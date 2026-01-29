WoW Midnight Roadmap für 2026

WoW Midnight Roadmap 2026 vorgestellt: Neue Features, Raids, globale Leere-Angriffe, experimentelle Events und System-Updates.

Während des State of Azeroth 2026 hat Blizzard am 29. Januar 2026 eine halbe Stunde über die Zukunft von World of Warcraft gesprochen. Neben vielen bereits bekannten Informationen wurden auch neue Inhalte für WoW enthüllt. Passend dazu gibt es eine Roadmap für das Jahr 2026. In dieser World of Warcraft Roadmap sind alle Inhalte der kommenden Patches für Midnight in diesem Jahr gelistet.

Patch 12.0.5 - Frühling

Die Geschichte von Midnight wird fortgeführt

Es finden globale Angriffe der Leere statt

Die Requisitenjagd ist für entspannte Unterhaltung gedacht

Patch 12.0.7 - Frühling

Es folgen weitere Story-Quests

Die Angriffe der Leere eskalieren

Neue Raid-Instanz (Sporefall) mit einem Boss

Turbulente Zeitwege

Patch 12.1 - Sommer

Season 2 Start

Neues Gebiet

Neue Raid-Instanz

Neuer Dungeon

Neue Tiefen

Neuer Weltboss

Updates beim Mythisch+ System

Überarbeitung des Freundschaftssystems

Updates beim Housing

Patch 12.1.5 - Winter

Neues Feature „Labyrint“: Größere Tiefen, inspiriert von Mega-Dungeons

Neue Raid-Instanz

Neues experimentelles Ereignis

Patch 12.1.7 - Winter

Es folgen weitere Story-Quests

Updates für Weltereignisse

Neuer eigenständiger Modus

Turbulente Zeitwege

