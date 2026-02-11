Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivFebruar 2026Dieses WoW Addon erfasst alle 1.690 Housing-Dekorationen in World of Warcraft

Dieses WoW Addon erfasst alle 1.690 Housing-Dekorationen in World of Warcraft

Geschrieben von Telias am 11.02.2026 um 18:50

Das WoW Addon „Housing Decor Guide“ erfasst alle 1.690 Housing-Dekorationen, Händler, Rezepte und Gewinnanalysen in einem System.

Inhaltsverzeichnis
  1. Alle Housing-Dekorationen an einem Ort
  2. Acquisition-Tab: Händler & Fundorte im Griff
  3. Handwerk & Materialmanagement
  4. Goblin-Modus: Gewinne analysieren
  5. Dye Studio: Farbenvielfalt fürs Housing
  6. Zusätzliche Funktionen

Mit dem Addon Vamoose’s Housing Decor Guide erhältst du eine zentrale Lösung für Housing-Dekorationen in World of Warcraft. Es vereint Übersicht, Planung, Handwerk und Wirtschaftlichkeit in einem Tool. Das Addon erfasst alle 1.690 Housing-Dekorationsgegenstände im Spiel – nicht nur herstellbare – und bietet umfassende Informationen zur Herkunft und deinem Sammlungsstatus.

Vamoose's Housing Decor Guide - WoW Addon for Housing

Alle Housing-Dekorationen an einem Ort

Das Addon katalogisiert jede bekannte Housing-Dekoration – ob durch Händler, Erfolge, Quests, Drops, Schätze, Berufe oder Promotionen. Der Sammlungsstatus wird accountweit und charakterübergreifend verfolgt, sodass du jederzeit sehen kannst, was dir noch fehlt.



Zurück zur Übersicht

Acquisition-Tab: Händler & Fundorte im Griff

Im Tab „Acquisition“ stehen zwei Ansichten bereit: „By Vendor“ zeigt dir 1.211 Händler mit ihren Angeboten, „By Item“ listet alle Dekorationen alphabetisch. Du kannst nach Erweiterung, Zone, Ruf, Quelle, Endeavor-Items und ungesammelten Objekten filtern.

Dank TomTom-Integration lassen sich Händler gezielt ansteuern. Über „Map All“ setzt du Wegpunkte für alle passenden Händler. Eine 3D-Galerie zeigt vorab, wie die Gegenstände aussehen. Eine integrierte Anleitung erklärt Symbole, Filter und Bedienung.

Zurück zur Übersicht

Handwerk & Materialmanagement

245 Housing-Rezepte aus 9 Berufen stehen bereit. Du findest Rezepte über Name oder Materialien, filterst nach Verfügbarkeit und siehst direkt, welcher deiner Charaktere das Rezept nutzen kann. Die Crafting Queue ordnet alles übersichtlich nach Beruf und Charakter.

Das Addon verfolgt Materialien in Echtzeit, zeigt „verfügbar vs. benötigt“ und nutzt ein DAG-System zur Auflösung von Rohstoffen. Auctionator und TSM sind integriert und ermöglichen eine direkte Marktanbindung.



Zurück zur Übersicht

Goblin-Modus: Gewinne analysieren

Mit dem Goblin-Tab analysierst du Preise, Materialkosten und Margen. Der Lumber-Wert wird als implizierter Goldwert berechnet. Du kannst nach Profit, Kosten oder Regionalschnitt sortieren und alle Daten als CSV exportieren.

Zurück zur Übersicht

Dye Studio: Farbenvielfalt fürs Housing

Das Addon enthält ein eigenes Dye Studio mit 62 Farbtönen in drei Ansichtsmodi: nach Blizzard-Kategorien, Farbfamilien oder Themen wie Fraktionen oder Klassen. Du kannst eigene Paletten erstellen, exportieren oder direkt anwenden. Die Live-Färbung zeigt dir die Wirkung sofort im Spiel.

Zurück zur Übersicht

Zusätzliche Funktionen

  • Alts-Tab: Übersicht aller Berufe & Rezepte je Charakter
  • Lumber Radar & HUD: Zeigt Farmrouten, Respawnpunkte & Zonen
  • Trainer-Tab: Zeigt alle Berufstrainer mit Wegpunkten
  • Sammlungsstatistik: Platzierte, gelagerte und besessene Items
  • CSV-Export: Für Sammlungs- und Profitdaten
  • Sprachen: Unterstützt 9 Lokalisierungen
  • Themes: Mehrere Interface-Designs zur Auswahl

Du findest das Addon unter anderem auf CurseForge und Wago.io.

Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2026 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.