Letzte Chance in WoW: Diese Belohnungen verschwinden vor Midnight

Sichere dir in World of Warcraft: The War Within exklusive Erfolge & Mounts, bevor Midnight am 3. März 2026 startet.

Mit World of Warcraft: Midnight beginnt am 3. März 2026 ein neues Kapitel in Azeroth. Doch bevor es so weit ist, endet die aktuelle Saison von WoW: The War Within – und mit ihr verschwinden wertvolle Belohnungen, Erfolge und Events dauerhaft oder werden deutlich schwerer zugänglich. Wenn du dir exklusive Reittiere, Titel oder Tiefenbelohnungen sichern willst, ist jetzt der Moment zum Handeln.

Während World of Warcraft: The War Within seinen Höhepunkt erreicht, bereiten wir uns darauf vor, das nächste Kapitel aufzuschlagen: Midnight. Bevor euer Abenteuer weitergeht, ist nun der perfekte Zeitpunkt, Aktivitäten in Khaz Algar abzuschließen, vor allem jene Belohnungen und Erfolge, die nach der weltweiten Veröffentlichung des Inhaltsupdates der Erweiterung am 3. März 2026 um 0:01 Uhr MEZ nicht mehr oder viel schwerer zu erhalten sind.

Saison 3 von The War Within

Schlachtzüge

Nach der Veröffentlichung von Midnight werden einige Schlachtzugsbelohnungen nicht mehr oder viel schwerer erhältlich sein:

Dimensius der alles Verschlingende Das Reittier Königliche Leerenschwinge von Dimensius (Heroisch) ist nicht mehr erhältlich. Die Beuterate des Reittieres Ungebundener Sternenesser von Manaschmiede Omega (Mythisch) wird deutlich reduziert.



Dungeons

Nach der Veröffentlichung von Midnight sind folgende Belohnungen, Erfolge und Teleportationen aus Saison 3 von The War Within nicht mehr verfügbar:

Der Erfolg „Schwerer Modus: Tazavesh, der Verhüllte Markt“ Besiegt So'leah in Tazavesh, dem Verhüllten Markt, im schweren Modus während Saison 3 von The War Within.

Der Erfolg „Lupenreine Transaktion“ Besiegt alle Bosse in Tazavesh, dem Verhüllten Markt, im schweren Modus während Saison 3 von The War Within im Laufe einer einzigen Dungeonzuweisung, ohne dass ein Spielercharakter stirbt.

Der Erfolg „Der unternehmerische Dungeonmeister“ Erfolgskriterien: „Der ungebundene Tank“, „Der ungebundene Heiler“, „Die ungebundene Schadensklasse“ Belohnung: der Titel „Gefahr hoch drei“

Der Erfolg: „Schlüsselsteinerforscher von The War Within: Saison 3“ Schließt in Saison 3 von The War Within einen Dungeon auf Mythisch+ innerhalb des Zeitlimits ab.

Der Erfolg: „Schlüsselsteineroberer von The War Within: Saison 3“ Erhaltet eine Wertung für Mythisch+ von mindestens 1.500 in Saison 3 von The War Within. Belohnung: der Titel „Der/Die Ungebundene“

Der Erfolg: „Schlüsselsteinmeister von The War Within: Saison 3“ Erhaltet eine Wertung für Mythisch+ von mindestens 2.000 in Saison 3 von The War Within. Belohnung: das Reittier Azurblauer Leerenflieger . Beim Erhalt dieses Erfolgs wird auch eine Aufladung für den Matrixkatalysator gewährt.

Der Erfolg: „Schlüsselsteinheld von The War Within: Saison 3“ Erhaltet eine Wertung für Mythisch+ von mindestens 2.500 in Saison 3 von The War Within.

Der Erfolg: „Saison 3 von The War Within: Abgehärteter Schlüsselstein 12“ (und darüber) Schließt in Saison 3 von The War Within alle Dungeons auf Mythisch+ und der Schlüsselsteinstufe 12 innerhalb des Zeitlimits ab.

Teleporte der Schlüsselsteindungeons für Saison 3 Werden für jeden Dungeon verdient, der mit mindestens +10 abgeschlossen wurde. Dazugehörige Dungeons sind Ara-Kara, Die Morgenbringer, Biokuppel Al'dani, Hallen der Sühne, Operation: Schleuse, Priorat der Heiligen Flamme, und Tazavesh, der Verhüllte Markt.



Tiefen

Nach dem Ende der Reise des Tiefenforschers der Saison 3 von The War Within wird folgendes nicht mehr erhältlich sein:

Erfolge

Meine stichelnde Nemesis Besiegt Nexusprinzessin Ky'veza in ihrem Versteck, bevor die nächste Saison der Tiefen veröffentlicht wird. Hal'hadars phasengebundenes Visier wird deutlich seltener fallengelassen, sobald der Erfolg nicht mehr verfügbar ist (war garantiert).

Die Prinzessin zurechtstutzen Besiegt Nexusprinzessin Ky'veza in ihrem Versteck auf Stufe ??, bevor die nächste Saison der Tiefen veröffentlicht wird. Belohnung: der Titel „Auftragsmörder(in)“



Tiefenwährungen

Mit der Veröffentlichung von Midnight:

Saisonale Tiefenwährungen – Lorenmünzen , restaurierte Kastenschlüssel , unbesudelte Manakristalle – werden in Resonanzkristalle umgewandelt.

, , – werden in umgewandelt. Gegenstände, die zuvor mit Lorenmünzen erworben wurden, werden über Reno Jackson in Dornogal für Resonanzkristalle erhältlich sein.

Belohnungen für die Reise des Tiefenforschers werden ebenfalls über Reno für Resonanzkristalle erhältlich sein.

Die Winde des mysteriösen Glücks wehen nur noch bis zum 23. Februrar

Holt das Meiste aus diesem zeitlich begrenzten Ereignis heraus! Der Stärkungszauber „Winde des geheimnisvollen Glücks“ gewährt einen Erfahrungsbonus von 20 % und mit wertvollen Gegenständen gefüllte Ranzen – perfekt, um Zweitcharaktere aufzuleveln, alte Inhalte abzuschließen oder sich auf Midnight vorzubereiten. Dieser Stärkungszauber gewährt außerdem +50 % Rufgewinn für alle Fraktionen weltweit.

Erfahrt mehr in unserem ausführlichen Artikel.

Das Vorbereitungsevent der Zwielichtaszendenz endet am 3. März

Reist in das Schattenhochland, um der Bedrohung durch den Kult der Zwielichtklinge Einhalt zu gebieten und sie davon abzuhalten, weitere Streitkräfte zu beschwören, indem ihr ihre Rituale stört und seltene Gegner im Hochland besiegt. Charaktere der Stufe 10 und höher können während dieses wiederholbaren Ereignisses Weltquests abschließen und Belohnungen für gut geleistete Arbeit einheimsen. Spieler auf Seiten der Allianz können sich in Sturmwind mit Magister Umbric treffen, um ihre Reise zu beginnen, während sich Spieler auf Seiten der Horde in Orgrimmar mit Großmagister Rommath treffen können.

Wann: 27. Januar bis 2. März

Wo: Schattenhochland

Währung: Insigne der Zwielichtklinge

Stufen: 10+

Jegliche Dekorationen für Behausungen, die während des Ereignisses eingeführt werden, sind nach der Veröffentlichung von Midnight bei Dethelin in Silbermond erhältlich. Verbleibende Insignien der Zwielichtklinge werden in Resonanzkristalle umgewandelt.

Spieler mit und ohne World of Warcraft: Midnight können an dem Ereignis teilnehmen. Mehr über dieses Ereignis erfahrt ihr in unserem Übersichtsbeitrag.

Die Zeit naht, bereitet euch auf die Konfrontation mit der Leere vor, wenn World of Warcraft®: Midnight am 3. März 2026 weltweit um 00:01 Uhr MEZ erscheint.

Wir sehen uns in Azeroth!