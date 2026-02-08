Spiel:
WoW Addon Account Played: Spielzeit aller Klassen im Blick

Geschrieben von Telias am 08.02.2026 um 09:01

Account Played ist ein WoW Addon, das die gesamte /played‑Zeit aller Charaktere accountweit nach Klassen übersichtlich darstellt.

Inhaltsverzeichnis
  1. Funktionsweise des Addons
  2. Voraussetzungen zur Datenerfassung
  3. Benutzeroberfläche und Steuerung
  4. Kommandos und Zusatzfunktionen
  5. Alternative für Einzelcharaktere

Das WoW-Addon Account Played liefert eine kompakte Übersicht zur gesamten Spielzeit deines Accounts – zusammengefasst nach Klassen. Die Anzeige ist visuell klar strukturiert und bietet dir schnell einen Eindruck davon, wo du die meiste Zeit verbracht hast.

Account Played - World of Warcraft Addon

Funktionsweise des Addons

Account Played erfasst die gesamte /played-Zeit aller Charaktere auf deinem World of Warcraft-Account. Die Werte werden klassenbasiert sortiert und in einem Balkendiagramm mit prozentualem Anteil visualisiert. Jede Klasse wird dabei farblich hervorgehoben, sodass du direkt siehst, welche du am meisten gespielt hast.



Voraussetzungen zur Datenerfassung

Damit deine Spielzeit korrekt angezeigt wird, musst du dich mindestens einmal mit jedem Charakter einloggen. Erst dann kann das Addon die Daten abrufen und darstellen. Gerade bei vielen Alts kann das aufwendig sein, aber im normalen Spielverlauf werden die Werte automatisch nach und nach ergänzt.

Benutzeroberfläche und Steuerung

Die Anzeige erfolgt über ein kompaktes, eigenständiges Fenster. Dieses kannst du frei verschieben, skalieren und scrollen. Ein Minimap-Button erlaubt das schnelle Öffnen und Schließen der Übersicht. Darüber hinaus bietet das Addon keine weiteren Funktionen – es konzentriert sich auf die reine Darstellung der Spielzeit.



Kommandos und Zusatzfunktionen

  • /apclasswin – öffnet das Balkendiagramm-Fenster
  • /apdebug – zeigt alle erfassten Charaktere im Chat an (Name, Realm, Spielzeit)
Alternative für Einzelcharaktere

Wenn du statt einer klassenbasierten Übersicht lieber die Spielzeit einzelner Charaktere vergleichen willst, empfiehlt sich das Character Playtime Addon. Es bietet eine ähnliche Funktionalität, aber mit Fokus auf individuelle Figuren.

Du kannst dieses Addon auf Curseforge herunterladen.

