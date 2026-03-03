WoW Midnight: Wöchentlichen Funken der Strahlen ganz einfach erhalten

Guide zum Funken der Strahlen in World of Warcraft Midnight: Wöchentliche Quest, vier Aktivitäten und die effizienteste Lösung.

In World of Warcraft: Midnight ist der Funke der Strahlen die zentrale Ressource für das Handwerk. Eine wesentliche Neuerung betrifft das System der Herstellung: Funkenfragmente existieren in Midnight nicht mehr. Stattdessen erhältst du direkt den vollständigen Funken, wobei zu beachten ist, dass sich im Gegenzug sämtliche Herstellungskosten verdoppelt haben. Der Erhalt deines ersten Funkens ist unkompliziert und lässt sich in sehr kurzer Zeit abschließen.

Der Fundort von Lady Liadrin

Um die Suche nach dem Funken der Strahlen zu beginnen, musst du Lady Liadrin aufsuchen. Du findest sie in Silbermond. Ihr genauer Standort befindet sich am Basar von Silbermond, ein Stück nordöstlich vom Sanktum des Lichts. Bei ihr kannst du die wöchentliche Quest für den Funken annehmen.

Die vier Optionen für die wöchentliche Quest

Sobald du mit Lady Liadrin sprichst, öffnet sich ein Interface-Fenster mit dem Titel „Vereint gegen die Leere“. In diesem Menü hast du die freie Wahl zwischen vier unterschiedlichen Aktivitäten, um dir deinen Funken zu verdienen, je nachdem, welcher Spielstil dir am meisten zusagt:

Besuch der Arkantine

Teilnahme an Saltherils Soiree

Abschluss einer Tiefe (beliebiger Schwierigkeitsgrad)

Abschluss eines Dungeons (beliebiger Schwierigkeitsgrad)

Die schnellste Methode: Arkantine in unter einer Minute

Wenn du den Funken der Strahlen besonders effizient und mit minimalem Zeitaufwand erhalten möchtest, solltest du dich für die Arkantine-Quest entscheiden. Diese Aufgabe lässt sich in weniger als einer Minute erledigen. Folge dazu diesen Schritten:

Teleportiere dich in die Arkantine. Sprich mit Schankkellner Bob und kaufe drei Stück Gebräu zum Anstoßen. Benutze diese drei Getränke bei anderen Spielern in deiner Nähe. Verlasse den Bereich und gib die Quest ab, um deinen Funken der Strahlen zu erhalten.

Durch diese einfache Abfolge sicherst du dir deinen wöchentlichen Funken in WoW Midnight ohne großen Aufwand und kannst dich direkt der Verbesserung deiner Ausrüstung widmen.

