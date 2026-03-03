Ein Funken der Strahlen für die wöchentliche Quest Midnight: Weltreise

Spiel:
WoWNewsarchivMärz 2026Ein Funken der Strahlen für die wöchentliche Quest Midnight: Weltreise

Geschrieben von Telias am 03.03.2026 um 21:22

Guide zur Weltreise in WoW Midnight: Quest bei Lor'themar Theron starten und vier Fraktionsereignisse für den Funken der Strahlen abschließen.

Inhaltsverzeichnis
  1. Quest-Start: Lor'themar Theron
  2. Die Aufgaben der Weltreise im Überblick

In der Erweiterung World of Warcraft: Midnight ist der Funke der Strahlen eine der wichtigsten Ressourcen für deinen Charakterfortschritt. Um diesen wertvollen Gegenstand zu erhalten, musst du dich jede Woche der Herausforderung Midnight: Weltreise stellen. In diesem Guide erfährst du genau, wo du die Quest findest und welche Aufgaben du erledigen musst.

Midnight: Weltreise - Wöchentliche Quest für Funke der Strahlen

Quest-Start: Lor'themar Theron

Um die wöchentliche Quest zu beginnen, musst du dich nach Silbermond begeben. Dort wartet Lor'themar Theron im Sanktum des Lichts auf dich. Er beauftragt dich damit, deine Stärke in den verschiedenen Gebieten zu beweisen, indem du alle vier großen Fraktionsfeatures abschließt.



Die Aufgaben der Weltreise im Überblick

Für den Abschluss der Quest musst du alle vier Fraktionsereignisse in Quel'Thalas bewältigen. Diese sind eng mit den neuen Fraktionen verknüpft und bieten dir neben dem Funken auch eine beachtliche Menge an Ruf und weitere Belohnungen.

Sobald du alle vier Features abgeschlossen hast, kannst du zu Lor'themar Theron zurückkehren und deinen Funken der Strahlen in Empfang nehmen. Viel Erfolg bei deiner Weltreise!

