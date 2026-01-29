WoW Housing 2026: Integration von Haustieren & Reittieren, Gruppenauswahl und Importfunktion

WoW 2026 macht Housing kreativer: Neue Tools, eigene Schöpfungen, Codes zum Teilen und erstmals Haustiere und Mounts im eigenen Heim.

Zahlreiche kommende Neuerungen für World of Warcraft wurden beim State of Azeroth 2026 enthüllt. Zudem werden auch bereits integrierte Inhalte verbessert und erweitert. Das aktuellste und gefragteste Feature ist das Housing, und so ist es auch kein Wunder, dass es in den kommenden Monaten noch weiter ausgebaut wird. Folgende Neuerungen erwarten dich beim Housing.

Dein Zuhause wird lebhafter durch die Integration von Haustieren und Reittieren. Zu sehen sind diese unter anderem im neuen Housing-Trailer.

Die Housing-Werkzeuge werden verbessert. Das vereinfacht die Gestaltung deines Hauses und bietet dir mehr Möglichkeiten. Mit den verbesserten Werkzeugen kannst du eigene Objekte erstellen. Das sind Dekorationen, die aus mehreren einzelnen Elementen bestehen. Diese Schöpfungen kannst du speichern und jederzeit Kopien davon anfertigen. In der Präsentation wurde ein vollständig dekoriertes Klavier als Beispiel gezeigt, welches ganz einfach als "Gruppendekoration" an einen anderen Ort verschoben werden kann. Neu ist außerdem eine Import- und Exportfunktion. Du erstellst Codes, die du Freunden geben kannst, sodass sie deine Kreationen einfach nachbauen können.

Housing-Statistiken

Während der Präsentation hat Blizzard auch einige Housing-Daten genannt:

Bereits in den ersten zwei Wochen des Vorabzugangs wurden 4 Millionen Stunden im Housing verbracht.

im Housing verbracht. In dieser Zeit wurden 14 Millionen Dekorationsgegenstände platziert.

platziert. Der beliebteste Gegenstand ist die Geheimnisvolle Bücherregalwand, die gerne als versteckte Tür eingesetzt wird.

