WoW Midnight Roadmap für 2026
Geschrieben von Telias am 29.01.2026 um 18:28
WoW Midnight Roadmap 2026 vorgestellt: Neue Features, Raids, globale Leere-Angriffe, experimentelle Events und System-Updates.
Inhaltsverzeichnis
Während des State of Azeroth 2026 hat Blizzard am 29. Januar 2026 eine halbe Stunde über die Zukunft von World of Warcraft gesprochen. Neben vielen bereits bekannten Informationen wurden auch neue Inhalte für WoW enthüllt. Passend dazu gibt es eine Roadmap für das Jahr 2026. In dieser World of Warcraft Roadmap sind alle Inhalte der kommenden Patches für Midnight in diesem Jahr gelistet.
Patch 12.0.5 - Frühling
- Die Geschichte von Midnight wird fortgeführt
- Es finden globale Angriffe der Leere statt
- Die Requisitenjagd ist für entspannte Unterhaltung gedacht
Patch 12.0.7 - Frühling
- Es folgen weitere Story-Quests
- Die Angriffe der Leere eskalieren
- Neue Raid-Instanz (Sporefall) mit einem Boss
- Turbulente Zeitwege
Patch 12.1 - Sommer
- Season 2 Start
- Neues Gebiet
- Neue Raid-Instanz
- Neuer Dungeon
- Neue Tiefen
- Neuer Weltboss
- Updates beim Mythisch+ System
- Überarbeitung des Freundschaftssystems
- Updates beim Housing
Patch 12.1.5 - Winter
- Neues Feature „Labyrint“: Größere Tiefen, inspiriert von Mega-Dungeons
- Neue Raid-Instanz
- Neues experimentelles Ereignis
Patch 12.1.7 - Winter
- Es folgen weitere Story-Quests
- Updates für Weltereignisse
- Neuer eigenständiger Modus
- Turbulente Zeitwege
Zurück zur Übersicht
Kommentare:
Geschrieben von Gast am 29.01.2026 um 18:49
ich kann es kaum erwarten bis es endlich los geht.