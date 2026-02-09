World of Warcraft: Liebe liegt in der Luft 2026 hat begonnen

Spiel:
WoWNewsarchivFebruar 2026World of Warcraft: Liebe liegt in der Luft 2026 hat begonnen

Geschrieben von Telias am 09.02.2026 um 16:08

Liebe liegt in der Luft 2026 läuft vom 9. bis 23. Februar und bringt neue Items, Waffen, ein Reittier und bekannte Event‑Inhalte zurück nach Azeroth.

Inhaltsverzeichnis
  1. Alle Neuerungen 2026 im Überblick
  2. Warum du das Event nicht verpassen solltest
  3. Event-Highlights auf einen Blick

Heute hat in Azeroth wieder die romantischste Zeit des Jahres begonnen: Liebe liegt in der Luft 2026 läuft bis zum 23. Februar und bringt auch dieses Jahr zahlreiche neue Inhalte mit sich. Neben exklusiven Belohnungen warten neue kosmetische Items, Waffen und ein ganz besonderes Reittier auf dich.

Weltereignis in World of Warcraft: Liebe liegt in der Luft

Alle Neuerungen 2026 im Überblick

Frühlingsschmetterling - Reittier in World of Warcraft Ensemble: Ornamente des Frühlingsschmetterlings Transmog-Waffen des Frühlingsschmetterlings


Warum du das Event nicht verpassen solltest

Liebe liegt in der Luft ist eines der wichtigsten saisonalen Events in World of Warcraft. Während der Eventdauer hast du täglich die Möglichkeit, Zeichen der Liebe zu sammeln und gegen exklusive Items einzutauschen – darunter Reittiere, Haustiere, Transmog-Sets, Spielzeuge und mehr.

Die Allianz und Horde starten mit einer eigenen Questreihe in ihren Hauptstädten. Danach kannst du täglich Quests abschließen, die nicht nur Währung bringen, sondern auch neue Inhalte freischalten. Im Fokus steht erneut das Apothekertrio in Burg Schattenfang – mit skalierbarem Loot.

Event-Highlights auf einen Blick

  • Exklusive Belohnungen aus der Herzförmigen Schachtel
  • Sammlerstücke wie der Frühlingsschmetterling, neue Waffen und ein Transmog-Ensemble
  • Tägliche Quests und ein skalierbarer Eventboss
  • Meta-Erfolg verleiht dir den Titel Liebesgott „Spielername“

Alle Details zum Event, Farmspots, Belohnungen und Erfolge findest du in unserem umfangreichen Guide zu Liebe liegt in der Luft.

