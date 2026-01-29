WoW Patch 12.0.5 bringt Requisitenjagd als PvP-Spaßevent

Mit Patch 12.0.5 kommt die Requisitenjagd nach WoW – ein PvP-Event mit Tarnung, Illusion und Spannung an bekannten Orten wie Silbermond.

Mit Patch 12.0.5 wird ein neues Feature in World of Warcraft eingeführt: die Requisitenjagd. Dieses Ereignis ist eine spielerische Abwechslung zum ernsten Konflikt zwischen Licht und Leere und bringt frischen Wind in den Alltag der Helden von Azeroth.

Wie die Requisitenjagd funktioniert

Bei der Requisitenjagd treten zwei Teams mit jeweils fünf Spielern gegeneinander an. Ein Team verwendet Illusionen und Verzauberungen, um sich als scheinbar harmlose Objekte zu tarnen und in der Spielumgebung zu verstecken. Das gegnerische Team hat die Aufgabe, diese getarnten Spieler zu enttarnen.

Wo findet das Ereignis statt?

Gespielt wird an bekannten Orten wie Silbermond sowie in den umliegenden Gebieten der Allianz und Horde. Die Schauplätze bieten ausreichend Möglichkeiten für clevere Verstecke und taktisches Vorgehen.

Ein leichtes Event in dunkler Zeit

Die Requisitenjagd ist bewusst als unterhaltsames Nebenereignis konzipiert. Sie steht im Kontrast zu den dunklen Entwicklungen rund um die Rückkehr der Leere, die in Patch 12.0.5 verstärkt in Erscheinung tritt. Während Xal'atath weiterhin eine Bedrohung darstellt und neue Feinde Azeroth heimsuchen, bietet dieses Event eine willkommene Gelegenheit zum Durchatmen.

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.