Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivFebruar 2026Wissenspunkte für Berufe: Fundorte aller Schätze in WoW Midnight mit Karten

Wissenspunkte für Berufe: Fundorte aller Schätze in WoW Midnight mit Karten

Geschrieben von Telias am 25.02.2026 um 10:45

Alle Wissenspunkte-Schätze in WoW Midnight mit Koordinaten und Karten in Quel'Thalas. So sicherst du dir bis zu 24 Wissenspunkte pro Beruf.

Inhaltsverzeichnis
  1. Warum sind diese Schätze so wichtig?
  2. Voraussetzungen für das Plündern
  3. Fundorte: Wo musst du suchen?
  4. Problemlösung: Schatz nicht sichtbar?
  5. Schätze mit Alchemiewissen
  6. Schätze mit Bergbauwissen
  7. Schätze mit Ingenieurskunstwissen
  8. Schätze Inschriftenkundewissen
  9. Schätze mit Juwelierskunstwissen
  10. Schätze mit Kräuterkundewissen
  11. Schätze mit Kürschnereiwissen
  12. Schätze mit Lederverarbeitungwissen
  13. Schätze mit Schmiedekunstsissen
  14. Schätze mit Schneidereiwissen
  15. Schätze mit Verzauberkunstwissen

In der neuen Erweiterung World of Warcraft: Midnight ist das Sammeln von verborgenen Schätzen eine der effizientesten Methoden, um dein Handwerk schnell voranzubringen. Diese speziellen Wissensschätze sind überall in Quel'Thalas verteilt und geben dir einen massiven Vorsprung beim Freischalten deiner Spezialisierungen.

In diesem Guide erfährst du alles Wichtige über die Fundorte und Voraussetzungen, damit du keine Wissenspunkte liegen lässt.

WoW Midnight: Berufe-Wissensschätze in Quel'Thalas

Warum sind diese Schätze so wichtig?

Jeder Schatz, den du in der Spielwelt findest, gewährt dir +3 Wissenspunkte für den jeweiligen Beruf. Da es für jeden Hauptberuf insgesamt 8 Schätze in Midnight gibt, kannst du dir allein durch das Einsammeln insgesamt 24 Wissenspunkte sichern.

Dies ist der schnellste Weg, um zu Beginn der Erweiterung dein Wissenskonto aufzufüllen, ohne wertvolle Handwerksmaterialien verbrauchen zu müssen.



Zurück zur Übersicht

Voraussetzungen für das Plündern

Du musst kein Meister deines Fachs sein, um die Schätze zu bergen. Hier sind die einfachen Regeln:

  • Skill-Level 1 reicht: Sobald du die Midnight-Stufe deines Berufs bei einem Lehrer in Quel'Thalas erlernt hast, kannst du die Schätze einsammeln.
  • Wissen vs. Fertigkeit: Beachte, dass diese Schätze dir Wissen verleihen, aber nicht deine Fertigkeit (Skill) erhöhen. Um deine erste Spezialisierung freizuschalten, musst du deinen Beruf weiterhin durch klassisches Handwerk auf Stufe 25 bringen.
  • Charaktergebunden: Die Schätze sind nicht accountweit. Du kannst sie mit jedem deiner Charaktere (Alts) einzeln einsammeln, um deren Wissensstand sofort zu pushen.
Zurück zur Übersicht

Fundorte: Wo musst du suchen?

Die Schätze sind über die neuen und überarbeiteten Gebiete von Quel'Thalas verteilt. Die meisten Fundorte konzentrieren sich auf:

  1. Silbermond ( Hauptstadt)
  2. Immersangwald
  3. Zul'Aman
  4. Harandar
  5. Leerensturm

Nutze die untenstehende Tabelle mit den TomTom-Koordinaten, um die exakten Positionen direkt in deinem Spiel zu markieren. Dieses WoW Addon kannst du bei Curseforge herunterladen.



Zurück zur Übersicht

Problemlösung: Schatz nicht sichtbar?

Falls du an den korrekten Koordinaten stehst, aber kein Objekt findest, prüfe bitte folgende Punkte:

  • Innenräume & Höhlen: Schätze in Gebäuden oder Kellern werden oft nicht auf der Minimap angezeigt. Suche den Raum gründlich ab, auch wenn kein Icon erscheint.
  • Vertikalität: Wenn sich ein Schatz weit über oder unter dir befindet, verschwindet das Icon oft von der Minimap. Prüfe, ob es Treppen oder Höhleneingänge in der Nähe gibt.
  • Berufsprüfung: Stelle sicher, dass du die Midnight-Version des Berufs tatsächlich gelernt hast. Ohne die aktive Midnight-Berufsstufe sind die Objekte unsichtbar.
  • Bereits geplündert: Überprüfe, ob du den Schatz eventuell schon zu einem früheren Zeitpunkt eingesammelt hast.
Zurück zur Übersicht

Schätze mit Alchemiewissen

Schatz, Gegenstand & Koordinanten Gebiet Karte
Makelloser Trank
Makelloser Trank
/way #2393 47.8, 51.8 Makelloser Trank (Alchemie)		 Silbermond Karte
Frisch gepflückte Friedensblume
Frisch gepflückte Friedensblume
/way #2393 49.1, 75.8 Frisch gepflückte Friedensblume (Alchemie)		 Silbermond Karte
Phiole der Kuriositäten aus Zul'Aman
Phiole der Kuriositäten aus Zul'Aman
/way #2437 40.4, 51.1 Phiole der Kuriositäten aus Zul'Aman (Alchemie)		 Zul'Aman Karte
Abgemessene Kelle
Abgemessene Kelle
/way #2536 49.1, 23.6 Abgemessene Kelle (Alchemie)		 Zul'Aman Karte
Phiole der Kuriositäten der Wurzellande
Phiole der Kuriositäten der Wurzellande
/way #2413 34.8, 24.7 Phiole der Kuriositäten der Wurzellande (Alchemie)		 Harandar Karte
Phiole der Kuriositäten des Leerensturms
/way #2444 41.9, 40.6 Phiole der Kuriositäten des Leerensturms (Alchemie)		 Leerensturm Karte
Fehlgeschlagenes Experiment
/way #2405 32.79 43.29 Fehlgeschlagenes Experiment (Alchemie)		 Leerensturm Karte
Phiole der Kuriositäten des Immersangwalds Unbekannt  
Zurück zur Übersicht

Schätze mit Bergbauwissen

Schatz, Gegenstand & Koordinanten Gebiet Karte
Schmiedestreitkolben des Sin'dorei-Meisters
Schmiedestreitkolben des Sin'dorei-Meisters
/way #2393 49.2, 61.3 Schmiedestreitkolben des Sin'dorei-Meisters (Bergbau)		 Silbermond Karte
Silbermondschmiedehammer
Silbermondschmiedehammer
/way #2393 48.5, 74.7 Silbermondschmiedehammer (Bergbau)		 Silbermond Karte
Dekonstruierte Schmiedetechniken
Dekonstruierte Schmiedetechniken
/way #2393 26.9, 60.3 Dekonstruierte Schmiedetechniken (Bergbau)		 Silbermond Karte
Spickzettel zu Metallarbeiten
Spickzettel zu Metallarbeiten
/way #2395 56.8, 40.8 Spickzettel zu Metallarbeiten (Bergbau)		 Immersangwald Karte
Silbermondschmiedeset
Silbermondschmiedeset
/way #2395 48.3, 75.8 Silbermondschmiedeset (Bergbau)		 Immersangwald Karte
Sorgfältig gehämmerter Speer
Sorgfältig gehämmerter Speer
/way #2536 33.2, 65.9 Sorgfältig gehämmerter Speer (Bergbau)		 Zul'Aman Karte
Schwert des Rutaani-Florahüters
Schwert des Rutaani-Florahüters
/way #2413 66.3, 50.9 Schwert des Rutaani-Florahüters (Bergbau)		 Harandar Karte
Leerensturmverteidigungsspeer
Leerensturmverteidigungsspeer
/way #2444 30.6, 69.0 Leerensturmverteidigungsspeer (Bergbau)		 Leerensturm Karte
Zurück zur Übersicht

Schätze mit Ingenieurskunstwissen

Schatz, Gegenstand & Koordinanten Gebiet Karte
Des einen Ingenieurs Schrott
Des einen Ingenieurs Schrott
/way #2393 51.2, 74.6 Des einen Ingenieurs Schrott (Ingenieurskunst)		 Silbermond Karte
Was tun, wenn nichts funktioniert
Was tun, wenn nichts funktioniert
/way #2393 51.3, 57.0 Was tun, wenn nichts funktioniert (Ingenieurskunst)		 Silbermond Karte
Handbuch der Fehler und Missgeschicke
Handbuch der Fehler und Missgeschicke
/way #2395 39.6, 45.8 Handbuch der Fehler und Missgeschicke (Ingenieurskunst)		 Immersangwald Karte
Offline-Helferbot
Offline-Helferbot
/way #2536 65.3, 35.0 Offline-Helferbot (Ingenieurskunst)		 Zul'Aman Karte
Praktischer Schraubenschlüssel
Praktischer Schraubenschlüssel
/way #2437 34.2, 87.8 Praktischer Schraubenschlüssel (Ingenieurskunst)		 Zul'Aman Karte
Flinker Pylon
Flinker Pylon
/way #2413 68.0, 49.8 Flinker Pylon (Ingenieurskunst)		 Harandar Karte
Astrale Sturmzwinge
Astrale Sturmzwinge
/way #2444 54.1, 51.1 Astrale Sturmzwinge (Ingenieurskunst)		 Leerensturm Karte
Miniaturisiertes Transportboot
Miniaturisiertes Transportboot
/way #2444 28.9, 39.1 Miniaturisiertes Transportboot (Ingenieurskunst)		 Leerensturm Karte
Zurück zur Übersicht

Schätze Inschriftenkundewissen

Schatz, Gegenstand & Koordinanten Gebiet Karte
Stift des Komponisten
Stift des Komponisten
/way #2393 47.7, 50.4 Stift des Komponisten (Inschriftenkunde)		 Silbermond Karte
Federkiel des Komponisten
Federkiel des Komponisten
/way #2395 40.3, 61.2 Federkiel des Komponisten (Inschriftenkunde)		 Immersangwald Karte
Ersatztinte
Ersatztinte
/way #2395 48.3, 75.6 Ersatztinte (Inschriftenkunde)		 Immersangwald Karte
Ledergebundene Techniken
Ledergebundene Techniken
/way #2437 40.5, 49.4 Ledergebundene Techniken (Inschriftenkunde)		 Zul'Aman Karte
Übriges Rotdornpigment
Übriges Rotdornpigment
/way #2413 52.7, 50.0 Übriges Rotdornpigment (Inschriftenkunde)		 Harandar Karte
Markierung des unerschrockenen Entdeckers
Markierung des unerschrockenen Entdeckers
/way #2413 52.4, 52.6 Markierung des unerschrockenen Entdeckers (Inschriftenkunde)		 Harandar Karte
Leerenberührter Federkiel
Leerenberührter Federkiel
/way #2444 60.7, 84.3 Leerenberührter Federkiel (Inschriftenkunde)		 Leerensturm Karte
Halbherzige Techniken Unbekannt  
Zurück zur Übersicht

Schätze mit Juwelierskunstwissen

Schatz, Gegenstand & Koordinanten Gebiet Karte
Meisterwerkmeißel der Sin'dorei
Meisterwerkmeißel der Sin'dorei
/way #2393 50.6, 56.6 Meisterwerkmeißel der Sin'dorei (Juwelierskunst)		 Silbermond Karte
Antiker Seelenedelstein
Antiker Seelenedelstein
/way #2393 55.4, 48.0 Antiker Seelenedelstein (Juwelierskunst)		 Silbermond Karte
Zweifachfunktionslupe
Zweifachfunktionslupe
/way #2393 28.6, 46.5 Zweifachfunktionslupe (Juwelierskunst)		 Silbermond Karte
Schlecht gerundete Phiole
Schlecht gerundete Phiole
/way #2395 56.6, 40.9 Schlecht gerundete Phiole (Juwelierskunst)		 Immersangwald Karte
Edelsteinschleifer der Sin'dorei
Edelsteinschleifer der Sin'dorei
/way #2395 39.6, 38.9 Edelsteinschleifer der Sin'dorei (Juwelierskunst)		 Immersangwald Karte
Spekulativer Leerensturmkristall
Spekulativer Leerensturmkristall
/way #2444 30.5, 69.1 Spekulativer Leerensturmkristall (Juwelierskunst)		 Leerensturm Karte
Astrale Edelsteinzange
Astrale Edelsteinzange
/way #2444 54.2, 51.2 Astrale Edelsteinzange (Juwelierskunst)		 Leerensturm Karte
Zerbrochenes Glas
Zerbrochenes Glas
/way #2444 62.7, 53.4 Zerbrochenes Glas (Juwelierskunst)		 Leerensturm Karte
Zurück zur Übersicht

Schätze mit Kräuterkundewissen

Schatz, Gegenstand & Koordinanten Gebiet Karte
Einfacher Blattschneider
Einfacher Blattschneider
/way #2393 49.0, 75.9 Einfacher Blattschneider (Kräuterkunde)		 Silbermond Karte
Ein Spaten
Ein Spaten
/way #2395 64.2, 30.5 Ein Spaten (Kräuterkunde)		 Immersangwald Karte
Seltsamer Lotus
Seltsamer Lotus
/way #2405 34.7, 57.0 Seltsamer Lotus (Kräuterkunde)		 Leerensturm Karte
Pflanzschaufel
Pflanzschaufel
/way #2413 51.1, 55.7 Pflanzschaufel (Kräuterkunde)		 Harandar Karte
Blühende Knospe
Blühende Knospe
/way #2413 38.3, 66.9 Blühende Knospe (Kräuterkunde)		 Harandar Karte
Lichtblütenwurzel
Lichtblütenwurzel
/way #2413 36.6, 25.1 Lichtblütenwurzel (Kräuterkunde)		 Harandar Karte
Sichel des Ernters
Sichel des Ernters
/way #2413 76.1, 51.1 Sichel des Ernters (Kräuterkunde)		 Harandar Karte
Schwingende Sichel des Ernters Unbekannt  
Zurück zur Übersicht

Schätze mit Kürschnereiwissen

Schatz, Gegenstand & Koordinanten Gebiet Karte
Gerböl der Sin'dorei
Gerböl der Sin'dorei
/way #2393 43.2, 55.7 Gerböl der Sin'dorei (Kürschnerei)		 Silbermond Karte
Thalassisches Kürschnermesser
Thalassisches Kürschnermesser
/way #2395 48.40, 76.26 Thalassisches Kürschnermesser (Kürschnerei)		 Immersangwald Karte
Kürschnermesser des Kaders
Kürschnermesser des Kaders
/way #2536 44.91, 45.17 Kürschnermesser des Kaders (Kürschnerei)		 Zul'Aman Karte
Kürschnermesser der Amani
Kürschnermesser der Amani
/way #2437 33.08, 79.07 Kürschnermesser der Amani (Kürschnerei)		 Zul'Aman Karte
Gerböl der Amani
Gerböl der Amani
/way #2437 40.39, 36.01 Gerböl der Amani (Kürschnerei)		 Zul'Aman Karte
Urtümlicher Balg
Urtümlicher Balg
/way #2413 69.52, 49.18 Urtümlicher Balg (Kürschnerei)		 Harandar Karte
Lichtblütenbefallener Balg
Lichtblütenbefallener Balg
/way #2413 76.0, 51.0 Lichtblütenbefallener Balg (Kürschnerei)		 Harandar Karte
Leerensturmlederprobe
/way #2444 45.5, 42.3 Leerensturmlederprobe (Kürschnerei)		 Leerensturm Karte
Zurück zur Übersicht

Schätze mit Lederverarbeitungwissen

Schatz, Gegenstand & Koordinanten Gebiet Karte
Bedachter Auftrag des Kunsthandwerkers
Bedachter Auftrag des Kunsthandwerkers
/way #2393 44.8, 56.2 Bedachter Auftrag des Kunsthandwerkers (Lederverarbeitung)		 Silbermond Karte
Bündel der Schmuckstücke des Gerbers
Bündel der Schmuckstücke des Gerbers
/way #2536 45.4, 45.5 Bündel der Schmuckstücke des Gerbers (Lederverarbeitung)		 Zul'Aman Karte
Amanilederwerkzeug
Amanilederwerkzeug
/way #2437 33.1, 78.9 Amanilederwerkzeug (Lederverarbeitung)		 Zul'Aman Karte
Prestigevoll gegerbtes Leder
Prestigevoll gegerbtes Leder
/way #2437 30.8, 84.0 Prestigevoll gegerbtes Leder (Lederverarbeitung)		 Zul'Aman Karte
Astrales Lederverarbeitungsmesser
Astrales Lederverarbeitungsmesser
/way #2405 34.7, 57.0 Astrales Lederverarbeitungsmesser (Lederverarbeitung)		 Leerensturm Karte
Lederverarbeitungsschlägel der Haranir
Lederverarbeitungsschlägel der Haranir
/way #2413 51.7, 51.3 Lederverarbeitungsschlägel der Haranir (Lederverarbeitung)		 Harandar Karte
Lederverarbeitungsmesser der Haranir
Lederverarbeitungsmesser der Haranir
/way #2413 36.1, 25.2 Lederverarbeitungsmesser der Haranir (Lederverarbeitung)		 Harandar Karte
Muster: Jenseits der Leere
Muster: Jenseits der Leere
/way #2444 53.7, 51.7 Muster: Jenseits der Leere (Lederverarbeitung)		 Leerensturm Karte
Zurück zur Übersicht

Schätze mit Schmiedekunstsissen

Schatz, Gegenstand & Koordinanten Gebiet Karte
Schmiedestreitkolben des Sin'dorei-Meisters
Schmiedestreitkolben des Sin'dorei-Meisters
/way #2393 49.2, 61.3 Schmiedestreitkolben des Sin'dorei-Meisters (Schmiedekunst)		 Silbermond Karte
Silbermondschmiedehammer
Silbermondschmiedehammer
/way #2393 48.5, 74.7 Silbermondschmiedehammer (Schmiedekunst)		 Silbermond Karte
Dekonstruierte Schmiedetechniken
Dekonstruierte Schmiedetechniken
/way #2393 26.9, 60.3 Dekonstruierte Schmiedetechniken (Schmiedekunst)		 Silbermond Karte
Spickzettel zu Metallarbeiten
Spickzettel zu Metallarbeiten
/way #2395 56.8, 40.8 Spickzettel zu Metallarbeiten (Schmiedekunst)		 Immersangwald Karte
Silbermondschmiedeset
Silbermondschmiedeset
/way #2395 48.3, 75.8 Silbermondschmiedeset (Schmiedekunst)		 Immersangwald Karte
Sorgfältig gehämmerter Speer
Sorgfältig gehämmerter Speer
/way #2536 33.2, 65.9 Sorgfältig gehämmerter Speer (Schmiedekunst)		 Zul'Aman Karte
Schwert des Rutaani-Florahüters
Schwert des Rutaani-Florahüters
/way #2413 66.3, 50.9 Schwert des Rutaani-Florahüters (Schmiedekunst)		 Harandar Karte
Leerensturmverteidigungsspeer
Leerensturmverteidigungsspeer
/way #2444 30.6, 69.0 Leerensturmverteidigungsspeer (Schmiedekunst)		 Leerensturm Karte
Zurück zur Übersicht

Schätze mit Schneidereiwissen

Schatz, Gegenstand & Koordinanten Gebiet Karte
Ein richtig schöner Vorhang
Ein richtig schöner Vorhang
/way #2393 35.9, 61.3 Ein richtig schöner Vorhang (Schneiderei)		 Silbermond Karte
Besonders bezauberndes Tischtuch
Besonders bezauberndes Tischtuch
/way #2393 31.8, 68.2 Besonders bezauberndes Tischtuch (Schneiderei)		 Silbermond Karte
Lineal des Sin'dorei-Ausstatters
Lineal des Sin'dorei-Ausstatters
/way #2395 46.3, 34.8 Lineal des Sin'dorei-Ausstatters (Schneiderei)		 Immersangwald Karte
Abdeckkamm des Kunsthandwerkers
Abdeckkamm des Kunsthandwerkers
/way #2437 40.5, 49.4 Abdeckkamm des Kunsthandwerkers (Schneiderei)		 Zul'Aman Karte
Hölzernes Webschwert
Hölzernes Webschwert
/way #2413 69.8, 51.0 Hölzernes Webschwert (Schneiderei)		 Harandar Karte
Ein Stofftier eines Kindes
Ein Stofftier eines Kindes
/way #2413 70.5, 50.9 Ein Stofftier eines Kindes (Schneiderei)		 Harandar Karte
Buch der Sin'dorei-Nähkunst
Buch der Sin'dorei-Nähkunst
/way #2444 62.0, 83.6 Buch der Sin'dorei-Nähkunst (Schneiderei)		 Leerensturm Karte
Satinzierkissen
Satinzierkissen
/way #2444 61.6, 85.0 Satinzierkissen (Schneiderei)		 Leerensturm Karte
Zurück zur Übersicht

Schätze mit Verzauberkunstwissen

Schatz, Gegenstand & Koordinanten Gebiet Karte
Verzauberkunstrute der Sin'dorei
Verzauberkunstrute der Sin'dorei
/way #2395 63.5, 32.6 Verzauberkunstrute der Sin'dorei (Verzauberkunst)		 Immersangwald Karte
Immerbrennender Sonnenpartikel
Immerbrennender Sonnenpartikel
/way #2395 60.8, 53.0 Immerbrennender Sonnenpartikel (Verzauberkunst)		 Immersangwald Karte
Loageweihter Staub
Loageweihter Staub
/way #2437 40.4, 51.1 Loageweihter Staub (Verzauberkunst)		 Zul'Aman Karte
Verzauberte Amanimaske
Verzauberte Amanimaske
/way #2536 48.4, 22.9 Verzauberte Amanimaske (Verzauberkunst)		 Zul'Aman Karte
Urzeitliche Essenzkugel
Urzeitliche Essenzkugel
/way #2413 65.8, 50.2 Urzeitliche Essenzkugel (Verzauberkunst)		 Harandar Karte
Entropischer Splitter
Entropischer Splitter
/way #2413 37.7, 65.3 Entropischer Splitter (Verzauberkunst)		 Harandar Karte
Reiner Leerenkristall
Reiner Leerenkristall
/way #2405 35.5, 58.8 Reiner Leerenkristall (Verzauberkunst)		 Leerensturm Karte
Verzauberte Sonnenfeuerseide Unbekannt  
Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2026 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.