WoW Handelsposten Februar 2026: Mounts, Transmogs & Belohnung

Geschrieben von Telias am 29.01.2026 um 10:49

Im WoW-Handelsposten Februar erwarten dich neue Mounts, Transmogs, ein Bonus-Item und 500 Händlerdevisen – alles zur Jubiläumsaktion.

Im Handelsposten von World of Warcraft erwartet dich im Februar 2026 ein ganz besonderes Highlight: Zur Feier des Jubiläums findest du in Dornogal ein spezielles Outlet mit zahlreichen wiederkehrenden und vergünstigten Items. Neben beliebten Reittieren und Transmog-Vorlagen gibt es auch ein explosives Monatsbelohnungs-Item – und zusätzlich 500 Händlerdevisen als Bonus. Egal ob du in Sturmwind, Orgrimmar oder Dornogal unterwegs bist: Die Händler haben jede Menge im Angebot.

  • Eventstandort: Handelsposten in Dornogal, Sturmwind & Orgrimmar
  • Jubiläumsaktion: Rückkehr & Rabatte auf zahlreiche Items
  • Monatsbelohnung: Lively Pack of Lunar Explosives (Transmog)
  • Bonus: 500 zusätzliche Händlerdevisen
  • Highlights: Reittiere, Haustiere, Transmogs, Waffen & Spielzeuge
World of Warcraft - Handelsposten Februar 2026

Join the vendors at the Trading Post to commemorate another year! They’re offering more than just February fare. Visit special Outlet vendors in Dornogal to peruse many discounted and returning items! Join the celebration with a bang when you earn this month’s reward, the Lively Pack of Lunar Explosives transmog along with earning an additional 500 Trader’s Tender.  You’ll look explosive.

Visit T&W** (Tawney and Wilder) just outside the Mage District in Stormwind or the Zen’shiri Trading Post next to Grommash Hold in Orgrimmar to check out all the latest items*** they have available. Players can also visit the Trading Post in the capital city of Dornogal (The Foregrounds) on the Isle of Dorn, where representatives of both Tawney and Wilder and the Zen’shiri Trading Post are open for business.

Check Out What's in Stock for February

Cloudborn Razorwing
Mount
“A very rare Korthian creature, due to limited cloud cover.”

Mounts and Pets

Item Name

Item Type

Cost
Silvermoon Sweeper Mount 600 Trader’s Tender
Cloudborn Razorwing Mount 600 Trader's Tender
Fullbelly Rollingpaw Pet 350 Trader's Tender

Armor Transmog Appearances

Item Name

Item Type

Cost
Banded Rosy War Slippers Feet 20 Trader’s Tender
Banded Rosy War Wraps Feet 20 Trader's Tender
Short Rosy War Skirt Legs 40 Trader's Tender
Long Rosy War Skirt Legs 40 Trader's Tender
Short Rosy War Skirt and Leg Wraps Legs/Legs 50 Trader's Tender
Long Rosy War Skirt and Leg Wraps Legs/Legs 50 Trader's Tender
Rosy Winter Toque Head 50 Trader's Tender
Vigilante's Rosy Mask Head 50 Trader's Tender
Basic Pink Quiver Back 100 Trader's Tender
Tranquillien Archer's Quiver Back 100 Trader's Tender
Ensemble: Prowler's Rosy Headgear Head/Head 100 Trader's Tender
Ensemble: Rosy Sweatsuit Chest, Legs 100 Trader's Tender
Ensemble: Sorcerer's Rosy Garb Head, Cloak 100 Trader's Tender
Sindorei Captain's Mantle Shoulder 130 Trader's Tender
Crimson Pack of Lunar Explosives Back 250 Trader’s Tender
Ensemble: Ornate Crimson Lunar Festival Attire Head, Shoulder, Chest/Robe, Waist, Feet 600 Trader’s Tender
Ensemble: South Guard's Golden Raiment Head, Shoulder, Chest, Waist, Legs/Legs, Feet, Hands/Hands, Cloak, Legs 660 Trader’s Tender

Weapon Transmog Appearances

Item Name

Item Type

Cost
Pink Wooden Shortbow Bow 80 Trader’s Tender
Tranquillien Archer's Bow Bow 80 Trader’s Tender
Sindorei Handglaive Fist Weapon 130 Trader’s Tender
Longbow of the Shattered Sun Bow 130 Trader’s Tender
Sunfury Apprentice's Wand Wand 130 Trader’s Tender
Bronze Magister's Courtstaff Staff 160 Trader’s Tender
Sunfury Battlemage's Stave Staff 160 Trader’s Tender
Quel'dorei Bladestaff Polearm 160 Trader’s Tender
Quel'dorei Poleblade Polearm 160 Trader’s Tender
Anubisath's Golden Blade One-Hand Sword 170 Trader’s Tender
Anubisath's Golden Greatblade Two-Hand Sword 200 Trader’s Tender
Crimson Lunar Lantern Off-Hand 250 Trader’s Tender
Crimson Lunar Firewhacker One-Hand Mace 300 Trader’s Tender
Jade Lunar Blade Dagger 300 Trader’s Tender
Jade Lunar Polearm Polearm 300 Trader’s Tender

This Month's Bonus Reward

Lively Pack of Lunar Explosives
Back
“For those with an explosive personality.”

Complete activities to fill the bar at the top of the Traveler’s Log found in the Adventure Guide (Shift-J)***, and you'll receive this month's bonus reward—the Lively Pack of Lunar Explosives transmog item.

Visit the Trading Post Outlet

To commemorate another year, visit the Trading Post in the capital city of Dornogal (The Foregrounds) on the Isle of Dorn, where representatives of both Tawney and Wilder and the Zen’shiri Trading Post are open for business. You’ll find a cache of treasures from previous stall offerings with the return of many mounts, pets, toys, armor transmogs, and weapon transmogs, as they make their way into the Trading Post once more.

If you missed them the first time around, you can also purchase previous Monthly Bonus rewards for the first time with Trader’s Tender.

Item Name

Item Type

Cost
Golden Mobile Timepiece Wrist 100 Trader’s Tender
The Coward's Violet Target Back 225 Trader's Tender
Wings of the Amber Monarch Back 225 Trader's Tender
X-treme Water Blaster Display Toy 350 Trader's Tender
Aura Pet 350 Trader's Tender
Teele Pet 350 Trader's Tender
Trishi Pet 350 Trader's Tender
Depthstalker Mount 600 Trader's Tender
Plunderlord's Golden Crocolisk Mount 600 Trader's Tender
Ensemble: Love Witch's Attire Head, Shoulders, Chest, Hands, Waist, Legs, Feet 750 Trader’s Tender
Arsenal: Crests of the Kingdom Back
Orc, Night Elf, Scourge, and Human Crests		 850 Trader’s Tender
Ensemble: Purple Snugglefin Murloc Romper Head, Back, Chest, Hands, Legs, Feet 850 Trader’s Tender

Item Name

Item Type

Cost
Mannequin Charm Toy 10 Trader’s Tender
X-53 Touring Rocket Mount 100 Trader's Tender
Blub Pet 200 Trader's Tender
Bluedoo Pet 200 Trader’s Tender
Buggsy Pet 200 Trader’s Tender
Colorful Beach Chair Toy 200 Trader's Tender
Delicate Crimson Parasol Toy 200 Trader's Tender
Delicate Ebony Parasol Toy 200 Trader's Tender
Delicate Jade Parasol Toy 200 Trader's Tender
Delicate Silk Parasol Toy 200 Trader's Tender
Soot-Stained Shalewing Pet 200 Trader's Tender
Marrlok Pet 200 Trader’s Tender
Nelle Pet 200 Trader’s Tender
Pokee Pet 200 Trader’s Tender
Time-Lost Salamanther Pet 200 Trader’s Tender
Worgli the Apprehensive Pet 200 Trader’s Tender
Kor'kron Warsaber Mount 300 Trader’s Tender
Savage Blue Battle Turtle Mount 300 Trader’s Tender
Sentinel War Wolf Mount 300 Trader’s Tender
Claudius Pet 330 Trader’s Tender
Amber Skitterfly Mount 500 Trader’s Tender
Armored Golden Pterrordax Mount 500 Trader’s Tender
Copper Resonating Crystal Mount 500 Trader’s Tender
The Dreadwake Mount 500 Trader’s Tender
Reins of the Fur-endship Fox Mount 500 Trader’s Tender
Pearlescent Goblin Wave Shredder Mount 500 Trader’s Tender
Reins of the Majestic Azure Peafowl Mount 500 Trader’s Tender
Reins of the Twilight Sky Prowler Mount 500 Trader’s Tender
Underlight Corrupted Behemoth Mount 500 Trader’s Tender
Keg Leg's Radiant Crocolisk Mount 600 Trader’s Tender
Riding Turtle Mount 600 Trader’s Tender
Blazing Hippogryph Mount 650 Trader’s Tender
Hand of Reshkigaal Mount 750 Trader’s Tender

Item Name

Item Type

Cost
Copper Diver's Wrist Seal Wrist 10 Trader’s Tender
Tropical Sunrise Wristwraps Wrist 20 Trader's Tender
Tropical Sunrise Sandals Feet 20 Trader's Tender
Tropical Sunrise Beads Hands 20 Trader's Tender
Tropical Sunrise Airy Sandals Feet 20 Trader's Tender
Amber Scale Treads Feet 30 Trader's Tender
Emerald Scale Treads Feet 30 Trader's Tender
Ugly Black Boots Feet 30 Trader's Tender
Ugly White Boots Feet 30 Trader's Tender
Highborne Scholar's Gloves Hands 30 Trader's Tender
Tropical Sunrise Sash Waist 30 Trader's Tender
Copper Diver's Belt Waist 30 Trader's Tender
Copper Diver's Boots Feet 30 Trader's Tender
Copper Diver's Gloves Hands 30 Trader's Tender
Churning Sands Treads Feet 30 Trader's Tender
Churning Sands Gloves Hands 30 Trader's Tender
Spring Reveler's Dandelion Belt Waist 35 Trader's Tender
Spring Reveler's Dandelion Boots Boots 35 Trader’s Tender
Spring Reveler's Dandelion Pants Legs 35 Trader’s Tender
Highlord's Ceremonial Drape Cloak 35 Trader’s Tender
Orange-Sleeved Shirt Shirt 35 Trader’s Tender
Emerald Drape Cloak 40 Trader’s Tender
Sin'dorei Assassin's Shroud Cloak 40 Trader’s Tender
Regal Warcloak Cloak 40 Trader’s Tender
Azure Treads of the Kalu'ak Feet 40 Trader’s Tender
Lively Treads of the Kalu'ak Feet 40 Trader’s Tender
Sepia Treads of the Kalu'ak Feet 40 Trader’s Tender
Copper Diver's Corselet Chest 40 Trader’s Tender
Copper Diver's Greaves Legs 40 Trader’s Tender
Gilded Emerald Longcloak Cloak 40 Trader’s Tender
Swabbie's Cap Head 60 Trader’s Tender
Sapphire Faced Mobile Timepiece Wrist 60 Trader’s Tender
Ruby Faced Mobile Timepiece Wrist 60 Trader’s Tender
Copper Diver's Pauldrons Shoulder 60 Trader’s Tender
Tabard of Wild Might Tabard 70 Trader’s Tender
Tropical Sunrise Trunks Legs 75 Trader’s Tender
Tropical Sunrise Skirt Legs 75 Trader’s Tender
Spring Reveler's Dandelion Attire Chest 100 Trader’s Tender
Mantle of the Scholarly Raven Shoulder 100 Trader’s Tender
Copper Diver's Tank Back 100 Trader’s Tender
Frenzied Hat of the Murky Waters Head 100 Trader’s Tender
Frenzied Hat of the Deep Blue Head 100 Trader’s Tender
Spring Reveler's Dandelion Dress Chest 100 Trader’s Tender
Tropical Sunrise Shirt Chest 100 Trader’s Tender
Tropical Sunrise Halter Top Chest 100 Trader’s Tender
Copper Diver's Bonnet Head 100 Trader’s Tender
Vengeful Crusader's Helm Head 100 Trader’s Tender
Helm of the Stout Head 100 Trader’s Tender
Tropical Sunrise Mrgl Floater Waist 110 Trader’s Tender
Tropical Sunrise Sunshade Head 110 Trader’s Tender
Guise of the Royal Masquerade Head 150 Trader’s Tender
Guise of the Shining Masquerade Head 150 Trader’s Tender
Guise of the Golden Masquerade Head 150 Trader’s Tender
Ebony Crown of the Red Rose Head 150 Trader’s Tender
Lion's Crest Earmuffs Head 175 Trader’s Tender
Frostwolf Earmuffs Head 175 Trader’s Tender
Battlefield Lover's Bow Back 175 Trader’s Tender
Crown of the White Rose Head 175 Trader’s Tender
Crown of the Icy Blue Rose Head 175 Trader’s Tender
Witch Doctor's Fetish Frame Back 175 Trader’s Tender
Assassin's Bandolier Back 200 Trader’s Tender
Spring Reveler's Dandelion Sun Hat Head 200 Trader’s Tender
Ensemble: Spring Reveler's Lavender Apparel Chest, Legs, Feet, Waist 200 Trader’s Tender
Alchemist's Bandolier Back 200 Trader’s Tender
Wings of the Tourmaline Monarch Back 225 Trader’s Tender
Wings of the Amethyst Monarch Back 225 Trader’s Tender
Wings of the Onyx Monarch Back 225 Trader’s Tender
Wings of the Sapphire Monarch Back 225 Trader’s Tender
Deepsea Treasure Pack Back 300 Trader’s Tender
Ensemble: Spring Reveler's Lavender Collection Chest, Head 300 Trader’s Tender
Ensemble: Fearless Buccaneer's Slops Chest, Waist, Legs, Feet 300 Trader’s Tender
Ensemble: Sunny Tropical Beachwear Chest, Legs, Wrist, Feet, Waist 325 Trader’s Tender
Ensemble: Sunny Tropical Swimwear Chest, Legs, Wrist, Feet, Waist, Head 325 Trader’s Tender
Ensemble: Battlewraps of the Honored Valarjar Head, Shoulder, Chest, Waist, Legs, Feet, Wrist, Hand, Cloak
(Armor Type: Leather)		 350 Trader’s Tender
Ensemble: Solemn Watchman's Garb Head, Shoulder, Chest, Waist, Legs, Feet, Hand 350 Trader’s Tender
Sky-Captain's Formal Attire Head, Chest, Legs, Feet, Cloak 400 Trader’s Tender
Ensemble: Wastewander Tracker's Kit Head, Shoulder, Chest, Waist, Legs, Feet, Wrist, Hand, Cloak 400 Trader’s Tender
High Scholar's Arcana Head, Shoulders, Back, Chest, Hands, Waist 400 Trader’s Tender
Ensemble: Twilight Witch's Attire Head, Shoulders, Chest, Waist, Legs, Feet, Hands 750 Trader’s Tender
Ensemble: Plunderlord's Radiant Finery Head, Chest, Back, Shoulders, Waist, Wrist, Legs, Hands, Feet 750 Trader’s Tender
Ensemble: Ragged Harvest Golem Head, Legs, Chest, Shoulder, Waist, Back, Hands, Feet 800 Trader’s Tender
Ensemble: Deepest Depths Diver Suit Head, Shoulder, Chest, Waist, Legs, Feet, Hand, Cloak, and Wrist 800 Trader’s Tender
Ensemble: Gladiator's Battered Armor Head, Shoulder, Chest, Waist, Legs, Feet, and Hands 850 Trader’s Tender
Ensemble: Dark Ranger General's Kit Back, Head, Shoulder, Chest x4, Waist, Legs, Feet, Wrist, and Hands 850 Trader’s Tender
 

Item Name

Item Type

Cost

Simple Copper Staff

Staff

30 Trader's Tender

Chipped Warblade

One-Hand Sword

40 Trader’s Tender

Wand of the Bright Shadow

Wand

40 Trader's Tender

Simple Ebony Wand

Wand

40 Trader's Tender

Simple Scarlet Wand

Wand

40 Trader's Tender

Simple Sapphire Wand

Wand

40 Trader's Tender

Conjurer's Scarlet Staff

Staff

40 Trader's Tender

Initiate's Bo

Staff

50 Trader’s Tender

Primeval Maul

Two-Hand Mace

50 Trader’s Tender

Leaky Bucket

Off-Hand

50 Trader’s Tender

Deforester's Hatchet

One-Hand Axe

50 Trader’s Tender

Apprentice's Twisted Crook

Staff

50 Trader’s Tender

Forgemaster's Gavel

One-Hand Mace

50 Trader’s Tender

Gentle Glow of the Naaru

Off-Hand

60 Trader’s Tender

Riptide Basher

One-Hand Mace

60 Trader’s Tender

Riptide Bulwark

Shield

60 Trader’s Tender

Blade of the Riptide

One-Hand Sword

60 Trader’s Tender

Krokul Battlescythe

One-Hand Axe

60 Trader’s Tender

Frost-Etched Dagger

Dagger

60 Trader’s Tender

Sanguine Bouquet

Off-Hand

60 Trader’s Tender

High-Grade Blade of the Forbade

One-Hand Sword

60 Trader’s Tender

Jade Blade of the Forbade

One-Hand Sword

60 Trader’s Tender

Feathered Bow of the Night

Bow

60 Trader’s Tender

Feathered Bow of the Fallen

Bow

60 Trader’s Tender

Bronzebeard Battle Mace

One-Hand Mace

60 Trader’s Tender

Fan of Cooling

Off-Hand

60 Trader’s Tender

Sunreaver's Scarlet Tome

Off-Hand

60 Trader’s Tender

The Sapphire Thalassian Tome

Off-Hand

60 Trader’s Tender

Codex of Classic Conjurations

Off-Hand

60 Trader’s Tender

Dark Iron Battle Mace

One-Hand Mace

60 Trader’s Tender

Aerie Battle Mace

One Hand Mace

60 Trader’s Tender

Battle-Tested Warhammer

Two-Hand Mace

60 Trader’s Tender

Battle-Tested Obsidian Warhammer

Two-Hand Mace

60 Trader’s Tender

Ancient Amani Longbow

Bow

60 Trader’s Tender

Trident of the Riptide

Polearm

75 Trader’s Tender

Wand of the Riptide

Wand

75 Trader’s Tender

Riptide Slicer

Two-Hand Axe

75 Trader’s Tender

Riptide Dagger

Dagger

75 Trader’s Tender

Riptide Gut Puncher

Fist Weapon

75 Trader’s Tender

Chilled Axe

Two-Hand Axe

100 Trader’s Tender

Scarlet Bladed Blunderbuss

Gun

100 Trader’s Tender

Sapphire Bladed Blunderbuss

Gun

100 Trader’s Tender

Plunderlord's Radiant Neck-Severer

One-Hand Axe

100 Trader’s Tender

Plunderlord's Radiant Hand Cannon

Gun

100 Trader’s Tender

Plunderlord's Radiant Rapier

One-Hand Sword

100 Trader’s Tender

Champion's Jade Cleaver

Polearm

100 Trader’s Tender

Ashen Executioner

Polearm

100 Trader’s Tender

Blackrock Executioner

Polearm

100 Trader’s Tender

Fel-Glade Warglaive

Warglaive

100 Trader’s Tender

Cursed Copper Crossbow

Bow

100 Trader’s Tender

Crystalline Longbow of the Heavens

Bow

100 Trader’s Tender

Scarlet Shanker

Dagger

100 Trader’s Tender

Scarlet Warglaive

Warglaive

100 Trader’s Tender

Sapphire Shanker

Dagger

100 Trader’s Tender

Sapphire Warglaive

Warglaive

100 Trader’s Tender

Plunderlord's Radiant Sigil

Staff

100 Trader’s Tender

Plunderlord's Radiant Cutlass

Two-Hand Sword

100 Trader’s Tender

Titan Thunderbow

Bow

100 Trader’s Tender

Scarlet Axe of Asymmetry

Two-Hand Axe

100 Trader’s Tender

Sapphire Axe of Asymmetry

Two-Hand Axe

100 Trader’s Tender

Riptide Staff

Staff

100 Trader’s Tender

Emerald Guardian's Longbow

Bow

125 Trader’s Tender

Love's Bulwark

Shield

150 Trader’s Tender

Jeweled Ripper

Fist Weapon

150 Trader’s Tender

Virulent Gavel

One-Hand Mace

150 Trader’s Tender

Lost Crusader's Amethyst Battleaxe

One-Hand Axe

150 Trader’s Tender

Corroded Augari Defender

Shield

150 Trader’s Tender

Paradise's Golden Axe

One-Hand Axe

150 Trader’s Tender

Lavish Floral Edge

Dagger

150 Trader’s Tender

Sunny Bow-quet

Bow

150 Trader’s Tender

Lavish Floral Stalk

Polearm

150 Trader’s Tender

Sunny Floral Staff

Staff

150 Trader’s Tender

Envenomed Gutripper

Dagger

150 Trader’s Tender

Warhammer of Hubris

Two-Hand Mace

150 Trader’s Tender

Water Blaster B.L.

Gun

150 Trader’s Tender

Heavily Stitched Wallet

Off-Hand

150 Trader’s Tender

Copper Scarab Bulwark

Shield

150 Trader’s Tender

Witch Doctor's Fetish Guard

Shield

150 Trader’s Tender

Dwarven Crown Splitter

Two-Hand Axe

150 Trader’s Tender

Time Marshal's Carbine

Gun

150 Trader’s Tender

Catastrophe's Edge

Two-Hand Sword

175 Trader’s Tender

Fluorescent Splitblade

Two-Hand Sword

175 Trader’s Tender

Sky Witch's Airy Wand

Wand

200 Trader’s Tender

Twilight Witch's Gothic Scepter

Wand

200 Trader’s Tender

Love Witch's Rosy Wand

Wand

200 Trader’s Tender

Arsenal: Stormrider's Bronze Stormhammers

One-Hand Mace x2

200 Trader’s Tender

Arsenal: Stormrider's Dark Stormhammers

One-Hand Mace x2

200 Trader’s Tender

Arsenal: Stormrider's Silver Stormhammers

One-Hand Mace x2

200 Trader’s Tender

Harvester's Claw

Fist Weapon

250 Trader’s Tender

Sky Witch's Airy Stave

Staff

250 Trader’s Tender

Twilight Witch's Gothic Stave

Staff

250 Trader’s Tender

Love Witch's Rosy Stave

Staff

250 Trader’s Tender

Gladiator's Battered Greatsword

Two-Hand Sword

275 Trader’s Tender

Gladiator's Ragged Greatsword

Two-Hand Sword

275 Trader’s Tender

Lovely Rosy Longbow

Bow

300 Trader’s Tender

Lovely Airy Longbow

Bow

300 Trader’s Tender

Lovely Gothic Longbow

Bow

300 Trader’s Tender

Arsenal: Skyborn Blades

One-Hand Sword x2

300 Trader’s Tender

Arsenal: Seaborn Blades

One-Hand Sword x2

300 Trader’s Tender

Arsenal: Fireborn Blades

One-Hand Sword x2

300 Trader’s Tender

Arsenal: Blazing Felfire Armaments

Sword and Shield

300 Trader’s Tender

How it Works

Get Tender Every Month

At the beginning of each month, players with an active account in good standing will receive 500 Trader’s Tender automatically every month from a chest called the Collector’s Cache. If you don’t have active game time on your account or aren’t a subscriber at the start of a new month, don’t worry. Your Tender will be awarded on the first day of the month when you do have game time or an active subscription. This will be the same amount for everyone, regardless of how you pay for your game time.

The Traveler's Log

Complete monthly activities listed in the new Traveler’s Log. Each month features a rotating, themed set of activities. These activities provide the opportunity to earn up to 500 additional Trader’s Tender. There’s only a set amount of Tender you can earn each month through completing activities, so you won’t need to complete all the ones in the log each month. You’ll be able to pick and choose from a variety of fun in-game activities to easily earn Tender. Players can choose to earn by continuing to play the game as they already do, such as completing quests, competing in battlegrounds, participating in holiday activities, and even running Mythic+ dungeons. But you can also choose to take part in activities uniquely designed for the month.

Quelle: Blizzard

