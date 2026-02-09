World of Warcraft: Liebe liegt in der Luft 2026 hat begonnen

Liebe liegt in der Luft 2026 läuft vom 9. bis 23. Februar und bringt neue Items, Waffen, ein Reittier und bekannte Event‑Inhalte zurück nach Azeroth.

Heute hat in Azeroth wieder die romantischste Zeit des Jahres begonnen: Liebe liegt in der Luft 2026 läuft bis zum 23. Februar und bringt auch dieses Jahr zahlreiche neue Inhalte mit sich. Neben exklusiven Belohnungen warten neue kosmetische Items, Waffen und ein ganz besonderes Reittier auf dich.

Alle Neuerungen 2026 im Überblick

Frühlingsschmetterling : Das neue Reittier befindet sich in der Herzförmigen Schachtel.

: Das neue befindet sich in der Herzförmigen Schachtel. Ensemble: Ornamente des Frühlingsschmetterlings: Neues Transmog-Set für modebewusste Helden.

Neue Waffen im Schmetterlings-Stil: Langbogen Stangenwaffe Zauberstab Schwert Streitkolben

im Schmetterlings-Stil:

Warum du das Event nicht verpassen solltest

Liebe liegt in der Luft ist eines der wichtigsten saisonalen Events in World of Warcraft. Während der Eventdauer hast du täglich die Möglichkeit, Zeichen der Liebe zu sammeln und gegen exklusive Items einzutauschen – darunter Reittiere, Haustiere, Transmog-Sets, Spielzeuge und mehr.

Die Allianz und Horde starten mit einer eigenen Questreihe in ihren Hauptstädten. Danach kannst du täglich Quests abschließen, die nicht nur Währung bringen, sondern auch neue Inhalte freischalten. Im Fokus steht erneut das Apothekertrio in Burg Schattenfang – mit skalierbarem Loot.

Event-Highlights auf einen Blick

Exklusive Belohnungen aus der Herzförmigen Schachtel

aus der Herzförmigen Schachtel Sammlerstücke wie der Frühlingsschmetterling, neue Waffen und ein Transmog-Ensemble

wie der Frühlingsschmetterling, neue Waffen und ein Transmog-Ensemble Tägliche Quests und ein skalierbarer Eventboss

und ein skalierbarer Eventboss Meta-Erfolg verleiht dir den Titel Liebesgott „Spielername“

Alle Details zum Event, Farmspots, Belohnungen und Erfolge findest du in unserem umfangreichen Guide zu Liebe liegt in der Luft.

