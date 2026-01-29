WoW Handelsposten Februar 2026: Mounts, Transmogs & Belohnung
Im WoW-Handelsposten Februar erwarten dich neue Mounts, Transmogs, ein Bonus-Item und 500 Händlerdevisen – alles zur Jubiläumsaktion.
Im Handelsposten von World of Warcraft erwartet dich im Februar 2026 ein ganz besonderes Highlight: Zur Feier des Jubiläums findest du in Dornogal ein spezielles Outlet mit zahlreichen wiederkehrenden und vergünstigten Items. Neben beliebten Reittieren und Transmog-Vorlagen gibt es auch ein explosives Monatsbelohnungs-Item – und zusätzlich 500 Händlerdevisen als Bonus. Egal ob du in Sturmwind, Orgrimmar oder Dornogal unterwegs bist: Die Händler haben jede Menge im Angebot.
- Eventstandort: Handelsposten in Dornogal, Sturmwind & Orgrimmar
- Jubiläumsaktion: Rückkehr & Rabatte auf zahlreiche Items
- Monatsbelohnung: Lively Pack of Lunar Explosives (Transmog)
- Bonus: 500 zusätzliche Händlerdevisen
- Highlights: Reittiere, Haustiere, Transmogs, Waffen & Spielzeuge
Join the vendors at the Trading Post to commemorate another year! They’re offering more than just February fare. Visit special Outlet vendors in Dornogal to peruse many discounted and returning items! Join the celebration with a bang when you earn this month’s reward, the Lively Pack of Lunar Explosives transmog along with earning an additional 500 Trader’s Tender. You’ll look explosive.
Visit T&W** (Tawney and Wilder) just outside the Mage District in Stormwind or the Zen’shiri Trading Post next to Grommash Hold in Orgrimmar to check out all the latest items*** they have available. Players can also visit the Trading Post in the capital city of Dornogal (The Foregrounds) on the Isle of Dorn, where representatives of both Tawney and Wilder and the Zen’shiri Trading Post are open for business.
Check Out What's in Stock for February
Mounts and Pets
Item Name
Item Type
Cost
Silvermoon Sweeper Mount 600 Trader’s Tender Cloudborn Razorwing Mount 600 Trader's Tender Fullbelly Rollingpaw Pet 350 Trader's Tender
Armor Transmog Appearances
Item Name
Item Type
Cost
Banded Rosy War Slippers Feet 20 Trader’s Tender Banded Rosy War Wraps Feet 20 Trader's Tender Short Rosy War Skirt Legs 40 Trader's Tender Long Rosy War Skirt Legs 40 Trader's Tender Short Rosy War Skirt and Leg Wraps Legs/Legs 50 Trader's Tender Long Rosy War Skirt and Leg Wraps Legs/Legs 50 Trader's Tender Rosy Winter Toque Head 50 Trader's Tender Vigilante's Rosy Mask Head 50 Trader's Tender Basic Pink Quiver Back 100 Trader's Tender Tranquillien Archer's Quiver Back 100 Trader's Tender Ensemble: Prowler's Rosy Headgear Head/Head 100 Trader's Tender Ensemble: Rosy Sweatsuit Chest, Legs 100 Trader's Tender Ensemble: Sorcerer's Rosy Garb Head, Cloak 100 Trader's Tender Sindorei Captain's Mantle Shoulder 130 Trader's Tender Crimson Pack of Lunar Explosives Back 250 Trader’s Tender Ensemble: Ornate Crimson Lunar Festival Attire Head, Shoulder, Chest/Robe, Waist, Feet 600 Trader’s Tender Ensemble: South Guard's Golden Raiment Head, Shoulder, Chest, Waist, Legs/Legs, Feet, Hands/Hands, Cloak, Legs 660 Trader’s Tender
Weapon Transmog Appearances
Item Name
Item Type
Cost
Pink Wooden Shortbow Bow 80 Trader’s Tender Tranquillien Archer's Bow Bow 80 Trader’s Tender Sindorei Handglaive Fist Weapon 130 Trader’s Tender Longbow of the Shattered Sun Bow 130 Trader’s Tender Sunfury Apprentice's Wand Wand 130 Trader’s Tender Bronze Magister's Courtstaff Staff 160 Trader’s Tender Sunfury Battlemage's Stave Staff 160 Trader’s Tender Quel'dorei Bladestaff Polearm 160 Trader’s Tender Quel'dorei Poleblade Polearm 160 Trader’s Tender Anubisath's Golden Blade One-Hand Sword 170 Trader’s Tender Anubisath's Golden Greatblade Two-Hand Sword 200 Trader’s Tender Crimson Lunar Lantern Off-Hand 250 Trader’s Tender Crimson Lunar Firewhacker One-Hand Mace 300 Trader’s Tender Jade Lunar Blade Dagger 300 Trader’s Tender Jade Lunar Polearm Polearm 300 Trader’s Tender
This Month's Bonus Reward
Complete activities to fill the bar at the top of the Traveler’s Log found in the Adventure Guide (Shift-J)***, and you'll receive this month's bonus reward—the Lively Pack of Lunar Explosives transmog item.
Visit the Trading Post Outlet
To commemorate another year, visit the Trading Post in the capital city of Dornogal (The Foregrounds) on the Isle of Dorn, where representatives of both Tawney and Wilder and the Zen’shiri Trading Post are open for business. You’ll find a cache of treasures from previous stall offerings with the return of many mounts, pets, toys, armor transmogs, and weapon transmogs, as they make their way into the Trading Post once more.
If you missed them the first time around, you can also purchase previous Monthly Bonus rewards for the first time with Trader’s Tender.
Item Name
Item Type
Cost
Golden Mobile Timepiece Wrist 100 Trader’s Tender The Coward's Violet Target Back 225 Trader's Tender Wings of the Amber Monarch Back 225 Trader's Tender X-treme Water Blaster Display Toy 350 Trader's Tender Aura Pet 350 Trader's Tender Teele Pet 350 Trader's Tender Trishi Pet 350 Trader's Tender Depthstalker Mount 600 Trader's Tender Plunderlord's Golden Crocolisk Mount 600 Trader's Tender Ensemble: Love Witch's Attire Head, Shoulders, Chest, Hands, Waist, Legs, Feet 750 Trader’s Tender Arsenal: Crests of the Kingdom Back
Orc, Night Elf, Scourge, and Human Crests
850 Trader’s Tender Ensemble: Purple Snugglefin Murloc Romper Head, Back, Chest, Hands, Legs, Feet 850 Trader’s Tender
Item Name
Item Type
Cost
Mannequin Charm Toy 10 Trader’s Tender X-53 Touring Rocket Mount 100 Trader's Tender Blub Pet 200 Trader's Tender Bluedoo Pet 200 Trader’s Tender Buggsy Pet 200 Trader’s Tender Colorful Beach Chair Toy 200 Trader's Tender Delicate Crimson Parasol Toy 200 Trader's Tender Delicate Ebony Parasol Toy 200 Trader's Tender Delicate Jade Parasol Toy 200 Trader's Tender Delicate Silk Parasol Toy 200 Trader's Tender Soot-Stained Shalewing Pet 200 Trader's Tender Marrlok Pet 200 Trader’s Tender Nelle Pet 200 Trader’s Tender Pokee Pet 200 Trader’s Tender Time-Lost Salamanther Pet 200 Trader’s Tender Worgli the Apprehensive Pet 200 Trader’s Tender Kor'kron Warsaber Mount 300 Trader’s Tender Savage Blue Battle Turtle Mount 300 Trader’s Tender Sentinel War Wolf Mount 300 Trader’s Tender Claudius Pet 330 Trader’s Tender Amber Skitterfly Mount 500 Trader’s Tender Armored Golden Pterrordax Mount 500 Trader’s Tender Copper Resonating Crystal Mount 500 Trader’s Tender The Dreadwake Mount 500 Trader’s Tender Reins of the Fur-endship Fox Mount 500 Trader’s Tender Pearlescent Goblin Wave Shredder Mount 500 Trader’s Tender Reins of the Majestic Azure Peafowl Mount 500 Trader’s Tender Reins of the Twilight Sky Prowler Mount 500 Trader’s Tender Underlight Corrupted Behemoth Mount 500 Trader’s Tender Keg Leg's Radiant Crocolisk Mount 600 Trader’s Tender Riding Turtle Mount 600 Trader’s Tender Blazing Hippogryph Mount 650 Trader’s Tender Hand of Reshkigaal Mount 750 Trader’s Tender
Item Name
Item Type
Cost
Copper Diver's Wrist Seal Wrist 10 Trader’s Tender Tropical Sunrise Wristwraps Wrist 20 Trader's Tender Tropical Sunrise Sandals Feet 20 Trader's Tender Tropical Sunrise Beads Hands 20 Trader's Tender Tropical Sunrise Airy Sandals Feet 20 Trader's Tender Amber Scale Treads Feet 30 Trader's Tender Emerald Scale Treads Feet 30 Trader's Tender Ugly Black Boots Feet 30 Trader's Tender Ugly White Boots Feet 30 Trader's Tender Highborne Scholar's Gloves Hands 30 Trader's Tender Tropical Sunrise Sash Waist 30 Trader's Tender Copper Diver's Belt Waist 30 Trader's Tender Copper Diver's Boots Feet 30 Trader's Tender Copper Diver's Gloves Hands 30 Trader's Tender Churning Sands Treads Feet 30 Trader's Tender Churning Sands Gloves Hands 30 Trader's Tender Spring Reveler's Dandelion Belt Waist 35 Trader's Tender Spring Reveler's Dandelion Boots Boots 35 Trader’s Tender Spring Reveler's Dandelion Pants Legs 35 Trader’s Tender Highlord's Ceremonial Drape Cloak 35 Trader’s Tender Orange-Sleeved Shirt Shirt 35 Trader’s Tender Emerald Drape Cloak 40 Trader’s Tender Sin'dorei Assassin's Shroud Cloak 40 Trader’s Tender Regal Warcloak Cloak 40 Trader’s Tender Azure Treads of the Kalu'ak Feet 40 Trader’s Tender Lively Treads of the Kalu'ak Feet 40 Trader’s Tender Sepia Treads of the Kalu'ak Feet 40 Trader’s Tender Copper Diver's Corselet Chest 40 Trader’s Tender Copper Diver's Greaves Legs 40 Trader’s Tender Gilded Emerald Longcloak Cloak 40 Trader’s Tender Swabbie's Cap Head 60 Trader’s Tender Sapphire Faced Mobile Timepiece Wrist 60 Trader’s Tender Ruby Faced Mobile Timepiece Wrist 60 Trader’s Tender Copper Diver's Pauldrons Shoulder 60 Trader’s Tender Tabard of Wild Might Tabard 70 Trader’s Tender Tropical Sunrise Trunks Legs 75 Trader’s Tender Tropical Sunrise Skirt Legs 75 Trader’s Tender Spring Reveler's Dandelion Attire Chest 100 Trader’s Tender Mantle of the Scholarly Raven Shoulder 100 Trader’s Tender Copper Diver's Tank Back 100 Trader’s Tender Frenzied Hat of the Murky Waters Head 100 Trader’s Tender Frenzied Hat of the Deep Blue Head 100 Trader’s Tender Spring Reveler's Dandelion Dress Chest 100 Trader’s Tender Tropical Sunrise Shirt Chest 100 Trader’s Tender Tropical Sunrise Halter Top Chest 100 Trader’s Tender Copper Diver's Bonnet Head 100 Trader’s Tender Vengeful Crusader's Helm Head 100 Trader’s Tender Helm of the Stout Head 100 Trader’s Tender Tropical Sunrise Mrgl Floater Waist 110 Trader’s Tender Tropical Sunrise Sunshade Head 110 Trader’s Tender Guise of the Royal Masquerade Head 150 Trader’s Tender Guise of the Shining Masquerade Head 150 Trader’s Tender Guise of the Golden Masquerade Head 150 Trader’s Tender Ebony Crown of the Red Rose Head 150 Trader’s Tender Lion's Crest Earmuffs Head 175 Trader’s Tender Frostwolf Earmuffs Head 175 Trader’s Tender Battlefield Lover's Bow Back 175 Trader’s Tender Crown of the White Rose Head 175 Trader’s Tender Crown of the Icy Blue Rose Head 175 Trader’s Tender Witch Doctor's Fetish Frame Back 175 Trader’s Tender Assassin's Bandolier Back 200 Trader’s Tender Spring Reveler's Dandelion Sun Hat Head 200 Trader’s Tender Ensemble: Spring Reveler's Lavender Apparel Chest, Legs, Feet, Waist 200 Trader’s Tender Alchemist's Bandolier Back 200 Trader’s Tender Wings of the Tourmaline Monarch Back 225 Trader’s Tender Wings of the Amethyst Monarch Back 225 Trader’s Tender Wings of the Onyx Monarch Back 225 Trader’s Tender Wings of the Sapphire Monarch Back 225 Trader’s Tender Deepsea Treasure Pack Back 300 Trader’s Tender Ensemble: Spring Reveler's Lavender Collection Chest, Head 300 Trader’s Tender Ensemble: Fearless Buccaneer's Slops Chest, Waist, Legs, Feet 300 Trader’s Tender Ensemble: Sunny Tropical Beachwear Chest, Legs, Wrist, Feet, Waist 325 Trader’s Tender Ensemble: Sunny Tropical Swimwear Chest, Legs, Wrist, Feet, Waist, Head 325 Trader’s Tender Ensemble: Battlewraps of the Honored Valarjar Head, Shoulder, Chest, Waist, Legs, Feet, Wrist, Hand, Cloak
(Armor Type: Leather)
350 Trader’s Tender Ensemble: Solemn Watchman's Garb Head, Shoulder, Chest, Waist, Legs, Feet, Hand 350 Trader’s Tender Sky-Captain's Formal Attire Head, Chest, Legs, Feet, Cloak 400 Trader’s Tender Ensemble: Wastewander Tracker's Kit Head, Shoulder, Chest, Waist, Legs, Feet, Wrist, Hand, Cloak 400 Trader’s Tender High Scholar's Arcana Head, Shoulders, Back, Chest, Hands, Waist 400 Trader’s Tender Ensemble: Twilight Witch's Attire Head, Shoulders, Chest, Waist, Legs, Feet, Hands 750 Trader’s Tender Ensemble: Plunderlord's Radiant Finery Head, Chest, Back, Shoulders, Waist, Wrist, Legs, Hands, Feet 750 Trader’s Tender Ensemble: Ragged Harvest Golem Head, Legs, Chest, Shoulder, Waist, Back, Hands, Feet 800 Trader’s Tender Ensemble: Deepest Depths Diver Suit Head, Shoulder, Chest, Waist, Legs, Feet, Hand, Cloak, and Wrist 800 Trader’s Tender Ensemble: Gladiator's Battered Armor Head, Shoulder, Chest, Waist, Legs, Feet, and Hands 850 Trader’s Tender Ensemble: Dark Ranger General's Kit Back, Head, Shoulder, Chest x4, Waist, Legs, Feet, Wrist, and Hands 850 Trader’s Tender
Item Name
Item Type
Cost
Staff
30 Trader's Tender
One-Hand Sword
40 Trader’s Tender
Wand
40 Trader's Tender
Wand
40 Trader's Tender
Wand
40 Trader's Tender
Wand
40 Trader's Tender
Staff
40 Trader's Tender
Staff
50 Trader’s Tender
Two-Hand Mace
50 Trader’s Tender
Off-Hand
50 Trader’s Tender
One-Hand Axe
50 Trader’s Tender
Staff
50 Trader’s Tender
One-Hand Mace
50 Trader’s Tender
Off-Hand
60 Trader’s Tender
One-Hand Mace
60 Trader’s Tender
Shield
60 Trader’s Tender
One-Hand Sword
60 Trader’s Tender
One-Hand Axe
60 Trader’s Tender
Dagger
60 Trader’s Tender
Off-Hand
60 Trader’s Tender
One-Hand Sword
60 Trader’s Tender
One-Hand Sword
60 Trader’s Tender
Bow
60 Trader’s Tender
Bow
60 Trader’s Tender
One-Hand Mace
60 Trader’s Tender
Off-Hand
60 Trader’s Tender
Off-Hand
60 Trader’s Tender
Off-Hand
60 Trader’s Tender
Off-Hand
60 Trader’s Tender
One-Hand Mace
60 Trader’s Tender
One Hand Mace
60 Trader’s Tender
Two-Hand Mace
60 Trader’s Tender
Two-Hand Mace
60 Trader’s Tender
Bow
60 Trader’s Tender
Polearm
75 Trader’s Tender
Wand
75 Trader’s Tender
Two-Hand Axe
75 Trader’s Tender
Dagger
75 Trader’s Tender
Fist Weapon
75 Trader’s Tender
Two-Hand Axe
100 Trader’s Tender
Gun
100 Trader’s Tender
Gun
100 Trader’s Tender
One-Hand Axe
100 Trader’s Tender
Gun
100 Trader’s Tender
One-Hand Sword
100 Trader’s Tender
Polearm
100 Trader’s Tender
Polearm
100 Trader’s Tender
Polearm
100 Trader’s Tender
Warglaive
100 Trader’s Tender
Bow
100 Trader’s Tender
Bow
100 Trader’s Tender
Dagger
100 Trader’s Tender
Warglaive
100 Trader’s Tender
Dagger
100 Trader’s Tender
Warglaive
100 Trader’s Tender
Staff
100 Trader’s Tender
Two-Hand Sword
100 Trader’s Tender
Bow
100 Trader’s Tender
Two-Hand Axe
100 Trader’s Tender
Two-Hand Axe
100 Trader’s Tender
Staff
100 Trader’s Tender
Bow
125 Trader’s Tender
Shield
150 Trader’s Tender
Fist Weapon
150 Trader’s Tender
One-Hand Mace
150 Trader’s Tender
One-Hand Axe
150 Trader’s Tender
Shield
150 Trader’s Tender
One-Hand Axe
150 Trader’s Tender
Dagger
150 Trader’s Tender
Bow
150 Trader’s Tender
Polearm
150 Trader’s Tender
Staff
150 Trader’s Tender
Dagger
150 Trader’s Tender
Two-Hand Mace
150 Trader’s Tender
Gun
150 Trader’s Tender
Off-Hand
150 Trader’s Tender
Shield
150 Trader’s Tender
Shield
150 Trader’s Tender
Two-Hand Axe
150 Trader’s Tender
Gun
150 Trader’s Tender
Two-Hand Sword
175 Trader’s Tender
Two-Hand Sword
175 Trader’s Tender
Wand
200 Trader’s Tender
Wand
200 Trader’s Tender
Wand
200 Trader’s Tender
One-Hand Mace x2
200 Trader’s Tender
One-Hand Mace x2
200 Trader’s Tender
One-Hand Mace x2
200 Trader’s Tender
Fist Weapon
250 Trader’s Tender
Staff
250 Trader’s Tender
Staff
250 Trader’s Tender
Staff
250 Trader’s Tender
Two-Hand Sword
275 Trader’s Tender
Two-Hand Sword
275 Trader’s Tender
Bow
300 Trader’s Tender
Bow
300 Trader’s Tender
Bow
300 Trader’s Tender
One-Hand Sword x2
300 Trader’s Tender
One-Hand Sword x2
300 Trader’s Tender
One-Hand Sword x2
300 Trader’s Tender
Sword and Shield
300 Trader’s Tender
How it Works
Get Tender Every Month
At the beginning of each month, players with an active account in good standing will receive 500 Trader’s Tender automatically every month from a chest called the Collector’s Cache. If you don’t have active game time on your account or aren’t a subscriber at the start of a new month, don’t worry. Your Tender will be awarded on the first day of the month when you do have game time or an active subscription. This will be the same amount for everyone, regardless of how you pay for your game time.
The Traveler's Log
Complete monthly activities listed in the new Traveler’s Log. Each month features a rotating, themed set of activities. These activities provide the opportunity to earn up to 500 additional Trader’s Tender. There’s only a set amount of Tender you can earn each month through completing activities, so you won’t need to complete all the ones in the log each month. You’ll be able to pick and choose from a variety of fun in-game activities to easily earn Tender. Players can choose to earn by continuing to play the game as they already do, such as completing quests, competing in battlegrounds, participating in holiday activities, and even running Mythic+ dungeons. But you can also choose to take part in activities uniquely designed for the month.
Quelle: Blizzard
