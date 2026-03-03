Saltherils Soiree: Ruf farmen bei den Unterfraktionen vom Hof in Silbermond

Saltherils Soiree ist ein Event in Silbermond, mit dem gezielt Ruf bei den Unterfraktionen vom Hof gefarmt werden kann.

Das wöchentliche Event Saltherils Soiree ist ab sofort in World of Warcraft: Midnight verfügbar und bietet dir eine gezielte Möglichkeit, dein Ansehen beim Hof in Silbermond zu steigern. In diesem Guide erfährst du alles über den Start bei Jonas Immermon, die taktische Auswahl der Fraktionen und die wertvollen Belohnungen wie das Latente Arkana oder die begehrten Ausrüstungsgegenstände aus der wöchentlichen Überschusstasche.

Der Start: So schaltest du das Event frei

Um an der Soiree teilzunehmen, musst du zunächst eine kurze Questreihe absolvieren, die aus insgesamt vier Aufgaben besteht. Dein Weg führt dich zuerst in das Herz der Elfenstadt:

Erste Quest: Saltherils Hafen

Saltherils Hafen Startpunkt: Sprich mit Jonas Immermon am Basar von Silbermond.

Jonas schickt dich direkt zu Lord Saltheril in der Morgenluft, was zentral im Immersangswald zu finden ist. Dieser beauftragt dich damit, nach Silbermond zurückzukehren, um Einladungen an die vier Unter-Fraktionen des Hofes zu verteilen. Sobald du diese Aufgabe erledigt hast, kehrst du zu Lord Saltheril zurück, um die eigentliche Planung der Feierlichkeit zu übernehmen.

Die Fraktionen und das Ruf-Management

Im Mittelpunkt des Events stehen die vier einflussreichen Gruppierungen vom Hof in Silbermond. Du hast die Aufgabe, diese zur Soiree einzuladen:

Sobald du die Einladungen verteilt hast, musst du dich entscheiden wenn du zur Saltherils Soiree einlädst. Beachte dabei die Auswirkungen auf dein Ansehen: Durch deine Wahl erhöht sich dein Ruf bei zwei Fraktionen, während sich gleichzeitig der Ruf bei ein bis zwei anderen Fraktionen verringert, je nachdem, wer auf der Gästeliste steht.

Zeichen von Saltherils Gunst

Nach der Fraktionswahl erhältst du drei Stück Saltherils Gunst. Diese Marken ermöglichen dir den Zugriff auf weitere Aufgaben:

Für jedes verteilte Zeichen wird eine zusätzliche Quest freigeschaltet.

Du bist bei der Verteilung flexibel und musst nicht alle drei Zeichen an dieselbe Fraktion vergeben.

Belohnungen und die Überschusstasche

Für den Abschluss der Quests erhältst du folgende Belohnungen:

25 Latentes Arkana

100 Ruf bei der jeweils ausgewählten Fraktion

30 Übersprudelndes Arkana

35 Kastenschlüsselsplitter

Wöchentliche Abschlussbelohnung

Zusätzlich erhältst du die Überschusstasche mit Partyaufmerksamkeiten. Diese wöchentliche Truhe enthält Gold, Materialien zur Aufwertung von Ausrüstung und Kastenschlüsselsplitter. Der Inhalt der Kisten bezüglich der Ausrüstung unterscheidet sich je nach Saisonphase:

Zeitpunkt Besondere Belohnung Vor Saisonstart Wöchentliche Truhe mit Materialien zur Aufwertung von Ausrüstung, Gold, Kastenschlüsselsplittern und vielem mehr. Die ersten beiden Kisten des Gipfels, die Ihr Euch jede Woche verdient, enthalten einen Ausrüstungsgegenstand des Abenteurers. Ab Start von Saison 1 Wöchentliche Truhe mit Materialien zur Aufwertung von Ausrüstung, Gold, Kastenschlüsselsplittern und vielem mehr. Die ersten beiden Kisten des Gipfels, die Ihr Euch jede Woche verdient, enthalten einen Ausrüstungsgegenstand des Veteranen.

Nutze Saltherils Soiree jede Woche, um deinen Ruf bei den Fraktionen von Silbermond zu optimieren und deine Ausrüstung für die kommenden Herausforderungen zu stärken.

