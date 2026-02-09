Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivFebruar 2026WoW Midnight: Xal'ataths Überlegenheit bedroht Azeroth

WoW Midnight: Xal'ataths Überlegenheit bedroht Azeroth

Geschrieben von Telias am 09.02.2026 um 20:16

In WoW: Midnight vereint Xal'atath die Fraktionen der Leere zu einer Armee, die Azeroth bedroht. Das Video zeigt ihren erbarmungslosen Aufstieg.

Midnight rückt näher, und die Zeichen stehen auf Eskalation. Die Xal'atath Animation: Überlegenheit führt vor Augen, wie sich die Macht der Leere formiert und Azeroth an den Rand des Abgrunds drängt.

Ohne Umwege, ohne Erläuterungen, ohne Schonung: Die Inszenierung setzt auf Atmosphäre, Dominanz und klare Fronten. WoW bereitet mit wenigen Minuten Laufzeit den Boden für das, was mit Midnight unaufhaltsam bevorsteht.

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2026 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.