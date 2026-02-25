Wissenspunkte für Berufe: Fundorte aller Schätze in WoW Midnight mit Karten
Alle Wissenspunkte-Schätze in WoW Midnight mit Koordinaten und Karten in Quel'Thalas. So sicherst du dir bis zu 24 Wissenspunkte pro Beruf.
- Warum sind diese Schätze so wichtig?
- Voraussetzungen für das Plündern
- Fundorte: Wo musst du suchen?
- Problemlösung: Schatz nicht sichtbar?
- Schätze mit Alchemiewissen
- Schätze mit Bergbauwissen
- Schätze mit Ingenieurskunstwissen
- Schätze Inschriftenkundewissen
- Schätze mit Juwelierskunstwissen
- Schätze mit Kräuterkundewissen
- Schätze mit Kürschnereiwissen
- Schätze mit Lederverarbeitungwissen
- Schätze mit Schmiedekunstsissen
- Schätze mit Schneidereiwissen
- Schätze mit Verzauberkunstwissen
In der neuen Erweiterung World of Warcraft: Midnight ist das Sammeln von verborgenen Schätzen eine der effizientesten Methoden, um dein Handwerk schnell voranzubringen. Diese speziellen Wissensschätze sind überall in Quel'Thalas verteilt und geben dir einen massiven Vorsprung beim Freischalten deiner Spezialisierungen.
In diesem Guide erfährst du alles Wichtige über die Fundorte und Voraussetzungen, damit du keine Wissenspunkte liegen lässt.
Warum sind diese Schätze so wichtig?
Jeder Schatz, den du in der Spielwelt findest, gewährt dir +3 Wissenspunkte für den jeweiligen Beruf. Da es für jeden Hauptberuf insgesamt 8 Schätze in Midnight gibt, kannst du dir allein durch das Einsammeln insgesamt 24 Wissenspunkte sichern.
Dies ist der schnellste Weg, um zu Beginn der Erweiterung dein Wissenskonto aufzufüllen, ohne wertvolle Handwerksmaterialien verbrauchen zu müssen.
Voraussetzungen für das Plündern
Du musst kein Meister deines Fachs sein, um die Schätze zu bergen. Hier sind die einfachen Regeln:
- Skill-Level 1 reicht: Sobald du die Midnight-Stufe deines Berufs bei einem Lehrer in Quel'Thalas erlernt hast, kannst du die Schätze einsammeln.
- Wissen vs. Fertigkeit: Beachte, dass diese Schätze dir Wissen verleihen, aber nicht deine Fertigkeit (Skill) erhöhen. Um deine erste Spezialisierung freizuschalten, musst du deinen Beruf weiterhin durch klassisches Handwerk auf Stufe 25 bringen.
- Charaktergebunden: Die Schätze sind nicht accountweit. Du kannst sie mit jedem deiner Charaktere (Alts) einzeln einsammeln, um deren Wissensstand sofort zu pushen.
Fundorte: Wo musst du suchen?
Die Schätze sind über die neuen und überarbeiteten Gebiete von Quel'Thalas verteilt. Die meisten Fundorte konzentrieren sich auf:
- Silbermond ( Hauptstadt)
- Immersangwald
- Zul'Aman
- Harandar
- Leerensturm
Nutze die untenstehende Tabelle mit den TomTom-Koordinaten, um die exakten Positionen direkt in deinem Spiel zu markieren. Dieses WoW Addon kannst du bei Curseforge herunterladen.
Problemlösung: Schatz nicht sichtbar?
Falls du an den korrekten Koordinaten stehst, aber kein Objekt findest, prüfe bitte folgende Punkte:
- Innenräume & Höhlen: Schätze in Gebäuden oder Kellern werden oft nicht auf der Minimap angezeigt. Suche den Raum gründlich ab, auch wenn kein Icon erscheint.
- Vertikalität: Wenn sich ein Schatz weit über oder unter dir befindet, verschwindet das Icon oft von der Minimap. Prüfe, ob es Treppen oder Höhleneingänge in der Nähe gibt.
- Berufsprüfung: Stelle sicher, dass du die Midnight-Version des Berufs tatsächlich gelernt hast. Ohne die aktive Midnight-Berufsstufe sind die Objekte unsichtbar.
- Bereits geplündert: Überprüfe, ob du den Schatz eventuell schon zu einem früheren Zeitpunkt eingesammelt hast.
Schätze mit Alchemiewissen
|Schatz, Gegenstand & Koordinanten
|Gebiet
|Karte
|Makelloser Trank
Makelloser Trank
/way #2393 47.8, 51.8 Makelloser Trank (Alchemie)
|Silbermond
|Karte
|Frisch gepflückte Friedensblume
Frisch gepflückte Friedensblume
/way #2393 49.1, 75.8 Frisch gepflückte Friedensblume (Alchemie)
|Silbermond
|Karte
|Phiole der Kuriositäten aus Zul'Aman
Phiole der Kuriositäten aus Zul'Aman
/way #2437 40.4, 51.1 Phiole der Kuriositäten aus Zul'Aman (Alchemie)
|Zul'Aman
|Karte
|Abgemessene Kelle
Abgemessene Kelle
/way #2536 49.1, 23.6 Abgemessene Kelle (Alchemie)
|Zul'Aman
|Karte
|Phiole der Kuriositäten der Wurzellande
Phiole der Kuriositäten der Wurzellande
/way #2413 34.8, 24.7 Phiole der Kuriositäten der Wurzellande (Alchemie)
|Harandar
|Karte
|Phiole der Kuriositäten des Leerensturms
/way #2444 41.9, 40.6 Phiole der Kuriositäten des Leerensturms (Alchemie)
|Leerensturm
|Karte
|Fehlgeschlagenes Experiment
/way #2405 32.79 43.29 Fehlgeschlagenes Experiment (Alchemie)
|Leerensturm
|Karte
|Phiole der Kuriositäten des Immersangwalds
|Unbekannt
Schätze mit Ingenieurskunstwissen
|Schatz, Gegenstand & Koordinanten
|Gebiet
|Karte
|Des einen Ingenieurs Schrott
Des einen Ingenieurs Schrott
/way #2393 51.2, 74.6 Des einen Ingenieurs Schrott (Ingenieurskunst)
|Silbermond
|Karte
|Was tun, wenn nichts funktioniert
Was tun, wenn nichts funktioniert
/way #2393 51.3, 57.0 Was tun, wenn nichts funktioniert (Ingenieurskunst)
|Silbermond
|Karte
|Handbuch der Fehler und Missgeschicke
Handbuch der Fehler und Missgeschicke
/way #2395 39.6, 45.8 Handbuch der Fehler und Missgeschicke (Ingenieurskunst)
|Immersangwald
|Karte
|Offline-Helferbot
Offline-Helferbot
/way #2536 65.3, 35.0 Offline-Helferbot (Ingenieurskunst)
|Zul'Aman
|Karte
|Praktischer Schraubenschlüssel
Praktischer Schraubenschlüssel
/way #2437 34.2, 87.8 Praktischer Schraubenschlüssel (Ingenieurskunst)
|Zul'Aman
|Karte
|Flinker Pylon
Flinker Pylon
/way #2413 68.0, 49.8 Flinker Pylon (Ingenieurskunst)
|Harandar
|Karte
|Astrale Sturmzwinge
Astrale Sturmzwinge
/way #2444 54.1, 51.1 Astrale Sturmzwinge (Ingenieurskunst)
|Leerensturm
|Karte
|Miniaturisiertes Transportboot
Miniaturisiertes Transportboot
/way #2444 28.9, 39.1 Miniaturisiertes Transportboot (Ingenieurskunst)
|Leerensturm
|Karte
Schätze Inschriftenkundewissen
|Schatz, Gegenstand & Koordinanten
|Gebiet
|Karte
|Stift des Komponisten
Stift des Komponisten
/way #2393 47.7, 50.4 Stift des Komponisten (Inschriftenkunde)
|Silbermond
|Karte
|Federkiel des Komponisten
Federkiel des Komponisten
/way #2395 40.3, 61.2 Federkiel des Komponisten (Inschriftenkunde)
|Immersangwald
|Karte
|Ersatztinte
Ersatztinte
/way #2395 48.3, 75.6 Ersatztinte (Inschriftenkunde)
|Immersangwald
|Karte
|Ledergebundene Techniken
Ledergebundene Techniken
/way #2437 40.5, 49.4 Ledergebundene Techniken (Inschriftenkunde)
|Zul'Aman
|Karte
|Übriges Rotdornpigment
Übriges Rotdornpigment
/way #2413 52.7, 50.0 Übriges Rotdornpigment (Inschriftenkunde)
|Harandar
|Karte
|Markierung des unerschrockenen Entdeckers
Markierung des unerschrockenen Entdeckers
/way #2413 52.4, 52.6 Markierung des unerschrockenen Entdeckers (Inschriftenkunde)
|Harandar
|Karte
|Leerenberührter Federkiel
Leerenberührter Federkiel
/way #2444 60.7, 84.3 Leerenberührter Federkiel (Inschriftenkunde)
|Leerensturm
|Karte
|Halbherzige Techniken
|Unbekannt
Schätze mit Juwelierskunstwissen
|Schatz, Gegenstand & Koordinanten
|Gebiet
|Karte
|Meisterwerkmeißel der Sin'dorei
Meisterwerkmeißel der Sin'dorei
/way #2393 50.6, 56.6 Meisterwerkmeißel der Sin'dorei (Juwelierskunst)
|Silbermond
|Karte
|Antiker Seelenedelstein
Antiker Seelenedelstein
/way #2393 55.4, 48.0 Antiker Seelenedelstein (Juwelierskunst)
|Silbermond
|Karte
|Zweifachfunktionslupe
Zweifachfunktionslupe
/way #2393 28.6, 46.5 Zweifachfunktionslupe (Juwelierskunst)
|Silbermond
|Karte
|Schlecht gerundete Phiole
Schlecht gerundete Phiole
/way #2395 56.6, 40.9 Schlecht gerundete Phiole (Juwelierskunst)
|Immersangwald
|Karte
|Edelsteinschleifer der Sin'dorei
Edelsteinschleifer der Sin'dorei
/way #2395 39.6, 38.9 Edelsteinschleifer der Sin'dorei (Juwelierskunst)
|Immersangwald
|Karte
|Spekulativer Leerensturmkristall
Spekulativer Leerensturmkristall
/way #2444 30.5, 69.1 Spekulativer Leerensturmkristall (Juwelierskunst)
|Leerensturm
|Karte
|Astrale Edelsteinzange
Astrale Edelsteinzange
/way #2444 54.2, 51.2 Astrale Edelsteinzange (Juwelierskunst)
|Leerensturm
|Karte
|Zerbrochenes Glas
Zerbrochenes Glas
/way #2444 62.7, 53.4 Zerbrochenes Glas (Juwelierskunst)
|Leerensturm
|Karte
Schätze mit Kräuterkundewissen
|Schatz, Gegenstand & Koordinanten
|Gebiet
|Karte
|Einfacher Blattschneider
Einfacher Blattschneider
/way #2393 49.0, 75.9 Einfacher Blattschneider (Kräuterkunde)
|Silbermond
|Karte
|Ein Spaten
Ein Spaten
/way #2395 64.2, 30.5 Ein Spaten (Kräuterkunde)
|Immersangwald
|Karte
|Seltsamer Lotus
Seltsamer Lotus
/way #2405 34.7, 57.0 Seltsamer Lotus (Kräuterkunde)
|Leerensturm
|Karte
|Pflanzschaufel
Pflanzschaufel
/way #2413 51.1, 55.7 Pflanzschaufel (Kräuterkunde)
|Harandar
|Karte
|Blühende Knospe
Blühende Knospe
/way #2413 38.3, 66.9 Blühende Knospe (Kräuterkunde)
|Harandar
|Karte
|Lichtblütenwurzel
Lichtblütenwurzel
/way #2413 36.6, 25.1 Lichtblütenwurzel (Kräuterkunde)
|Harandar
|Karte
|Sichel des Ernters
Sichel des Ernters
/way #2413 76.1, 51.1 Sichel des Ernters (Kräuterkunde)
|Harandar
|Karte
|Schwingende Sichel des Ernters
|Unbekannt
Schätze mit Kürschnereiwissen
|Schatz, Gegenstand & Koordinanten
|Gebiet
|Karte
|Gerböl der Sin'dorei
Gerböl der Sin'dorei
/way #2393 43.2, 55.7 Gerböl der Sin'dorei (Kürschnerei)
|Silbermond
|Karte
|Thalassisches Kürschnermesser
Thalassisches Kürschnermesser
/way #2395 48.40, 76.26 Thalassisches Kürschnermesser (Kürschnerei)
|Immersangwald
|Karte
|Kürschnermesser des Kaders
Kürschnermesser des Kaders
/way #2536 44.91, 45.17 Kürschnermesser des Kaders (Kürschnerei)
|Zul'Aman
|Karte
|Kürschnermesser der Amani
Kürschnermesser der Amani
/way #2437 33.08, 79.07 Kürschnermesser der Amani (Kürschnerei)
|Zul'Aman
|Karte
|Gerböl der Amani
Gerböl der Amani
/way #2437 40.39, 36.01 Gerböl der Amani (Kürschnerei)
|Zul'Aman
|Karte
|Urtümlicher Balg
Urtümlicher Balg
/way #2413 69.52, 49.18 Urtümlicher Balg (Kürschnerei)
|Harandar
|Karte
|Lichtblütenbefallener Balg
Lichtblütenbefallener Balg
/way #2413 76.0, 51.0 Lichtblütenbefallener Balg (Kürschnerei)
|Harandar
|Karte
|Leerensturmlederprobe
/way #2444 45.5, 42.3 Leerensturmlederprobe (Kürschnerei)
|Leerensturm
|Karte
Schätze mit Lederverarbeitungwissen
|Schatz, Gegenstand & Koordinanten
|Gebiet
|Karte
|Bedachter Auftrag des Kunsthandwerkers
Bedachter Auftrag des Kunsthandwerkers
/way #2393 44.8, 56.2 Bedachter Auftrag des Kunsthandwerkers (Lederverarbeitung)
|Silbermond
|Karte
|Bündel der Schmuckstücke des Gerbers
Bündel der Schmuckstücke des Gerbers
/way #2536 45.4, 45.5 Bündel der Schmuckstücke des Gerbers (Lederverarbeitung)
|Zul'Aman
|Karte
|Amanilederwerkzeug
Amanilederwerkzeug
/way #2437 33.1, 78.9 Amanilederwerkzeug (Lederverarbeitung)
|Zul'Aman
|Karte
|Prestigevoll gegerbtes Leder
Prestigevoll gegerbtes Leder
/way #2437 30.8, 84.0 Prestigevoll gegerbtes Leder (Lederverarbeitung)
|Zul'Aman
|Karte
|Astrales Lederverarbeitungsmesser
Astrales Lederverarbeitungsmesser
/way #2405 34.7, 57.0 Astrales Lederverarbeitungsmesser (Lederverarbeitung)
|Leerensturm
|Karte
|Lederverarbeitungsschlägel der Haranir
Lederverarbeitungsschlägel der Haranir
/way #2413 51.7, 51.3 Lederverarbeitungsschlägel der Haranir (Lederverarbeitung)
|Harandar
|Karte
|Lederverarbeitungsmesser der Haranir
Lederverarbeitungsmesser der Haranir
/way #2413 36.1, 25.2 Lederverarbeitungsmesser der Haranir (Lederverarbeitung)
|Harandar
|Karte
|Muster: Jenseits der Leere
Muster: Jenseits der Leere
/way #2444 53.7, 51.7 Muster: Jenseits der Leere (Lederverarbeitung)
|Leerensturm
|Karte
Schätze mit Schmiedekunstsissen
|Schatz, Gegenstand & Koordinanten
|Gebiet
|Karte
|Schmiedestreitkolben des Sin'dorei-Meisters
Schmiedestreitkolben des Sin'dorei-Meisters
/way #2393 49.2, 61.3 Schmiedestreitkolben des Sin'dorei-Meisters (Schmiedekunst)
|Silbermond
|Karte
|Silbermondschmiedehammer
Silbermondschmiedehammer
/way #2393 48.5, 74.7 Silbermondschmiedehammer (Schmiedekunst)
|Silbermond
|Karte
|Dekonstruierte Schmiedetechniken
Dekonstruierte Schmiedetechniken
/way #2393 26.9, 60.3 Dekonstruierte Schmiedetechniken (Schmiedekunst)
|Silbermond
|Karte
|Spickzettel zu Metallarbeiten
Spickzettel zu Metallarbeiten
/way #2395 56.8, 40.8 Spickzettel zu Metallarbeiten (Schmiedekunst)
|Immersangwald
|Karte
|Silbermondschmiedeset
Silbermondschmiedeset
/way #2395 48.3, 75.8 Silbermondschmiedeset (Schmiedekunst)
|Immersangwald
|Karte
|Sorgfältig gehämmerter Speer
Sorgfältig gehämmerter Speer
/way #2536 33.2, 65.9 Sorgfältig gehämmerter Speer (Schmiedekunst)
|Zul'Aman
|Karte
|Schwert des Rutaani-Florahüters
Schwert des Rutaani-Florahüters
/way #2413 66.3, 50.9 Schwert des Rutaani-Florahüters (Schmiedekunst)
|Harandar
|Karte
|Leerensturmverteidigungsspeer
Leerensturmverteidigungsspeer
/way #2444 30.6, 69.0 Leerensturmverteidigungsspeer (Schmiedekunst)
|Leerensturm
|Karte
Schätze mit Schneidereiwissen
|Schatz, Gegenstand & Koordinanten
|Gebiet
|Karte
|Ein richtig schöner Vorhang
Ein richtig schöner Vorhang
/way #2393 35.9, 61.3 Ein richtig schöner Vorhang (Schneiderei)
|Silbermond
|Karte
|Besonders bezauberndes Tischtuch
Besonders bezauberndes Tischtuch
/way #2393 31.8, 68.2 Besonders bezauberndes Tischtuch (Schneiderei)
|Silbermond
|Karte
|Lineal des Sin'dorei-Ausstatters
Lineal des Sin'dorei-Ausstatters
/way #2395 46.3, 34.8 Lineal des Sin'dorei-Ausstatters (Schneiderei)
|Immersangwald
|Karte
|Abdeckkamm des Kunsthandwerkers
Abdeckkamm des Kunsthandwerkers
/way #2437 40.5, 49.4 Abdeckkamm des Kunsthandwerkers (Schneiderei)
|Zul'Aman
|Karte
|Hölzernes Webschwert
Hölzernes Webschwert
/way #2413 69.8, 51.0 Hölzernes Webschwert (Schneiderei)
|Harandar
|Karte
|Ein Stofftier eines Kindes
Ein Stofftier eines Kindes
/way #2413 70.5, 50.9 Ein Stofftier eines Kindes (Schneiderei)
|Harandar
|Karte
|Buch der Sin'dorei-Nähkunst
Buch der Sin'dorei-Nähkunst
/way #2444 62.0, 83.6 Buch der Sin'dorei-Nähkunst (Schneiderei)
|Leerensturm
|Karte
|Satinzierkissen
Satinzierkissen
/way #2444 61.6, 85.0 Satinzierkissen (Schneiderei)
|Leerensturm
|Karte
Schätze mit Verzauberkunstwissen
|Schatz, Gegenstand & Koordinanten
|Gebiet
|Karte
|Verzauberkunstrute der Sin'dorei
Verzauberkunstrute der Sin'dorei
/way #2395 63.5, 32.6 Verzauberkunstrute der Sin'dorei (Verzauberkunst)
|Immersangwald
|Karte
|Immerbrennender Sonnenpartikel
Immerbrennender Sonnenpartikel
/way #2395 60.8, 53.0 Immerbrennender Sonnenpartikel (Verzauberkunst)
|Immersangwald
|Karte
|Loageweihter Staub
Loageweihter Staub
/way #2437 40.4, 51.1 Loageweihter Staub (Verzauberkunst)
|Zul'Aman
|Karte
|Verzauberte Amanimaske
Verzauberte Amanimaske
/way #2536 48.4, 22.9 Verzauberte Amanimaske (Verzauberkunst)
|Zul'Aman
|Karte
|Urzeitliche Essenzkugel
Urzeitliche Essenzkugel
/way #2413 65.8, 50.2 Urzeitliche Essenzkugel (Verzauberkunst)
|Harandar
|Karte
|Entropischer Splitter
Entropischer Splitter
/way #2413 37.7, 65.3 Entropischer Splitter (Verzauberkunst)
|Harandar
|Karte
|Reiner Leerenkristall
Reiner Leerenkristall
/way #2405 35.5, 58.8 Reiner Leerenkristall (Verzauberkunst)
|Leerensturm
|Karte
|Verzauberte Sonnenfeuerseide
|Unbekannt
