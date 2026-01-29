WoW Handelsposten Februar 2026: Mounts, Transmogs & Belohnung

Im WoW-Handelsposten Februar erwarten dich neue Mounts, Transmogs, ein Bonus-Item und 500 Händlerdevisen – alles zur Jubiläumsaktion.

Im Handelsposten von World of Warcraft erwartet dich im Februar 2026 ein ganz besonderes Highlight: Zur Feier des Jubiläums findest du in Dornogal ein spezielles Outlet mit zahlreichen wiederkehrenden und vergünstigten Items. Neben beliebten Reittieren und Transmog-Vorlagen gibt es auch ein explosives Monatsbelohnungs-Item – und zusätzlich 500 Händlerdevisen als Bonus. Egal ob du in Sturmwind, Orgrimmar oder Dornogal unterwegs bist: Die Händler haben jede Menge im Angebot.

Join the vendors at the Trading Post to commemorate another year! They’re offering more than just February fare. Visit special Outlet vendors in Dornogal to peruse many discounted and returning items! Join the celebration with a bang when you earn this month’s reward, the Lively Pack of Lunar Explosives transmog along with earning an additional 500 Trader’s Tender. You’ll look explosive.

Visit T&W (Tawney and Wilder) just outside the Mage District in Stormwind or the Zen'shiri Trading Post next to Grommash Hold in Orgrimmar to check out all the latest items they have available. Players can also visit the Trading Post in the capital city of Dornogal (The Foregrounds) on the Isle of Dorn, where representatives of both Tawney and Wilder and the Zen'shiri Trading Post are open for business.

Check Out What's in Stock for February

Cloudborn Razorwing

Mount

“A very rare Korthian creature, due to limited cloud cover.”

Mounts and Pets

Item Name Item Type Cost Silvermoon Sweeper Mount 600 Trader’s Tender Cloudborn Razorwing Mount 600 Trader's Tender Fullbelly Rollingpaw Pet 350 Trader's Tender

Armor Transmog Appearances

Ornate Lunar Festival Attire

Head, Shoulder, Chest/Robe, Waist, Feet

Ensemble: South Guard's Golden Raiment

Head, Shoulder, Chest, Waist, Legs/Legs, Feet, Hands/Hands, Cloak, Legs

Basic Pink Quiver

Back Ensemble: Rosy Sweatsuit

Chest and Legs Ensemble: Sorcerer’s Rosy Garb

Head and Cloak

Weapon Transmog Appearances

Anubiseth Golden Greatblade

Two-Hand Sword Bronze Magister's Courtstaff

Staff Longbow of the Shattered Sun

Bow

Quel'dorei Bladestaff

Polearm Sindorei Handglaive

Fist Weapon Pink Wooden Short Bow

Bow

This Month's Bonus Reward

Lively Pack of Lunar Explosives

Back

“For those with an explosive personality.”

Complete activities to fill the bar at the top of the Traveler's Log found in the Adventure Guide (Shift-J), and you'll receive this month's bonus reward—the Lively Pack of Lunar Explosives transmog item.

Visit the Trading Post Outlet

To commemorate another year, visit the Trading Post in the capital city of Dornogal (The Foregrounds) on the Isle of Dorn, where representatives of both Tawney and Wilder and the Zen’shiri Trading Post are open for business. You’ll find a cache of treasures from previous stall offerings with the return of many mounts, pets, toys, armor transmogs, and weapon transmogs, as they make their way into the Trading Post once more.

If you missed them the first time around, you can also purchase previous Monthly Bonus rewards for the first time with Trader’s Tender.

How it Works

Get Tender Every Month

At the beginning of each month, players with an active account in good standing will receive 500 Trader’s Tender automatically every month from a chest called the Collector’s Cache. If you don’t have active game time on your account or aren’t a subscriber at the start of a new month, don’t worry. Your Tender will be awarded on the first day of the month when you do have game time or an active subscription. This will be the same amount for everyone, regardless of how you pay for your game time.

The Traveler's Log

Complete monthly activities listed in the new Traveler’s Log. Each month features a rotating, themed set of activities. These activities provide the opportunity to earn up to 500 additional Trader’s Tender. There’s only a set amount of Tender you can earn each month through completing activities, so you won’t need to complete all the ones in the log each month. You’ll be able to pick and choose from a variety of fun in-game activities to easily earn Tender. Players can choose to earn by continuing to play the game as they already do, such as completing quests, competing in battlegrounds, participating in holiday activities, and even running Mythic+ dungeons. But you can also choose to take part in activities uniquely designed for the month.