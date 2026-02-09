WoW Midnight: Xal'ataths Überlegenheit bedroht Azeroth

In WoW: Midnight vereint Xal'atath die Fraktionen der Leere zu einer Armee, die Azeroth bedroht. Das Video zeigt ihren erbarmungslosen Aufstieg.

Midnight rückt näher, und die Zeichen stehen auf Eskalation. Die Xal'atath Animation: Überlegenheit führt vor Augen, wie sich die Macht der Leere formiert und Azeroth an den Rand des Abgrunds drängt.

Ohne Umwege, ohne Erläuterungen, ohne Schonung: Die Inszenierung setzt auf Atmosphäre, Dominanz und klare Fronten. WoW bereitet mit wenigen Minuten Laufzeit den Boden für das, was mit Midnight unaufhaltsam bevorsteht.

