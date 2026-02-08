World of Warcraft: Gigantische Irdene und Reittiere – bizarrer Bug in Khaz Algar

In Khaz Algar sorgt ein WoW-Bug für Riesen-Irdene und übergroße Reittiere. Der Effekt bleibt bestehen, bis das Spiel hart abstürzt.

In Khaz Algar ist ein ungewöhnlicher Bug aufgetaucht, der die Größe der Irdenen-NPCs drastisch verändert hat. Spieler berichten von teils gigantischen Figuren, die ganze Städte optisch dominiert haben.

Plötzlicher Wachstumsschub nach Ulduar-Raid

Nach einem gewöhnlichen Legacy-Raid in Ulduar kam es bei einem Spieler zu massiven Veränderungen in Dornogal. Die dortigen Irdenen hatten plötzlich eine neue Dimension erreicht. Der Bug betraf nicht nur die Charaktere, sondern auch ihre Reittiere – was visuell besonders auffiel, da selbst Mounts in ungeahnte Größen wuchsen.

Fehler bleibt über Ladebildschirme hinweg aktiv

Besonders kurios: Der Fehler verschwand nicht beim Laden neuer Zonen oder beim Wechsel des Charakters. Auch ein Logout führte zu keiner Besserung. Damit entwickelte sich das Phänomen schnell zu einem flächendeckenden Problem.

Weitere Orte betroffen

Nicht nur Dornogal war betroffen. Auch in Gundargaz traten dieselben Effekte auf. Einzelne Exemplare schienen sich wie eine neue Evolutionsstufe zu verhalten, was das Spielerlebnis deutlich beeinflusste.

Mounts außer Kontrolle

Der Fehler eskalierte, als sich das Verhalten auch auf Mounts zufälliger Spieler übertrug. Ohne erkennbaren Zusammenhang begannen Reittiere, sich unnatürlich aufzublähen. Die Welt wirkte verzerrt und instabil.

Spielabsturz als finale Folge

Der Bug hielt so lange an, bis das Spiel selbst nicht mehr stabil lief. Schließlich kam es zum vollständigen Absturz – und nach dem Neustart war alles wieder im ursprünglichen Zustand.

