liminalität
|22:50
|01:50
|04:50
|07:50
|10:50
|13:50
|16:50
|19:50
|Berg die Zauberfaust
|/way #241 57.6, 75.6 Berg die Zauberfaust
|23:00
|02:00
|05:00
|08:00
|11:00
|14:00
|17:00
|20:00
|Corla, Botin des Zwielichts
|/way #241 71.2, 29.9 Corla, Botin des Zwielichts
|23:10
|02:10
|05:10
|08:10
|11:10
|14:10
|17:10
|20:10
|Leerenzelotin Devinda
|/way #241 46.7, 25.2 Leerenzelotin Devinda
|23:20
|02:20
|05:20
|08:20
|11:20
|14:20
|17:20
|20:20
|Asira Dämmerschlächter
|/way #241 45.2, 48.8 Asira Dämmerschlächter
|23:30
|02:30
|05:30
|08:30
|11:30
|14:30
|17:30
|20:30
|Erzbischof Benedictus
|/way #241 41.8, 16.5 Erzbischof Benedictus
|23:40
|02:40
|05:40
|08:40
|11:40
|14:40
|17:40
|20:40
|Nedrand der Augenschlinger
|/way #241 65.2, 52.2 Nedrand der Augenschlinger
|23:50
|02:50
|05:50
|08:50
|11:50
|14:50
|17:50
|20:50
|Scharfrichterin Lynthelma
|/way #241 57.6, 75.6 Scharfrichterin Lynthelma
|00:00
|03:00
|06:00
|09:00
|12:00
|15:00
|18:00
|21:00
|Gustavan, Herold des Untergangs
|/way #241 71.2, 29.9 Gustavan, Herold des Untergangs
|00:10
|03:10
|06:10
|09:10
|12:10
|15:10
|18:10
|21:10
|Leerenklaue Hexathor
|/way #241 46.7, 25.2 Leerenklaue Hexathor
|00:20
|03:20
|06:20
|09:20
|12:20
|15:20
|18:20
|21:20
|Spiegelzwicker
|/way #241 45.2, 48.8 Spiegelzwicker
|00:30
|03:30
|06:30
|09:30
|12:30
|15:30
|18:30
|21:30
|Saligrum der Beobachter
|/way #241 41.8, 16.5 Saligrum der Beobachter
|00:40
|03:40
|06:40
|09:40
|12:40
|15:40
|18:40
|21:40
Addon: Midnight Twilight Ascension Pre-Patch
Das Addon Midnight Twilight Ascension Pre-Patch hilft dir bei diesem Event. Nachdem du einen seltenen Gegner bezwungen hast, zeigt es dir die Zeiten aller seltenen Gegner an.
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.
