Blizzard zeigt humorvollen Housing-Trailer

Blizzards Housing-Trailer auf der State of Azeroth 2026 zeigt witzige Szenen und bestätigt Haustiere und Reittiere als neue Housing-Funktion.

Am Ende der State of Azeroth 2026-Präsentation hat Blizzard einen beeindruckenden Trailer zum Housing-System veröffentlicht.

Der Coming Home Cinematic-Trailer überzeugt durch die gewohnt hohe Qualität, für die Blizzard bekannt ist. Besonders auffällig: der Humor. Die Szenen sind mit viel Witz inszeniert und sorgen für zahlreiche Schmunzler – was den Trailer bei der Community besonders beliebt macht.

Ein echtes Highlight ist die Szene, in der ein Haustier gemütlich im Haus zu sehen ist. Genau das ist Teil einer der neuen Housing-Funktionen: Im Housing-System sollen künftig Haustiere und sogar Reittiere in die eigenen vier Wände integriert werden können.

