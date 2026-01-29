Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivJanuar 2026WoW Midnight Roadmap für 2026

WoW Midnight Roadmap für 2026

Geschrieben von Telias am 29.01.2026 um 18:28

WoW Midnight Roadmap 2026 vorgestellt: Neue Features, Raids, globale Leere-Angriffe, experimentelle Events und System-Updates.

Inhaltsverzeichnis
  1. Patch 12.0.5 - Frühling
  2. Patch 12.0.7 - Frühling
  3. Patch 12.1 - Sommer
  4. Patch 12.1.5 - Winter
  5. Patch 12.1.7 - Winter

Während des State of Azeroth 2026 hat Blizzard am 29. Januar 2026 eine halbe Stunde über die Zukunft von World of Warcraft gesprochen. Neben vielen bereits bekannten Informationen wurden auch neue Inhalte für WoW enthüllt. Passend dazu gibt es eine Roadmap für das Jahr 2026. In dieser World of Warcraft Roadmap sind alle Inhalte der kommenden Patches für Midnight in diesem Jahr gelistet.

WoW Midnight Roadmap für 2026

Patch 12.0.5 - Frühling

  • Die Geschichte von Midnight wird fortgeführt
  • Es finden globale Angriffe der Leere statt
  • Die Requisitenjagd ist für entspannte Unterhaltung gedacht
WoW Patch 12.0.5 - Angriffe der Leere


Zurück zur Übersicht

Patch 12.0.7 - Frühling

  • Es folgen weitere Story-Quests
  • Die Angriffe der Leere eskalieren
  • Neue Raid-Instanz (Sporefall) mit einem Boss
  • Turbulente Zeitwege
WoW Patch 12.0.7 - Raid-Instanz Sporefall
Zurück zur Übersicht

Patch 12.1 - Sommer

  • Season 2 Start
  • Neues Gebiet
  • Neue Raid-Instanz
  • Neuer Dungeon
  • Neue Tiefen
  • Neuer Weltboss
  • Updates beim Mythisch+ System
  • Überarbeitung des Freundschaftssystems
  • Updates beim Housing


Zurück zur Übersicht

Patch 12.1.5 - Winter

  • Neues Feature „Labyrint“: Größere Tiefen, inspiriert von Mega-Dungeons
  • Neue Raid-Instanz
  • Neues experimentelles Ereignis
WoW Patch 12.1.5 - Labyrint
Zurück zur Übersicht

Patch 12.1.7 - Winter

  • Es folgen weitere Story-Quests
  • Updates für Weltereignisse
  • Neuer eigenständiger Modus
  • Turbulente Zeitwege
Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
Geschrieben von Gast am 29.01.2026 um 18:49

ich kann es kaum erwarten bis es endlich los geht.

World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2026 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.