WoW-Botschafterprogramm: So unterstützt Blizzard engagierte Spieler und Discords

Das WoW-Botschafterprogramm verbindet Spieler, Discord-Communitys und Blizzard, um Zusammenhalt, Events und Hilfe in World of Warcraft zu stärken.

Mit dem neuen WoW-Botschafterprogramm setzt World of Warcraft ein deutliches Zeichen für mehr Gemeinschaft und Zusammenhalt in Azeroth. Das Programm richtet sich an erfahrene Spieler, die ihre Leidenschaft und ihr Wissen nutzen möchten, um andere zu unterstützen und die Community aktiv mitzugestalten. Vom Willkommenheißen neuer Abenteurer bis zur Organisation gemeinsamer Events – als Botschafter wirst du zur wichtigen Bezugsperson innerhalb der WoW-Welt.

World of Warcraft war schom immer mehr als nur ein Spiel – es ist ein Universum, in dem Freundschaften geschmiedet und epische Geschichten geschrieben werden, und sich Helden aus ganz Azeroth vereinen. Mit der offiziellen Veröffentlichung des WoW-Botschafterprogramms möchten wir euch einladen, Freunde zu finden und das Spiel zusammen mit gleichgesinnten Spielern zu erleben.

Was ist das WoW-Botschafterprogramm?

Das WoW-Botschafterprogramm wurde entwickelt, um engagierte und erfahrene Spieler zu befähigen, die die Community von World of Warcraft mitgestalten möchten – im Spiel und darüber hinaus. Unsere Vision ist einfach: Wir möchten das Engagement und die Verbundenheit unter Spielern fördern und sicherstellen, dass sich jeder willkommen fühlt – ganz gleich, ob erfahrener Schlachtzugsspieler oder Neuling, der gerade erst seine Reise in Azeroth beginnt.

Wie das Programm funktioniert

Community steht bei WoW im Mittelpunkt, und Discord-Server wurden zu modernen Tavernen, in denen sich Spieler treffen, Strategien entwickeln und Freundschaften schließen. Über das WoW-Botschafterprogramm nominieren offizielle und Partner-Discord-Communitys herausragende Mitglieder, die den Geist der Kameradschaft von World of Warcraft repräsentieren. Botschafter helfen dabei, neue Spieler willkommen zu heißen, Aktivitäten zu organisieren und das Gefühl der Verbundenheit zu verstärken, das WoW so einzigartig macht. Teilnehmende Discord-Server profitieren von besonderer Anerkennung, Zugang zu exklusiven Events und direkter Unterstützung durch Blizzard – und werden so zu noch lebendigeren Orten für Austausch und Gemeinschaft.

WoW-Portalkammer: Euer Tor zur Community

Zeitgleich mit dem Programm startet die WoW-Portalkammer – der offizielle Discord-Server von World of Warcraft, der als zentraler Treffpunkt dient, an dem Botschafter und Spieler zusammenkommen. Hier fungieren Botschafter als Ansprechpersonen, Event-Veranstalter und Community-Champions und sorgen dafür, dass sich jeder Abenteurer willkommen fühlt. Ganz gleich, ob ihr auf der Suche nach einer neuen Gilde seid, Tipps für mythische Dungeons sucht oder einfach nur plaudern möchtet – die Portalkammer ist der Ort, an dem ihr die ersten Schritte macht, um eure Community zu finden. Genau wie ein Portal in World of Warcraft ist die Portalkammer als Zwischenstation auf eurer Reise gedacht und nicht als endgültiges Ziel.

So meldet ihr euch an

Seid ihr bereit, Botschafter zu werden und mit eurer Discord-Community am Programm teilzunehmen? Die Anmeldung ist einfach. Bewerbungen sind ab sofort möglich. Nach Abschluss der Bewerbungsphase können Spieler ab dem 26. Februar in der WoW-Portalkammer die ausgewählten Botschafter kennenlernen und herausfinden, wer am besten zu ihnen passt.

Hier bewerben

Wählt euren Weg

Der Start des WoW-Botschafterprogramms eröffnet Spielern neue Möglichkeiten, sich auf bedeutungsvolle Weise zu vernetzen, und steht allen offen. Ganz gleich, ob ihr Schlachtzüge anführt, Geschichten schreibt oder einfach neue Freundschaften sucht: Dies ist eure Chance, Teil von etwas Größerem zu werden. Betretet die Portalkammer, vernetzt euch mit Botschaftern und helft uns, eine Welt zu gestalten, in der jeder Spieler gesehen, eingebunden und gefeiert wird.