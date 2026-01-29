Spiel:
Mit WoW Patch 12.1.5 kommen Labyrinthe als neues Feature

Geschrieben von Telias am 29.01.2026 um 19:23

Labyrinthe erweitern in WoW 12.1.5 das Tiefen-Gameplay. Erfahre alles über Aufbau, Spielweise, Belohnungen und zentrale Kernelemente.

Inhaltsverzeichnis
  1. Was sind Labyrinthe?
  2. So kannst du Labyrinthe spielen
  3. Diese Kernelemente bleiben erhalten

Mit Patch 12.1.5 kommt in World of Warcraft ein neues Feature, das aktuell Labyrint heißt. Es erweitert das bisherige Tiefen-Gameplay um eine groß angelegte, zusammenhängende Erfahrung, die du flexibel spielen kannst. Die Idee richtet sich an alle, die Tiefen mögen, aber mehr als die kurze Erfahrung wollen. Blizzard will das Tiefen-Gameplay mit mehr Flexibilität und Experimentierfreude unterstützen.

WoW Labyrint Konzept

Was sind Labyrinthe?

Labyrinthe sind große, weitläufige Tiefen-Erfahrungen. Sie sind gewissermaßen von Mega-Dungeons inspiriert und unterscheiden sich dadurch klar von bisherigen Tiefen.



So kannst du Labyrinthe spielen

Du kannst Labyrinthe entweder komplett in einem Durchlauf erledigen oder sie über mehrere Etappen angehen. Das ist ausdrücklich an deinen Zeitplan und deine Vorlieben angepasst.

WoW Labyrinth Karte

Labyrinthe haben einen anderen Aufbau und eine andere Belohnungsstruktur als bisherige Tiefen.

Diese Kernelemente bleiben erhalten

Auch wenn sich Aufbau und Belohnungen ändern, bleiben zentrale Bestandteile erhalten. Dazu gehören Erkundung und das Besiegen von Feinden zusammen mit deinem Tiefenbegleiter.

WoW Labyrint
